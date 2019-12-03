19:53:19 Il concorsone della Regione Campania entra nel vivo. Si è chiusa la prima fase delle prove per l’assunzione dei profili di categoria C con i risultati delle prove preselettive che hanno determinato la platea dei candidati ai contratti a tempo indeterminato.
Ecco gli otto elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta.
Ripam Campania - Elenco Alfabetico Degli Ammessi Alla Prova Scritta
Vgc/Cam
Codice Prova Cognome Nome Data Di Nascita Punteggio
114841 Abagnara Antonio 10/12/1972 57,38
114629 Abate Cristina 11/05/1990 57,04
114766 Abate Francesco 26/08/1984 53,4
114423 Abate Margherita 27/08/1986 59,04
114836 Abate Sara 12/02/1985 56,04
114313 Abate Simona 05/01/1989 53,4
114565 Abbatiello Mario Giuseppe 15/09/1984 52,37
114750 Abbenante Anna 08/01/1975 54,02
114375 Abbondandolo Pasquale Elio 15/04/1973 52,39
114411 Abbondante Daria 02/07/1973 60,38
114303 Abete Marialucia 28/03/1986 58,37
102407 Acampora Claudio 02/09/1988 51,05
114771 Acampora Stefano 13/03/1990 53,04
114516 Acanfora Antonella 25/09/1984 52,03
102174 Accardo Carlo 23/10/1983 57,36
291639 Accettola Raffaele 24/11/1983 59,7
102122 Acerra Carla 03/08/1997 57,39
102409 Acerra Domenico 31/05/1980 53,72
102302 Acerra Ilaria 03/07/1978 52,72
102307 Aceto Gianluca 02/09/1974 57,71
102104 Acierno Stefano 29/06/1991 52,71
102513 Acocella Enrico 13/12/1997 51,06
102447 Actilio Sonia 31/01/1979 53,36
102515 Acunzo Giovanna 08/07/1982 52,39
102246 Acunzo Mariangela 31/03/1975 56,03
102282 Acuto Vittorio 21/02/1989 52,38
102362 Adamo Claudia 06/03/1988 51,04
102430 Addio Valeria 23/06/1994 53,03
102492 Adduce Francesco 11/08/1980 58,36
102433 Adinolfi Carmela 20/11/1987 61,03
102432 Adinolfi Daniele 30/10/1991 52,38
101401 Affinito Maddalena 20/04/1979 59,35
101209 Affuso Pasquale 03/12/1983 52,4
101365 Agozzino Laura 15/10/1996 53,02
101403 Aiello Mariarosa 28/08/1972 51,03
101091 Albano Vincenzo 26/05/1988 55,03
291915 Allegretto Decio 09/06/1992 52,68
292227 Altiero Fabio 14/12/1977 53,71
292195 Altiero Maria Gabriella 15/01/1995 54,02
292230 Alvino Luca 15/07/1975 53,73
291676 Amabile Carlo 02/10/1992 52,07
291979 Amalfitano Annamaria 26/12/1977 54,06
295789 Amarone Valerio 03/09/1994 52,06
295553 Amato Michela 27/09/1982 53,73
295721 Ambrosecchia Nunzio Nicola 21/07/1989 53,39
295568 Amendola Ilaria 03/01/1991 53,37
104351 Amideo Francesco 27/11/1995 57,71
104577 Amitrano Annarosaria 04/12/1988 52,36
111692 Amitrano Carlo 29/09/1982 54,37
104583 Ammendola Valeria 10/01/1986 52,69
116535 Ancona Biagio 14/08/1987 54,38
116613 Angelino Sara 28/04/1994 53,37
116663 Angelone Antonia 28/10/1988 51,37
105887 Angrisani Francesca 26/04/1999 56,04
116529 Annecchiarico Fabio 17/03/1992 51,72
116532 Annona Stefano 21/05/1977 51,72
289569 Annunziata Ciro 22/04/1994 54,71
290160 Annunziata Ivan 23/10/1977 54,72
289574 Annunziata Michele 01/03/1968 51,03
289577 Antifunario Antonio 17/03/1995 51,07
289770 Anzalone Rocco 11/08/1987 52,7
290095 Apicella Monica 12/09/1993 57,36
289946 Apolito Aslei 06/05/1976 51,38
289514 Aprea Francesca 04/06/1990 54,05
289551 Aprea Gaia 17/01/1993 62,37
289560 Apuzzo Maria 29/06/1991 58,03
289864 Aquilone Carmen 11/12/1987 54,69
288268 Arduini Giuseppe 19/11/1989 55,05
288038 Argenio Italo 23/03/1976 53,73
115147 Ariante Federica 14/11/1989 52,02
288345 Ariete Vincenzo 16/03/1987 54,73
115138 Aschettino Gaetano 29/06/1988 51,71
102644 Asprino Vincenzo 03/08/1980 55,69
102864 Assisi Adelaide 09/01/1978 56,71
102574 Attanasio Gaetano 13/05/1979 52,72
102686 Attingenti Romilde 01/12/1973 51,72
102874 Aucone Loris 05/05/1994 62,04
102724 Auletta Raffaele 24/04/1984 51,39
292401 Autuori Giuliano 18/12/1987 52,37
294155 Avellino Virginio 01/01/1986 52,38
296183 Barbato Emanuele 18/04/1997 52,73
296262 Barbella Alessandro 19/04/1991 54,69
288804 Bilotta Anna 02/12/1989 57,05
294532 Borrelli Luigi 11/07/1988 60,05
294456 Borriello Aniello 25/09/1992 51,68
294454 Borriello Edoardo 23/01/1975 54,37
294781 Bottone Anna 07/04/1984 52,4
294531 Bove Francesco 27/07/1985 53,06
284437 Brignola Davide 07/06/2001 53,69
284522 Brillante Giuseppe 15/08/1982 54,73
296602 Buglione Salvatore 13/05/1982 57,39
108748 Caiazza Claudio Orazio 11/08/1987 52,73
299500 Calabrese Michele 16/12/1985 51,39
299277 Caldara Olimpia 05/11/1992 55,03
299379 Cammarota Maria Teresa 19/10/1980 52,36
287362 Campanile Luisa 05/01/1985 53,04
284955 Caporaso Raffaele 24/08/1992 51,06
293139 Capuano Luca 23/12/1978 51,73
285539 Carbone Armando 29/03/1982 51,37
290529 Caruso Massimiliano 18/03/1984 56,05
290438 Carusone Giuseppe 23/02/1985 55,39
320543 Cassone Alessandro 30/07/1983 52,72
320363 Castaldo Luigi 12/03/1993 55,37
319926 Castaldo Manuela Maria 05/11/1969 51,72
294716 Castiello Vincenzo 10/02/1997 53,71
320552 Castrillo Franco Antonio 07/12/1954 55,71
320461 Cataldo Floriana 25/04/1982 51,4
320201 Cataldo Luigi 14/02/1988 55,7
320604 Cataldo Vincenzo 28/06/1991 55,37
287885 Catizone Marco 03/10/1981 51,38
299671 Catone Vincenzo 28/07/1983 53,73
299679 Catuogno Fabio 13/12/1987 58,04
287888 Cavallo Luca 21/09/1983 60,05
299656 Cavallo Luigi 01/03/1988 53,35
293171 Ceci Giuseppina 27/04/1990 61,35
293429 Cefalo Gennj 28/08/1987 58,38
293553 Celentano Francesca 28/12/1993 54,37
293473 Celiento Marco 02/09/1980 51,72
293534 Cella Daniela 13/11/1980 57,72
293527 Cendron Ilenia 09/02/1990 57,03
293516 Cennamo Diego 27/10/1988 51,06
293543 Ceraldi Arduino 03/07/1980 54,06
293305 Cerbone Giuseppe 06/12/1989 54,37
331934 Cerillo Marianna 03/02/1971 52,06
331922 Cerullo Gaetano 13/10/1992 53,68
331908 Cerullo Marco Milanino 23/02/1989 54,03
297140 Chianese Carlo 06/10/1989 56,37
318651 Chiappinelli Erika 18/06/1983 53,71
318455 Chiari Iolanda 04/04/1969 51,4
318798 Chica Francesca 07/05/1978 53,4
318729 Chirico Barbara 28/09/1984 52,7
318823 Ciambrelli Ernesto 30/03/1992 51,71
318920 Cicala Fiammetta 11/11/1975 51,73
328994 Cicalese Carlo 06/05/1986 52,36
329334 Cicatiello Giuseppe 07/02/1983 51,07
328890 Ciccarelli Domenico 13/01/1992 56,37
329378 Ciccone Armando 15/07/1990 55,35
329039 Cimino Marco 21/02/1977 58,72
329079 Cimmino Raffaele 15/12/1967 52,07
286240 Cintorino Virginia 31/07/1986 51,7
286234 Cioffi Marialaura 22/03/1980 56,03
285888 Ciolfi Giulia 02/03/1985 51,04
329026 Ciotola Alessandro 24/09/1980 53,03
286149 Cipolletta Laura 13/05/1988 52,68
286004 Cipriano Antonio 06/12/1993 51,73
286209 Cipro Carmela 23/06/1984 51,35
321144 Cirillo Giovanna 19/10/1990 52,7
330810 Colella Nicola 30/05/1991 51,06
293259 Conza Gianpaolo 18/05/1998 55,37
297759 Corrado Angelo 24/08/1989 51,38
319072 Cozzi Adriano 18/02/1986 52,71
330988 Cupo Fiorella 28/01/1983 52,71
331025 Curcio Luigi 21/03/1977 56,05
330839 Cutillo Clelia 08/11/1988 51,7
331049 D'agostino Brigida 10/06/1991 52,36
333152 D'alessio Luca 10/11/1990 58,7
328080 D'ambrosio Riccardo 21/08/1978 55,7
328028 D'ambrosio Valerio 26/04/1985 53,72
327718 D'amore Guido 07/04/1984 55,02
330961 D'andrea Andrea Orlando 26/11/1986 51,05
297923 D'argenio Giovanni 18/12/1987 55,06
298057 D'auriente Dario 27/01/1986 53,03
321757 Davino Ivan 08/09/1981 52,05
322000 D'avino Lina 11/08/1985 55,35
321608 D'avino Sergio 26/02/2001 52,4
321834 De Angelis Angelo 19/11/1989 56,39
321595 De Cicco Luca 11/09/1987 52,06
330261 De Falco Viviana 13/11/1985 52,73
324496 De Filippo Davide 10/03/1978 51,07
324720 De Fraia Alessandro 28/05/1978 60,71
326271 De Leo Annalisa 17/01/1973 51,7
326351 De Luca Gabriele 07/06/1993 52,69
319789 De Luca Giampiero 19/06/1998 51,04
354655 De Mauro Elvira 09/01/1986 52,73
317374 De Stephanis Marco 16/05/1984 53,39
325063 Delle Cave Carlo 04/11/1993 51,05
326634 Di Caprio Carlo 23/09/1982 52,73
355390 Di Donato Davide 28/11/1989 51,07
326677 Di Maio Francesco Domenico 04/01/1994 52,06
360173 Di Maso Manuela Rosa 18/01/1981 55,36
323194 Di Matteo Carmine 05/10/1988 52,7
365381 Di Nardo Anna 28/08/1975 51,4
364878 Di Nardo Cuono 05/06/1979 53,06
365212 Di Paola Claudia 24/02/1980 61,38
366198 Di Ruocco Carmela 01/07/1988 51,72
366464 Di Ruocco Emilia 30/10/1989 55,05
325598 D'isanto Filomena 01/03/1973 52,37
363424 Duraccio Antonio 18/02/1986 52,07
318218 Esposito Antonio 21/01/1994 51,35
361684 Esposito Luca 18/12/1997 52,07
360765 Esposito Salvatore 04/08/1997 51,38
366591 Fatone Canio 18/12/1984 54,73
367604 Ferrara Vincenzo 11/06/1980 59,04
361060 Ferraro Antonio 17/03/1999 51,06
367654 Ferraro Carla 25/10/1991 51,04
367641 Ferraro Giuseppe 02/09/1988 56,05
367161 Ferraro Stefania 21/04/1984 54,04
367405 Ferrigno Mario 15/05/1973 55,03
367406 Ferro Marisa 01/06/1968 54,35
367180 Ferrucci Anna 28/05/1973 55,37
361092 Festa Fabio Mattia 23/05/1989 55,72
367268 Festa Marco 20/07/1978 57,72
