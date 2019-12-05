19:18:44 Centrodestra avanti, Lega primo partito, Forza Italia in forte ascesa e Fratelli d’Italia in doppia cifra: sono questi i risultati del sondaggio di Index Research commissionato dalla Federazione popolare di Giuseppe Gargani sulle prossime elezioni regionali in Campania.
I dati diffusi dal Corriere del Mezzogiorno parlano di un centrodestra in grande salute e di uno Stefano Caldoro capace, addirittura, di toccare quota 47% come indice di gradimento come presidente.
Con una coalizione unita, non ci sarebbe partita in Campania in occasione delle prossime regionali anche grazie all’autorevolezza del candidato presidente designato da Silvio Berlusconi.
Secondo l’istituto demoscopico il leader del Nuovo Psi è percepito come un “buon amministratore” dagli elettori così come spiega proprio al Corriere del Mezzogiorno la direttrice di Index Reserarch Natascia Turato.
Il sondaggio rappresenta una fotografia autorevole della situazione, dal momento che il campione degli intervistati, è stato rilevato tra il 29 novembre e il 2 dicembre.
Passiamo ai dati dei partiti.
Come detto in premessa la Lega si posiziona al 17%, Forza Italia al 14%, Fratelli d’Italia al 10%
Secondo la Turato la sovraesposizione di questi mesi del presidente in carica Vincenzo De Luca, invece, sarebbe stata penalizzante per l’ex sindaco di Salerno che, dai dati raccolti, non supererebbe il 36%.
Differente il dato legato ai partiti.
Oltre al Partito democratico che si assesta al 16%, c’è un sostanziale equilibrio tra le civiche De Luca presidente e Campania libera il che significa che entrambe sono competitive per il seggio in Terra di Lavoro anche in caso di sconfitta dell’ex sindaco di Salerno.
Una notizia certamente interessante per i tanti indecisi che, allo stato attuale, pur essendo convinti della corsa alla Regione, non hanno ancora scelto in quale forza farlo.
La benedizione di uno dei due schieramenti da parte, per esempio, di Giovanni Zannini, tra i protagonisti più attesi della contesa potrebbe determinare, magari proprio a vantaggio dell’avvocato, lo scranno.
Nei rilevamenti dell’istituto demoscopico il Movimento 5 stelle si posizionerebbe al 15% con la candidatura alla presidenza di Valeria Ciarambino.
I sondaggi si sa vanno presi con le pinze anche perché tra intenzione di voto e voto, c’è sempre una grossa differenza…
Detto questo, sono, però degli indicatori importanti di quelli che sono gli umori dell’elettorato.
Se i dati del sondaggio dovessero trovare riscontro anche dalle urne, in provincia di Caserta potrebbero venire fuori numeri ancora superiori visto che cinque anni fa, con un centrodestra perdente, la coalizione di Caldoro in Terra di Lavoro raggiunse ben il 54%.