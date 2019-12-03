Banner-MutuaBccSpettacolo
19:53:19 Il concorsone della Regione Campania entra nel vivo. Si è chiusa la prima fase delle prove per l’assunzione dei profili di categoria C con i risultati delle prove preselettive che hanno determinato la platea dei candidati ai contratti a tempo indeterminato.

Ecco gli otto elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta. 

Ripam Campania - Elenco Alfabetico Degli Ammessi Alla Prova Scritta

Vgc/Cam

Codice Prova Cognome Nome Data Di Nascita Punteggio

114841 Abagnara Antonio 10/12/1972 57,38

114629 Abate Cristina 11/05/1990 57,04

114766 Abate Francesco 26/08/1984 53,4

114423 Abate Margherita 27/08/1986 59,04

114836 Abate Sara 12/02/1985 56,04

114313 Abate Simona 05/01/1989 53,4

114565 Abbatiello Mario Giuseppe 15/09/1984 52,37

114750 Abbenante Anna 08/01/1975 54,02

114375 Abbondandolo Pasquale Elio 15/04/1973 52,39

114411 Abbondante Daria 02/07/1973 60,38

114303 Abete Marialucia 28/03/1986 58,37

102407 Acampora Claudio 02/09/1988 51,05

114771 Acampora Stefano 13/03/1990 53,04

114516 Acanfora Antonella 25/09/1984 52,03

102174 Accardo Carlo 23/10/1983 57,36

291639 Accettola Raffaele 24/11/1983 59,7

102122 Acerra Carla 03/08/1997 57,39

102409 Acerra Domenico 31/05/1980 53,72

102302 Acerra Ilaria 03/07/1978 52,72

102307 Aceto Gianluca 02/09/1974 57,71

102104 Acierno Stefano 29/06/1991 52,71

102513 Acocella Enrico 13/12/1997 51,06

102447 Actilio Sonia 31/01/1979 53,36

102515 Acunzo Giovanna 08/07/1982 52,39

102246 Acunzo Mariangela 31/03/1975 56,03

102282 Acuto Vittorio 21/02/1989 52,38

102362 Adamo Claudia 06/03/1988 51,04

102430 Addio Valeria 23/06/1994 53,03

102492 Adduce Francesco 11/08/1980 58,36

102433 Adinolfi Carmela 20/11/1987 61,03

102432 Adinolfi Daniele 30/10/1991 52,38

101401 Affinito Maddalena 20/04/1979 59,35

101209 Affuso Pasquale 03/12/1983 52,4

101365 Agozzino Laura 15/10/1996 53,02

101403 Aiello Mariarosa 28/08/1972 51,03

101091 Albano Vincenzo 26/05/1988 55,03

291915 Allegretto Decio 09/06/1992 52,68

292227 Altiero Fabio 14/12/1977 53,71

292195 Altiero Maria Gabriella 15/01/1995 54,02

292230 Alvino Luca 15/07/1975 53,73

291676 Amabile Carlo 02/10/1992 52,07

291979 Amalfitano Annamaria 26/12/1977 54,06

295789 Amarone Valerio 03/09/1994 52,06

295553 Amato Michela 27/09/1982 53,73

295721 Ambrosecchia Nunzio Nicola 21/07/1989 53,39

295568 Amendola Ilaria 03/01/1991 53,37

104351 Amideo Francesco 27/11/1995 57,71

104577 Amitrano Annarosaria 04/12/1988 52,36

111692 Amitrano Carlo 29/09/1982 54,37

104583 Ammendola Valeria 10/01/1986 52,69

116535 Ancona Biagio 14/08/1987 54,38

116613 Angelino Sara 28/04/1994 53,37

116663 Angelone Antonia 28/10/1988 51,37

105887 Angrisani Francesca 26/04/1999 56,04

116529 Annecchiarico Fabio 17/03/1992 51,72

116532 Annona Stefano 21/05/1977 51,72

289569 Annunziata Ciro 22/04/1994 54,71

290160 Annunziata Ivan 23/10/1977 54,72

289574 Annunziata Michele 01/03/1968 51,03

289577 Antifunario Antonio 17/03/1995 51,07

289770 Anzalone Rocco 11/08/1987 52,7

290095 Apicella Monica 12/09/1993 57,36

289946 Apolito Aslei 06/05/1976 51,38

289514 Aprea Francesca 04/06/1990 54,05

289551 Aprea Gaia 17/01/1993 62,37

289560 Apuzzo Maria 29/06/1991 58,03

289864 Aquilone Carmen 11/12/1987 54,69

288268 Arduini Giuseppe 19/11/1989 55,05

288038 Argenio Italo 23/03/1976 53,73

115147 Ariante Federica 14/11/1989 52,02

288345 Ariete Vincenzo 16/03/1987 54,73

115138 Aschettino Gaetano 29/06/1988 51,71

102644 Asprino Vincenzo 03/08/1980 55,69

102864 Assisi Adelaide 09/01/1978 56,71

102574 Attanasio Gaetano 13/05/1979 52,72

102686 Attingenti Romilde 01/12/1973 51,72

102874 Aucone Loris 05/05/1994 62,04

102724 Auletta Raffaele 24/04/1984 51,39

292401 Autuori Giuliano 18/12/1987 52,37

294155 Avellino Virginio 01/01/1986 52,38

296183 Barbato Emanuele 18/04/1997 52,73

296262 Barbella Alessandro 19/04/1991 54,69

288804 Bilotta Anna 02/12/1989 57,05

294532 Borrelli Luigi 11/07/1988 60,05

294456 Borriello Aniello 25/09/1992 51,68

294454 Borriello Edoardo 23/01/1975 54,37

294781 Bottone Anna 07/04/1984 52,4

294531 Bove Francesco 27/07/1985 53,06

284437 Brignola Davide 07/06/2001 53,69

284522 Brillante Giuseppe 15/08/1982 54,73

296602 Buglione Salvatore 13/05/1982 57,39

108748 Caiazza Claudio Orazio 11/08/1987 52,73

299500 Calabrese Michele 16/12/1985 51,39

299277 Caldara Olimpia 05/11/1992 55,03

299379 Cammarota Maria Teresa 19/10/1980 52,36

287362 Campanile Luisa 05/01/1985 53,04

284955 Caporaso Raffaele 24/08/1992 51,06

293139 Capuano Luca 23/12/1978 51,73

285539 Carbone Armando 29/03/1982 51,37

290529 Caruso Massimiliano 18/03/1984 56,05

290438 Carusone Giuseppe 23/02/1985 55,39

