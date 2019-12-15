20:35:18 La questione della manutenzione delle strade è diventata oggetto di polemica politica soial, ma non solo.

Nei giorni scorsi Giorgio Magliocca sulla pagina Facebook Giorgio Magliocca presidente della Provincia ha postato un suo intervento con tanto di foto sul progetto Campania Verde partito in queste ore.

Ecco il post di Magliocca:

“I politici non le vedono queste strade piene di buche e di rifiuti abbandonati? Sanno solo parlare”

Eh no! Non funziona sempre così.

Ho il piacere di annunciare a tutti i cittadini della mia Provincia che, da oggi, è partito il progetto "Campania verde”: una misura che prevede una serie di interventi per la sistematica pulizia di cunette e fossi e la manutenzione della carreggiata di tutte le strade provinciali per 365 giorni all’anno.

Con questo programma, già attivo, puntiamo ad arginare il fenomeno degli incendi dei rifiuti abbandonati lungo gli argini delle varie arterie tenendo costantemente pulite le rotatorie e garantiremo una generale sistemazione delle buche.

Così restituiremo ai cittadini di Terra di Lavoro decoro, ordine, pulizia e percorribilità delle nostre strade.

Lo stiamo facendo impiegando oltre 1000 disoccupati attinti dalle liste storiche della Regione Campania.

Sindaci e gli Utc potranno segnalare al settore viabilità della Provincia eventuali inadempienze.

Per rendere migliore la qualità di vita degli abitanti la nostra provincia, non servono le chiacchiere, è necessario far parlare i fatti e la buona politica.

Le parole del presidente della Provincia, però, non sono piaciute al vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola che ha risposto sulla pagina istituzionale Regione Campania mettendo i puntini sulle i.

Ecco l’intervento:

Leggo di una dichiarazione molto scorretta di Giorgio Magliocca Presidente della Provincia di Caserta sull’avvio del servizio di manutenzione integrata delle strade extraurbane.

Magliocca non ha avvertito il dovere elementare di riconoscere al governo regionale il merito di avere ideato il programma, investito ingenti risorse, approvato i progetti, appaltato i lavori, garantito la ricollocazione occupazionale per oltre mille disoccupati storici nei cantieri per 4000 chilometri di rete viaria.

C’è chi lavora e chi rilascia dichiarazioni di modesta propaganda, che vorrebbero cancellare la verità dei fatti.

Ma i fatti sono lì, a dimostrare il concreto e fruttuoso impegno della Regione nell’area casertana, che continuerà ancor più forte di prima.