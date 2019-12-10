21:28:57 Si è svolta oggi, presso i saloni del Ristorante “Dodici” di Aversa, la sesta edizione la Coppa delle Scuole Alberghiere, organizzata dall’Associazione Cuochi della Provincia di Caserta, che vede nel suo dinamico Presidente, lo Chef Prof. Giuseppe Raimondo (peraltro anche Vice Presidente dell’Unione Regionale Cuochi della Campania), coordinato dal qualificato Direttivo, una guida sapiente della gastronomia Casertana e l’interprete della passione e dell’amore per un’attività prestigiosa ed apprezzata in tutto il mondo.

Numerosissimi gli intervenuti alla manifestazione, tantissimi gli studenti partecipanti, provenienti dagli Istituti Alberghieri della provincia di Caserta e qualificata la presenza di Operatori turistici, Chef e Barman delle più importanti strutture ricettive della Campania.

Dopo i saluti, le congratulazioni e gli incoraggiamenti a proseguire in queste iniziative, rivolti ai presenti dalle Autorità convenute, si è passati alla valutazione delle pietanze preparate dagli studenti.

Di estrema qualità la giuria, presieduta dal Maestro Ugo D’Orso e composta dallo Chef stellato Angelo Carannante, dallo Chef Luigi Di Ruocco, Presidente dei Cuochi di Salerno e Vice Presidente dell’Unione Cuochi Campani, dallo Chef Executive Umberto Zimbardi di Palazzo Caracciolo di Napoli, dallo Chef Rinaldo, Presidente dei Cuochi di Torre del Greco e dal Prof. De Simone, componente dell’A.M.I.R.A. .

Al primo posto, si è classificato l’Istituto “I Carissimi” di S. Maria Capua Vetere, mentre il secondo e terzo posto sono stati attribuiti rispettivamente agli Istituti “Mater Domini” di Aversa e “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni.

Un’occasione ben riuscita, per porre all’attenzione di tutti, il prestigio e la professionalità degli Chef e dei futuri operatori del mangiar bene ed in modo sano, che vede nel territorio Casertano ed in Campania, i suoi esponenti più qualificati ed apprezzati.