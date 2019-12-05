15:41:04 Tutto pronto per l'avvio della "Festa di Sant'Antonio Abate 2020". Con l'evento 'A lummenera 'e Santu Nicola di oggi e domani i festeggiamenti entrano nel vivo.

La "Festa di Sant'Antonio Abate edizione 2020" è un progetto realizzato dal Comune di Macerata Campania in partenariato con il Comune di San Nicola la Strada e il Comune di Recale. Si tratta di un intervento co-finanziato da Regione Campania/Assessorato allo Sviluppo e Promozione del Turismo - Agenzia Regionale "CAMPANIA TURISMO" nell'ambito del POC Campania 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali”.

La sinergia tra l'amministrazione comunale di San Nicola La Strada, retta da Vito Marotta, le istituzioni e la scuola, hanno permesso l'organizzazione di un programma ricco di appuntamenti e che rispolvera le tradizioni sannicolesi di un tempo.

Con il lavoro della delegata alle Politiche Europee Alessia Tiscione e dell'esperto di cultura locale Luca De Simone oggi dalle 15 si aprirà il sipario sulla manifestazione.

Laboratori di danze tradizionali, benedizione del fuoco, degustazioni di piatti tipici locali, concerti e santa messa: gli appuntamenti di questa due giorni di eventi.

Attesissima per stasera alle 18.30 l'accensione della Lummenera in piazza Parrocchia e il concerto alle 19.30 di Pino Daniele Opera nella chiesa di Santa Maria Degli Angeli.

Domani la Santa Messa solenne in onore del Patrono e il concerto di Andrea Sannino.

Di seguito il programma nel dettaglio:

- 5 dicembre 2019 alle ore 15.00 e alle ore 17.00 Salone Borbonico - Piazza Municipio

Laboratori gratuiti di danze tradizionali del Vesuviano e del Basso Casertano, oltre a quelli

di tecnica del tamburo italiano Associazione Radici

- 5 dicembre 2019 alle ore 18.00 Largo Rotonda emiciclo Ovest - Piazza Parrocchia

Partenza Fiaccolata ASD Atletica San Nicola dalla Rotonda Lato Ovest fino a Piazza

Parrocchia per l'accensione del fuoco

- 5 dicembre 2019 alle ore 18:30 Piazza Parrocchia - nei pressi della Chiesa di Santa Maria degli Angeli -

Benedizione del fuoco, con l’accensione della “Lummenera” e a seguire degustazione gratuita in Piazza Parrocchia del piatto tipico offerto gratuitamente dalla Pro Loco;

Danze popolari con la presenza di Associazione Barca di Teseo insieme con gli Alunni

nell'Istituto Comprensivo Capol DD “G. Mazzini” (10.2.5A-FSE PON-CA-2018-268 IC

CAPOL DD e patrimonio culturale a San Nicola la Strada Moduli “in action” - “Rotta per il

Futuro” - “Cittadini consapevoli” - “Coding e patrimonio culturale “)

- 5 dicembre 2019 alle ore 19.30 Chiesa di Santa Maria degli Angeli

Concerto musicale:

Open Act Forasona Canti di Terra, Suoni di Lavoro Special Guest Mario Sorrentino Ciro;

Pino Daniele Opera, Special Guest Antonio Onorato ed Ernesto Vitolo, voce solista Michele Simonelli, orchestra diretta dal Maestro Paolo Raffone

- 6 dicembre 2019 alle ore 15.00 e alle ore 17.00 Salone Borbonico - Piazza Municipio

Laboratori gratuiti di danze tradizionali del Vesuviano e del Basso Casertano, oltre a quelli

di tecnica del tamburo italiano Associazione Radici

- 6 dicembre 2019 alle ore 18.00 Chiesa di Santa Maria degli Angeli

Sorpresa per i fedeli in onore del Santo Patrono a cura degli Accollatori

Santa Messa in onore del Santo Patrono San Nicola officiata da S.E. Monsignor Giovanni D’Alise e dal Parroco Don Franco Catrame

- 6 dicembre 2019 alle ore 20.00 Chiesa di Santa Maria degli Angeli

concerto musicale:

Andrea Sannino acoustic