320543 Cassone Alessandro 30/07/1983 52,72

320363 Castaldo Luigi 12/03/1993 55,37

319926 Castaldo Manuela Maria 05/11/1969 51,72

294716 Castiello Vincenzo 10/02/1997 53,71

320552 Castrillo Franco Antonio 07/12/1954 55,71

320461 Cataldo Floriana 25/04/1982 51,4

320201 Cataldo Luigi 14/02/1988 55,7

320604 Cataldo Vincenzo 28/06/1991 55,37

287885 Catizone Marco 03/10/1981 51,38

299671 Catone Vincenzo 28/07/1983 53,73

299679 Catuogno Fabio 13/12/1987 58,04

287888 Cavallo Luca 21/09/1983 60,05

299656 Cavallo Luigi 01/03/1988 53,35

293171 Ceci Giuseppina 27/04/1990 61,35

293429 Cefalo Gennj 28/08/1987 58,38

293553 Celentano Francesca 28/12/1993 54,37

293473 Celiento Marco 02/09/1980 51,72

293534 Cella Daniela 13/11/1980 57,72

293527 Cendron Ilenia 09/02/1990 57,03

293516 Cennamo Diego 27/10/1988 51,06

293543 Ceraldi Arduino 03/07/1980 54,06

293305 Cerbone Giuseppe 06/12/1989 54,37

331934 Cerillo Marianna 03/02/1971 52,06

331922 Cerullo Gaetano 13/10/1992 53,68

331908 Cerullo Marco Milanino 23/02/1989 54,03

297140 Chianese Carlo 06/10/1989 56,37

318651 Chiappinelli Erika 18/06/1983 53,71

318455 Chiari Iolanda 04/04/1969 51,4

318798 Chica Francesca 07/05/1978 53,4

318729 Chirico Barbara 28/09/1984 52,7

318823 Ciambrelli Ernesto 30/03/1992 51,71

318920 Cicala Fiammetta 11/11/1975 51,73

328994 Cicalese Carlo 06/05/1986 52,36

329334 Cicatiello Giuseppe 07/02/1983 51,07

328890 Ciccarelli Domenico 13/01/1992 56,37

329378 Ciccone Armando 15/07/1990 55,35

329039 Cimino Marco 21/02/1977 58,72

329079 Cimmino Raffaele 15/12/1967 52,07

286240 Cintorino Virginia 31/07/1986 51,7

286234 Cioffi Marialaura 22/03/1980 56,03

285888 Ciolfi Giulia 02/03/1985 51,04

329026 Ciotola Alessandro 24/09/1980 53,03

286149 Cipolletta Laura 13/05/1988 52,68

286004 Cipriano Antonio 06/12/1993 51,73

286209 Cipro Carmela 23/06/1984 51,35

321144 Cirillo Giovanna 19/10/1990 52,7

330810 Colella Nicola 30/05/1991 51,06

293259 Conza Gianpaolo 18/05/1998 55,37

297759 Corrado Angelo 24/08/1989 51,38

319072 Cozzi Adriano 18/02/1986 52,71

330988 Cupo Fiorella 28/01/1983 52,71

331025 Curcio Luigi 21/03/1977 56,05

330839 Cutillo Clelia 08/11/1988 51,7

331049 D'agostino Brigida 10/06/1991 52,36

333152 D'alessio Luca 10/11/1990 58,7

328080 D'ambrosio Riccardo 21/08/1978 55,7

328028 D'ambrosio Valerio 26/04/1985 53,72

327718 D'amore Guido 07/04/1984 55,02

330961 D'andrea Andrea Orlando 26/11/1986 51,05

297923 D'argenio Giovanni 18/12/1987 55,06

298057 D'auriente Dario 27/01/1986 53,03

321757 Davino Ivan 08/09/1981 52,05

322000 D'avino Lina 11/08/1985 55,35

321608 D'avino Sergio 26/02/2001 52,4

321834 De Angelis Angelo 19/11/1989 56,39

321595 De Cicco Luca 11/09/1987 52,06

330261 De Falco Viviana 13/11/1985 52,73

324496 De Filippo Davide 10/03/1978 51,07

324720 De Fraia Alessandro 28/05/1978 60,71

326271 De Leo Annalisa 17/01/1973 51,7

326351 De Luca Gabriele 07/06/1993 52,69

319789 De Luca Giampiero 19/06/1998 51,04

354655 De Mauro Elvira 09/01/1986 52,73

317374 De Stephanis Marco 16/05/1984 53,39

325063 Delle Cave Carlo 04/11/1993 51,05

326634 Di Caprio Carlo 23/09/1982 52,73

355390 Di Donato Davide 28/11/1989 51,07

326677 Di Maio Francesco Domenico 04/01/1994 52,06

360173 Di Maso Manuela Rosa 18/01/1981 55,36

323194 Di Matteo Carmine 05/10/1988 52,7

365381 Di Nardo Anna 28/08/1975 51,4

364878 Di Nardo Cuono 05/06/1979 53,06

365212 Di Paola Claudia 24/02/1980 61,38

366198 Di Ruocco Carmela 01/07/1988 51,72

366464 Di Ruocco Emilia 30/10/1989 55,05

325598 D'isanto Filomena 01/03/1973 52,37

363424 Duraccio Antonio 18/02/1986 52,07

318218 Esposito Antonio 21/01/1994 51,35

361684 Esposito Luca 18/12/1997 52,07

360765 Esposito Salvatore 04/08/1997 51,38

366591 Fatone Canio 18/12/1984 54,73

367604 Ferrara Vincenzo 11/06/1980 59,04

361060 Ferraro Antonio 17/03/1999 51,06

367654 Ferraro Carla 25/10/1991 51,04

367641 Ferraro Giuseppe 02/09/1988 56,05

367161 Ferraro Stefania 21/04/1984 54,04

367405 Ferrigno Mario 15/05/1973 55,03

367406 Ferro Marisa 01/06/1968 54,35

367180 Ferrucci Anna 28/05/1973 55,37

361092 Festa Fabio Mattia 23/05/1989 55,72

367268 Festa Marco 20/07/1978 57,72

248855 Fierro Luigi 05/02/1988 54,02

249046 Filizzola Amelia 23/04/1983 59,68

248967 Fimiani Gabriella 24/02/1988 66,03

248846 Fiorentino Lorenzo 18/12/1992 54,04

248903 Fiorentino Pasquale 08/08/1989 55,02

248840 Fiorenzano Caterina 02/08/1980 52,07

362550 Fiorillo Biagio 03/09/1992 51,38

362352 Fiorillo Valentino 27/10/1971 58,7

362591 Fiorino Emilio 05/08/1985 52,05

362384 Fiumarella Simone 08/08/1994 52,02

362587 Foggia Alessandro 18/07/1991 55,37

352687 Fonzo Rita 02/12/1994 51,7

352747 Formicola Camilla 16/01/1997 52,07

352876 Formicola Gianclaudio 22/06/1985 56,06

