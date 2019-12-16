Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

16:41:09 Una tavola rotonda per analizzare il contributo dei beneficiari SPRAR/SIPROIMI ai Beni Culturali e all’Istruzione in Provincia di Caserta in programma mercoledì 18 dicembre alle 10 presso il Museo dell’Antica Capua di Santa Maria Capua Vetere.

L’incontro parte dall’esperienza nata nel 2018 nell’ambito del progetto Accolti e Attivi, ovvero la possibilità per i beneficiari dei Progetti SPRAR/SIPROIMI gestiti dalla Cooperativa Solidarci di svolgere tirocini presso beni artistici e luoghi educativi della Provincia di Caserta.

Nel 2018 i primi tirocinanti sono stati impegnati alla Reggia di Caserta nel supporto alla manutenzione dei Giardini del monumento. Da allora il progetto si è allargato ed ha coinvolto nell’ultimo anno la Direzione Didattica Quinto Circolo di Caserta, la Reggia di Carditello e il Polo Museale della Campania, responsabile per la gestione dell’Anfiteatro Campano, ed ha reso possibile la realizzazione di più di venti tirocini extracurriculari.

I protagonisti di queste esperienze di integrazione sono beneficiari dei progetti SPRAR/SIPROIMI dei comuni di Santa Maria Capua Vetere, Gricignano d’Aversa e Succivo. La loro attività, giova ribadirlo, non comporta alcun costo aggiuntivo né per gli enti ospitanti né per altri enti territoriali.

Tali attività sono finanziate dalle risorse dello SPRAR/SIPROIMI, che ha tra gli obiettivi proprio quello di formare professionalmente i rifugiati, dando loro la possibilità di rendersi autonomi: solo così sarà possibile una vera integrazione nel tessuto sociale.

La Tavola Rotonda ha lo scopo di mettere a confronto i tirocinanti con i responsabili degli Enti ospitanti e presentare i risultati ottenuti.

I saluti saranno affidati ad Anna Imponente, direttore del Polo Museale della Campania e ad Antonio Mirra, Sindaco di Santa Maria Capua Vetere.

Parteciperanno al dibattito il direttore del Museo archeologico dell’antica Capua, Mitreo e Anfiteatro Ida Gennarelli, Tiziana Maffei, direttore della Reggia di Caserta, la presidente di Solidarci SCS Mara Vitiello, il direttore della Reggia di Carditello Roberto Formato.

Previsti inoltre gli interventi di Francesco Mezzacapo, Dirigente del Quinto Circolo Didattico di Caserta e Mauro Falardo dell’Agenzia per il Lavoro, Mestieri Campania. Modera la giornalista Mariamichela Formisano.

18 dicembre 2019 ore 10:00 – Museo dell’Antica Capua di Santa Maria Capua Vetere

TAVOLA ROTONDA

“#Accolti e attivi - Il contributo dei beneficiari SPRAR/SIPROIMI ai Beni Culturali e all'Istruzione in provincia di Caserta”

Saluti:  

Anna Imponente Direttore Polo Museale della Campania

Antonio Mirra    Sindaco di Santa Maria Capua Vetere

Intervengono:  

Ida Gennarelli   Direttore Museo archeologico antica Capua, Mitreo e Anfiteatro campano

Tiziana Maffei    Direttore della Reggia di Caserta

Roberto Formato Direttore Fondazione Real Sito Carditello

Francesco Mezzacapo   Dirigente D.D. Don Lorenzo Milani - Caserta

Mara Vitiello Presidente Solidarci SCS

Mauro Falardo  Mestieri Campania - Agenzia per il Lavoro

Modera Mariamichela Formisano Giornalista

All’incontro saranno presenti i tirocinanti e i tutor del progetto.

Seguirà visita guidata all’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere e light lunch.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:172 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:561 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:903 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next