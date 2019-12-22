14:31:52 MARCIANISE. C’è stata un’accelerata nelle ultime ore a Marcianise nelle trattative per la composizione delle coalizioni che dovranno scendere in campo nella tornata della prossima primavera.

Le novità maggiori sembrano essere legate alla coalizione di centrodestra che è ritornata ufficialmente in campo anche dopo l’interpartitico provinciale nel corso del quale Forza Italia (Giorgio Magliocca), Fratelli d’Italia (Enzo Pagano), Lega (Salvatore Mastroianni) e Cambiamo (Giovanni Schiappa) hanno ribadito la loro volontà di stare insieme a Marcianise.

L’azione dei livelli provinciali, ha dato forza a quelli cittadini che hanno intensificato il confronto.

I referenti locali dei partiti di centrodestra Francesco Mennella, Nicola Balbo, Pasquale Colella e Stefano Farro rispettivamente per Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Cambiamo sono pronti ad allargare ufficialmente il tavolo alle realtà civiche.

Nel ragionamento entreranno quindi, in maniera ufficiale sia il gruppo Ora che fa capo all’ex sindaco Antonio Tartaglione che quello di Campania in rete che, a Marcianise, fa riferimento agli ex consiglieri comunali di maggioranza Tommaso Acconcia e Luciano Buonanno.

Lo sforzo che si sta facendo in queste ore è quello di allargare il più possibile l’orizzonte anche se, in questa fase, non sono state ancora superate le frizioni e le ruggini che si sono incancrenite sia dopo la fine traumatica dell’esperienza di Antonio De Angelis, che portarono il centrodestra a non presentarsi all’attenzione dell’elettorato nel 2016, sia quelle nate con la frantumazione di quella tornata.

Questa non è l’unica realtà che sta prendendo forma nel panorama cittadino.

Ci sono altre forze che, allo stato, hanno assunto una posizione attendista in attesa di capire quali possano essere gli sviluppi.

E’ il caso del Patto per Marcianise ispirato dagli ormai ex Campania libera Alessandro Tartaglione e Maria Di Lernia che non hanno ancora assunto una collocazione precisa all’interno dello scacchiere comunale in quanto vogliono capire quali sono gli sviluppi delle alleanze prima di sposarne una o, nel caso, prima di mettersi a capo di un progetto con un proprio candidato sindaco.

Sembra invece, segnata la strada di Terra di idee di Alessandro Tartaglione che sta portando avanti il progetto di una coalizione unica con il Movimento 5 stelle già da quando era ancora in piedi l’amministrazione guidata dal sindaco Antonello Velardi.

L’altro grande blocco in campo è quello rappresentato dall’aggregazione civica di Dario Abbate e Giuseppe Moretta che, pur essendo rientrati all’interno del Partito democratico sul piano provinciale, nella loro città preferiscono insistere sul civismo con il laboratorio Marcianise Futura.

Per meglio portare avanti il progetto, hanno aperto ufficialmente anche una sede dove incontrarsi e confrontarsi per la costruzione del progetto in via Grillo.

Coperto ancora il Partito democratico che, non avendo risolto gli equilibri e i dissidi interni nati con la scissione del gruppo di Filippo Fecondo, non ha ancora fatto capire da che parte sta in questa competizione o se, voglia esso stesso rappresentare una parte.