352896 Formicola Maria Antonia 04/12/1990 51,03

352982 Formisano Luigi 18/07/1984 54,71

362273 Formisano Pasquale 17/09/1987 54,03

323864 Fortino Agostino 08/10/1964 53,38

323738 Fortunato Fabiola 09/07/1994 51,72

323737 Fortunato Nicola 12/09/1982 53,39

323846 Fortunato Rachele 01/03/1993 52,4

323843 Fragagnano Claudio 29/12/1976 52,73

359169 Francesca Giovanni 21/05/1975 53,4

323879 Franchi Amedeo 13/02/1987 59,05

323860 Franzã© Walter 01/11/1981 57,01

359310 Frediani Sonia 05/02/1992 54,69

359399 Frega Luigi 06/03/1971 54,04

359467 Frigerio Giuseppe 02/07/1985 51,71

359110 Fronzino Carolina 09/05/1989 58,7

359323 Furia Davide 27/04/1979 57,04

359000 Fuschillo Nunzio 22/08/1990 56,04

350610 Fusco Emanuele 09/05/1981 51,72

350448 Fusco Sara 03/02/1982 56,04

350286 Fusco Silvia 28/10/1991 59,37

350049 Gabriele Falcone Massimiliano 27/07/1975 55,38

350063 Gagliardi Angela 20/11/1978 51,04

350387 Gagliardi Luca 22/02/1971 59,69

350427 Gagliardino Ilaria 18/10/1975 55,01

350374 Gagliardo Paolo 29/06/1981 51,06

350074 Gaimari Gionata 24/10/1982 53,37

350440 Galasso Salvatore 13/07/1985 52,4

350540 Galdi Gerarda 06/09/1988 54,34

357702 Galli Alberto 07/05/1981 61,04

357734 Gallo Roberta 15/07/1993 56,68

357750 Gallo Valentina 16/08/1980 59,02

361260 Gambardella Gaetano Antonio 05/08/1974 52,4

249265 Gambardella Roberto 14/08/1987 51,38

233396 Genio Pasquale 04/02/1987 51,34

233549 Gentile Michela 07/11/1980 54,02

362961 Giannatiempo Marco 22/05/1985 59,03

363016 Giannatiempo Simone 24/02/1982 51,7

353210 Giliberti Maria Luisa 05/01/1979 57,7

359807 Glorioso Giuseppe 04/07/1986 53,69

350951 Gravina Sergio 28/10/1979 53,4

358220 Grimaldi Michele 17/01/1982 52,07

358334 Guarino Claudio 29/08/1978 63,03

353692 Guerra Rita 04/01/1989 59,69

353915 Guerriero Francesca 30/04/1992 53,03

354069 Guida Giovanna 24/07/1985 52,37

353753 Guida Maria Cristina 10/03/1975 51,03

234305 Iannuzzi Pietro 02/05/1985 52,4

244318 Iazzetta Loredana 15/06/1969 52,72

244243 Iazzetta Stefania 28/05/1993 52,05

244303 Iemma Mariateresa 26/04/1974 52,4

234005 Illiano Marianna 30/06/1986 55,7

234004 Imparato Lucia 10/04/1977 54,73

234230 Imperato Luca 02/10/1980 51,72

363753 Interlandi Giuliano 18/06/1998 55,71

239666 Iodice Andrea 02/12/1978 52,72

239640 Iodice Roberta 20/09/1983 62,68

239952 Irollo Antonio 10/01/1997 51,04

351369 Italiano Domenico 10/02/1990 56,36

351590 Izzo Ciro 14/05/1987 51,38

392681 La Ferrara Ivan 01/05/1973 53,39

392870 La Gatta Antonio 06/12/1990 53,4

392728 La Gatta Marta 30/01/1982 51,39

392657 La Manna Michele 20/11/1979 54,38

392866 La Manna Vincenzo 19/06/1987 51,7

392883 La Marca Raffaele 17/04/1991 53,7

392569 La Montagna Rosario 09/09/1996 51,72

395174 La Mura Monica 23/09/1977 51,05

392706 La Mura Rosanna 30/03/1983 62,69

388019 La Ragione Giuseppe 24/07/1991 52,07

392665 Labate Bruna 27/09/1974 53,04

392515 Lagonia Valentina 01/07/1992 57,05

394776 Lamberti Manuela 31/01/1980 51,05

394795 Lamberti Stefano 07/06/1992 55,71

394800 Lambiase Emanuela 05/01/1986 57,03

395203 Lambiase Nadia 13/03/1982 56,04

395139 Lamboglia Antonio 02/04/1982 56,36

395200 Lancio Angela 13/11/1979 51,04

395140 Landi Alessandro 17/11/1977 52,73

394863 Landinetti Annamaria 29/01/1988 51,4

395199 Landolfi Emanuele 04/11/1991 51,05

394850 Landolfo Antonietta 05/12/1990 53,06

395310 Langella Francesco 18/02/1991 52,37

395193 Langella Luigi 04/07/1981 53,73

394861 Langella Vincenzo 06/10/1995 53,4

394856 Langellotti Lazzaro 23/04/1981 55,06

388398 Lanzieri Battaglia Antonio 17/10/1988 53,7

388249 Laonigro Alfonsa 25/10/1991 58,36

388388 Lapenna Giuseppe 19/01/1979 52,38

388126 Larocca Luigi 08/01/1970 57,38

388264 Lasalandra Maria Giovanna 26/02/1980 52,72

388413 Laudando Anna 25/05/1977 54,7

388170 Laudando Valentina 07/08/1988 52,39

388511 Laurenza Manolo 18/07/1981 59,71

388548 Lauri Annabella 13/12/1989 54,37

388323 Laurino Giorgio 09/12/1997 57,7

388348 Laviano Gennarina 13/01/1979 53,05

388410 Lavitola Antonio 01/09/1967 60,69

389724 Lebro Antonio 26/07/1972 56,38

389730 Lembo Ilaria 23/01/1970 52,7

389543 Lena Cota Fabio 12/11/1985 53,4

389508 Leo Giampiero 23/03/1975 57,71

389511 Leo Giuseppina 06/07/1990 51,69

389795 Leonardis Cesare 01/06/1983 52,73

389529 Leone Gelsomina 12/12/1981 55,37

398522 Lepore Raffaele Carmine 16/11/1989 54,02

398777 Lepre Federica 19/07/1993 52,06

398729 Lettere Paolo 10/03/1977 57,39

398607 Levrone Emilia 09/08/1974 57,04

398891 Liberti Giovanni 18/07/1987 54,38

398666 Liberti Loredana Ketty 22/11/1975 54,36

398498 Licata Riccardo 30/03/1985 62,04

398588 Liccardo Orsola 21/08/1969 55,04

398642 Liccardo Teresa 25/04/1991 55,36

394170 Licenziato Luigi 10/10/1997 56,06

