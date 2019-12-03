21:07:45 «Dopo l'Epifania presenteremo la lista e credo ci sarà anche l'indicazione di un candidato presidente.

Ovviamente questo non vuol dire che andiamo da soli.

Noi siamo pronti al confronto.

In Campania bisogna sconfiggere un centrodestra a trazione leghista ma anche la continuità con De Luca».

Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in relazione alle regionali della primavera 2020.

E proprio sul nome dell'attuale presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco avverte: «Se da questo punto di vista ci saranno ambiguità, andremo sicuramente da soli ma saremo insieme a tanta gente che troverà la nostra proposta più forte e più credibile».

Nel concludere il sindaco ha ribadito che «noi ci candideremo e siamo pronti a confrontarci con altri e nel caso a metterci insieme se si punta su candidature coerenti, credibili e in grado di raccontare i territori e non solo sé stessi e i partiti o gli schieramenti di appartenenza».