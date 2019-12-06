12:10:44 MACERATA CAMPANIA. Si avvicinano le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Macerata Campania ed iniziano ad emergere indiscrezioni sui nomi dei primi candidati.
Ad ufficializzare la sua discesa in campo attraverso il suo profilo social é l'imprenditore di Caturano Pasquale Nacca, che dimostra di avere le idee molto chiare.
«Sono tante - fa sapere Nacca - le attestazioni di stima che sto ricevendo in queste ore e non posso che essere felice di questa cosa.
Molti sono i progetti che vorrei realizzare per Macerata Campania; già nei prossimi giorni renderò pubblica una lista di punti programmatici.
I giovani rappresentano il nostro futuro; bisogna partire da loro per puntare in alto».