394674 Lieto Federica 07/08/1994 52,71

394705 Lignelli Romina 12/04/1987 54,73

394227 Liguori Francesco 17/06/1986 52,07

394241 Liguori Francesco 27/07/1988 61,04

394124 Liguori Gennaro 23/09/1989 56,36

394120 Liloia Paola 10/08/1985 58,03

394029 Limatola Sara 21/07/1992 52,7

394062 Limone Laura 15/10/1985 61,03

394462 Lino Serena 29/07/1985 51,37

394153 Lioniello Vincenza 18/06/1985 52,03

394235 Liotta Vincenzo 13/02/1995 51,06

394384 Lippolis Melania 11/01/1982 58,04

394289 Lisbino Angela 16/08/1991 52,39

394718 Lisi Marzia 22/12/1990 52,04

394738 Litto Daniele 29/03/1990 54,73

394201 Livorno Aldo 11/03/1995 57,71

394409 Lo Brutto Annalisa 11/01/1977 53,7

394171 Lo Presto Francesco 22/08/1974 56,06

396165 Lodato Rossella 15/05/1985 55,05

395997 Loffredo Liliana 05/06/1994 52,02

396285 Lofino Merilin 14/03/1990 57,02

396182 Lombardi Edda 01/06/1990 61,03

396009 Lombardi Grazia 21/11/1990 54,69

396099 Lombardi Orsola 16/01/1976 58,05

396143 Lombardi Sandra 22/06/1986 53,69

396276 Lombardi Valerio 28/04/1972 53,06

394205 Lombardo Laura 22/01/1981 56,35

396027 Longobardi Gennaro 08/07/1979 56,69

395998 Lordi Francesco 06/03/1988 60,05

396268 Lorena Luigi 12/09/1986 53,39

394421 Lorusso Michele 28/04/1987 51,03

400393 Loschi Fabio 08/10/1980 57,02

400025 Lovito Antonio 09/05/1995 55,06

400205 Lubinati Armando 22/08/1983 53,01

400424 Lubrano Gennaro 14/08/1988 55,38

400209 Lucania Ciro 30/04/1989 51,37

400010 Lucarelli Gennaro 29/06/1991 56,68

400177 Lucherini Sara 14/05/1984 51,35

400022 Lucia Antonella 02/04/1978 54,04

400221 Luciano Laura 24/06/1982 66,02

400230 Luciano Marianna 12/09/1980 54,37

400151 Luciano Esposito Michelangelo 12/12/1974 52,38

400064 Lugas Annunziata 28/07/1986 61,38

400189 Lunario Luigi 07/04/1982 52,05

400122 Luongo Fabiana 28/05/1980 55,7

393381 Lutricuso Gennaro 29/04/1993 53,02

393102 Macchiaroli Enzo 04/05/1972 51,72

393459 Macioci Alessandro 07/03/1986 53,69

393212 Maddalena Marco 04/04/1997 58,72

393421 Maggio Antonio 07/09/1977 51,06

393009 Maggio Maurizio 23/06/1981 54,37

392964 Magliano Caterina 17/04/1988 55,39

392929 Maglieri Gabriele Maria 27/01/1994 53,4

393369 Maglio Consiglia 05/04/1984 53,05

393252 Magliocca Sabina 09/01/1979 51,36

393196 Maglione Giuseppe 14/11/1987 55,71

393103 Maglione Giuseppina 27/06/1983 54,38

392913 Maglione Raffaele 04/10/1977 52,07

393285 Magliulo Giovanni 01/07/1987 64,04

393157 Magliulo Monica 27/12/1993 52,39

385774 Maiale Domenico 02/08/1992 57,39

386174 Maiello Valentina 28/12/1975 57,36

386134 Maiello Vincenzo 11/06/1988 55,39

385927 Maiese Agostino 28/12/1980 59,69

385855 Maietta Giuseppe 21/08/2000 52,07

386383 Maietta Luigi 24/01/1990 54,06

386158 Maietta Roberto 12/02/1980 55,06

385804 Mainolfi Giuseppe 13/03/1974 51,07

386225 Maio Carmelina 02/05/1972 52,72

386208 Maio Mimmo 09/11/1988 54,05

385980 Maio Nicola 03/04/1992 51,38

385797 Maiorano Ester 19/08/1982 58,72

388574 Malangone Genoveffa 31/07/1979 53,04

388834 Manca Gianluca 17/10/1984 51,72

388817 Mancuso Azzurra 28/10/1986 58,38

390024 Mandara Maria Anna 17/08/1985 51,37

390091 Manfra Luigi 03/03/1974 53,4

390139 Manna Alessandro 16/05/1966 54,37

385404 Manteria Mariacarmela 12/08/1985 53,4

385391 Manzi Davide 14/02/1983 52,07

385459 Manzi Gianpiero 12/05/1983 51,06

385749 Manzione Mirko 19/09/1981 55,06

385637 Manzo Gennaro 11/08/1969 55,36

385470 Manzo Sergio 06/01/1961 57,71

385614 Maraia Antonio 25/10/1983 52,38

385450 Marano Fabiola 31/10/1985 56,37

385427 Marano Giulio 27/02/1987 53,72

395548 Marchese Francesco Junior 22/09/1987 58,72

395807 Marchionibus Bruno 27/10/1991 53,7

393242 Marciano Alessandro 28/05/1989 52,71

395645 Marciano Melania 09/05/1976 54,71

395860 Marena Rosario 20/03/1965 51,35

395904 Marfã¨ Giovanni 05/02/1991 56,06

395777 Mariano Stefano 12/08/1986 52,07

395644 Marino Alessandro 19/07/1988 52,05

399137 Marino Antonio 05/08/1993 53,4

399204 Marino Giovanna 01/03/1996 52,07

396367 Marino Luca 12/06/1993 53,05

399121 Marino Rosaria 23/12/1979 53,39

398969 Marino Vincenzo 20/12/1995 63,04

399127 Marra Carmelo 14/10/1970 51,39

396535 Marra Lilia Maria 08/06/1985 52,7

399087 Marra Luigi 27/05/1994 51,37

396461 Marrandino Rosa 12/10/1996 52,36

399112 Marrazzo Valerio 28/01/1983 53,73

398931 Marrese Lorenzo 27/05/1983 61,69

400641 Marsilio Angelo 13/11/1980 53,73

400705 Martello Stefania 25/03/1992 55,72

400463 Martinelli Claudia 16/09/1989 51,36

400725 Martinelli Fabio 07/03/1973 55,38

400471 Martinelli Giulio 14/05/1992 60,04

400470 Martinelli Ugo 16/10/1976 53,05

400525 Martino Antonio 19/09/1992 57,38

400788 Martino Gennaro 17/10/1978 57,38

400645 Martino Maria 17/07/1980 52,03

400811 Martino Paolo 29/10/1988 55,71

400536 Martone Roberto 04/03/1985 51,72

