12:36:33 SAN PRISCO. I consiglieri comunali del gruppo ‘LiberaMente Insieme’ di San Prisco non hanno ricevuto ancora alcuna risposta in merito alla richiesta, protocollata il 25 novembre scorso, con la quale chiedevano di conoscere i motivi del mancato perfezionamento dell’iter procedurale per l’assegnazione delle compostiere di comunità, da parte della Regione Campania.

«Vorremmo ricordare alla maggioranza – fanno sapere i consiglieri – che la partecipazione di tutte le forze presenti in Consiglio alle decisioni politiche del paese non è un obbligo, ma dovrebbe essere la base del senso istituzionale.

Inoltre, dare risposte a legittimi quesiti posti da esponenti di minoranza, oltre che segno di rispetto e correttezza istituzionale, è un dovere verso chi essi rappresentano e cioè quei cittadini a cui l’amministrazione in carica dovrebbe dar conto sempre e comunque del proprio operato.

Pertanto, non può esserci chi chiede e chi non risponde, chi pone domande e chi fa finta di nulla, chi esercita il ruolo di controllore e chi quei controlli vuole evitarli.

Invitiamo, quindi, il sindaco e i suoi consiglieri ad una maggiore trasparenza della loro attività politica e nello specifico precisiamo che se l’amministrazione desidera recuperare una situazione in parte compromessa, può ancora chiedere, attraverso una corretta procedura, di essere inserita, facendone richiesta presso gli uffici preposti in Regione Campania, in una ulteriore graduatoria di riserva per l’assegnazione di compostiere eventualmente disponibili.

In un periodo caratterizzato dalla grande difficoltà nella gestione degli impianti e in considerazione degli elevati costi di smaltimento, rinunciare all’opportunità di una gestione sostenibile dei rifiuti organici, a nostro avviso, risulta essere una scelta inopportuna.

Per questo confidiamo in un ripensamento da parte della maggioranza, esclusivamente nell’interesse del paese».