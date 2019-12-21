10:03:59 CASERTA. Sedici voti allineati e coperti, più tre che sono pronti a rientrare nei ranghi dopo una riorganizzazione degli assetti: questo è quello che emerge dopo il consiglio comunale di giovedì che, a ben guardare, non indebolisce, ma rafforza il sindaco Carlo Marino che, da oggi in poi, può lavorare sul suo zoccolo duro senza disperdere energie politiche.

Ma da chi è composto questo zoccolo duro?

Si possono considerare, allineati e coperti sulle posizioni di Marino i quattro democratici Andrea Boccagna, Gianni Comunale, Matteo Donisi e Michele De Florio, i due di Obiettivo comune Mimmo Guida e Donato Tenga.

Con il sindaco ancora i Moderati Antonio Di Lella, Camillo Federico e Massimo Russo, i Popolari e Riformisti Pasquale Antonucci e Gianluca Iannucci, il consigliere di Campania libera Antonio De Lucia. Con il sindaco ci sono ancora Lorenzo Gentile, Filippo Mazzarella di Campania in movimento e Mimmo Maietta.

Dopo questi numeri, Carlo Marino è praticamente obbligato a rivedere la giunta anche alla luce dei tre vuoti che ha attualmente che le dimissioni di Tiziana Petrillo che si sommano a quelle di Maddalena Corvino e Stefania Caiazzo.

La posizione di Mario Alessandro Russo che ha votato contro il bilancio e la concomitante assenza di Liliana Trovato, ha messo sulla graticola l’ottima Mariagiovanna Sparago, assessore alle Politiche sociali.

Ora anche Antonio De Lucia è tra coloro che chiedono la testa del tecnico.

L’altra questione è quella dell’assessore ai Popolari e riformisti che, con l’avvocato Raffaele Piazza, attendono da un anno il riconoscimento della loro presenza politica.

Il gruppo ha dimostrato ancora una volta la sua affidabilità che, questa volta, potrebbe finalmente essere riconosciuta.

L’altro nodo da sciogliere è quello legato dalla posizione di Gianni Megna e di Roberto Peluso.

L’assenza dei due non è piaciuta, ma, comunque, c’è voglia di riannodare i fili per evitare di dover subire tanta pressione in occasione delle prossime scadenze.

Il consigliere regionale Giovanni Zannini, tre voti su tre al bilancio, potrebbe andare all’incasso dell’incarico da vicesindaco per Emiliano Casale.

Staremo a vedere...