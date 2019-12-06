Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

12:10:44 MACERATA CAMPANIA. Si avvicinano le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Macerata Campania ed iniziano ad emergere indiscrezioni sui nomi dei primi candidati.

Ad ufficializzare la sua discesa in campo attraverso il suo profilo social é l'imprenditore di Caturano Pasquale Nacca, che dimostra di avere le idee molto chiare.

«Sono tante - fa sapere Nacca - le attestazioni di stima che sto ricevendo in queste ore e non posso che essere felice di questa cosa.

Molti sono i progetti che vorrei realizzare per Macerata Campania; già nei prossimi giorni renderò pubblica una lista di punti programmatici.

I giovani rappresentano il nostro futuro; bisogna partire da loro per puntare in alto».

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:432 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:802 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:753 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next