15:25:21 Mercoledì 11 dicembre 2019, a partire dalle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale "Gaetano Andrisani" di Marcianise, si terrà un attivo dal titolo "Una Politica per il Sud".
Le crescenti diseguaglianze nella società, le crisi industriali del Mezzogiorno, in Campania e, in particolare, nella provincia di Caserta.
Quale ruolo la politica deve assumere affinché nessuno resti indietro? L'assemblea sarà aperta alle forze sociali affinché le questioni del territorio, a partire dal lavoro, divengano una priorità per il Governo e per la politica in generale.
Introduce i lavori Alessandro Tartaglione (coordinatore provinciale Articolo Uno Caserta).
Intervengono Michele Gravano (coordinatore regionale Articolo Uno Campania);
Francesco Todisco (delegato Regione Campania Aree Interne);
Michela Rostan (deputata alla Camera Articolo Uno - Leu);
Arturo Scotto (coordinamento nazionale Articolo Uno).
Partecipano alla discussione Matteo Coppola (Cgil Caserta);
Giovanni Farina (Cisl Caserta):
Antonio Farinari (Uil Caserta).