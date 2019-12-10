Banner-MutuaBccSpettacolo
18:35:57 I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca, in Capua, unitamente ai militari della locale Stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno proceduto all’arresto in flagranza reato, per furto aggravato in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale, di C.V. cl. 1988, e   C.C. cl. 1988, entrambi residenti a San Gennariello di Ottaviano, unitamente a B.J. cl.1987, rumeno residente a Ottaviano.

I Militari dell’Arma hanno bloccato i tre dopo che, nel corso della notte scorsa,  si erano recati a Formia  frazione Penitro, dove dopo aver forzato il cancello d’ingresso, si introducevano all’interno di un cantiere,  asportando due furgoni Fiat Iveco Traker.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha costretto i malviventi ad abbandonare i mezzi trafugati, e a continuare la fuga a piedi, nelle campagne circostanti.

I mezzi recuperati, aventi un valore di circa euro 150.000, sono stati riconsegnati agli aventi diritto.

Le continue ricerche dei fuggitivi, protrattesi per l’intera notte, hanno consentito di intercettarli mentre, a bordo si un autovettura condotta da un quarto uomo, lanciati a folle velocità, cercavano di far perdere le proprie tracce in direzione di Capua.

Dopo un lungo inseguimento, i tre sono stati raggiunti e bloccati nei pressi dello svincolo autostradale di Capua.

Gli arrestati sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

L’autista dell’autovettura utilizzata per la fuga è stato deferito in stato di libertà.

