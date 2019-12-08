22:25:24 SANTA MARIA A VICO. Lutto a Santa Maria a Vico: è morto Mario Signoriello, noto commerciante di scarpe.
L’uomo è deceduto nella tarda serata di ieri a seguito di un malore.
Inutile l’intervento dei volontari del 118 giunti sul posto: il cuore del commerciante 75enne ha smesso di battere.
Signoriello si trovava nella sua abitazione di via Panoramica quando ha perso la vita.
La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese sconvolgendo un po’ tutti.
Signoriello era una persona notissima e non solo per aver gestito per diversi anni un negozio di calzature.
Benvoluto da tutti per il suo carattere, la sua scomparsa ha scosso l’intera comunità di Santa Maria a Vico.