"Il consigliere Alfonso Piscitelli ha espresso, in Aula, un forte disagio istituzionale nei confronti della Giunta e della sua maggioranza".

Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, commenta la scelta del Consigliere di lasciare la maggioranza ed il gruppo ‘De Luca Presidente’.

“Le dichiarazioni testimoniano le qualità delle sue azioni e la sensibilità della sua formazione politica.

Sono certo - aggiunge - si potrà avviare con Alfonso Piscitelli un lavoro sulle regole che devono incoraggiare il desidero di partecipazione alla cosa pubblica e, più in generale, un lavoro di rilancio della Campania”.

