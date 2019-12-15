14:04:44 SALERNO. A trent’anni dall’approvazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania in collaborazione con l’Associazione ReginaAnsa organizzano la Mostra ‘Pinocchio: diritti di un bambino, rovesci di un burattino’.
La Mostra, allestita presso il Museo Diocesano di largo Plebisicito 12 a Salerno, sarà visitabile gratuitamente dal 17 al 26 dicembre 2019 con orari 09.00-13.00 e 15.00-19.00 tranne il mercoledì.
L’evento gode del patrocinio della Provincia di Salerno.
Ideata dall’Associazione Magica Torino, la Mostra consta di trentuno opere, di un grande pannello contenente i 54 Articoli della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, di un video sulla filmografia storica prodotta su Pinocchio e di una suggestiva scenografia tematica.
I visitatori saranno accompagnati nella illustrazione delle opere e nella interpretazione della favola più conosciuta al mondo.
Inoltre le attività e le letture animate della libroteca ‘Saremo Alberi’ indurranno grandi e piccini alla scoperta dei significati più profondi della simbologia del Collodi.
Martedì 17 dicembre l’inaugurazione della Mostra sarà preceduta, alle ore 16.00 nella sala conferenze del Museo Diocesano, dal convegno
‘Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza a trent’anni dall’approvazione della Convenzione ONU’.
Indirizzi di saluto:
Arch. Vincenzo Napoli – Sindaco Comune di Salerno
Ing. Michele Strianese – Presidente Provincia Salerno
S.E. Mons. Andrea Bellandi – Arcivescovo Diocesi Salerno-Campagna-Acerno
Dott. Emanuele Demaria - Sindaco Comune Conzano (Alessandria)
Prof. Virgilio D’Antonio – Direttore Dipartimento Scienze della Comunicazione UNISA
Dott.ssa Emilia Longobardi – Presidente Associazione ReginaAnsa
Interventi:
Prof.ssa Stefania Leone – Direttore Osservatorio Politiche Giovanili UNISA
Prof. Vincenzo Mallamaci – Fondatore e Presidente Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’
Prof. Giuseppe Scialla – Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Regione Campania
Conclusioni:
On. Franco Picarone – Consigliere regionale, Presidente Commissione Bilancio
Modera:
Dott. Francesco D’Ambrosio – Giornalista