248855 Fierro Luigi 05/02/1988 54,02
249046 Filizzola Amelia 23/04/1983 59,68
248967 Fimiani Gabriella 24/02/1988 66,03
248846 Fiorentino Lorenzo 18/12/1992 54,04
248903 Fiorentino Pasquale 08/08/1989 55,02
248840 Fiorenzano Caterina 02/08/1980 52,07
362550 Fiorillo Biagio 03/09/1992 51,38
362352 Fiorillo Valentino 27/10/1971 58,7
362591 Fiorino Emilio 05/08/1985 52,05
362384 Fiumarella Simone 08/08/1994 52,02
362587 Foggia Alessandro 18/07/1991 55,37
352687 Fonzo Rita 02/12/1994 51,7
352747 Formicola Camilla 16/01/1997 52,07
352876 Formicola Gianclaudio 22/06/1985 56,06
352896 Formicola Maria Antonia 04/12/1990 51,03
352982 Formisano Luigi 18/07/1984 54,71
362273 Formisano Pasquale 17/09/1987 54,03
323864 Fortino Agostino 08/10/1964 53,38
323738 Fortunato Fabiola 09/07/1994 51,72
323737 Fortunato Nicola 12/09/1982 53,39
323846 Fortunato Rachele 01/03/1993 52,4
323843 Fragagnano Claudio 29/12/1976 52,73
359169 Francesca Giovanni 21/05/1975 53,4
323879 Franchi Amedeo 13/02/1987 59,05
323860 Franzã© Walter 01/11/1981 57,01
359310 Frediani Sonia 05/02/1992 54,69
359399 Frega Luigi 06/03/1971 54,04
359467 Frigerio Giuseppe 02/07/1985 51,71
359110 Fronzino Carolina 09/05/1989 58,7
359323 Furia Davide 27/04/1979 57,04
359000 Fuschillo Nunzio 22/08/1990 56,04
350610 Fusco Emanuele 09/05/1981 51,72
350448 Fusco Sara 03/02/1982 56,04
350286 Fusco Silvia 28/10/1991 59,37
350049 Gabriele Falcone Massimiliano 27/07/1975 55,38
350063 Gagliardi Angela 20/11/1978 51,04
350387 Gagliardi Luca 22/02/1971 59,69
350427 Gagliardino Ilaria 18/10/1975 55,01
350374 Gagliardo Paolo 29/06/1981 51,06
350074 Gaimari Gionata 24/10/1982 53,37
350440 Galasso Salvatore 13/07/1985 52,4
350540 Galdi Gerarda 06/09/1988 54,34
357702 Galli Alberto 07/05/1981 61,04
357734 Gallo Roberta 15/07/1993 56,68
357750 Gallo Valentina 16/08/1980 59,02
361260 Gambardella Gaetano Antonio 05/08/1974 52,4
249265 Gambardella Roberto 14/08/1987 51,38
233396 Genio Pasquale 04/02/1987 51,34
233549 Gentile Michela 07/11/1980 54,02
362961 Giannatiempo Marco 22/05/1985 59,03
363016 Giannatiempo Simone 24/02/1982 51,7
353210 Giliberti Maria Luisa 05/01/1979 57,7
359807 Glorioso Giuseppe 04/07/1986 53,69
350951 Gravina Sergio 28/10/1979 53,4
358220 Grimaldi Michele 17/01/1982 52,07
358334 Guarino Claudio 29/08/1978 63,03
353692 Guerra Rita 04/01/1989 59,69
353915 Guerriero Francesca 30/04/1992 53,03
354069 Guida Giovanna 24/07/1985 52,37
353753 Guida Maria Cristina 10/03/1975 51,03
234305 Iannuzzi Pietro 02/05/1985 52,4
244318 Iazzetta Loredana 15/06/1969 52,72
244243 Iazzetta Stefania 28/05/1993 52,05
244303 Iemma Mariateresa 26/04/1974 52,4
234005 Illiano Marianna 30/06/1986 55,7
234004 Imparato Lucia 10/04/1977 54,73
234230 Imperato Luca 02/10/1980 51,72
363753 Interlandi Giuliano 18/06/1998 55,71
239666 Iodice Andrea 02/12/1978 52,72
239640 Iodice Roberta 20/09/1983 62,68
239952 Irollo Antonio 10/01/1997 51,04
351369 Italiano Domenico 10/02/1990 56,36
351590 Izzo Ciro 14/05/1987 51,38
392681 La Ferrara Ivan 01/05/1973 53,39
392870 La Gatta Antonio 06/12/1990 53,4
392728 La Gatta Marta 30/01/1982 51,39
392657 La Manna Michele 20/11/1979 54,38
392866 La Manna Vincenzo 19/06/1987 51,7
392883 La Marca Raffaele 17/04/1991 53,7
392569 La Montagna Rosario 09/09/1996 51,72
395174 La Mura Monica 23/09/1977 51,05
392706 La Mura Rosanna 30/03/1983 62,69
388019 La Ragione Giuseppe 24/07/1991 52,07
392665 Labate Bruna 27/09/1974 53,04
392515 Lagonia Valentina 01/07/1992 57,05
394776 Lamberti Manuela 31/01/1980 51,05
394795 Lamberti Stefano 07/06/1992 55,71
394800 Lambiase Emanuela 05/01/1986 57,03
395203 Lambiase Nadia 13/03/1982 56,04
395139 Lamboglia Antonio 02/04/1982 56,36
395200 Lancio Angela 13/11/1979 51,04
395140 Landi Alessandro 17/11/1977 52,73
394863 Landinetti Annamaria 29/01/1988 51,4
395199 Landolfi Emanuele 04/11/1991 51,05
394850 Landolfo Antonietta 05/12/1990 53,06
395310 Langella Francesco 18/02/1991 52,37
395193 Langella Luigi 04/07/1981 53,73
394861 Langella Vincenzo 06/10/1995 53,4
394856 Langellotti Lazzaro 23/04/1981 55,06
388398 Lanzieri Battaglia Antonio 17/10/1988 53,7
388249 Laonigro Alfonsa 25/10/1991 58,36
388388 Lapenna Giuseppe 19/01/1979 52,38
388126 Larocca Luigi 08/01/1970 57,38
388264 Lasalandra Maria Giovanna 26/02/1980 52,72
388413 Laudando Anna 25/05/1977 54,7
388170 Laudando Valentina 07/08/1988 52,39
388511 Laurenza Manolo 18/07/1981 59,71
388548 Lauri Annabella 13/12/1989 54,37
388323 Laurino Giorgio 09/12/1997 57,7
388348 Laviano Gennarina 13/01/1979 53,05
388410 Lavitola Antonio 01/09/1967 60,69
389724 Lebro Antonio 26/07/1972 56,38
389730 Lembo Ilaria 23/01/1970 52,7
389543 Lena Cota Fabio 12/11/1985 53,4
389508 Leo Giampiero 23/03/1975 57,71
389511 Leo Giuseppina 06/07/1990 51,69
389795 Leonardis Cesare 01/06/1983 52,73
389529 Leone Gelsomina 12/12/1981 55,37
398522 Lepore Raffaele Carmine 16/11/1989 54,02
398777 Lepre Federica 19/07/1993 52,06
398729 Lettere Paolo 10/03/1977 57,39
398607 Levrone Emilia 09/08/1974 57,04
398891 Liberti Giovanni 18/07/1987 54,38
398666 Liberti Loredana Ketty 22/11/1975 54,36
398498 Licata Riccardo 30/03/1985 62,04
398588 Liccardo Orsola 21/08/1969 55,04
398642 Liccardo Teresa 25/04/1991 55,36
394170 Licenziato Luigi 10/10/1997 56,06
394674 Lieto Federica 07/08/1994 52,71
394705 Lignelli Romina 12/04/1987 54,73
394227 Liguori Francesco 17/06/1986 52,07
394241 Liguori Francesco 27/07/1988 61,04
394124 Liguori Gennaro 23/09/1989 56,36
394120 Liloia Paola 10/08/1985 58,03
394029 Limatola Sara 21/07/1992 52,7
394062 Limone Laura 15/10/1985 61,03
394462 Lino Serena 29/07/1985 51,37
394153 Lioniello Vincenza 18/06/1985 52,03
394235 Liotta Vincenzo 13/02/1995 51,06
394384 Lippolis Melania 11/01/1982 58,04
394289 Lisbino Angela 16/08/1991 52,39
394718 Lisi Marzia 22/12/1990 52,04
394738 Litto Daniele 29/03/1990 54,73
394201 Livorno Aldo 11/03/1995 57,71
394409 Lo Brutto Annalisa 11/01/1977 53,7
394171 Lo Presto Francesco 22/08/1974 56,06
396165 Lodato Rossella 15/05/1985 55,05
395997 Loffredo Liliana 05/06/1994 52,02
396285 Lofino Merilin 14/03/1990 57,02
396182 Lombardi Edda 01/06/1990 61,03
396009 Lombardi Grazia 21/11/1990 54,69
396099 Lombardi Orsola 16/01/1976 58,05
396143 Lombardi Sandra 22/06/1986 53,69
396276 Lombardi Valerio 28/04/1972 53,06
394205 Lombardo Laura 22/01/1981 56,35
396027 Longobardi Gennaro 08/07/1979 56,69
395998 Lordi Francesco 06/03/1988 60,05
396268 Lorena Luigi 12/09/1986 53,39
394421 Lorusso Michele 28/04/1987 51,03
400393 Loschi Fabio 08/10/1980 57,02
400025 Lovito Antonio 09/05/1995 55,06
400205 Lubinati Armando 22/08/1983 53,01
400424 Lubrano Gennaro 14/08/1988 55,38
400209 Lucania Ciro 30/04/1989 51,37
400010 Lucarelli Gennaro 29/06/1991 56,68
400177 Lucherini Sara 14/05/1984 51,35
400022 Lucia Antonella 02/04/1978 54,04
400221 Luciano Laura 24/06/1982 66,02
400230 Luciano Marianna 12/09/1980 54,37
400151 Luciano Esposito Michelangelo 12/12/1974 52,38
400064 Lugas Annunziata 28/07/1986 61,38
400189 Lunario Luigi 07/04/1982 52,05
400122 Luongo Fabiana 28/05/1980 55,7
393381 Lutricuso Gennaro 29/04/1993 53,02
393102 Macchiaroli Enzo 04/05/1972 51,72
393459 Macioci Alessandro 07/03/1986 53,69
393212 Maddalena Marco 04/04/1997 58,72
393421 Maggio Antonio 07/09/1977 51,06
393009 Maggio Maurizio 23/06/1981 54,37
392964 Magliano Caterina 17/04/1988 55,39
392929 Maglieri Gabriele Maria 27/01/1994 53,4
393369 Maglio Consiglia 05/04/1984 53,05
393252 Magliocca Sabina 09/01/1979 51,36
393196 Maglione Giuseppe 14/11/1987 55,71
393103 Maglione Giuseppina 27/06/1983 54,38
392913 Maglione Raffaele 04/10/1977 52,07
393285 Magliulo Giovanni 01/07/1987 64,04
393157 Magliulo Monica 27/12/1993 52,39
385774 Maiale Domenico 02/08/1992 57,39
386174 Maiello Valentina 28/12/1975 57,36
386134 Maiello Vincenzo 11/06/1988 55,39
385927 Maiese Agostino 28/12/1980 59,69
385855 Maietta Giuseppe 21/08/2000 52,07
386383 Maietta Luigi 24/01/1990 54,06
386158 Maietta Roberto 12/02/1980 55,06
385804 Mainolfi Giuseppe 13/03/1974 51,07
386225 Maio Carmelina 02/05/1972 52,72
386208 Maio Mimmo 09/11/1988 54,05
385980 Maio Nicola 03/04/1992 51,38
385797 Maiorano Ester 19/08/1982 58,72
388574 Malangone Genoveffa 31/07/1979 53,04
388834 Manca Gianluca 17/10/1984 51,72
388817 Mancuso Azzurra 28/10/1986 58,38
390024 Mandara Maria Anna 17/08/1985 51,37
390091 Manfra Luigi 03/03/1974 53,4
390139 Manna Alessandro 16/05/1966 54,37
385404 Manteria Mariacarmela 12/08/1985 53,4
385391 Manzi Davide 14/02/1983 52,07
385459 Manzi Gianpiero 12/05/1983 51,06
385749 Manzione Mirko 19/09/1981 55,06
385637 Manzo Gennaro 11/08/1969 55,36
385470 Manzo Sergio 06/01/1961 57,71
385614 Maraia Antonio 25/10/1983 52,38
385450 Marano Fabiola 31/10/1985 56,37
385427 Marano Giulio 27/02/1987 53,72
395548 Marchese Francesco Junior 22/09/1987 58,72
