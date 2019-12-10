Banner-MutuaBccSpettacolo
10:34:19 Arriva il liceo del gusto campano al Ferraris di Caserta.

Novità assoluta nel panorama dell'offerta formativa casertana per l'anno scolastico 2020/21. Ma di cosa si tratta?

È un liceo che apre la strada al mondo del giornalismo enogastronomico e/o critico gastronomico/food blogger. Affiancano le materie classiche del LES (liceo delle scienze umane) gli approfondimenti del settore enogastronomico, con un itinerario nel 'gusto campano' che attraverso esperienze laboratoriali e dal confronto con chef stellati formerà le figure professionali più richieste negli ultimi tempi: food influencer, critico di ristoranti stellati, giornalista enogastronomico...

e non solo... lo sbocco diretto nelle università in senso lato o nello specifico: hospitality management, scienze gastronomiche o enologiche... .

È doveroso, per tutto questo, spiega la dirigente Dott.ssa Antonietta Tarantino, ringraziare pubblicamente l'assessora Mirella Corvino che ha creduto fortemente fin da subito nel progetto presentato dall'Istituto Ferraris.

La dott.ssa Corvino ci spiega che il Liceo del gusto risponde pienamente alla richiesta del territorio casertano e soprattutto campano di formare figure professionali...

Futuri ambasciatori del gusto campano... che fungano da traino alla diffusione della cultura  enogastronomica della Regione Campania  nel mondo.

Regione Campania che ha condiviso ed autorizzato, grazie all'assessora Fortini il nuovo indirizzo di studi.   

 

