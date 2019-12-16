12:24:33 Sono 13 le scosse di terremoto avvertite dalle 9 di questa mattina ad ora nel Beneventano e che hanno fatto scendere la gente in strada.

Dall'Ingv si stima che il movimento tellurico possa aver avuto una magnitudo dai 3.1 ai 3.8; ancora più forte la seconda scossa stimata tra i 3.2 e 3.8, con epicentro nella zona di San Leucio del Sannio.

Immediatamente sono stati fatti evacuare gli studenti di alcuni istituti scolastici ed edifici pubblici. Non risultano al momento danni o persone coinvolte.

A seguito delle due scosse di terremoto registratesi a Benevento e in alcuni comuni della provincia, il sindaco del capoluogo, Clemente Mastella, d'intesa con il prefetto Cappetta e con la Protezione Civile, ha disposto l'immediata chiusura delle scuole e degli edifici pubblici ad eccezione dei servizi e delle strutture emergenziali necessarie per la gestione degli interventi.

Ecco tutti i comuni dove è stato avvertito:

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione

San Leucio del Sannio BN 3 3106 3106

Apollosa BN 4 2658 5764

Ceppaloni BN 4 3415 9179

Arpaise BN 4 761 9940

Roccabascerana AV 5 2354 12294

Pannarano BN 6 2130 14424

San Martino Valle Caudina AV 6 4884 19308

Chianche AV 6 475 19783

Montesarchio BN 7 13500 33283

Sant'Angelo a Cupolo BN 7 4325 37608

Petruro Irpino AV 8 349 37957

Pietrastornina AV 8 1553 39510

Altavilla Irpina AV 8 4196 43706

Bonea BN 9 1448 45154

Torrioni AV 9 549 45703

Castelpoto BN 9 1254 46957

San Nicola Manfredi BN 9 3722 50679

Benevento BN 9 60091 110770

Campoli del Monte Taburno BN 10 1546 112316

San Martino Sannita BN 10 1230 113546

Cervinara AV 10 9658 123204

Sant'Angelo a Scala AV 10 730 123934

Tocco Caudio BN 10 1508 125442

Tufo AV 11 889 126331

Rotondi AV 11 3591 129922

Foglianise BN 11 3385 133307

San Giorgio del Sannio BN 11 10022 143329

Grottolella AV 12 1869 145198

Santa Paolina AV 12 1256 146454

San Nazzaro BN 12 884 147338

Cautano BN 12 2044 149382

Montefusco AV 12 1338 150720

Paolisi BN 12 2072 152792

Calvi BN 12 2682 155474

Bucciano BN 13 2100 157574

Capriglia Irpina AV 13 2398 159972

Summonte AV 13 1583 161555

Prata di Principato Ultra AV 13 2944 164499

Airola BN 13 8195 172694

Vitulano BN 13 2944 175638

Torrecuso BN 14 3407 179045

Montefredane AV 14 2297 181342

Ospedaletto d'Alpinolo AV 14 2145 183487

Pratola Serra AV 14 3764 187251

Arpaia BN 14 1992 189243

Moiano BN 15 4094 193337

Pietradefusi AV 15 2348 195685

Quadrelle AV 15 1865 197550

Sirignano AV 15 2933 200483

Mugnano del Cardinale AV 15 5373 205856

Baiano AV 15 4718 210574

Avella AV 15 7890 218464

Paupisi BN 16 1633 220097

Forchia BN 16 1235 221332

Sperone AV 16 3706 225038

Mercogliano AV 16 12267 237305

Venticano AV 17 2537 239842

Roccarainola NA 17 7082 246924

Ponte BN 17 2580 249504

Montemiletto AV 17 5313 254817

Torre Le Nocelle AV 17 1324 256141

Manocalzati AV 17 3160 259301

Montefalcione AV 18 3359 262660

Tufino NA 18 3776 266436

Avellino AV 18 54857 321293

Sant'Agata de' Goti BN 18 11216 332509

Pietrelcina BN 18 3114 335623

Paduli BN 18 3978 339601

Cicciano NA 19 12906 352507

Candida AV 19 1147 353654

Apice BN 19 5686 359340

Comiziano NA 19 1814 361154

Atripalda AV 19 11020 372174

Visciano NA 19 4454 376628

Frasso Telesino BN 19 2318 378946

Monteforte Irpino AV 19 11467 390413

Arienzo CE 19 5365 395778

San Potito Ultra AV 20 1558 397336

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato

9 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)

18 Km a NW di Avellino (54857 abitanti)

32 Km a E di Acerra (59573 abitanti)

33 Km a E di Caserta (76326 abitanti)

38 Km a E di Afragola (65057 abitanti)

39 Km a NE di Scafati (50787 abitanti)

40 Km a E di Casoria (77642 abitanti)

40 Km a N di Cava de' Tirreni (53659 abitanti)

41 Km a NE di Portici (55274 abitanti)

42 Km a NE di Ercolano (53709 abitanti)

43 Km a NE di Torre del Greco (86275 abitanti)

43 Km a N di Salerno (135261 abitanti)

44 Km a E di Aversa (53047 abitanti)

46 Km a NE di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)

46 Km a E di Giugliano in Campania (122974 abitanti)

47 Km a NE di Napoli (974074 abitanti)

48 Km a E di Marano di Napoli (59874 abitanti)

55 Km a NW di Battipaglia (50786 abitanti)

58 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)

82 Km a SW di Foggia (151991 abitanti)

89 Km a SW di San Severo (53905 abitanti)