Federica si è risvegliata dal coma: la 16enne di Caserta coinvolta nel terribile incidente di un mese fa in via Gallicola davanti all'istituto tecnico per geometri sta meglio.

Le sue condizioni sono ancora critiche, ma, comunque, in netta ripresa.

La studentessa del liceo Diaz è ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva e, per lei, i tempi di recupero non saranno brevi, ma il fatto che sia uscita dal coma è comunque una bella notizia e testimonia come il fisico abbia reagito in maniera positiva alle cure dei medici.

Federica era in sella al suo scooter, quando ha perso il controllo e si è schiantata contro un’auto.

Le condizioni sono apparse subito critiche con i sanitari del 118 che l’hanno immediatamente condotta in ospedale dove è stata sottoposta ad un’operazione.

Intorno a Federica si sono stretti tutti gli studenti di Caserta che si sono uniti in una preghiera ideale per lei.

Forza Federica!