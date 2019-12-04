Banner-MutuaBccSpettacolo
19:46:31 Seminare Legalità torna al Mattei di Caserta. Tre le tappe (27, 28 novembre e 4 dicembre) in cui gli studenti hanno interagito con l'Agenzia dell'Entrate Riscossione su temi quali: Fiscalità, Costituzione, Legalità e Cittadinanza attiva.

Gli onori di casa affidati al dirigente prof. Roberto Papa - organizzazione interna Prof. Enrico Milani. Per l'Agenzia delle Entrate Riscossione interventi del dott. Giovanni Joey Pasquariello e del dott. Marco Fiorentino Tramontano.

L'educazione alla legalità economica come elemento di sviluppo e crescita sociale. Partecipazione del corpo docente di diritto ed economia aziendale.

Gli incontri dureranno fino a maggio, quindi gli istituti scolastici possono ancora aderire al progetto.

