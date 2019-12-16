14:28:46 KFC – Kentucky Fried Chicken apre il 19 dicembre a Marcianise, presso il Centro Commerciale Campania (località Aurno), il suo secondo ristorante nella regione dopo quello di Pompei al CC Cartiera.

Un raddoppio importante, che consolida la presenza nel Sud Italia, un’area strategica per lo sviluppo del brand nel nostro Paese, e che coincide con un altro risultato di rilievo: con l’apertura a Marcianise diventano 40 i ristoranti KFC sul territorio nazionale.

“Ci fa molto piacere raggiungere proprio in Campania il traguardo dei 40 ristoranti in Italia – dichiara Corrado Cagnola, AD di KFC Italia – Il sud del Paese, dove contiamo già 2 ristoranti in Campania e 3 in Sicilia, è un territorio che ci vede particolarmente impegnati per lo sviluppo e la diffusione del brand.

Un percorso che ci consente non solo di avvicinarci sempre di più ad un pubblico che ama i nostri prodotti ma anche di continuare a dare il nostro contributo al tessuto economico del territorio e ad offrire nuove opportunità di occupazione.

Dal nostro arrivo in Italia, 5 anni fa, abbiamo dato lavoro a 1400 persone, cosa di cui siamo orgogliosi”.

Il ristorante KFC del CC Campania di Marcianise è gestito in franchising dalla 2K16, che già gestisce il ristorante di Pompei.

“Siamo molto contenti di portare anche in provincia di Caserta l’irresistibile pollo KFC, che i fan del Colonnello Sanders possono già gustare nel nostro ristorante di Pompei – afferma Antonio Laiena della 2K16 – Con il nuovo ristorante di Marcianise allarghiamo la nostra presenza in Campania, regione in cui operiamo da tempo e che sta molto apprezzando i prodotti KFC.

E siamo orgogliosi di portare nel territorio campano nuove opportunità di occupazione: con il ristorante di Marcianise abbiamo creato 40 nuovi posti di lavoro per giovani fra i 18 e i 26 anni per i quali è previsto un percorso di crescita professionale che riconoscerà il merito delle persone, come è nello spirito di KFC”.

Il nuovo ristorante KFC nel Centro Commerciale Campania è ampio e accogliente, con una superficie complessiva di oltre 580 metri quadri e una sala dove sono disponibili circa 180 posti a sedere e servizi come il free wifi e le postazioni di ricarica per cellulari e computer.

E, non ultimo, accoglie volentieri anche gli animali domestici. Il ristorante è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 24.