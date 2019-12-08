Banner-MutuaBccSpettacolo
10:53:53 In Mondragone, via Domitiana, i carabinieri del locale Comando Stazione, unitamente ai colleghi del 10° Reggimento “Campania”, hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per violazione alla sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno, M.G., cl. 92 del luogo.

L’uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo soggiorno nel comune di Mondragone, durante controllo di polizia è stato sorpreso in compagnia di noti del luogo e, a seguito di perquisizione personale trovato in possesso grammi 32 di sostanza stupefacente tipo “hashish”.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. 

