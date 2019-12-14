Banner-MutuaBccSpettacolo
15:06:49 Notizie confidenziali e successivi pedinamenti nonché osservazioni, riferivano di una intensa attività di spaccio di sostanza stupefacente realizzata da un cittadino albanese presso la propria abitazione sita in Teano frazione Versano.

La perquisizione effettuata la scorsa notte presso l’abitazione di VESHI Angjelo cittadino albanese di anni 30, ha dato effettivo riscontro a quelle risultanze info-investigative acquisite dagli Agenti del commissariato di Sessa Aurunca nell’ambito di una più capillare attività investigativa tesa proprio a prevenire e reprimere la tipologia di reati in materia di stupefacenti.

VESHI Angjelo è stato trovato in possesso di cerca 30gr di cocaina purissima già divisa in dosi, custodite in involucri di cellophane termosaldati e pronte per essere spacciate al dettaglio.

Inoltre, sempre nel corso della perquisizione è stata sequestrata la somma di € 1.500, di sicuro provente di questa fiorente attività a cui il cittadino albanese da tempo si stava dedicando.

L’arresto intervenuto immediatamente dopo la perquisizione ha assicurato alla giustizia il cittadino albanese il quale stamane 14/12/2019 è atteso presso il tribunale di Santa Maria C.V. per l’udienza direttissima.

