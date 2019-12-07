09:50:22 Al via 'Natale sotto le stelle', San Tammaro si illumina per il giorno dell'Immacolata dando inizio alle festività natalizie.

L'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ernesto Stellato, nella persona dell'assessore agli Eventi Sandra Racioppoli, coadiuvata dalla delegata alla Cultura e alla Comunicazione, Teresa Santillo, ha organizzato la XII edizione del Natale sotto le Stelle.

Un programma ricco di appuntamenti che vedrà proprio domenica 8 l'inizio di tutti gli eventi.

Dall'accensione delle luminarie e, in particolare della Carrozza Reale e della Bambola di Natale, a cura dell'associazione Insieme guidata da Maria Macias, l'iniziativa vedrà il grande Albero illuminarsi circondato da tanti bimbi della scuola dell'infanzia e primaria, che hanno donato delle decorazioni per addobbare l'Abete di Natale, dirette dalla dirigente Del Deo.

Dopo la processione, infatti, in via Domenico Bovienzo tutte le associazioni, che anche quest'anno collaborano con l'Ente: Cmst (Ernesto Lamberti e Mimmo Della Vslle), Fontana Carolina (Franca Caramella), Accollatori (Mario Valletta) Terra Mia Pro Loco (Angelo di Monaco), il Comitato Ordine e Legalità (Nicola Bovienzo), daranno vita ad un villaggio natalizio con degustazioni di piatti tipici, il tutto accompagnato da mercatini e tanta musica popolare e classico-napoletana.

Un Natale all'insegna dello sano spirito di unità e soprattutto di collaborazione. Un esempio di associazionismo che vuole costruire per la propria comunità.

Un ringraziamento va a tutte le persone, tra cui molto giovani, che hanno, insieme alle associazioni, contribuito all'organizzazione della manifestazione.

Si ringrazia inoltre anche la società P&P Academy diretta da Anna Paparone, la società che ha curato le luminarie Golden Service Campania di Clemente Tecchia, la società del verde pubblico Casertana Costruzioni, che ha donato un bellissimo Albero di Natale ai tammaresi e, non perché ultima, la società GI. AT. IMPIANTI srl, per la disponibilità, nelle persone di Attilio e Antonio Guida, il servizio civile di San Tammaro, la polizia municipale e la protezione civile.

Grazie a tutti per l'impegno profuso e per aver ancora una volta dimostrato di saper scendere in campo per l'intera comunità.