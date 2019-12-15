16:11:55 MADDALONI. Assessore Bove, come procede la lotta all’evasione fiscale e quanto è stato fatto dall’ufficio unico delle entrate?

«Partiamo dalla questione annosa che si trascina da anni: i contatori idrici. Quest’anno l'ufficio unico delle entrate, in collaborazione con quello Acquedotto, ha effettuato 505 nuovi contratti con nuovi contatori e poi ne ha sostituiti altri 140.

Questo intervento ha permesso anche di eliminare numerosissime situazioni di anomale e sacche di illegalità che andavano avanti da decenni. Per quanto concerne i Tributi in generale, possiamo dire che stiamo continuando l'azione di contrasto all'evasione e all'elusione che è poi la ratio della costituzione dell'Ufficio Unico delle Entrare che, inoltre ha effettuato un lavoro importante sui ruoli coattivi acqua 2014 di circa 2 milioni di euro.

Ha proceduto all'accertamento Imu/Tasi di 790 mila euro per il 2014; poi ancora abbiamo dovuto mettere mano all'attività lasciata in sospeso dalla ex società Iap e quindi atti di precetto pari a 4 milioni di euro e infine cartelle Equitalia Tari 2014 pari a 2 Milioni e 400 mila euro.

Inoltre posso affermare che per l'anno oramai terminato sono state rispettate le previsioni di incasso per la Tosap e i Tributi "minori" Icp, Dpa. Infatti è stata rispettata la previsione di incasso dei 188 mila euro e dei 296 mila euro.

Pertanto posso cautamente affermare che nel redigendo bilancio di previsione valuteremo la reale possibilità di continuare l'azione di diminuzione della percentuale della Tosap; azione di diminuzione intrapresa già l'anno scorso con il primo bilancio di previsione dell'Amministrazione De Filippo.

Lo stesso discorso vale per la Mensa scolastica dove, con l'ufficio e assessorato pubblica istruzione, si è fatto un ottimo lavoro e la previsione di incasso dei 205 mila euro è stata rispettata per l'80%. Un risultato storico. E anche qui, compatibilmente con il bilancio, cercheremo di continuare l'azione di diminuzione della percentuale a carico delle famiglie iniziata l'anno scorso».

Ultimato il progetto “Maddaloni cardioprotetta”.

«Il Progetto "Maddaloni Cardioprotetta" ha ultimato le sue fasi, per il momento. Infatti è stato formato anche il personale comunale, che annovera anche dei vigili urbani, oltre che alcuni volontari della Protezione Civile all'uso corretto del defibrillatore grazie ad un corso tenuto dalla Croce Rossa Italiana comitato di Maddaloni.

Grazie all'azione sinergica con la Casa di Cura San Michele, abbiamo dotato di defibrillatore il Commissariato di Polizia di Stato, la Caserma dei Carabinieri, la Protezione Civile, la sede centrale del Comune e la Polizia Municipale.

Nel prossimo anno abbiamo l'obiettivo di estendere il progetto ai commercianti ed installare i defibrillatori in zone pubbliche nevralgiche ma mettendoli in posizione di sicurezza».

L’ente quest’anno è stato promotore anche di numerose campagne di prevenzione gratuita contro le neoplasie…

«Sì, di concerto con l'Asl quest’anno abbiamo tenuto una serie di attività pubbliche con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione su determinate neoplasie come il cancro al seno o il tumore alla prostata e del polmone o quello del colon retto. E l'Asl ha scelto varie volte la nostra Città come luogo ospitante di tali manifestazioni.

L'ultima in ordine di tempo ha visto il coinvolgimento anche del Centro per l'impiego di Maddaloni e una vasta partecipazione da parte di lavoratori, lavoratrici ed utenti.

Sul fronte della prevenzione come territorio invece continueremo ad investire sulla Protezione Civile. Infatti a giorni inaugureremo la nuova sede in Piazza Matteotti, abbiamo aperto il nuovo bando di iscrizioni che ha avuto molto successo».

Il prossimo 20 dicembre presso la sala Gebbia della biblioteca comunale lei introdurrà un importante convegno sui fondi europei e le prospettive per il territorio, può anticiparci qualcosa?

«Il 20 dicembre con il Sindaco Andrea De Filippo terremo un convegno molto importante sui Fondi europei, diretti ed indiretti. Ci saranno personalità importanti della Commissione Europea come il DG REGIO dott. Pasquale D'Alessandro, il consigliere Giuridico del Ministero per gli Affari Europei il prof Avv. Antonio Cilento l'ADG FESR Regione Campania il dott. Giulio Mastracchio e l' On.le Erminia Mazzoni esperto di Diritto dell'Unione e corelatore al Parlamento Europeo del Regolamento sul Fondo di Coesione Agenda 2014/2020.

Cerchiamo di iniziare un ragionamento concreto per individuare gli strumenti che potranno servire a Maddaloni per avere progetti e visione per il futuro. Ecco, il Sindaco e l'Amministrazione Comunale intendono dare una visione alla Città».

Si parla tanto di elezioni regionali e di un suo diretto impegno come candidato.

«Sono concentrato nel ricoprire la carica di vice sindaco della mia Città ed è per me un grande onore e credo che questa Amministrazione e questo Sindaco sono impegnati nel far rimettere in sesto un Comune sgangherato. C'è ancora tanto da fare ma stiamo recuperando, a fatica, decenni. E alla fine i cittadini tireranno le somme. Io sono concentrato sul mio ruolo di vice sindaco e basta».

Continua dunque il suo civismo?

«Guardi dal 2012 sono senza tessera di partito. A Maddaloni da anni ho fondato un Movimento Civico che continua ad attirare persone dall'esperienze politiche differenti tra loro. Ma in una competizione elettorale oltre Maddaloni, dove si delinea un modello di società, apprezzo molto il lavoro, l'impegno e i contenuti espressi da Giorgia Meloni e da Fratelli d'Italia».

Fiorella Tagliafierro