18:47:19 “Lo scaricabarile è lo sport preferito di Vincenzo De Luca. Sui rifiuti ha fallito, come ha fallito su trasporti e sanità, e non hanno senso le denunce. Chi è nelle Istituzioni deve dare risposte”.

Lo scrive Massimo Grimaldi, consigliere regionale e vice coordinatore regionale di Forza Italia in Campania.

“Le sue uscite sul Governo di oggi e sugli Esecutivi passati non sono una via d’uscita ma - aggiunge - una ‘chiamata in correità’ al suo Pd. 

In Campania solo disastri ed i rifiuti in strada sono la conferma”.

