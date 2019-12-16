Banner-MutuaBccSpettacolo
12:24:33 Sono 13 le scosse di terremoto avvertite dalle 9 di questa mattina ad ora nel Beneventano e che hanno fatto scendere la gente in strada.

Dall'Ingv si stima che il movimento tellurico possa aver avuto una magnitudo dai 3.1 ai 3.8; ancora più forte la seconda scossa stimata tra i 3.2 e 3.8, con epicentro nella zona di San Leucio del Sannio.

Immediatamente sono stati fatti evacuare gli studenti di alcuni istituti scolastici ed edifici pubblici. Non risultano al momento danni o persone coinvolte.

A seguito delle due scosse di terremoto registratesi a Benevento e in alcuni comuni della provincia, il sindaco del capoluogo, Clemente Mastella, d'intesa con il prefetto Cappetta e con la Protezione Civile, ha disposto l'immediata chiusura delle scuole e degli edifici pubblici ad eccezione dei servizi e delle strutture emergenziali necessarie per la gestione degli interventi.

Ecco tutti i comuni dove è stato avvertito:

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune                Provincia             Distanza (km)    Popolazione      Cumulata Popolazione

San Leucio del Sannio BN           3               3106      3106

Apollosa               BN           4               2658      5764

Ceppaloni           BN           4               3415      9179

Arpaise                 BN           4               761         9940

Roccabascerana              AV            5               2354      12294

Pannarano         BN           6               2130      14424

San Martino Valle Caudina        AV            6               4884      19308

Chianche             AV            6               475         19783

Montesarchio BN           7               13500   33283

Sant'Angelo a Cupolo    BN           7               4325      37608

Petruro Irpino AV            8               349         37957

Pietrastornina                  AV            8               1553      39510

Altavilla Irpina                  AV            8               4196      43706

Bonea   BN           9               1448      45154

Torrioni                 AV            9               549         45703

Castelpoto         BN           9               1254      46957

San Nicola Manfredi      BN           9               3722      50679

Benevento          BN           9               60091   110770

Campoli del Monte Taburno     BN           10            1546      112316

San Martino Sannita     BN           10            1230      113546

Cervinara            AV            10            9658      123204

Sant'Angelo a Scala        AV            10            730         123934

Tocco Caudio    BN           10            1508      125442

Tufo        AV            11            889         126331

Rotondi                 AV            11            3591      129922

Foglianise           BN           11            3385      133307

San Giorgio del Sannio                  BN           11            10022   143329

Grottolella         AV            12            1869      145198

Santa Paolina   AV            12            1256      146454

San Nazzaro       BN           12            884         147338

Cautano               BN           12            2044      149382

Montefusco       AV            12            1338      150720

Paolisi                   BN           12            2072      152792

Calvi      BN           12            2682      155474

Bucciano              BN           13            2100      157574

Capriglia Irpina                 AV            13            2398      159972

Summonte          AV            13            1583      161555

Prata di Principato Ultra             AV            13            2944      164499

Airola    BN           13            8195      172694

Vitulano               BN           13            2944      175638

Torrecuso            BN           14            3407      179045

Montefredane                   AV            14            2297      181342

Ospedaletto d'Alpinolo                AV            14            2145      183487

Pratola Serra    AV            14            3764      187251

Arpaia BN           14            1992      189243

Moiano                 BN           15            4094      193337

Pietradefusi      AV            15            2348      195685

Quadrelle            AV            15            1865      197550

Sirignano             AV            15            2933      200483

Mugnano del Cardinale                AV            15            5373      205856

Baiano                   AV            15            4718      210574

Avella   AV            15            7890      218464

Paupisi                  BN           16            1633      220097

Forchia                  BN           16            1235      221332

Sperone                AV            16            3706      225038

Mercogliano      AV            16            12267   237305

Venticano           AV            17            2537      239842

Roccarainola    NA           17            7082      246924

Ponte    BN           17            2580      249504

Montemiletto AV            17            5313      254817

Torre Le Nocelle               AV            17            1324      256141

Manocalzati      AV            17            3160      259301

Montefalcione                  AV            18            3359      262660

Tufino   NA           18            3776      266436

Avellino                AV            18            54857   321293

Sant'Agata de' Goti         BN           18            11216   332509

Pietrelcina         BN           18            3114      335623

Paduli   BN           18            3978      339601

Cicciano               NA           19            12906   352507

Candida                AV            19            1147      353654

Apice     BN           19            5686      359340

Comiziano           NA           19            1814      361154

Atripalda             AV            19            11020   372174

Visciano               NA           19            4454      376628

Frasso Telesino                BN           19            2318      378946

Monteforte Irpino           AV            19            11467   390413

Arienzo                  CE            19            5365      395778

San Potito Ultra                AV            20            1558      397336

 

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato

9 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)

18 Km a NW di Avellino (54857 abitanti)

32 Km a E di Acerra (59573 abitanti)

33 Km a E di Caserta (76326 abitanti)

38 Km a E di Afragola (65057 abitanti)

39 Km a NE di Scafati (50787 abitanti)

40 Km a E di Casoria (77642 abitanti)

40 Km a N di Cava de' Tirreni (53659 abitanti)

41 Km a NE di Portici (55274 abitanti)

42 Km a NE di Ercolano (53709 abitanti)

43 Km a NE di Torre del Greco (86275 abitanti)

43 Km a N di Salerno (135261 abitanti)

44 Km a E di Aversa (53047 abitanti)

46 Km a NE di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)

46 Km a E di Giugliano in Campania (122974 abitanti)

47 Km a NE di Napoli (974074 abitanti)

48 Km a E di Marano di Napoli (59874 abitanti)

55 Km a NW di Battipaglia (50786 abitanti)

58 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)

82 Km a SW di Foggia (151991 abitanti)

89 Km a SW di San Severo (53905 abitanti)