392982 Martoriello Ferdinando 22/02/1988 52,06

393950 Marullo Rosa 23/06/1980 57,72

393684 Marzano Antonio 28/02/1989 51,71

393957 Mascolo Ferdinando 27/09/1973 57,38

393934 Massaro Celeste 12/04/1976 54,02

393943 Massaro Domenico 21/10/1982 54,73

393925 Massaro Domenico 31/01/1982 53,4

393654 Massaro Maria 07/08/1993 52,06

393708 Mastellone Teresa 02/02/1984 60,38

386945 Mastronardi Martina Maria Egeria 19/12/1987 52,37

386880 Masucci Annamaria 02/01/1978 56,72

386952 Masullo Fabio 25/11/1996 52,03

386855 Masullo Fiorella 25/01/1990 52,06

386759 Matarazzo Roberta 25/02/1993 51,06

386498 Matassa Giovanni 30/04/1976 54,39

386826 Matino Claudio 11/04/1982 51,39

386640 Matino Francesco 15/04/1976 51,7

386791 Matrecano Diego 13/11/1990 53,68

386641 Matrone Giuseppina 11/09/1978 52,73

386656 Matrone Luigi 21/05/1984 60,05

386845 Matrone Valentina 23/05/1981 53,72

386471 Matta Dario 28/11/1977 52,73

386458 Mattace Raso Marilu' 04/09/1985 52,07

386486 Matteo Giada 09/09/1994 51,73

389301 Mauri Roberto 01/10/1982 51,06

389090 Mauriello Elena 02/09/1983 54,73

388936 Mauriello Elisabetta 26/02/1994 54,73

389239 Mauriello Filomena 27/04/1988 51,05

389216 Mauro Antonio 15/09/1988 52,4

389157 Mautone Raffaella 10/07/1984 60,71

389156 Mazza Alessandro 23/03/1985 51,06

389145 Mazza Flavio 08/03/1973 63,7

389021 Mazza Mario 22/05/1987 53,38

389121 Mazzarella Giovanni 05/11/1968 63,7

389115 Mazzarella Giuseppe 07/08/1973 51,36

389109 Mazzariello Vincenzo 19/05/1993 54,39

389099 Mazzella Ilaria 27/06/1989 61,35

389322 Mazzocchi Sergio 22/10/1985 53,4

401678 Melchionda Nunzio 25/09/1967 52,07

401613 Melchionda Vincenzo 23/02/1991 54,73

401854 Meles Domenico 12/11/1980 56,37

401761 Mellone Alfredo 01/07/1993 53,01

391181 Melone Alessandra 04/06/1991 52,36

391292 Memoli Luca 21/05/1984 53,72

391028 Memoli Maurizio 08/08/1979 66,7

391306 Memoli Quirino 26/04/1983 51,07

391084 Menale Nicola 06/05/1992 52,37

391070 Menale Vincenzo 22/05/1979 54,39

391111 Menditto Antonietta 09/12/1990 53,05

391138 Menna Alessio 21/04/1990 55,03

391171 Menna Simone 06/10/1990 51,39

391217 Menzione Antonio 10/07/1987 51,73

385338 Menzione Ilaria 22/06/1986 53,35

385339 Menzione Luca 08/05/1992 60,68

391269 Meo Roberto Paolo 22/10/1988 54,38

386074 Meoli Antonio 06/03/1994 56,05

399510 Mercolino Luigi 29/07/1996 51,72

390745 Meriano Luigia 24/02/1982 51,72

386045 Merolla Umberto 03/08/1972 53,39

390641 Mesisca Antonio 10/10/1983 53,39

390681 Miccio Serena 26/09/1985 52,06

390629 Miceli Emanuela 08/05/1977 51,37

390534 Miele Antonella 17/06/1979 51,03

390482 Miele Luciano 02/12/1981 57,72

390591 Miele Marco 09/04/1987 54,05

399599 Migliaccio Erminia 05/10/1979 57,38

399371 Migliaccio Giuseppe 24/12/1987 53,05

399508 Migliaccio Giuseppe 30/08/1992 59,38

399420 Migliaccio Marianna 25/07/1985 60,71

399337 Migliaccio Roberta 23/11/1994 54,35

399912 Migliaccio Simone 01/11/1985 52,69

399455 Miglio Domenico 20/01/1987 51,68

399879 Migliozzi Ferdinando 14/05/1987 62,68

399579 Mignacco Viviana 08/10/1992 56,04

399494 Mignano Domenico 23/06/1983 53,4

399463 Milite Valentina 26/04/1990 52,07

399498 Millino Rosaria 08/10/1991 52,67

399603 Milo Stefano 07/01/1995 56,06

399844 Mincone Rosa 31/07/1992 51,36

399329 Minichiello Antonio 01/03/1983 57,39

400867 Miranda Rosa 10/07/1977 51,4

400864 Mirto Federica 04/08/1995 51,71

400973 Mirto Maria 13/12/1984 52,37

401151 Mirzaagha Shadi 14/02/1990 53,03

400989 Mobilia Mirka 14/03/1989 51,68

401014 Moccia Marco 24/01/1994 52,39

401210 Moccia Saverio 08/07/1976 53,72

400904 Mocerino Armando 01/06/1987 51,71

400855 Mogavero Alessandro 18/01/1983 55,05

387162 Molaro Paolino 20/11/1972 53,04

387410 Molea Luca 24/03/1984 51,73

387311 Molinario Anita 29/08/1981 51,37

387623 Mollo Marco 03/12/1996 51,05

387563 Monaco Maddalena 08/01/1983 52,35

387395 Monaco Maria Franca 02/01/1991 59,03

387263 Monaco Marina 19/02/1971 53,72

387115 Monaco Serena 17/11/1986 59,36

387614 Monda Silvia 12/03/1983 60,71

387346 Mondelli Ciro 25/09/1997 51,35

393817 Mondello Luigi 18/09/1996 55,72

387159 Monetti Mario 01/04/1984 51,7

387556 Monfreda Achille 01/04/1978 58,36

393829 Mongelli Nicola 05/12/1994 54,02

387326 Mongiello Danilo 04/12/1980 57,03

387186 Monile Giuseppe 18/06/1989 51,36

387629 Montagna Elena 12/12/1990 56,03

387307 Montefusco Anna 15/01/1977 57,39

387571 Montefusco Assunta 28/01/1977 56,04

387117 Montefusco Giuseppe 25/07/1981 52,38

387207 Montefusco Roberto 18/08/1981 56,35

387205 Montefusco Sara 19/01/1983 52,04

387492 Monteleone Simone 09/11/1990 60,36

391847 Montella Luigi 04/08/1981 52,04

391735 Montone Fortuna 11/05/1981 52,71

391986 Morandi Marco 16/07/1983 61,04

392008 Morandin Chiara 11/04/1978 55,71