395807 Marchionibus Bruno 27/10/1991 53,7
393242 Marciano Alessandro 28/05/1989 52,71
395645 Marciano Melania 09/05/1976 54,71
395860 Marena Rosario 20/03/1965 51,35
395904 Marfã¨ Giovanni 05/02/1991 56,06
395777 Mariano Stefano 12/08/1986 52,07
395644 Marino Alessandro 19/07/1988 52,05
399137 Marino Antonio 05/08/1993 53,4
399204 Marino Giovanna 01/03/1996 52,07
396367 Marino Luca 12/06/1993 53,05
399121 Marino Rosaria 23/12/1979 53,39
398969 Marino Vincenzo 20/12/1995 63,04
399127 Marra Carmelo 14/10/1970 51,39
396535 Marra Lilia Maria 08/06/1985 52,7
399087 Marra Luigi 27/05/1994 51,37
396461 Marrandino Rosa 12/10/1996 52,36
399112 Marrazzo Valerio 28/01/1983 53,73
398931 Marrese Lorenzo 27/05/1983 61,69
400641 Marsilio Angelo 13/11/1980 53,73
400705 Martello Stefania 25/03/1992 55,72
400463 Martinelli Claudia 16/09/1989 51,36
400725 Martinelli Fabio 07/03/1973 55,38
400471 Martinelli Giulio 14/05/1992 60,04
400470 Martinelli Ugo 16/10/1976 53,05
400525 Martino Antonio 19/09/1992 57,38
400788 Martino Gennaro 17/10/1978 57,38
400645 Martino Maria 17/07/1980 52,03
400811 Martino Paolo 29/10/1988 55,71
400536 Martone Roberto 04/03/1985 51,72
392982 Martoriello Ferdinando 22/02/1988 52,06
393950 Marullo Rosa 23/06/1980 57,72
393684 Marzano Antonio 28/02/1989 51,71
393957 Mascolo Ferdinando 27/09/1973 57,38
393934 Massaro Celeste 12/04/1976 54,02
393943 Massaro Domenico 21/10/1982 54,73
393925 Massaro Domenico 31/01/1982 53,4
393654 Massaro Maria 07/08/1993 52,06
393708 Mastellone Teresa 02/02/1984 60,38
386945 Mastronardi Martina Maria Egeria 19/12/1987 52,37
386880 Masucci Annamaria 02/01/1978 56,72
386952 Masullo Fabio 25/11/1996 52,03
386855 Masullo Fiorella 25/01/1990 52,06
386759 Matarazzo Roberta 25/02/1993 51,06
386498 Matassa Giovanni 30/04/1976 54,39
386826 Matino Claudio 11/04/1982 51,39
386640 Matino Francesco 15/04/1976 51,7
386791 Matrecano Diego 13/11/1990 53,68
386641 Matrone Giuseppina 11/09/1978 52,73
386656 Matrone Luigi 21/05/1984 60,05
386845 Matrone Valentina 23/05/1981 53,72
386471 Matta Dario 28/11/1977 52,73
386458 Mattace Raso Marilu' 04/09/1985 52,07
386486 Matteo Giada 09/09/1994 51,73
389301 Mauri Roberto 01/10/1982 51,06
389090 Mauriello Elena 02/09/1983 54,73
388936 Mauriello Elisabetta 26/02/1994 54,73
389239 Mauriello Filomena 27/04/1988 51,05
389216 Mauro Antonio 15/09/1988 52,4
389157 Mautone Raffaella 10/07/1984 60,71
389156 Mazza Alessandro 23/03/1985 51,06
389145 Mazza Flavio 08/03/1973 63,7
389021 Mazza Mario 22/05/1987 53,38
389121 Mazzarella Giovanni 05/11/1968 63,7
389115 Mazzarella Giuseppe 07/08/1973 51,36
389109 Mazzariello Vincenzo 19/05/1993 54,39
389099 Mazzella Ilaria 27/06/1989 61,35
389322 Mazzocchi Sergio 22/10/1985 53,4
401678 Melchionda Nunzio 25/09/1967 52,07
401613 Melchionda Vincenzo 23/02/1991 54,73
401854 Meles Domenico 12/11/1980 56,37
401761 Mellone Alfredo 01/07/1993 53,01
391181 Melone Alessandra 04/06/1991 52,36
391292 Memoli Luca 21/05/1984 53,72
391028 Memoli Maurizio 08/08/1979 66,7
391306 Memoli Quirino 26/04/1983 51,07
391084 Menale Nicola 06/05/1992 52,37
391070 Menale Vincenzo 22/05/1979 54,39
391111 Menditto Antonietta 09/12/1990 53,05
391138 Menna Alessio 21/04/1990 55,03
391171 Menna Simone 06/10/1990 51,39
391217 Menzione Antonio 10/07/1987 51,73
385338 Menzione Ilaria 22/06/1986 53,35
385339 Menzione Luca 08/05/1992 60,68
391269 Meo Roberto Paolo 22/10/1988 54,38
386074 Meoli Antonio 06/03/1994 56,05
399510 Mercolino Luigi 29/07/1996 51,72
390745 Meriano Luigia 24/02/1982 51,72
386045 Merolla Umberto 03/08/1972 53,39
390641 Mesisca Antonio 10/10/1983 53,39
390681 Miccio Serena 26/09/1985 52,06
390629 Miceli Emanuela 08/05/1977 51,37
390534 Miele Antonella 17/06/1979 51,03
390482 Miele Luciano 02/12/1981 57,72
390591 Miele Marco 09/04/1987 54,05
399599 Migliaccio Erminia 05/10/1979 57,38
399371 Migliaccio Giuseppe 24/12/1987 53,05
399508 Migliaccio Giuseppe 30/08/1992 59,38
399420 Migliaccio Marianna 25/07/1985 60,71
399337 Migliaccio Roberta 23/11/1994 54,35
399912 Migliaccio Simone 01/11/1985 52,69
399455 Miglio Domenico 20/01/1987 51,68
399879 Migliozzi Ferdinando 14/05/1987 62,68
399579 Mignacco Viviana 08/10/1992 56,04
399494 Mignano Domenico 23/06/1983 53,4
399463 Milite Valentina 26/04/1990 52,07
399498 Millino Rosaria 08/10/1991 52,67
399603 Milo Stefano 07/01/1995 56,06
399844 Mincone Rosa 31/07/1992 51,36
399329 Minichiello Antonio 01/03/1983 57,39
400867 Miranda Rosa 10/07/1977 51,4
400864 Mirto Federica 04/08/1995 51,71
400973 Mirto Maria 13/12/1984 52,37
401151 Mirzaagha Shadi 14/02/1990 53,03
400989 Mobilia Mirka 14/03/1989 51,68
401014 Moccia Marco 24/01/1994 52,39
401210 Moccia Saverio 08/07/1976 53,72
400904 Mocerino Armando 01/06/1987 51,71
400855 Mogavero Alessandro 18/01/1983 55,05
387162 Molaro Paolino 20/11/1972 53,04
387410 Molea Luca 24/03/1984 51,73
387311 Molinario Anita 29/08/1981 51,37
387623 Mollo Marco 03/12/1996 51,05
387563 Monaco Maddalena 08/01/1983 52,35
387395 Monaco Maria Franca 02/01/1991 59,03
387263 Monaco Marina 19/02/1971 53,72
387115 Monaco Serena 17/11/1986 59,36
387614 Monda Silvia 12/03/1983 60,71
387346 Mondelli Ciro 25/09/1997 51,35
393817 Mondello Luigi 18/09/1996 55,72
387159 Monetti Mario 01/04/1984 51,7
387556 Monfreda Achille 01/04/1978 58,36
393829 Mongelli Nicola 05/12/1994 54,02
387326 Mongiello Danilo 04/12/1980 57,03
387186 Monile Giuseppe 18/06/1989 51,36
387629 Montagna Elena 12/12/1990 56,03
387307 Montefusco Anna 15/01/1977 57,39
387571 Montefusco Assunta 28/01/1977 56,04
387117 Montefusco Giuseppe 25/07/1981 52,38
387207 Montefusco Roberto 18/08/1981 56,35
387205 Montefusco Sara 19/01/1983 52,04
387492 Monteleone Simone 09/11/1990 60,36
391847 Montella Luigi 04/08/1981 52,04
391735 Montone Fortuna 11/05/1981 52,71
391986 Morandi Marco 16/07/1983 61,04
392008 Morandin Chiara 11/04/1978 55,71
391705 Morelli Candida 10/09/1975 52,06
392217 Morettini Michele 26/09/1975 52,38
392051 Morganti Barbara 24/02/1982 53,39
392081 Morlando Marco 16/02/1983 51,05
391916 Mormile Anna Chiara 18/03/1990 63,69
379496 Morra Francesco 22/02/1984 52,35
379614 Morra Paola 02/06/1991 62,02
379401 Morretta Rosario 14/01/1986 52,37
379727 Morrone Gabriella 24/05/1989 58,35
379497 Moscardino Roberta 02/06/1979 54,7
379595 Moscarella Carmen 21/02/1974 52,4
379333 Moscariello Mara 17/04/1984 59,36
379808 Moscaritolo Tommaso 20/08/1992 54,03
389461 Moscatiello Antonio 10/09/1967 57,39
379728 Moschella Francesca Sofia 10/01/1997 54,68
379544 Moschiano Finisia 04/02/1987 54,04
379762 Moselli Mariano 08/11/1984 51,35
379749 Motta Gaia 15/04/1994 55,05
379745 Motta Marcella 29/07/1996 55,38
379796 Mottola Gabriele 10/11/1966 53,71
379604 Mozzillo Consiglia 14/10/1982 53,72
379688 Mucerino Antonio 20/11/1979 53,68
379735 Mundo Salvatore 21/04/1994 53,39
376368 Murena Elena 22/09/1986 52,04
376499 Murino Carlo 24/03/1995 51,38
376672 Murone Raffaele 19/04/1989 53,4
376390 Muscariello Raffaele 07/09/1997 51,37
376347 Musella Claudia 24/09/1981 61,38
376508 Musella Enrichetta 13/06/1976 55,36
376345 Musella Martina 12/02/1995 54,67
376525 Musella Paola 24/12/1989 56,69
401850 Mustilli Francesca 17/03/1986 56,06
376516 Musto Vincenzo Rosario 22/10/2000 52,04
376401 Musumeci Roberto 02/05/1990 52,36
376372 Muto Ornella 08/05/1979 53,37
376601 Nacarlo Amedeo 04/10/1977 51,05
378098 Naddeo Carlo 11/03/1965 53,72
378006 Naddeo Federico Maria 04/05/1998 62,35
377933 Naddeo Maurizio 02/02/1969 63,36
378151 Napolano Anna Maria 21/02/1978 52,05
378086 Napolano Antonio 10/03/1983 62,35
377856 Napolano Davide 27/06/1995 60,69
378112 Napolano Marco Mauro Roberto 23/07/1971 61,03
377993 Napolano Maria Maddalena 27/04/1983 55,72
391341 Napolano Rosario Luigi 20/09/1994 54,38
377919 Napoletano Claudia 10/08/1984 52,35
377925 Napoletano Nicola 28/06/1985 51,4
378063 Napoli Carlo 23/08/1976 57,05
377955 Napoli Ivana 05/07/1987 55,34
381041 Napoli Maria 01/02/1985 57,69
378001 Napoli Roberto 15/12/1973 57,04
378118 Napoli Santolo 02/04/1979 57,04
378071 Napolitano Antonio 24/06/1992 52,03
378044 Napolitano Dario 23/12/1985 58,38
378051 Napolitano Donatella 29/06/1989 53,03
378072 Napolitano Francesca 19/12/1988 58,36
377962 Napolitano Francesco 03/04/1991 53,72
378139 Napolitano Gianluca 27/03/1983 64,03
380886 Napolitano Irma 15/01/2000 52,01
381002 Napolitano Ivan 29/04/1985 52,7
381090 Napolitano Mariangela 02/09/1979 53,36
390883 Napolitano Marina 02/08/1984 54,7
381134 Napolitano Vincenzo 02/10/1989 52,07
380887 Nappa Angela 09/05/1985 52,72
380874 Nappa Tanya 17/06/1967 52,05
380973 Nappi Francescoantonio 19/04/1984 55,04
390932 Nappo Assunta 08/08/1995 51,35
381132 Nappo Maria Giuseppina 11/03/1984 55,7
390933 Nardella Mario 10/06/1988 57,37
390797 Nardi Cinzia 01/01/1976 53,04
390779 Nasta Amalia 07/05/1992 54,71
