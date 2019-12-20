20:37:28 Di seguito nota stampa FDI Caserta, sulla votazione del bilancio al Comune di Caserta Dal voto dell'ultimo consiglio comunale di Caserta sul bilancio, seppur favorevole, è ormai chiaro che non esiste più una maggioranza politica al comune di Caserta.

Ciò che è accaduto ieri tra i banchi del consiglio comunale è a dir poco paradossale ì: consiglieri comunali di maggioranza che hanno votato no al bilancio, altri che sono risultati assenti, tra cui si è notata l'assenza di un intero gruppo consiliare che, addirittura, a pochi minuti dall'inizio dell'assise ha fatto dimettere il suo assessore di riferimento e, per concludere, con consiglieri di maggioranza che il giorno prima brindano per gli auguri natalizi di un partito di centrodestra, poi votano a favore del bilancio ma durante il consiglio si dichiarano apertamente di destra precisando tuttavia che il loro voto ha un carattere prettamente personale per rispetto nei confronti del sindaco.

Da tale quadro l'unico dato incontrovertibile che emerge è che al comune di Caserta non esiste più alcuna maggioranza politica credibile, essendo oramai implosa, e chi ancora appoggia questa amministrazione ha poche idee e ben confuse.

Ma ciò che più ci preoccupa è che con le dimissioni dell'assessore Tiziana Petrillo, che hanno seguito quelle di qualche settimana fa dell'assessore Mirella Corvino, la giunta comunale di Caserta, cosè com'è, non rispetta più la normativa sulle "quote di genere" e quindi tutti i suoi atti, eventualmente deliberati, avranno indubbi profili di illegittimità e pertanto annullabili, la cui inevitabile conseguenza sarà - purtroppo per la città - un'inerzia totale dell'amministrazione comunale, se già questa attuale non fosse già abbastanza.

E Caserta non può più permettersi ciò! Bene avrebbe fatto il Sindaco, preso atto dello sfaldamento della sua maggioranza, a dimettersi e ad azzerare la sua giunta dimostrando alla città un ultimo sussulto di orgoglio politico ma che, evidentemente, dopo aver governato la città prima con la giunta Falco di centro destra per nove anni da super assessore e poi con il suo attuale mandato con il centro sinistra, si è affievolito o, caso ancora più grave, si è completamente spento, cosè come si è spenta l'azione politica dell'intera amministrazione targata PD.

Questo è quanto dichiara Claudio Ursomando, resp. area conurbazione casertana FDI.