391705 Morelli Candida 10/09/1975 52,06

392217 Morettini Michele 26/09/1975 52,38

392051 Morganti Barbara 24/02/1982 53,39

392081 Morlando Marco 16/02/1983 51,05

391916 Mormile Anna Chiara 18/03/1990 63,69

379496 Morra Francesco 22/02/1984 52,35

379614 Morra Paola 02/06/1991 62,02

379401 Morretta Rosario 14/01/1986 52,37

379727 Morrone Gabriella 24/05/1989 58,35

379497 Moscardino Roberta 02/06/1979 54,7

379595 Moscarella Carmen 21/02/1974 52,4

379333 Moscariello Mara 17/04/1984 59,36

379808 Moscaritolo Tommaso 20/08/1992 54,03

389461 Moscatiello Antonio 10/09/1967 57,39

379728 Moschella Francesca Sofia 10/01/1997 54,68

379544 Moschiano Finisia 04/02/1987 54,04

379762 Moselli Mariano 08/11/1984 51,35

379749 Motta Gaia 15/04/1994 55,05

379745 Motta Marcella 29/07/1996 55,38

379796 Mottola Gabriele 10/11/1966 53,71

379604 Mozzillo Consiglia 14/10/1982 53,72

379688 Mucerino Antonio 20/11/1979 53,68

379735 Mundo Salvatore 21/04/1994 53,39

376368 Murena Elena 22/09/1986 52,04

376499 Murino Carlo 24/03/1995 51,38

376672 Murone Raffaele 19/04/1989 53,4

376390 Muscariello Raffaele 07/09/1997 51,37

376347 Musella Claudia 24/09/1981 61,38

376508 Musella Enrichetta 13/06/1976 55,36

376345 Musella Martina 12/02/1995 54,67

376525 Musella Paola 24/12/1989 56,69

401850 Mustilli Francesca 17/03/1986 56,06

376516 Musto Vincenzo Rosario 22/10/2000 52,04

376401 Musumeci Roberto 02/05/1990 52,36

376372 Muto Ornella 08/05/1979 53,37

376601 Nacarlo Amedeo 04/10/1977 51,05

378098 Naddeo Carlo 11/03/1965 53,72

378006 Naddeo Federico Maria 04/05/1998 62,35

377933 Naddeo Maurizio 02/02/1969 63,36

378151 Napolano Anna Maria 21/02/1978 52,05

378086 Napolano Antonio 10/03/1983 62,35

377856 Napolano Davide 27/06/1995 60,69

378112 Napolano Marco Mauro Roberto 23/07/1971 61,03

377993 Napolano Maria Maddalena 27/04/1983 55,72

391341 Napolano Rosario Luigi 20/09/1994 54,38

377919 Napoletano Claudia 10/08/1984 52,35

377925 Napoletano Nicola 28/06/1985 51,4

378063 Napoli Carlo 23/08/1976 57,05

377955 Napoli Ivana 05/07/1987 55,34

381041 Napoli Maria 01/02/1985 57,69

378001 Napoli Roberto 15/12/1973 57,04

378118 Napoli Santolo 02/04/1979 57,04

378071 Napolitano Antonio 24/06/1992 52,03

378044 Napolitano Dario 23/12/1985 58,38

378051 Napolitano Donatella 29/06/1989 53,03

378072 Napolitano Francesca 19/12/1988 58,36

377962 Napolitano Francesco 03/04/1991 53,72

378139 Napolitano Gianluca 27/03/1983 64,03

380886 Napolitano Irma 15/01/2000 52,01

381002 Napolitano Ivan 29/04/1985 52,7

381090 Napolitano Mariangela 02/09/1979 53,36

390883 Napolitano Marina 02/08/1984 54,7

381134 Napolitano Vincenzo 02/10/1989 52,07

380887 Nappa Angela 09/05/1985 52,72

380874 Nappa Tanya 17/06/1967 52,05

380973 Nappi Francescoantonio 19/04/1984 55,04

390932 Nappo Assunta 08/08/1995 51,35

381132 Nappo Maria Giuseppina 11/03/1984 55,7

390933 Nardella Mario 10/06/1988 57,37

390797 Nardi Cinzia 01/01/1976 53,04

390779 Nasta Amalia 07/05/1992 54,71

381145 Nastro Gennaro 27/11/1997 51,39

390840 Natale Giandomenico 14/05/1977 57,69

381193 Natale Ivana 10/05/1984 54,04

383953 Natale Valentina 09/03/1992 52,02

383994 Natella Maria Giovanna 20/01/1992 52,03

384263 Nativo Luca 18/06/1987 53,4

384326 Natuzzi Annalidia 08/05/1985 56,69

384358 Navarra Antonio 11/04/1987 57,7

384320 Navatti Marianna 17/08/1968 51,7

384060 Nazzaro Luca 16/12/1967 51,04

383889 Negri Zarsia 08/01/1992 53,4

399737 Neri Luca 26/11/1975 54,06

399995 Nicastro Gianluca 11/03/1996 51,05

399747 Nicois Federica 13/10/1989 51,05

384012 Nicolãç Gabriella 14/07/1994 54,38

384171 Nicolais Giovanna 31/03/1984 55,68

384142 Nicoli' Cosimo 09/01/1987 58,04

384272 Nicolino Margherita 17/11/1984 56,05

383933 Nicolosi Federica 24/09/1994 51,05

384334 Nicolucci Chiara 20/04/1989 56,69

383882 Nicosia Campo Giovanni Battista 14/12/1978 67,02

384033 Ninno Davide 15/05/1998 54,03

384282 Nisticãç Andrea 04/05/1971 62,69

383975 Nobis Chiara 19/10/1994 53,05

384274 Nocella Maria 21/03/1987 55,69

383866 Nocera Gerardo 04/03/1996 52,39

384081 Nocereto Mario 18/09/1983 55,02

384323 Nocerino Filomena 02/08/1983 57,39

368044 Nocerino Jacopo 27/05/1996 54,7

367962 Nocerino Marialuisa 22/12/1981 55,71

367984 Nocerino Sarah 29/09/1981 51,06

368070 Nocilla Giuseppe 04/08/1995 51,73

367881 Notari Marco 05/05/1995 54,05

367810 Notari Riccardo 12/05/1978 57,38

367963 Noto Stefania 23/04/1979 54,37

368117 Novati Gianmarco 26/08/1988 57,05

368071 Novelli Martina 19/12/1989 52,38

367772 Noviello Enzo 19/01/1986 57,68

367993 Noviello Giusy 27/01/1991 66,01

367888 Nozzolillo Carolina 27/08/1990 53,01

368062 Nucatola Raffaela 29/12/1989 51,72

367729 Nugnes Fabiana 13/07/1985 57,02

367982 Nunziata Michela 26/03/1988 53,39

