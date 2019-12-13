20:23:17 “La Regione Campania ha oggi ufficialmente superato la soglia del disimpegno evitando il taglio delle risorse del Programma di Sviluppo Rurale. Siamo tra le prime regioni del Mezzogiorno a conseguire questo fondamentale obiettivo. – Lo ha annunciato Nicola Caputo Consigliere delegato all’agricoltura della Regione Campania”.

“Dovevamo impiegare, nell’arco del 2019, 225 milioni di euro da utilizzare per le imprese e gli agricoltori campani.

Dovevamo farlo secondo i tempi dettati dalla Commissione europea per assecondare le necessità di crescita della nostra agricoltura e del mondo rurale.

Raggiungere il target non era affatto scontato – spiega Nicola Caputo - ed in questi mesi abbiamo lavorato per conseguire tutti gli obiettivi”.

I NUMERI

Si tratta di risorse di cui hanno beneficiato circa 25 mila imprese. Sono state lavorate più di 57 mila richieste di pagamento e questo ha consentito di raggiungere il risultato del disimpegno superando, ad oggi, di 3,4 milioni il target.

La spesa media mensile è stata di circa 19 milioni di euro, con un significativo aumento della stessa nell’ultimo trimestre. Fino ad oggi il programma ha messo a disposizione dell’intero sistema agroalimentare campano oltre 684 milioni di euro.

“Un lavoro che, naturalmente, non finisce con il conseguimento di questo risultato, ulteriori risorse saranno erogate entro la fine dell’anno.

Ora massima concentrazione sulle valutazioni in attesa delle graduatorie definitive. Dobbiamo sforzarci per individuare tutte le risorse possibili per soddisfare le tante richieste dei giovani e delle imprese agricole campane.

“Devo ringraziare – conclude Nicola Caputo - la struttura assessoriale per le energie messe in campo e sono particolarmente soddisfatto per le proficue sinergie che siamo riusciti a sviluppare tra Regione Campania, organismo pagatore e le organizzazioni del settore agricolo campano”.

Ieri sera, il consigliere per l’Agricoltura della Regione Campania, onorevole Nicola Caputo ha comunicato l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo di spesa del Programma di sviluppo rurale Campania 2014/2020 per l'annualità 2019, pari a 255 milioni di euro, che ha consentito alla Campania di raggiungere un impiego del programma pari al 37,9% dell’intero budget a disposizione, pari a 1812,5 milioni.

"E' un fatto sicuramente positivo, perché anche quest'anno non sono state sottratte risorse pubbliche agli investimenti degli agricoltori. – commenta Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania, che aggiunge –

Nel 2020 dovrà essere massimo lo sforzo per avviare la fase finale del programma in corso e dare all'agricoltura campana un Psr 2021 - 2027 più aderente alle aspettative degli imprenditori agricoli, che necessitano di acquisire sempre maggiori innovazioni di prodotto e di processo, insostituibili leve competitive per potersi misurare sui mercati."