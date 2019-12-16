12:24:33 Sono 13 le scosse di terremoto avvertite dalle 9 di questa mattina ad ora nel Beneventano e che hanno fatto scendere la gente in strada.
Dall'Ingv si stima che il movimento tellurico possa aver avuto una magnitudo dai 3.1 ai 3.8; ancora più forte la seconda scossa stimata tra i 3.2 e 3.8, con epicentro nella zona di San Leucio del Sannio.
Immediatamente sono stati fatti evacuare gli studenti di alcuni istituti scolastici ed edifici pubblici. Non risultano al momento danni o persone coinvolte.
A seguito delle due scosse di terremoto registratesi a Benevento e in alcuni comuni della provincia, il sindaco del capoluogo, Clemente Mastella, d'intesa con il prefetto Cappetta e con la Protezione Civile, ha disposto l'immediata chiusura delle scuole e degli edifici pubblici ad eccezione dei servizi e delle strutture emergenziali necessarie per la gestione degli interventi.
Ecco tutti i comuni dove è stato avvertito:
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
San Leucio del Sannio BN 3 3106 3106
Apollosa BN 4 2658 5764
Ceppaloni BN 4 3415 9179
Arpaise BN 4 761 9940
Roccabascerana AV 5 2354 12294
Pannarano BN 6 2130 14424
San Martino Valle Caudina AV 6 4884 19308
Chianche AV 6 475 19783
Montesarchio BN 7 13500 33283
Sant'Angelo a Cupolo BN 7 4325 37608
Petruro Irpino AV 8 349 37957
Pietrastornina AV 8 1553 39510
Altavilla Irpina AV 8 4196 43706
Bonea BN 9 1448 45154
Torrioni AV 9 549 45703
Castelpoto BN 9 1254 46957
San Nicola Manfredi BN 9 3722 50679
Benevento BN 9 60091 110770
Campoli del Monte Taburno BN 10 1546 112316
San Martino Sannita BN 10 1230 113546
Cervinara AV 10 9658 123204
Sant'Angelo a Scala AV 10 730 123934
Tocco Caudio BN 10 1508 125442
Tufo AV 11 889 126331
Rotondi AV 11 3591 129922
Foglianise BN 11 3385 133307
San Giorgio del Sannio BN 11 10022 143329
Grottolella AV 12 1869 145198
Santa Paolina AV 12 1256 146454
San Nazzaro BN 12 884 147338
Cautano BN 12 2044 149382
Montefusco AV 12 1338 150720
Paolisi BN 12 2072 152792
Calvi BN 12 2682 155474
Bucciano BN 13 2100 157574
Capriglia Irpina AV 13 2398 159972
Summonte AV 13 1583 161555
Prata di Principato Ultra AV 13 2944 164499
Airola BN 13 8195 172694
Vitulano BN 13 2944 175638
Torrecuso BN 14 3407 179045
Montefredane AV 14 2297 181342
Ospedaletto d'Alpinolo AV 14 2145 183487
Pratola Serra AV 14 3764 187251
Arpaia BN 14 1992 189243
Moiano BN 15 4094 193337
Pietradefusi AV 15 2348 195685
Quadrelle AV 15 1865 197550
Sirignano AV 15 2933 200483
Mugnano del Cardinale AV 15 5373 205856
Baiano AV 15 4718 210574
Avella AV 15 7890 218464
Paupisi BN 16 1633 220097
Forchia BN 16 1235 221332
Sperone AV 16 3706 225038
Mercogliano AV 16 12267 237305
Venticano AV 17 2537 239842
Roccarainola NA 17 7082 246924
Ponte BN 17 2580 249504
Montemiletto AV 17 5313 254817
Torre Le Nocelle AV 17 1324 256141
Manocalzati AV 17 3160 259301
Montefalcione AV 18 3359 262660
Tufino NA 18 3776 266436
Avellino AV 18 54857 321293
Sant'Agata de' Goti BN 18 11216 332509
Pietrelcina BN 18 3114 335623
Paduli BN 18 3978 339601
Cicciano NA 19 12906 352507
Candida AV 19 1147 353654
Apice BN 19 5686 359340
Comiziano NA 19 1814 361154
Atripalda AV 19 11020 372174
Visciano NA 19 4454 376628
Frasso Telesino BN 19 2318 378946
Monteforte Irpino AV 19 11467 390413
Arienzo CE 19 5365 395778
San Potito Ultra AV 20 1558 397336
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
9 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)
18 Km a NW di Avellino (54857 abitanti)
32 Km a E di Acerra (59573 abitanti)
33 Km a E di Caserta (76326 abitanti)
38 Km a E di Afragola (65057 abitanti)
39 Km a NE di Scafati (50787 abitanti)
40 Km a E di Casoria (77642 abitanti)
40 Km a N di Cava de' Tirreni (53659 abitanti)
41 Km a NE di Portici (55274 abitanti)
42 Km a NE di Ercolano (53709 abitanti)
43 Km a NE di Torre del Greco (86275 abitanti)
43 Km a N di Salerno (135261 abitanti)
44 Km a E di Aversa (53047 abitanti)
46 Km a NE di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
46 Km a E di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
47 Km a NE di Napoli (974074 abitanti)
48 Km a E di Marano di Napoli (59874 abitanti)
55 Km a NW di Battipaglia (50786 abitanti)
58 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)
82 Km a SW di Foggia (151991 abitanti)
89 Km a SW di San Severo (53905 abitanti)