367893 Nunziato Antonio 20/03/1992 55,72

387913 Nuzzo Elisa 29/10/1973 53,4

370723 Nuzzolo Augusto 12/07/1986 51,06

370548 Nuzzolo Valeria 29/09/1988 51,05

387917 Occhicone Alessio 08/07/1992 56,36

370577 Occhino Paolo 03/07/1985 54,05

387834 Occhiuzzi Laura 23/05/1990 54,04

370583 Ocone Rita 16/05/1985 53,35

370680 Offi Andrea 12/07/1992 56,06

370780 Olino Francesca 04/04/1978 53,4

387706 Oliva Andrea 25/08/1975 53,4

370687 Oliva Maria Chiara 15/07/1994 52,35

370558 Oliva Valeria 17/04/1991 55,38

387845 Oliveto Angela Maria Gerarda 16/04/1984 54,05

370738 Oliveto Giuseppe 26/06/1991 61,34

370659 Oliviero Lucia 13/04/1995 54,05

370475 Ollã Filippo 16/12/1992 53,71

387793 Ombrato Gianluigi 07/05/1986 56,04

370845 Ondoso Raffaele 22/01/1986 53,4

370461 Onorino Irene 09/04/1985 55,39

387932 Onza Diego 04/04/1973 60,37

387916 Orabona Antonia 10/09/1995 54,36

387746 Orabona Giorgio 18/03/1983 51,38

370667 Oranges Celestino 30/06/1975 55,06

387837 Orciani Gianmarco 25/05/1993 53,34

387799 Orefice Antonio Diego 22/04/1978 52,06

370586 Orefice Filomena 09/08/1984 54,37

370763 Orefice Mara 27/07/1992 58,38

370421 Orefice Maria 21/02/1989 55,03

387854 Oreste Giovanna 15/04/1981 52,71

370462 Orfeo Ilaria 26/11/1988 62,69

392386 Orlacchio Giuliana 13/04/1987 51,73

392249 Orlandi Gennaro 15/02/1989 56,72

392315 Orlando Arturo 30/06/1989 55,35

391660 Orlando Raffaele 22/07/1986 54,71

391616 Orrico Salvatore 08/08/1974 51,72

391618 Orsi Michele 05/09/1972 54,03

392426 Orsini Filomena 23/12/1980 52,04

392294 Ortenzi Nadia 02/07/1985 51,36

391530 Ossano Domenico 08/03/1966 58,37

391508 Ossano Francesco 22/02/1999 54,38

392359 Ostuni Marina 13/11/1978 51,07

391512 Ottati Luigi 06/10/1990 56,06

392439 Pacchiano Coralba 02/05/1985 52,36

391550 Pacchioli Espedita 11/05/1980 53,73

392356 Pace Valeria 11/08/1981 54,38

391580 Paciello Lorenzo 31/05/1992 53,04

392361 Pacifico Silvana 17/04/1974 56,06

391432 Pacillo Valentino 21/05/1988 53,4

380205 Pagano Alessandro 18/10/1965 53,72

379981 Pagano Antonio 23/10/1991 56,06

379919 Pagano Chiara 15/10/1987 51,72

380036 Pagano Daniela 17/08/1979 54,36

379863 Pagano Francesca Maria Pia 20/04/1984 58,38

388193 Pagano Fulvio 24/03/1981 52,72

380141 Pagano Giampiero 20/07/1965 58,38

380327 Pagano Gianluca 15/10/1997 52,07

379890 Pagano Giovanna 25/07/1988 55,72

379885 Pagano Simona 05/11/1979 58,72

380126 Pagano Sofia 25/10/1976 52,07

379854 Pagano Valentina 12/03/1993 53,38

380112 Pagano Vincenzo 22/09/1968 59,71

379978 Pagliarulo Francesco 17/06/1987 52,4

380305 Pagnotta Luca 26/01/1976 52,38

379851 Pagnozzi Daniele 09/09/1990 51,07

379994 Paladino Valeria 06/02/1991 51,37

379987 Palazzi Edgardo 05/07/1974 53,4

380010 Palazzo Gianluigi 14/10/1992 57,04

388194 Palazzo Ilaria 20/08/1987 53,06

380008 Palermo Alessandro 27/07/1997 58,35

380254 Palermo Clotilde 07/02/1988 54,06

391684 Palescandolo Fabrizio 26/06/1973 53,05

380066 Palladino Alessia 23/12/1990 58,03

380189 Palladino Chiara Rita 18/04/1973 54,71

380046 Palladino Felice 26/06/1990 52,02

376975 Pallante Elena 06/12/1980 63,37

377014 Pallisco Luca 04/09/1974 51,4

377019 Palma Antonio 03/06/1996 53,69

377024 Palma Domingo 16/11/1992 53,7

376861 Palma Luigi 07/03/1995 54,06

380303 Palma Roberto Oscar 07/05/1984 55,05

376725 Palmentieri Carmine 20/12/1992 52,05

379646 Palmese Giulia 27/09/1989 54,7

376872 Palmieri Angela 31/05/1977 53,38

376920 Palmieri Carmen 17/02/1993 58,72

376846 Palmieri Emanuele 28/05/1994 55,38

377010 Palmieri Enrico 30/10/1986 52,07

376736 Palmieri Giuseppe 27/06/1984 57,7

380324 Palmieri Luca 02/07/1997 52,37

376952 Palmieri Ludovico 31/10/1995 52,4

376713 Palmieri Mattia 14/08/1992 52,7

380315 Palmieri Michele Mario 28/05/1986 52,07

379945 Palmieri Raffaele 22/08/1989 60,04

376931 Palmieri Salvina 06/02/1988 51,39

377056 Palmieri Sergio 17/08/1980 53,39

376710 Palmieri Vincenzo 22/07/1979 53,04

376980 Palmiero Giorgio 27/08/1987 51,04

376960 Palmiero Luigi 04/07/1983 55,06

378437 Palomba Aurelia 29/11/1986 59,37

378220 Palombella Raffaele 22/08/1974 56,38

378276 Palombo Giuseppe 21/12/1987 53,7

378436 Palumbo Davide 19/01/1999 53,4

378461 Palumbo Martina 19/07/1991 54,06

378308 Palumbo Olindo 07/05/1969 57,38

378272 Panarese Maria Cristina 23/08/1981 55,03

378208 Panariello Annapaola 20/11/1990 52,72

381668 Pandico Michele 08/06/1994 55,05

381599 Pandolfi Raffaele 11/10/1990 52,03

381414 Pandolfo Luca 22/08/1974 53,39

381451 Pandolfo Pierpaolo 23/01/1969 63,04

381676 Panella Gabriele 23/02/1985 53,37

381727 Panico Aloisia 07/09/1987 51,06

381488 Panico Cosimo 27/08/1989 51,07

381581 Panico Regina 22/05/1991 52,04

381765 Panini Carlo 11/09/1981 60,37

381368 Pannella Antonio 28/08/1987 55,05

381501 Pannone Carmine 15/01/1982 57,05

