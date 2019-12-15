Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

14:04:44 SALERNO. A trent’anni dall’approvazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania in collaborazione con l’Associazione ReginaAnsa organizzano la Mostra ‘Pinocchio: diritti di un bambino, rovesci di un burattino’.

La Mostra, allestita presso il Museo Diocesano di largo Plebisicito 12 a Salerno, sarà visitabile gratuitamente dal 17 al 26 dicembre 2019 con orari 09.00-13.00 e 15.00-19.00 tranne il mercoledì.

L’evento gode del patrocinio della Provincia di Salerno.    

Ideata dall’Associazione Magica Torino, la Mostra consta di trentuno opere, di un grande pannello contenente i 54 Articoli della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, di un video sulla filmografia storica prodotta su Pinocchio e di una suggestiva scenografia tematica.

I visitatori saranno accompagnati nella illustrazione delle opere e nella interpretazione della favola più conosciuta al mondo.

Inoltre le attività e le letture animate della libroteca ‘Saremo Alberi’ indurranno grandi e piccini alla scoperta dei significati più profondi della simbologia del Collodi.        

Martedì 17 dicembre l’inaugurazione della Mostra sarà preceduta, alle ore 16.00 nella sala conferenze del Museo Diocesano, dal convegno

‘Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza a trent’anni dall’approvazione della Convenzione ONU’.

Indirizzi di saluto:

Arch. Vincenzo Napoli – Sindaco Comune di Salerno

Ing. Michele Strianese – Presidente Provincia Salerno

S.E. Mons. Andrea Bellandi – Arcivescovo Diocesi Salerno-Campagna-Acerno

Dott. Emanuele Demaria - Sindaco Comune Conzano (Alessandria)

Prof. Virgilio D’Antonio – Direttore Dipartimento Scienze della Comunicazione UNISA

Dott.ssa Emilia Longobardi – Presidente Associazione ReginaAnsa

Interventi:

Prof.ssa Stefania Leone – Direttore Osservatorio Politiche Giovanili UNISA

Prof. Vincenzo Mallamaci – Fondatore e Presidente Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’

Prof. Giuseppe Scialla – Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Regione Campania

Conclusioni:

On. Franco Picarone – Consigliere regionale, Presidente Commissione Bilancio

Modera:

Dott. Francesco D’Ambrosio – Giornalista

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:160 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:549 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:889 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next