381145 Nastro Gennaro 27/11/1997 51,39
390840 Natale Giandomenico 14/05/1977 57,69
381193 Natale Ivana 10/05/1984 54,04
383953 Natale Valentina 09/03/1992 52,02
383994 Natella Maria Giovanna 20/01/1992 52,03
384263 Nativo Luca 18/06/1987 53,4
384326 Natuzzi Annalidia 08/05/1985 56,69
384358 Navarra Antonio 11/04/1987 57,7
384320 Navatti Marianna 17/08/1968 51,7
384060 Nazzaro Luca 16/12/1967 51,04
383889 Negri Zarsia 08/01/1992 53,4
399737 Neri Luca 26/11/1975 54,06
399995 Nicastro Gianluca 11/03/1996 51,05
399747 Nicois Federica 13/10/1989 51,05
384012 Nicolãç Gabriella 14/07/1994 54,38
384171 Nicolais Giovanna 31/03/1984 55,68
384142 Nicoli' Cosimo 09/01/1987 58,04
384272 Nicolino Margherita 17/11/1984 56,05
383933 Nicolosi Federica 24/09/1994 51,05
384334 Nicolucci Chiara 20/04/1989 56,69
383882 Nicosia Campo Giovanni Battista 14/12/1978 67,02
384033 Ninno Davide 15/05/1998 54,03
384282 Nisticãç Andrea 04/05/1971 62,69
383975 Nobis Chiara 19/10/1994 53,05
384274 Nocella Maria 21/03/1987 55,69
383866 Nocera Gerardo 04/03/1996 52,39
384081 Nocereto Mario 18/09/1983 55,02
384323 Nocerino Filomena 02/08/1983 57,39
368044 Nocerino Jacopo 27/05/1996 54,7
367962 Nocerino Marialuisa 22/12/1981 55,71
367984 Nocerino Sarah 29/09/1981 51,06
368070 Nocilla Giuseppe 04/08/1995 51,73
367881 Notari Marco 05/05/1995 54,05
367810 Notari Riccardo 12/05/1978 57,38
367963 Noto Stefania 23/04/1979 54,37
368117 Novati Gianmarco 26/08/1988 57,05
368071 Novelli Martina 19/12/1989 52,38
367772 Noviello Enzo 19/01/1986 57,68
367993 Noviello Giusy 27/01/1991 66,01
367888 Nozzolillo Carolina 27/08/1990 53,01
368062 Nucatola Raffaela 29/12/1989 51,72
367729 Nugnes Fabiana 13/07/1985 57,02
367982 Nunziata Michela 26/03/1988 53,39
367893 Nunziato Antonio 20/03/1992 55,72
387913 Nuzzo Elisa 29/10/1973 53,4
370723 Nuzzolo Augusto 12/07/1986 51,06
370548 Nuzzolo Valeria 29/09/1988 51,05
387917 Occhicone Alessio 08/07/1992 56,36
370577 Occhino Paolo 03/07/1985 54,05
387834 Occhiuzzi Laura 23/05/1990 54,04
370583 Ocone Rita 16/05/1985 53,35
370680 Offi Andrea 12/07/1992 56,06
370780 Olino Francesca 04/04/1978 53,4
387706 Oliva Andrea 25/08/1975 53,4
370687 Oliva Maria Chiara 15/07/1994 52,35
370558 Oliva Valeria 17/04/1991 55,38
387845 Oliveto Angela Maria Gerarda 16/04/1984 54,05
370738 Oliveto Giuseppe 26/06/1991 61,34
370659 Oliviero Lucia 13/04/1995 54,05
370475 Ollã Filippo 16/12/1992 53,71
387793 Ombrato Gianluigi 07/05/1986 56,04
370845 Ondoso Raffaele 22/01/1986 53,4
370461 Onorino Irene 09/04/1985 55,39
387932 Onza Diego 04/04/1973 60,37
387916 Orabona Antonia 10/09/1995 54,36
387746 Orabona Giorgio 18/03/1983 51,38
370667 Oranges Celestino 30/06/1975 55,06
387837 Orciani Gianmarco 25/05/1993 53,34
387799 Orefice Antonio Diego 22/04/1978 52,06
370586 Orefice Filomena 09/08/1984 54,37
370763 Orefice Mara 27/07/1992 58,38
370421 Orefice Maria 21/02/1989 55,03
387854 Oreste Giovanna 15/04/1981 52,71
370462 Orfeo Ilaria 26/11/1988 62,69
392386 Orlacchio Giuliana 13/04/1987 51,73
392249 Orlandi Gennaro 15/02/1989 56,72
392315 Orlando Arturo 30/06/1989 55,35
391660 Orlando Raffaele 22/07/1986 54,71
391616 Orrico Salvatore 08/08/1974 51,72
391618 Orsi Michele 05/09/1972 54,03
392426 Orsini Filomena 23/12/1980 52,04
392294 Ortenzi Nadia 02/07/1985 51,36
391530 Ossano Domenico 08/03/1966 58,37
391508 Ossano Francesco 22/02/1999 54,38
392359 Ostuni Marina 13/11/1978 51,07
391512 Ottati Luigi 06/10/1990 56,06
392439 Pacchiano Coralba 02/05/1985 52,36
391550 Pacchioli Espedita 11/05/1980 53,73
392356 Pace Valeria 11/08/1981 54,38
391580 Paciello Lorenzo 31/05/1992 53,04
392361 Pacifico Silvana 17/04/1974 56,06
391432 Pacillo Valentino 21/05/1988 53,4
380205 Pagano Alessandro 18/10/1965 53,72
379981 Pagano Antonio 23/10/1991 56,06
379919 Pagano Chiara 15/10/1987 51,72
380036 Pagano Daniela 17/08/1979 54,36
379863 Pagano Francesca Maria Pia 20/04/1984 58,38
388193 Pagano Fulvio 24/03/1981 52,72
380141 Pagano Giampiero 20/07/1965 58,38
380327 Pagano Gianluca 15/10/1997 52,07
379890 Pagano Giovanna 25/07/1988 55,72
379885 Pagano Simona 05/11/1979 58,72
380126 Pagano Sofia 25/10/1976 52,07
379854 Pagano Valentina 12/03/1993 53,38
380112 Pagano Vincenzo 22/09/1968 59,71
379978 Pagliarulo Francesco 17/06/1987 52,4
380305 Pagnotta Luca 26/01/1976 52,38
379851 Pagnozzi Daniele 09/09/1990 51,07
379994 Paladino Valeria 06/02/1991 51,37
379987 Palazzi Edgardo 05/07/1974 53,4
380010 Palazzo Gianluigi 14/10/1992 57,04
388194 Palazzo Ilaria 20/08/1987 53,06
380008 Palermo Alessandro 27/07/1997 58,35
380254 Palermo Clotilde 07/02/1988 54,06
391684 Palescandolo Fabrizio 26/06/1973 53,05
380066 Palladino Alessia 23/12/1990 58,03
380189 Palladino Chiara Rita 18/04/1973 54,71
380046 Palladino Felice 26/06/1990 52,02
376975 Pallante Elena 06/12/1980 63,37
377014 Pallisco Luca 04/09/1974 51,4
377019 Palma Antonio 03/06/1996 53,69
377024 Palma Domingo 16/11/1992 53,7
376861 Palma Luigi 07/03/1995 54,06
380303 Palma Roberto Oscar 07/05/1984 55,05
376725 Palmentieri Carmine 20/12/1992 52,05
379646 Palmese Giulia 27/09/1989 54,7
376872 Palmieri Angela 31/05/1977 53,38
376920 Palmieri Carmen 17/02/1993 58,72
376846 Palmieri Emanuele 28/05/1994 55,38
377010 Palmieri Enrico 30/10/1986 52,07
376736 Palmieri Giuseppe 27/06/1984 57,7
380324 Palmieri Luca 02/07/1997 52,37
376952 Palmieri Ludovico 31/10/1995 52,4
376713 Palmieri Mattia 14/08/1992 52,7
380315 Palmieri Michele Mario 28/05/1986 52,07
379945 Palmieri Raffaele 22/08/1989 60,04
376931 Palmieri Salvina 06/02/1988 51,39
377056 Palmieri Sergio 17/08/1980 53,39
376710 Palmieri Vincenzo 22/07/1979 53,04
376980 Palmiero Giorgio 27/08/1987 51,04
376960 Palmiero Luigi 04/07/1983 55,06
378437 Palomba Aurelia 29/11/1986 59,37
378220 Palombella Raffaele 22/08/1974 56,38
378276 Palombo Giuseppe 21/12/1987 53,7
378436 Palumbo Davide 19/01/1999 53,4
378461 Palumbo Martina 19/07/1991 54,06
378308 Palumbo Olindo 07/05/1969 57,38
378272 Panarese Maria Cristina 23/08/1981 55,03
378208 Panariello Annapaola 20/11/1990 52,72
381668 Pandico Michele 08/06/1994 55,05
381599 Pandolfi Raffaele 11/10/1990 52,03
381414 Pandolfo Luca 22/08/1974 53,39
381451 Pandolfo Pierpaolo 23/01/1969 63,04
381676 Panella Gabriele 23/02/1985 53,37
381727 Panico Aloisia 07/09/1987 51,06
381488 Panico Cosimo 27/08/1989 51,07
381581 Panico Regina 22/05/1991 52,04
381765 Panini Carlo 11/09/1981 60,37
381368 Pannella Antonio 28/08/1987 55,05
381501 Pannone Carmine 15/01/1982 57,05
381829 Panzariello Salvatore 04/05/1991 56,7
381745 Panzella Filippo 28/08/1964 52,36
381436 Paoletta Patrizia 02/05/1986 52,39
381321 Paolillo Clarissa 25/03/1976 51,71
381461 Paolini Mario 21/10/1995 51,4
381537 Paolucci Vittorio 15/11/1990 51,38
381271 Paone Giovanni 22/08/1970 52,04
381524 Paone Luigi 04/06/1984 53,4
381597 Paonessa Daniela 19/03/1982 51,69
381564 Papa Alessia 02/01/1986 60,7
381389 Papa Eugenio 26/04/1979 54,06
381805 Papa Maria Beatrice 05/09/1987 53,73
381793 Papa Maria Francesca 31/08/1980 53,4
381543 Papaccio Andrea 30/08/1990 58,05
384831 Papandrea Mariano 04/07/1977 59,71
384628 Pappalardo Alfonso 12/01/1989 61,37
384468 Paradiso Antonio 24/02/1995 55,72
384433 Paraggio Paola 02/02/1995 54,34
384659 Parcesepe Ida 10/10/1973 55,02
384651 Parente Leopoldo 20/03/1974 51,06
384630 Parente Luca Enrico 06/04/1994 53,71
384462 Parente Umberto 24/02/1988 58,38
384719 Parisi Christian 23/12/1990 54,37
384575 Parisi Lidia 19/01/1983 52,7
384770 Parisi Rosaria 11/06/1974 57,05
391586 Parisi Valeriano Antonio 15/12/1988 55,7
384382 Parla Enza 14/04/1980 54,04
384608 Parlato Francesca 28/11/1987 51,03
384378 Parolisi Giuseppina 05/05/1990 51,72
384609 Parrella Sergio 09/06/1986 55,71
384742 Parrella Stefania 28/03/1975 52,07
384600 Parziale Elisa 21/01/1992 52,39
368519 Pascale Angela 30/12/1987 59,05
368537 Pascale Emanuele 22/01/1991 55,04
368374 Pascarelli Rumenia 01/05/1992 51,35
368569 Pascariello Angela 15/03/1989 54,04
368542 Pasquale Rosetta 30/09/1985 52,07
368264 Pasqualucci Annamaria 13/02/1996 51,36
368300 Pasquariello Ciro 16/10/1975 52,71
368493 Passarelli Carla 25/06/1994 53,04
368285 Passariello Salvatore 24/11/1986 55,06
368532 Passariello Vincenza 23/07/1983 51,37
368385 Passaro Francesco 31/05/1987 51,07
368342 Passaro Michele 07/06/1977 56,06
368148 Passero Maria 23/09/1984 53,39
368367 Pastore Alessandro 19/08/1998 54,38
368229 Pastore Fabio 22/01/1993 55,35
368380 Pastore Francesco 18/02/1980 51,69
371000 Paucech Antonio 03/11/1984 52,72
371086 Pecchia Mauro 30/01/1984 55,06
370524 Peci Sisto 12/06/1990 52,34
370990 Pecoraro Alessandro 16/04/1997 51,37
371069 Pede Salvatore 19/12/1985 57,71
370939 Peduto Francesco 07/04/1984 55,04
370432 Pellecchia Luca 23/09/1983 53,4
371167 Pellecchia Paola 15/02/1975 54,73
