20:21:28 Vince Scandicci con Caserta, al termine di una sfida giocata per almeno i primi due set. Cuccarini e le atlete escono da questa trasferta toscana tra gli applausi ma ancora perdenti.
Il primo set può essere tranquillamente definito come quello dei rimpianti per le dragonesse.
Sono addirittura quattro le possibilità per chiudere il parziale, ma per quattro volte Scandicci non molla la presa e alla fine arriva a conquistare la vittoria parziale ai vantaggi.
Il servizio porta la squadra di casa a passare alla cassa e riscuotere: su una ricezione da no comment.
Lubian allunga le sue manone a rete per mettere giù il punto del 28-26. Caserta non molla e riparte in vantaggio anche nel corso del secondo parziale.
Momenti di silenzio assoluto quando Cruz resta a terra ferma e immobile, nel bel mezzo di uno scambio combattuto, dopo una ginocchiata (involontaria) rifilatale da Simon. La giocatrice di Caserta è costretta ad andare in infermeria a causa del colpo subito.
Nel momento decisivo del set, riecco gli aces di Scandicci e di Stysiak in particolare, per l’allungo definitivo. Pietrini pone fine alla storia con l’attacco vincente del 25-23.
Il terzo set regala a Scandicci addirittura un punto di piede di Malinov, tutto riesce facile per la Savino Del Bene. Bricio, migliore marcatrice dell’incontro con la bellezza, tra l’altro, di 6 aces realizzati in battuta.
Coach Cuccarini e le sue atlete vengono applaudite ma tornano a casa con un secco 3 a 0, penultimi e in zona retrocessione.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI - GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 CASERTA 3-0 (28-26 25-23 25-13)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Lubian 12, Kakolewska, Pietrini 13, Stevanovic 8, Malinov 2, Bricio 16, Merlo (L), Sloetjes 8, Stysiak 6. Non entrate: Cardullo, Milenkovic, Molinaro, Carraro. All. Mencarelli.
GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 CASERTA: Gray 13, Garzaro 5, Castaneda Simon 6, Cruz 5, Alhassan 8, Bechis 1, Ghilardi (L), Poll 3, Ameri. Non entrate: Dalia, Holzer. All. Cuccarini.
ARBITRI: Venturi, Zavater.
NOTE - Spettatori: 1000, Durata set: 31', 32', 24'; Tot: 87'.