07:59:13 L’intensa attività e le numerose manifestazioni promosse dall’Associazione dei Cuochi della Provincia di Caserta, continuano a destare consenso ed apprezzamenti, nel territorio e tra gli operatori del settore turistico e della Ristorazione.

Proprio ieri, il suo dinamico e popolare Presidente, lo Chef Prof. Giuseppe Raimondo, ha ricevuto un importante riconoscimento da parte della Federazione Italiana Cuochi, per l’incremento e lo sviluppo associativo sul territorio, posto in essere dall’Associazione casertana che, ormai, costituisce il punto autorevole di riferimento, nel panorama della gastronomia e della professionalità della categoria.

Inoltre, il Presidente della F.I.C., lo Chef Rocco Cristiano Pozzulo, con una propria lettera, ha espresso le proprie congratulazioni e quelle della dirigenza, per il lavoro svolto in quest’anno e per gli ottimi risultati ottenuti dal Presidente Raimondo e dal suo team.

“Certamente – ha affermato Pozzulo – le attività, le idee e le progettualità attuate insieme ai vostri dirigenti, hanno permesso di maturare forti motivazioni di appartenenza alla vostra Associazione territoriale, all’Unione Regionale ed alla stessa F.I.C.”.

Tali considerazioni, contribuiscono a rinsaldare colleganza e amicizia, come deve succedere in una squadra di donne e uomini che svolgono un ruolo di determinante nella vita di un’Associazione.

Dal canto suo, il Presidente Raimondo, nel ringraziare la F.I.C. per il prestigioso riconoscimento e per le attestazioni di plauso e di stima ricevute, nel corso di un affollato incontro tenutosi a Macerata Campania, ha tracciato un bilancio di fine anno dell’attività svolta sinora sotto la sua presidenza. “Un bilancio – ha affermato Raimondo - che non può essere solo un consuntivo, in quanto il valore aggiunto sta negli auspici e nei conseguenti progetti per costruire il futuro.

Come Associazione abbiamo sottolineato ed evidenziato le nuove strategie da adottare per valorizzare sempre di più la figura e il ruolo del Cuoco”.

Inoltre il Presidente, lo Chef Prof. Giuseppe Raimondo ha elencato gli obiettivi dei prossimi mesi: a febbraio i Campionati Italiani della Cucina, a febbraio la riorganizzazione territoriale ed entro aprile la riorganizzazione del Dipartimento Solidale.

Per conseguire tali importanti obiettivi, sono stati nominati altri due Delegati Provinciali: lo Chef Stefano Pista e il Maestro Giuseppe Moccia. Infine, è stata conferita al Maestro Chef Ugo D'Orso, la nomina a Presidente Onorario dell' Associazione Cuochi Caserta Fic 2020.