371126 Pellegrino Alessandro 18/11/1992 53,04
370518 Pellegrino Emanuel 11/07/1984 51,69
371104 Pelliccia Gennaro 11/03/1984 51,71
397461 Pelo Nicola 29/03/1989 52,4
397619 Peluso Emanuele 04/10/1993 56,06
397445 Peluso Marcello 05/09/1979 56,03
397791 Pengue Giovanna 26/07/1971 53,05
397679 Pennetta Rachele 02/11/1981 51,4
397840 Pepe Antonio Davide 16/11/1988 54,73
397425 Pepe Daniela 24/02/1975 56,68
397604 Pepe Generoso 11/04/1979 58,71
397380 Pergola Roberto 15/06/1983 53,71
380423 Pericoli Emanuela 05/02/1983 56,39
380613 Perna Domenico 06/07/1987 57,03
380718 Perna Myriam 04/08/1984 60,7
380776 Perna Nicola 25/02/1968 55,7
380443 Perrella Lorenzo 12/01/1996 58,01
380349 Perrotta Elia 01/05/1990 51,71
380373 Perrotta Gaetano 21/07/1993 51,06
380688 Perrotta Giuseppe 15/12/1981 72,02
377225 Perugini Donatella 05/05/1995 55,03
377213 Pesce Giuseppina 27/04/1982 51,36
377067 Pesce Pasquale 05/11/1985 53,4
377409 Petito Paolo 16/07/1988 51,05
377356 Petraccone Daniela Lucia 15/07/1983 52,03
377348 Petrella Andrea 03/08/1979 53,4
377063 Petrellese Antonio 10/09/1982 53,39
377085 Petricciolla Salvatore 21/03/1977 52,4
378663 Petrone Angela 03/07/1962 52,38
378881 Petrone Luca 14/01/1976 58,72
378517 Petrosino Luca 15/07/1984 61,71
378644 Petteruti Gianni 08/08/1982 60,71
378748 Petti Antonio 29/02/1984 52,69
378746 Pettrone Francesco Pio 07/08/1991 64,04
378541 Pettrone Pasquale 06/09/1988 65,35
378900 Peverada Dario 15/04/1980 54,06
378710 Pezzella Enza 15/06/1993 54,05
397145 Pezzera Luigi 23/06/1983 55,37
382091 Pezzullo Annamaria 07/12/1997 52,02
397178 Piacente Vincenzo 05/04/1987 51,7
382126 Pianese Attilio 18/07/1996 51,35
381906 Pica Bruno 29/09/1959 52,35
382063 Picardi Marco 19/06/1975 53,02
381878 Picardi Simone 17/11/1980 53,38
382140 Picarone Andrea 02/03/1992 57,39
382167 Piccirillo Gennaro 23/12/1962 58,05
382144 Piccirillo Salvatore 06/09/1988 54,71
381949 Piccolella Salvatore 16/09/1979 51,38
397293 Piccolo Federica 07/01/1988 51,38
397219 Piccolo Martina 09/05/1989 55,05
381909 Picone Carmela 20/03/1995 54,04
385208 Pietropaolo Rosalia 09/03/1982 54,69
396635 Pietropaolo Valentina 11/09/1981 53,38
385274 Pignalosa Luca 30/07/1997 51,07
396573 Pignardelli Alessandro 15/05/1992 51,05
385075 Pignatelli Maria Rosaria 29/10/1975 59,37
396803 Pignatiello Domenico 03/04/1980 53,73
396674 Pignone Adelaide 27/07/1980 51,38
385296 Pinci Roberto 19/12/1970 52,39
385246 Pinto Claudio 15/02/1986 58,72
385308 Pinto Laura 30/11/1988 52,07
396748 Pinto Vincenzo 08/08/1987 52,04
396671 Piombino Giovanni 20/01/1979 57,39
385295 Pipolo Pierpaolo 26/11/1993 54,37
396602 Pirone Pasquale 12/03/1994 58,04
385291 Pironti Mario 03/06/1967 57,37
384987 Pirozzi Dario 27/06/1990 55,71
369041 Pirozzi Maria Grazia 17/03/1979 52,03
368971 Pirraglia Sara 08/05/1990 51,38
368650 Pisani Antonella 13/02/1986 52,73
368719 Pisano Davide 30/06/1982 55,03
368709 Pisano Maria Lucia 11/09/1986 51,38
368953 Pisapia Antonio 17/02/1987 53,4
368915 Pisapia Maria 30/03/1978 54,73
368649 Pisciotta Maria Gabriella 14/10/1975 51,4
368732 Piscopo Assunta Susanna 13/03/1993 52,03
368875 Piscopo Gaetano 28/11/1990 53,34
368598 Piscopo Grazia 13/10/1978 52,04
371625 Piscopo Maria Rosaria 03/05/1979 54,06
371396 Piscopo Vincenzo 09/09/1985 64,04
371443 Piscuoglio Giuseppina 31/07/1986 52,71
371395 Piselli Mario 01/08/1970 53,38
371258 Pistone Giovanni 23/03/1998 52,03
371690 Pitera' Ornella 10/06/1975 52,36
371353 Pizzolante Angela 10/04/1987 66,03
371768 Pizzuti Ennio 19/06/1976 51,04
371593 Plaitano Irene 18/02/1981 51,4
371519 Poerio Ilaria 04/02/1979 52,38
371387 Polimeno Giuliano 03/03/1989 58,05
371517 Polito Elena 16/02/1985 54,38
371752 Polito Giuseppe 19/04/1979 53,69
371378 Polito Manuel 29/04/1976 57,39
371374 Pollasto Francesco 23/09/1988 52,72
371789 Pollice Rita 24/05/1980 52,02
371778 Polvere Antonella 13/05/1974 58,7
371555 Polvere Carmine 10/10/1991 52,7
371606 Polverino Salvatore 24/07/2000 51,72
371767 Pondo Miriam 12/04/1995 53,71
371608 Pono Silvana 04/03/1980 51,07
371381 Pontillo Antonella 07/12/1995 51,39
371864 Pontillo Gaia 29/10/1991 51,03
371897 Pontillo Liliana 19/08/1974 61,01
372266 Pontoriere Carmela 12/11/1986 52,68
372112 Pontoriere Massimiliano 21/07/1978 52,01
371872 Pontrelli Vito 01/07/1977 53,02
372151 Ponzo Silvana 26/11/1981 56,7
372036 Porcaro Valentina 03/01/1982 52,07
371899 Porcasi Fabio 27/07/1973 58,05
372286 Porcelli Albamonte 01/01/1976 61,04
372158 Porciello Massimiliano 05/07/1976 53,02
372249 Porfidia Alfredo 14/07/1969 55,39
371984 Porfidia Giuseppe 11/04/1979 53,71
371827 Porfidia Vincenzo 21/05/1984 51,38
372033 Porfidio Davide 18/12/1991 51,38
372245 Porpora Serena 16/08/1977 52,38
372138 Porricelli Maria Concetta 09/09/1998 53,05
371837 Porrone Pasquale 17/05/1988 55,37
372106 Porta Massimo 09/12/1966 51,39
372263 Portacelli Tiziana 19/11/1978 53,67
372070 Portanova Lorenzo 03/03/1984 51,04
372208 Portente Francesco 22/02/1993 52,02
372232 Porzio Mariateresa 22/08/1982 54,7
372275 Postiglione Mario 15/12/1993 54,7
371856 Postiglione Raffaele 26/04/1989 57,36
372207 Postiglione Valentina 26/08/1985 53,4
372190 Postorino Caterina 13/02/1993 53,03
372149 Poto Filomena 18/01/1989 51,03
372288 Pozzuoli Giovanna 14/03/1983 55,37
372215 Prete Paolo 17/12/1965 52,7
372257 Preziosi Emanuela 23/03/1999 52,03
372022 Preziosi Lorenzo 04/08/1990 56,69
371961 Preziuso Pietro 05/06/1994 55,38
402118 Primiani Paolo 02/02/1967 55,03
402156 Priore Francesco 03/10/1994 57,02
402378 Prisco Armando 02/04/1985 51,39
401934 Prisco Cirantonio 23/11/1984 52,37
402057 Prisco Rachele 21/07/1988 62,7
402130 Prisco Sabrina 04/02/1970 58,71
402285 Privitera Lucia 01/04/1985 59,04
402338 Procaccini Angelo 24/08/1990 51,73
402212 Procenzano Luca 01/04/1980 54,72
402011 Procida Annunziata 07/06/1985 52,02
402061 Procida Lucia Carmela 10/01/1981 55,02
402111 Procopio Erika 29/06/1978 51,68
402207 Proietti Cesare 11/09/1969 58,72
402395 Prositto Gelsomina 15/01/1991 56,06
401986 Prospero Ferrara Gianluigi 30/10/1980 59,38
402183 Provenzano Stefania 06/09/1981 57,01
401951 Provvisiero Carmine 06/12/1993 53,36
402043 Puccio Gianluca 08/03/1980 52,36
402161 Pugliese Michele 24/04/1999 53,37
401926 Pulitanãç Vittoria 29/07/1968 51,34
398155 Puopolo Rosaria 03/02/1976 55,37
398069 Puorro Rosa 17/12/1984 57,72
398286 Purgato Giuseppe 16/06/1991 51,71
398259 Puzella Francesca 13/11/1989 55,04
398032 Quaglia Monica 11/04/1978 52,38
398237 Quaglia Patrizia 27/06/1978 58,03
398017 Quaglia Roberta 15/02/1978 56,01
398214 Quaresima Laura 13/04/1985 54,39
398173 Quartuccio Arturo 25/07/1970 55,35
397941 Quartuccio Italo 06/11/1982 53,72
398201 Quattromani Fabio 18/12/1995 51,37
398248 Quercia Emanuele 24/08/1998 51,69
398067 Querques Fabiana 09/07/1990 52,03
398228 Radetich Dakota 24/11/1996 51,38
398098 Radice Monica 10/04/1978 52,34
398217 Radice Vincenzo 23/04/1987 53,73
398004 Rafaele Luca 21/08/1981 52,73
398324 Raffone Marialuisa 19/12/1988 54,73
378786 Ragosa Martino 15/08/1982 52,7
378903 Ragosta Emanuele 19/03/1988 55,71
378971 Raia Antonella 26/04/1981 54,39
379170 Raia Luisa 05/09/1980 53,06
379168 Raia Massimiliano 25/08/1979 54,04
379056 Raia Riccardo Antonio 09/06/1975 56,39
378922 Raimo Anna 23/12/1970 52,7
379173 Raimondo Mariamaddalena 10/07/1984 54,04
378902 Raimondo Raffaele Alessandro 31/10/1986 52,4
378926 Rainone Grazia 07/02/1974 57,37
378978 Rainone Maria 02/08/1988 51,68
378798 Raiola Antonio 10/05/1988 53,06
379178 Raiola Antonio 06/10/2000 51,03
375423 Rampolla Dario 15/10/1983 52,36
375090 Ranieri Francesco 02/04/1998 52,05
375141 Ranieri Marco 22/09/1979 52,35
379083 Rapicano Luigi 12/05/1988 55,38
374831 Rapone Martina 13/04/1992 52,38
375010 Rapuano Luigia 03/08/1985 55,01
375263 Rasicci Armando 18/12/1992 52,07
375353 Rastelli Michela 18/12/1979 51,72
375087 Raucci Antonio 28/10/1995 51,67
375264 Raucci Francesco Antonio 24/06/1992 58,03
375007 Razzino Giuseppe 06/08/1981 52,05
375196 Rea Ciro 18/02/1989 59,36
375160 Rea Guglielmo 18/02/1971 53,06
375282 Rea Maria 18/10/1988 54,04
375271 Rea Rita 22/09/1982 53,73
375186 Recalina Rosa Maria 23/01/1981 54,72
374852 Recano Luca 16/02/1988 55,7
375415 Recano Roberta 14/12/1989 52,39
375407 Recupero Sara 15/06/1985 54,68
375104 Rega Francesca 13/04/1992 59,03
375234 Rega Rosa 21/04/1985 54,39
374899 Reggio Armando 03/08/1990 55,04
375165 Regine Nicola 20/07/1977 51,05
374950 Reia Antonio 15/12/1989 61,7
375081 Reitano Nello 04/12/1989 54,71
396969 Rendina Aristide 07/04/1993 52,03
377678 Rendina Gabriella 02/03/1971 55,36
377512 Rendina Mario 15/03/1967 57,39
382431 Renoso Manuel 27/09/1987 56,35
377468 Renzulli Roberto 30/06/1967 51,39
377716 Renzullo Emanuela 07/07/1994 54,39
377606 Rescigno Michela 23/01/1991 53,68
377771 Rescinito Giovanni 13/05/1995 51,67
