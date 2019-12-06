21:09:19 CASERTA. Ennesima e duplice sfida per il Liceo scientifico Diaz in tema di ambiente e sostenibilità, infatti il Diaz è tra i 50 licei scientifici - selezionati in Italia - per accedere al Concorso del Mad For Science e tra i primi 38 per il concorso sulla sostenibilità indetto dal Senato, unica scuola a Caserta e provincia che è riuscita a farsi selezionare e a superare i primi step di entrambi i prestigiosi concorsi.

Nello stabilire gli obiettivi da raggiungere entro entro il 2030 l’ONU, ha fissato nelll’Agenda Globale, un programma che prevede 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs o OSS) tra cui quello, scelto per il 2020, di garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie.

Il SDG 6 dell’Agenda ONU 2030 è appunto uno dei tre temi scelti per la prossima edizione del Mad For Science.

Cosa si può fare concretamente per affrontare le problematiche connesse alla contaminazione, alle difficoltà di accesso all’acqua pulita e alle condizioni igieniche inadeguate condannano più di un terzo della popolazione mondiale a condizioni di stress idrico.

La scienza può fornire soluzioni, ovvero le soluzioni emergeranno dal Mad For Science 2020 che si concluderà a Torino con la premiazione dei due Licei vincitori che riceveranno come premio l’implementazione dei bio-laboratori con un investimento dai 50000 ai 25000 euro.

“Noi oramai siamo proiettati nella sperimentazione e nella ricerca - afferma il Preside Luigi Suppa - la didattica delle Scienze si avvia verso una specializzazione di varia e alta qualità se solo si considera il corso a curvatura biomedica, il polo di ricerca e sperimentazione e adesso i percorsi che dovranno essere presentato al Mad For Science 2020 e al Senato, senza voler tener conto - ha concluso il Preside - dell’implementazione che già in questi anni è stata realizzata per la didattica delle scienze”.

La candidatura del Liceo Diaz per entrambi i concorsi è stata curata dal prof Gianpaolo Nunziata con la prof Luisa Papa referente delle attività biomediche e di ricerca scientifica e dalla prof Rosanna Beatrice.

Per lo svolgimento della ricerca del Mad For Science ci saranno al fianco del Diaz il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), Neuromed - Istituto Neurologico Mediterraneo - e l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) della Campania.