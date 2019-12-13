13:04:56 SANTA MARIA CAPUA VETERE. E’ di nuovo emergenza meteo in provincia di Caserta e in tutta la Regione Campania. Da questa mattina piove in maniera insistente e nelle prossime ore, stando al bollettino diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile, ci sarà un ulteriore peggioramento.

Per questo motivo, il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra, con apposita ordinanza (la numero 231) ha predisposto la chiusura della villa comunale a partire dalle ore 12 di oggi fino alle ore 9 di domani 14 dicembre.