377571 Restino Flavia 27/06/1991 58,72
377508 Retillo Filippo 10/05/1966 58,35
382489 Rezzuti Camilla 27/12/1987 51,35
377467 Ribellino Giovanni 12/09/1998 53,73
382421 Riccardelli Eugenio 17/06/1976 61,37
382337 Riccardi Alessandro 13/06/1993 52,72
396956 Riccardi Alessia Maria Barbara 21/05/1975 51,71
377553 Riccardi Danilo 27/06/1989 54,39
377484 Riccardi Vincenzo 14/10/1977 54,7
377476 Ricci Flavia 17/01/1987 58,37
377687 Ricci Francesco 23/07/1977 56,06
396914 Ricci Giuseppina 04/07/1982 52,04
396885 Ricci Linda 07/08/1983 52,73
382505 Ricci Maria 14/05/1974 51,39
377724 Ricci Michela 25/07/1989 51,06
377695 Ricciardelli Francesco 03/03/1991 52,06
377671 Ricciardi Daniele 31/05/1975 53,4
377769 Ricciardi Diana 13/05/1987 56,69
377781 Ricciardi Ester 30/11/1988 58,35
382553 Ricciardi Giovanni 04/03/1996 55,71
382417 Ricciardi Giovanni Rino 18/10/1980 62,37
377576 Ricciardi Marcella 27/08/1991 59,68
377635 Ricciardi Marcello Vito 01/01/1974 51,7
377770 Ricciardi Maria 22/12/1984 51,69
382416 Ricciardi Maria Rosaria 21/03/1969 55,38
377491 Ricciardi Raffaele 30/03/1994 59,35
382332 Ricciardiello Carmela 15/09/1976 51,69
377708 Ricciardiello Danilo 06/05/1994 52,39
377778 Riccio Fabio 24/08/1987 59,35
369173 Riccio Vincenzo 18/08/1992 55,71
372346 Ricciuti Giovanbattista 12/03/1979 56,7
369410 Ricciuto Claudia 02/06/1994 51,39
369163 Ricco Davide 18/08/1974 58,35
369132 Ricco Raffaele 06/12/1960 53,38
369456 Ricco Sonia 19/05/1992 52,4
369192 Richiello Giusi 31/01/1977 53,4
369262 Rillo Luigina 30/03/1979 52,69
369447 Rinaldi Angelo 19/01/1990 53,71
369272 Rinaldi Annalisa 15/11/1988 52,39
369240 Rinaldi Carmen 22/10/1984 53,39
369178 Rinaldi Federica 30/01/1984 53,39
369166 Rinaldi Nicoletta Pia 15/10/1991 54,05
369331 Rinaldi Rinaldo 10/10/1975 57,69
369167 Rio Francesco 24/06/1991 56,69
369261 Ripassi Michele 27/11/1996 56,72
369390 Riselli Carlo 04/12/1991 55,37
369147 Risi Alessio 18/10/1987 57,39
369423 Risi Giovanna 19/01/1980 54,7
369141 Risoli Cesare 09/09/1985 61,37
369416 Rispo Roberto 20/10/1994 52,71
369084 Rispoli Anna 25/05/1975 51,38
369111 Riva Mariarosaria 05/06/1984 60,68
106187 Rivetti Vincenzo 08/03/1969 58,05
106272 Riviello Ennio 28/07/1977 55,69
106364 Rizzo Diego 12/03/1977 52,73
106310 Rizzo Valerio 06/04/1982 51,73
106331 Robustelli Francesco 08/04/1997 61,03
106509 Roca Giuseppe 28/01/1981 53,04
106838 Roca Goffredo 19/01/1972 53,4
106533 Rocco Annamaria 18/07/1990 52,38
106532 Rocco Mariarosaria 02/02/1993 55,37
106180 Rodriguez Gianluca 21/05/1986 51,68
106570 Romanelli Angelica 28/11/1991 51,7
106340 Romano Alessandra 30/12/1978 51,04
372933 Romano Francesco 27/06/1972 51,71
372866 Romano Marco 29/11/1969 53,39
372621 Romano Maria 06/05/1977 52,37
372740 Romano Maria Viola 01/04/1985 52,37
372909 Romano Pasquale 13/06/1992 53,03
373040 Romano Raffaele 25/10/1978 59,05
372904 Romano Umberto 31/03/1990 56,04
373087 Romano Valentina 29/06/1988 57,37
373030 Romano Valeria 04/03/1986 54,37
372841 Romanucci Carlo 20/05/1996 54,38
372770 Romanucci Carmine 17/12/1979 57,39
372988 Romei Gerardo 02/04/1980 52,73
372908 Rosa Pierpaolo 04/02/1983 57,05
372972 Rosalia Bernardo 11/04/1979 54,36
402418 Rosati Roberto 23/07/1997 54,37
402860 Rosato Aldo 10/01/1986 53,71
402559 Roselli Antonella 01/10/1971 52,73
402481 Rossetti Alessandro 21/12/1983 54,7
402829 Rossetti Veronica 04/03/1984 52,4
402882 Rossi Carmen 13/03/1985 59,7
402710 Rossi Marcella 17/01/1989 57,38
402513 Rossi Teresa 29/01/1974 52,36
402555 Rotondella Francesco 23/07/1988 54,69
402661 Rotondo Mariano 21/05/1981 51,72
402439 Rubino Luigi 11/07/1983 55,06
402421 Rubino Nicolãç 10/09/1987 57,38
398490 Ruggiero Antonio 12/08/1962 61,03
397013 Ruggiero Michela 09/04/1981 56,7
398441 Ruggiero Vittoria 17/04/1993 53,7
398372 Ruocco Adele 06/09/1992 62,04
398176 Ruocco Emiliano 16/01/1976 58,37
398348 Ruocco Giovanni 03/11/1976 56,71
386413 Ruotolo Antonio 25/08/1982 57,39
373348 Rusciano Antonio 16/06/1985 57,36
373524 Rusciano Maria Rosaria 14/04/1980 53,05
373520 Russo Alessandro 20/07/1988 51,4
392477 Russo Anna Paola 12/01/1984 51,04
373510 Russo Antonio 26/07/1970 51,7
379266 Russo Carla 11/05/1980 54,04
375968 Russo Concetta 16/09/1972 61,37
376046 Russo Davide 15/02/1991 53,72
375620 Russo Domenico 03/04/1983 52,39
375699 Russo Fabio 13/02/1996 56,7
375743 Russo Gennaro 26/02/1979 58,37
375980 Russo Giovanni 07/10/1991 52,36
375531 Russo Giovanni 15/08/1981 52,06
376038 Russo Giovanni 12/01/1978 52,04
375671 Russo Giovanni 17/06/1993 54,72
375971 Russo Laura 15/11/1984 52,06
375580 Russo Leonardo 18/07/1990 53,04
375532 Russo Luciano 18/05/1983 56,37
375758 Russo Luigi 19/12/1968 63,37
375627 Russo Marco 25/03/1971 55,06
375973 Russo Marianna 21/07/1989 51,36
376105 Russo Maurizio 03/02/1990 51,73
375781 Russo Paolo 16/03/1995 51,07
375999 Russo Raffaella 19/02/1979 51,39
383153 Russo Vincenzo 19/04/1982 54,72
396334 Russo Vincenzo Amedeo 07/10/1988 60,71
382835 Russo Viviana 10/10/1986 57,39
382797 Russomanno Gianluca 10/11/1982 51,35
382853 Sabatiello Evita 29/08/1985 62,02
382558 Sabatino Debora 21/10/1990 51,71
382567 Sabatino Lorenzo 12/09/1991 52,37
382894 Sabbarese Valentina 22/06/1981 54,02
382870 Sabbato Tiziana 05/06/1974 51,07
382590 Sabini Marika 26/10/1990 52,36
382881 Sabino Rosetta 23/09/1977 51,05
382958 Sacco Cesare 06/04/1984 51,38
383170 Saccone Pancrazio 16/04/1969 54,37
382584 Saggese Fiorella 30/07/1986 51,37
382995 Saggiomo Marina 22/05/1985 56,72
382768 Sagliocco Antonio 17/07/1984 59,03
383060 Sagnelli Genni 15/06/1980 58,37
369737 Salcito Roberto 06/12/1979 56,7
369798 Salerno Vincenzo 18/12/1982 51,71
369915 Salmeri Antonio Andrea 08/06/1978 59,38
369545 Salsano Francesco 05/06/1989 51,06
369724 Saltalamacchia Annalisa 03/09/1986 56,69
369848 Salvati Claudio 29/09/1990 51,05
369702 Salvato Michele 22/05/1986 62,04
369914 Salvato Vincenzo 08/03/1985 52,38
369594 Salvi Marzio 14/04/1982 55,03
107388 Salzano Stefania 07/04/1980 58,03
107370 Salzano Vincenzo 27/05/1993 56,71
107261 Salzillo Valentina 06/09/1983 54,71
106635 Sammartino Andrea 21/04/1987 52,7
107098 Sangiovanni Ornella 04/04/1987 53,39
107311 Sangiovanni Raimondo 27/09/1976 56,04
107177 Sannino Ciretta 25/01/1971 51,05
107136 Sanseverino Alessandra 20/01/1990 52,06
106910 Sanseverino Stefania 18/07/1976 52,36
107124 Sansone Fabio 09/03/1983 53,38
107224 Sansone Luigi 10/02/1988 57,04
107115 Santangelo Andrea 19/03/1985 53,37
107435 Santangelo Maria Paola 08/09/1997 52,06
107287 Santaniello Deborah 26/06/1982 52,07
107028 Santaniello Francesca 19/01/1986 51,73
372431 Santella Pasquale 10/07/1990 54,37
112276 Santillo Pasquale 23/06/1979 58,04
373145 Santoriello Donata 27/01/1975 56,7
372519 Santoro Armando Guido 29/03/1989 62,35
372407 Santucci Fabio 08/06/1972 53,4
112183 Santucci Marco 29/10/1991 51,07
402963 Sarnataro Antonio 09/06/1977 56,36
115350 Sarno Luigi 03/11/1991 52,4
115430 Sateriale Ilaria 18/01/1988 54,34
115329 Satriano Loredana 18/09/1980 53,35
402987 Saulino Mariangela 06/01/1979 55,38
115220 Savarese Chiara 21/02/1991 56,02
373821 Savria Renata 05/03/1983 51,37
402941 Sbrescia Elisabetta 30/09/1992 52,06
373665 Scafa Giuseppina 01/11/1976 51,71
373917 Scafuro Fortuna 06/12/1982 51,71
373765 Scala Sabino Antonio 20/01/1973 51,72
104877 Scarano Francesca 20/05/1989 52,07
104743 Scaricamazza Diana 20/01/1985 51,7
109309 Schiano Davide 02/03/1981 53,7
109373 Schiavo Gianluca Paolo 17/05/1979 53,02
109370 Schipani Piero 30/12/1993 55,71
376209 Scialdone Francesco 28/11/1995 53,06
376198 Sciarretta Esterina 09/05/1989 53,04
376201 Scinto Rosario 03/07/1986 64,37
376224 Scivicco Alessandro 11/11/1989 58,38
109541 Scocca Michele 10/06/1988 54,37
402986 Scognamiglio Dario 21/01/1984 51,39
383380 Scognamiglio Fulvio 10/12/1989 55,7
383242 Scognamiglio Giuseppe 03/05/1973 56,7
383457 Scognamiglio Rossella 20/01/2001 52,73
383570 Scognamiglio Simona 19/10/1988 53,71
383439 Scuderi Andrea 18/09/1990 64,69
383777 Senatore Antonella 02/04/1980 60,7
401462 Senese Bruno 03/10/1987 52,07
370074 Serafini Carla 06/09/1984 52,69
370032 Sergio Gerardo 26/01/1980 51,07
401366 Serpe Francesco Paolo 01/06/1972 52,34
401290 Serpico Maria Carmela 19/02/1983 53,36
401371 Serpico Teresa 25/11/1977 59,02
100233 Setta Fabio 19/12/1977 51,07
107467 Sfara Lorenzo 17/05/1980 54,03
100201 Sgro' Giuseppe 07/07/1983 57,71
100054 Siani Rosa 25/09/1993 53,37
107523 Sica Mauro 29/12/1980 57,72
112354 Siddi Salvatore 09/02/1986 54,39
112369 Sieno Elvira 20/07/1980 52,72
112464 Sigillo Marco 18/06/1991 62,35
112336 Silvestri Mariano 04/05/1981 55,36
112799 Silvestri Salvatore 31/10/1983 52,03
112602 Silvestro Marcello 01/06/1970 53,7
112538 Simeoli Salvatore 07/07/1999 51,04
112782 Simeone Antonio 30/12/1983 54,05
112508 Simonacci Roberto 13/03/1977 57,71
116115 Sinopoli Elena 29/04/1996 51,73
115985 Sirica Emanuele 21/12/1979 54,69
116018 Sirico Angela 09/01/1991 51,05
115785 Sirignano Mirco 07/08/1987 65,7
115694 Sirignano Roberto 26/11/1978 52,07
115886 Sirna Gaetano 24/08/1987 52,38
115783 Sirolli Maria 16/01/1978 54,73
116045 Sisinni Ilenia 22/06/1990 53,69
115979 Slao Alessandra 23/11/1993 56,05
115714 Smith Adriana 04/09/1980 52,06
115865 Sociale Rosalia 07/03/1961 53,35
115796 Sodano Carla 27/10/1986 52,03
116046 Sodano Federica 28/09/1989 52,07
115999 Sodano Raffaele 07/04/1997 52,05
115621 Solimeo Viviana 24/05/1991 54,04
115981 Sollo Armando 10/04/1972 59,03
116103 Somma Francesca 30/07/1986 56,03
374158 Sorice Sara 11/12/1984 54,05
374163 Sorrentino Erika 18/03/1990 51,37
374106 Sorrentino Filomena 01/04/1988 53,04
374312 Sorrentino Francesco 05/03/1982 51,4
115688 Sorrentino Francesco 14/10/1988 59,7
373981 Sorrentino Gerarda 13/08/1988 53,69
374104 Sorrentino Gerardo 17/10/1994 55,04
374268 Sorrentino Leopoldo 20/10/1990 52,06
374060 Sorrentino Luciano 02/07/1979 54,72
105193 Sorrentino Raffaele 04/10/1989 53,05
105205 Sorrentino Simona Alessandra 18/09/1987 64,37
105171 Sorriento Antonio 23/03/1992 53,03
105009 Sorriso Nunzia 25/12/1988 53,37
104956 Spada Stefano 07/10/1996 54,73
105162 Spagnoli Gennaro 06/10/1986 54,38
105097 Spagnolo Daniela 02/08/1979 52,73
105214 Spagnuolo Giovanni 09/09/1987 51,39
105093 Spallone Luca Angelo 19/11/1981 55,06
105291 Spampinato Riccardo Filippo 03/03/1988 58,36
105265 Spatrisano Fabio 02/08/1978 56,03
105261 Spatrisano Raffaele 18/09/1980 58,72
109795 Spedaliere Ciro 27/11/1982 56,38
109630 Spena Mariano 12/02/1977 59,38
109690 Spera Ivana 11/02/1985 53,7
109919 Spezzaferro Alberto Maria 19/06/1982 60,38
109877 Spina Luciano 31/01/1986 52,07
110030 Spinosa Marco 12/05/1981 55,05
110100 Spolverino Emanuela 06/04/1989 51,71
109677 Sposito Teresa 04/11/1991 51,73
109863 Stabile Simone Mario 30/09/1988 54,02
110175 Staiano Anna 28/01/1971 55,05
109730 Staiano Teresa 26/04/1968 51,38
109706 Stancanelli Giancarlo 31/07/1974 53,02
110184 Stanco Stefano 14/05/1982 52,07
103460 Starace Christian 27/03/1977 52,39
103514 Stasi Giuseppina 03/08/1994 53,36
383817 Stassano Milena 16/09/1977 54,73
291645 Stefania Visciano 04/01/1985 52,37
103618 Stellato Antonia 25/04/1994 53,73
103448 Stellato Giovanna 08/12/1985 51,34
103191 Strazzullo Federico 13/08/1984 52,07
103169 Strazzullo Flavia 13/03/1987 59,37
103298 Strefezza Vera 22/11/1987 53,4
103546 Strigari Antonio 12/07/1988 58,03
103148 Succoio Martina 18/02/1987 52,4
103497 Tagliaferri Roberto 10/06/1992 51,71
103563 Tagliaferri Valentina 14/02/1989 52,4
103554 Taglianetti Lucia 10/05/1987 60,36
110837 Taglietti Caterina 11/05/1966 51,05
370175 Taiani Valeria 08/02/1985 53,36
110702 Tammaro Giulio 07/09/1985 58,71
370246 Tammaro Michele 08/09/1995 64,04
110824 Tarallo Francesco 19/11/1972 62,37
110716 Tarantino Stefania Lucia 12/12/1978 61,37
110749 Tarelli Andrea 21/02/1994 51,71
370192 Tarnai Rita 23/09/1992 52,36
104125 Tartaglione Maria Teresa 21/07/1992 64,01
103842 Tartari Fabrizio 09/02/1997 52,38
103776 Tascone Stefano 06/12/1981 62,71
104103 Tassinario Pasqualino 13/05/1979 60,05
103946 Tastardi Riccardo 06/04/2000 52,34
104098 Tecchia Sara 01/11/1988 51,39
104165 Tedeschi Antonella 14/04/1984 51,69
104241 Tedesco Antonio 17/05/1973 61,03
104270 Tedesco Federica 16/02/1994 52,35
104134 Tenneriello Luigi 25/04/1977 61,37
103901 Teodonno Gabriella 19/10/1990 54,36
103936 Teoli Quirino 25/06/1990 53,7
103827 Terlino Regina 25/07/1989 55,69
104258 Terlizzi Diego 11/01/1984 51,4
103970 Terlizzi Maria Pina 06/05/1991 55,38
103927 Terminiello Marco 31/08/1981 62,71
104305 Terracciano Giovanni 28/01/1978 56,06
104191 Terracciano Luigi 15/05/1987 57,69
104016 Terracciano Rosanna 15/10/1989 51,37
103918 Terracciano Rosario 05/08/1980 63,7
104157 Terracciano Stefano 04/05/1982 51,07
103775 Terzo Alessandro 01/08/1994 52,4
103755 Terzo Gianfranco 24/04/1975 58,37
104230 Tescione Pietro 29/12/1994 52,03
383186 Tescione Simona 19/01/1985 63,35
104036 Tesoriero Bernardo 05/09/1980 53,39
104135 Tesoro Natale 22/12/1986 56,36
104208 Tesorone Mariagrazia 04/04/1988 53,39
103923 Tessitore Angela 30/04/1967 57,71
103851 Tessitore Davide 04/04/1997 52,73
103758 Tessitore Lorenzo 02/05/1973 69,36
382936 Testa Alberta 18/07/1993 51,05
103886 Testa Brunella 10/04/1969 54,37
103800 Testa Francesco 22/01/2001 51,03
110209 Testa Giuseppe 18/05/1985 65,7
110574 Testa Maria Laura 27/06/1980 54,73
386586 Testa Nicandro 22/07/1987 56,39
110600 Testa Vincenzo 12/10/1977 54,37
110306 Tiberi Enrico 10/04/1986 51,06
110533 Tiberio Anna 23/01/1985 51,71
110321 Tilocca Fabio 17/10/1977 60,37
110349 Tinnirello Massimiliano 07/05/1974 52,37
370319 Tirino Salvatore 23/09/1990 60,02
110447 Tiscione Rosa 17/10/1985 53,69
374328 Tiseo Maria Pia 26/03/1997 63,35
110564 Tizzano Rosario 26/12/1991 53,06
110610 Toderico Arnaldo 14/02/1981 53,36
110401 Todisco Carmine 22/12/1992 54,39
110540 Todisco Giovanna 14/01/1996 51,68
110274 Toledo Mario 06/12/1979 53,37
110368 Tolino Alessandra 13/03/1990 52,69
110229 Tolino Daniele 17/05/1980 53,4
374347 Tolve Jacopo 29/12/1988 55,72
110223 Tolve Marianna 13/04/1977 53,39
370315 Tomaselli Anita 30/07/1980 56,02
110474 Tomeo Donatella 17/10/1980 56,05
110242 Tommasino Giuseppe 07/10/2000 54,04
110468 Tommasino Luigi 23/01/1972 59,02
110415 Tommasino Noemi 19/12/1998 51,7
110466 Tontoli Giuseppe 12/04/1984 63,36
110417 Tonziello Vincenzo 07/05/1990 51,72
390334 Toralbo Gabriele 29/08/1985 51,03
110365 Torcasio Federica 12/04/1993 55,68
390340 Torcigliani Ione 31/01/1985 56,37
382003 Tordiglione Diego 08/07/1993 51,71
110276 Torinelli Patrizia 17/01/1971 56,38
112954 Toro Gennaro 16/11/1973 52,71
112988 Torre Aldo 20/01/1991 53,35
111008 Torre Carla 19/12/1991 62,04
113076 Torrico Paolo 22/05/1985 53,71
112856 Tortora Amedeo 16/12/1992 56,36
374316 Tortora Antonio 22/05/1991 56,05
113134 Tortora Claudia 17/06/1992 58,68
113312 Tortora Raffaella 19/03/1999 51,36
110627 Tortora Roberto 08/07/1974 52,71
113218 Tosato Simona 05/06/1974 53,01
113067 Toscano Annunziata 13/09/1974 53,39
112867 Toscano Luca 26/02/1988 53,35
112963 Toscano Maria Antonietta 19/10/1986 51,69
113313 Toska Henri 23/10/1984 62,36
113086 Tozzi Vito 30/08/1987 55,72
113104 Tramontano Emilio 01/10/1987 51,7
113345 Tramontano Lorena 27/05/1977 56,37
113282 Tramontano Marco 02/12/1978 54,7
113230 Tramontano Stefania 22/09/1991 52,05
113066 Tranchedone Alfredo 03/06/1981 54,69
113090 Tranelli Emilia 16/05/1965 52,07
113306 Tranfa Francesca Maria 26/09/1989 57,02
113198 Tranfaglia Alfonso 08/06/1979 62,04
374373 Tranquillo Tiziana 18/06/1972 51,38
112895 Trapanese Luca 07/01/1997 52,07
111144 Trematerra Raffaele 07/11/1994 53,4
111117 Tremonte Mauro 16/07/1987 54,69
111061 Treno Concetta 22/04/1980 52,06
110934 Trentini Massimo 11/03/1988 57,71
110927 Trepiccione Alessio 01/04/1986 54,69
110954 Tretola Clara 08/02/1990 55,38
111130 Trinchese Geremia 27/05/1999 54,72
110862 Tritto Elisabetta 28/01/1967 58,38
110964 Trocchia Antonio 22/06/1976 63,7
111112 Troia Giovanni 20/08/1999 54,06
111129 Troiano Alfonso 14/07/1982 59,71
111038 Troiano Anna Maria 19/08/1983 57,37
110933 Troiano Maria Teresa 12/05/1981 53,72
111175 Troise Daniele 12/01/1972 53,71
105580 Troncone Alessia 21/02/1987 54,38
105318 Troncone Jennifer 18/05/1989 56,38
105590 Tropeano Mariangela 10/07/1983 51,04
105532 Tropeano Robertino 08/02/1971 62,35
105418 Trotta Giovanna 16/04/1992 52,37
105625 Trotta Giuseppe 30/07/1987 53,71
105463 Trotta Rosario 12/12/1986 52,7
105406 Trovato Mariarosaria 28/08/1974 55,37
105617 Trunfio Tommaso 19/10/1987 55,35
105619 Truono Luca 28/03/1983 54,36
105372 Tubelli Giuditta 28/10/1979 59,68
105346 Tucci Chiara 28/11/1990 53,68
105331 Tucci Maurizio 28/02/1976 54,03
105374 Tucciariello Donatella 01/09/1979 57,72
105317 Tuccillo Marika 21/09/1993 58,04
105585 Tudisco Sofia 05/06/1977 55,72
105539 Tufano Anna 14/03/1967 56,36
105385 Tufano Giusy 18/05/1987 59,35
105591 Tufano Lucio 03/07/1988 56,05
105363 Tufano Marco 29/06/1988 65,37
105447 Tufano Marianna 25/03/1991 51,39
105575 Tufariello Antonio 15/10/1978 53,72
105552 Tuffanelli Maddalena 29/08/1977 53,4
105426 Tufo Antonella 22/04/1983 53,72
107899 Tuosto Caterina 21/09/1972 55,35
107710 Turcio Alessandro 22/01/1989 56,03
107970 Turco Agnese 13/03/1986 51,37
108046 Turco Emilio 16/07/1987 53,35
108005 Turco Federica 15/03/1992 59,37
107923 Turco Francesco 23/10/1991 53,68
107780 Turco Vincenzo 14/08/1974 53,05
108063 Tutini Giovanni 27/05/1969 53,04
108205 Tuzzolino Giuliana 11/07/1983 52
107680 Uccello Diego 28/01/1984 52,35
107801 Uccello Ugo 27/04/1988 51,07
107659 Ucchiello Massimo 29/11/1990 57,37
108020 Ucci Federica 20/03/1981 57,68
107875 Ucciero Nicola 08/09/1986 52,71
107898 Ungaro Giovanni 04/08/1992 54,36
108017 Uomo Domenico 04/03/1995 54,36
108068 Urbani Caterina 18/12/1980 51,05
107995 Urciuoli Guido 17/02/1990 55,71
108161 Ursomando Flavia Annachiara 20/05/1989 53,36
107714 Ursumando Barbara 06/08/1972 57,38
107660 Vacca Maria Luisa 20/08/1966 56,04
108003 Vacca Mariano 16/03/1984 52,7
108011 Vacca Sandro 07/12/1969 60,71
107996 Vaccaro Luigi 29/07/1998 53,39
107945 Vaccaro Marco 06/06/1989 56,69
108172 Vaccaro Mario 12/12/1971 52,4
108106 Vaccaro Sara 12/11/1981 51,03
108041 Vacchetta Rodolfo Luigi 23/12/1976 53,4
107781 Vacchiarino Valeria 12/06/1999 53,01
108176 Vadurro Giuseppe 10/01/1984 56,36
107887 Vaia Angelo 14/06/1997 67,02
108174 Vaia Antonio 17/04/1980 61,38
108086 Valente Francesco 18/10/1981 57,37
108072 Valentino Bartolomeo Luca 07/11/1993 53,73
108042 Valentino Carmine 28/09/1989 56,34
113929 Valentino Maria 17/10/1985 53,72
114022 Valentino Silvia 27/03/1992 56,68
114173 Valentino Valentina 21/02/1981 53,05
114116 Valerio Marco 13/10/1975 56,04
114057 Valese Martina 18/09/1996 52,07
113966 Valiante Annalisa 02/03/1979 52,36
114004 Valletta Filomena 07/02/1992 55,39
113721 Valletta Mauro 23/08/1984 56,03
114159 Valletti Lucio 18/10/1995 53,04
114229 Vallifuoco Odilia 15/06/1971 51,06
113859 Vallone Martina 06/07/1994 64,7
113731 Vanacore Ciro 28/05/1986 54,73
113790 Vanacore Concetta 21/05/1981 61,36
114193 Vanacore Stanislao 26/10/1999 51,06
114036 Vanessa Michele 22/04/1989 52,07
113654 Varallo Nicola 05/06/1989 51,05
113811 Varavallo Gennaro 23/05/1977 53,4
114175 Varchetta Andrea 15/10/1987 62,04
114255 Varchetta Davide 06/02/1993 51,69
113764 Varchetta Lucia 19/11/1985 59,38
113847 Vargiu Bruno 22/03/1984 58,7
114163 Varriale Giovanni 12/08/1979 51,06
113971 Varriale Giuseppina 19/06/1986 51,71
113909 Varriale Manuela 20/06/1977 55,05
114156 Varriale Marialaura 16/12/1975 52,38
114149 Varricchio Giuseppe 18/06/1985 60,35
113661 Varricchio Marianna 31/10/1976 54,36
113870 Vassallo Francesco 02/03/1993 54,73
114212 Vassallo Nunzia 26/11/1986 62,36
113770 Vassallo Stefania 15/09/1988 64,03
113925 Vasso Giovanni 19/06/1984 53,69
113768 Vastante Dario 12/10/1989 58,03
113883 Vastarella Valerio 25/03/1973 65,37
101728 Vastola Emanuela 12/06/1988 58,34
102019 Vastola Ernesto 23/04/1993 58,36
101731 Vastola Grazia 06/11/1999 58,03
102078 Vastola Mirko 05/09/1984 53,05
101879 Vecchia Gessica 31/12/1991 54,03
102048 Vecchione Felicia Carla 29/07/1987 51,35
101967 Vecchione Francesca 04/04/1977 57,36
101977 Vecchione Immacolata 28/03/1984 52,04
101894 Vece Angelo 09/10/1989 53,39
101946 Vece Rossella 20/05/1991 54,37
101920 Vela Francesca 10/03/1994 54,02
102046 Velardi Angelo 11/03/1993 58,03
102061 Velardi Dario Antonio 25/01/1987 57,7
101723 Velardo Francesco 05/02/1997 54,67
374369 Vele Giovanna 26/06/1988 60,02
101847 Vella Cristiano 30/06/1984 51,04
101978 Vella Giuseppina 19/01/1991 52,71
102075 Velotti Raffaella 25/09/1982 55,37
101965 Vena Alessio 16/07/1994 56,71
101904 Vena Mario 23/02/1975 52,36
101927 Venezia Maria 16/09/1985 52,07
102090 Veneziani Alfredo 24/02/1989 63,69
102068 Veneziano Alfonso 28/04/1987 54,36
101761 Venosi Alfonso Junior 07/03/1985 55,03
101850 Ventimiglia Francesco 21/03/1994 55,05
101787 Ventimiglia Simona 01/02/1995 53,73
101749 Ventre Guido 03/02/1994 51,4
102010 Ventre Veronica 03/01/1991 53,7
100435 Ventriglia Stanislao 29/12/1973 54,71
101001 Ventucci Antonio 16/02/1988 51,37
100575 Venutolo Elisabetta 07/08/1987 57,72
100511 Verderame Christian 04/08/1979 58,04
100479 Verdoliva Anna 29/10/1977 57,7
100849 Verdoliva Gennaro 31/01/1973 55,38
100563 Vergara Emilianna 18/11/1989 52,02
100588 Vergati Manuela 11/06/1987 53,72
100638 Vergognini Daniela 15/05/1977 54,39
100972 Verlezza Veronica 07/11/1989 51,37
100976 Vernillo Antonio 15/07/1987 52,37
100932 Vernillo Pasqualina 17/07/1974 59,71
100718 Verniti Simona 03/12/1974 52,71
100765 Verrengia Sebastiano 13/01/1991 58,69
100975 Vessa Maurizio 09/06/1979 55,72
100930 Vesuvio Pasquale 22/11/1981 60,7
100673 Vetrani Andrea 18/01/1994 55,35
100689 Vetrano Giuseppina 01/12/1980 51,03
100512 Vetrano Lorena 06/11/1985 51,36
100923 Vetrone Maurizio 17/10/1980 57,39
100957 Vetrone Stefano 15/06/1974 54,73
100625 Vezzi Serena 04/11/1989 58,38
100762 Viano Giovanni 29/09/1967 61,04
100641 Vicario Francesco 08/05/1990 53,72
100754 Vicario Rino 19/04/1985 55,06
100704 Vicedomini Anna 26/10/1980 51,69
291521 Vicinanza Alfredo 13/02/1973 52,02
291076 Vigilante Dario 08/07/1993 53,03
374320 Viglietti Mario 06/07/1995 51,72
291444 Viglione Salvatore 01/11/1991 62,37
291196 Vigliotti Anna 10/08/1973 52,07
291014 Vigliotti Gino 15/07/1975 56,05
291277 Vigorito Fabio 31/12/1977 53,02
291354 Villano Alessandra 08/06/1988 51,69
291262 Villano Alessandro 11/09/1980 57,04
374412 Villano Antonietta 18/05/1966 51,73
395501 Villano Isabella 13/06/1994 52,69
291331 Villanova Beniamino 07/01/1983 53,72
291339 Vinci Domenico 11/03/1971 52,4
291070 Viola Adelaide 02/04/1989 52,07
291609 Viola Antonella 03/01/1981 52,07
374428 Viola Ivan 30/09/1988 52,39
291058 Violetti Sabina 07/01/1976 56,04
291525 Violi Elisa 04/01/1987 52,05
291143 Virgilio Antonella 20/11/1978 54,35
374398 Virgilio Gianluca 06/12/1985 52,38
374519 Virtuoso Francesco 30/07/1970 57,04
374634 Viscardi Francesco Saverio 02/01/1991 59,04
374532 Viscardi Maria 29/05/1992 55,36
374474 Visciano Raffaela 07/08/1996 52,72
113489 Visco Martina 02/12/1998 54,01
374658 Visco Nicola 15/03/1984 61,68
291648 Visconti Daniela 18/10/1978 52,4
374585 Visconti Domenico 05/04/1975 55,69
113471 Viscovo Raffaele Ernesto 28/12/1990 62,71
111107 Visone Luca 20/03/1996 51,73
374823 Vitagliano Angela 11/05/1983 51,36
374484 Vitale Flavia 15/07/1990 60,37
374636 Vitale Francesco 10/12/1978 60,37
374502 Vitale Luigi 22/09/1992 58,05
374820 Vitale Maria Teresa 02/03/1983 51,05
111476 Vitaliano Luca 05/06/1975 60,7
111326 Vitelli Aniello 05/11/1997 53,06
111270 Vitello Vlady 08/08/1980 64,04
111442 Vitiello Alfonso 02/03/1989 51,73
111128 Vitiello Florinda 13/02/1973 51,38
111466 Vitiello Iolanda 17/07/1989 53,05
111374 Vitiello Luisa 15/08/1977 54,38
111196 Vitiello Rosa 25/02/1978 51,04
111545 Vitiello Rosanna 31/07/1969 53,73
111574 Vitiello Salvatore 06/04/1994 60,7
111642 Vitiello Valeria 19/02/1989 61,71
111498 Vito Antonella 22/03/1979 55,72
111510 Vitolo Alfredo 29/08/1992 54,38
111250 Vitolo Milena 08/11/1988 57,03
111353 Vitolo Veronica Biondina 16/07/1987 58,72
111577 Vittorino Ivano 05/01/1991 53,36
111448 Vittorio Ferdinando 26/05/1984 51,36
111503 Vittoriosi Grazia 01/09/1975 53,36
113495 Vivenzio Sebastian 14/06/1982 55,04
116271 Vivone Stefano 02/12/1990 52,03
116377 Voccia Ivano 13/04/1985 53,05
116461 Vola Alessandra 03/04/1989 54,69
116457 Vola Vincenzo 23/06/1990 52,37
116388 Vollaro Francesca 08/06/1994 55,37
116509 Vollaro Giuseppe 10/08/1981 52,39
116362 Volpe Elsa 10/03/1992 56,36
116443 Volpe Emilia 16/01/1993 55,06
116497 Volpe Fabrizio Maria 08/09/1970 55,03
116185 Volpe Gerardo 22/09/1984 54,7
116241 Volpe Rosa 30/10/1983 62,71
116517 Volpe Stefania 18/11/1983 58,71
116286 Volpetti Vito 23/03/1972 52,06
116476 Volpicelli Anna 12/11/1998 52,07
116456 Vona Francesco 03/09/1983 59,36
116309 Vono Carmela 25/05/1992 56,04
116179 Vono Rossella Patrizia 13/02/1989 51,35
116523 Vosa Giuseppe 30/09/1979 55,71
116326 Votino Beatrice 16/04/1980 51,06
116454 Vullo Luigi 15/03/1980 51,03
283481 Zambrano Giuseppe Mariano 19/11/1981 68,03
283666 Zambrino Vincenzo 02/09/1982 53,02
284011 Zamparelli Claudia 01/05/1990 59,38
283764 Zannella Mattia 10/08/1991 52,06
283784 Zanni Eliana 14/12/1979 61,71
283875 Zannoni Mario 25/09/1973 51,03
283885 Zappala' Giancarlo 05/05/1984 52,07
283702 Zappulo Antonio 19/08/1985 58,04
283808 Zara Biagio 19/03/1987 53,7
283615 Zara Carmela 28/08/1975 59,38
283807 Zara Vincenzo 21/10/1980 55,7
283892 Zarrella Federica 19/06/1992 53,05
283679 Zarro Stefano 26/12/1977 53,73
284030 Zavettieri Angela 13/04/1972 56,72
283515 Zecca Marco 20/10/1963 53,05
283453 Zenna Vincenzo 22/12/1990 51,04
283736 Zeno Luca 29/11/1987 52,05
283439 Ziello Alessandro 11/08/1990 53,4
283755 Zigarelli Generoso 28/02/1967 53,06
283721 Zinna Davide Emanuele 16/03/1984 56,04
283434 Zinnai Graziano Matteo 28/06/1996 55,06
283818 Zitiello Lucia 04/08/1995 52,04
114371 Zito Amedeo 01/12/1990 56,34
114272 Zito Angelo 09/12/1986 58,04
114323 Zito Salvatore 17/06/1992 55,05
114609 Zoccoli Matteo Maria 21/09/1987 55,37
114349 Zollo Daniele 23/03/1975 52,07
114535 Zona Angelo 23/05/1977 54,06
114311 Zona Enrica 28/05/1985 51,73
114834 Zotti Tiziana 15/01/1983 51,7
114715 Zucchi Roberto 11/01/1997 54,35
114326 Zullo Carlo 03/10/1991 61,36
114475 Zullo Giuseppe 29/09/1978 59,7
114555 Zumpano Andrea 25/10/1987 59,69