381829 Panzariello Salvatore 04/05/1991 56,7

381745 Panzella Filippo 28/08/1964 52,36

381436 Paoletta Patrizia 02/05/1986 52,39

381321 Paolillo Clarissa 25/03/1976 51,71

381461 Paolini Mario 21/10/1995 51,4

381537 Paolucci Vittorio 15/11/1990 51,38

381271 Paone Giovanni 22/08/1970 52,04

381524 Paone Luigi 04/06/1984 53,4

381597 Paonessa Daniela 19/03/1982 51,69

381564 Papa Alessia 02/01/1986 60,7

381389 Papa Eugenio 26/04/1979 54,06

381805 Papa Maria Beatrice 05/09/1987 53,73

381793 Papa Maria Francesca 31/08/1980 53,4

381543 Papaccio Andrea 30/08/1990 58,05

384831 Papandrea Mariano 04/07/1977 59,71

384628 Pappalardo Alfonso 12/01/1989 61,37

384468 Paradiso Antonio 24/02/1995 55,72

384433 Paraggio Paola 02/02/1995 54,34

384659 Parcesepe Ida 10/10/1973 55,02

384651 Parente Leopoldo 20/03/1974 51,06

384630 Parente Luca Enrico 06/04/1994 53,71

384462 Parente Umberto 24/02/1988 58,38

384719 Parisi Christian 23/12/1990 54,37

384575 Parisi Lidia 19/01/1983 52,7

384770 Parisi Rosaria 11/06/1974 57,05

391586 Parisi Valeriano Antonio 15/12/1988 55,7

384382 Parla Enza 14/04/1980 54,04

384608 Parlato Francesca 28/11/1987 51,03

384378 Parolisi Giuseppina 05/05/1990 51,72

384609 Parrella Sergio 09/06/1986 55,71

384742 Parrella Stefania 28/03/1975 52,07

384600 Parziale Elisa 21/01/1992 52,39

368519 Pascale Angela 30/12/1987 59,05

368537 Pascale Emanuele 22/01/1991 55,04

368374 Pascarelli Rumenia 01/05/1992 51,35

368569 Pascariello Angela 15/03/1989 54,04

368542 Pasquale Rosetta 30/09/1985 52,07

368264 Pasqualucci Annamaria 13/02/1996 51,36

368300 Pasquariello Ciro 16/10/1975 52,71

368493 Passarelli Carla 25/06/1994 53,04

368285 Passariello Salvatore 24/11/1986 55,06

368532 Passariello Vincenza 23/07/1983 51,37

368385 Passaro Francesco 31/05/1987 51,07

368342 Passaro Michele 07/06/1977 56,06

368148 Passero Maria 23/09/1984 53,39

368367 Pastore Alessandro 19/08/1998 54,38

368229 Pastore Fabio 22/01/1993 55,35

368380 Pastore Francesco 18/02/1980 51,69

371000 Paucech Antonio 03/11/1984 52,72

371086 Pecchia Mauro 30/01/1984 55,06

370524 Peci Sisto 12/06/1990 52,34

370990 Pecoraro Alessandro 16/04/1997 51,37

371069 Pede Salvatore 19/12/1985 57,71

370939 Peduto Francesco 07/04/1984 55,04

370432 Pellecchia Luca 23/09/1983 53,4

371167 Pellecchia Paola 15/02/1975 54,73

371126 Pellegrino Alessandro 18/11/1992 53,04

370518 Pellegrino Emanuel 11/07/1984 51,69

371104 Pelliccia Gennaro 11/03/1984 51,71

397461 Pelo Nicola 29/03/1989 52,4

397619 Peluso Emanuele 04/10/1993 56,06

397445 Peluso Marcello 05/09/1979 56,03

397791 Pengue Giovanna 26/07/1971 53,05

397679 Pennetta Rachele 02/11/1981 51,4

397840 Pepe Antonio Davide 16/11/1988 54,73

397425 Pepe Daniela 24/02/1975 56,68

397604 Pepe Generoso 11/04/1979 58,71

397380 Pergola Roberto 15/06/1983 53,71

380423 Pericoli Emanuela 05/02/1983 56,39

380613 Perna Domenico 06/07/1987 57,03

380718 Perna Myriam 04/08/1984 60,7

380776 Perna Nicola 25/02/1968 55,7

380443 Perrella Lorenzo 12/01/1996 58,01

380349 Perrotta Elia 01/05/1990 51,71

380373 Perrotta Gaetano 21/07/1993 51,06

380688 Perrotta Giuseppe 15/12/1981 72,02

377225 Perugini Donatella 05/05/1995 55,03

377213 Pesce Giuseppina 27/04/1982 51,36

377067 Pesce Pasquale 05/11/1985 53,4

377409 Petito Paolo 16/07/1988 51,05

377356 Petraccone Daniela Lucia 15/07/1983 52,03

377348 Petrella Andrea 03/08/1979 53,4

377063 Petrellese Antonio 10/09/1982 53,39

377085 Petricciolla Salvatore 21/03/1977 52,4

378663 Petrone Angela 03/07/1962 52,38

378881 Petrone Luca 14/01/1976 58,72

378517 Petrosino Luca 15/07/1984 61,71

378644 Petteruti Gianni 08/08/1982 60,71

378748 Petti Antonio 29/02/1984 52,69

378746 Pettrone Francesco Pio 07/08/1991 64,04

378541 Pettrone Pasquale 06/09/1988 65,35

378900 Peverada Dario 15/04/1980 54,06

378710 Pezzella Enza 15/06/1993 54,05

397145 Pezzera Luigi 23/06/1983 55,37

382091 Pezzullo Annamaria 07/12/1997 52,02

397178 Piacente Vincenzo 05/04/1987 51,7

382126 Pianese Attilio 18/07/1996 51,35

381906 Pica Bruno 29/09/1959 52,35

382063 Picardi Marco 19/06/1975 53,02

381878 Picardi Simone 17/11/1980 53,38

382140 Picarone Andrea 02/03/1992 57,39

382167 Piccirillo Gennaro 23/12/1962 58,05

382144 Piccirillo Salvatore 06/09/1988 54,71

381949 Piccolella Salvatore 16/09/1979 51,38

397293 Piccolo Federica 07/01/1988 51,38

397219 Piccolo Martina 09/05/1989 55,05

381909 Picone Carmela 20/03/1995 54,04

385208 Pietropaolo Rosalia 09/03/1982 54,69

396635 Pietropaolo Valentina 11/09/1981 53,38

385274 Pignalosa Luca 30/07/1997 51,07

396573 Pignardelli Alessandro 15/05/1992 51,05

385075 Pignatelli Maria Rosaria 29/10/1975 59,37

396803 Pignatiello Domenico 03/04/1980 53,73

396674 Pignone Adelaide 27/07/1980 51,38

385296 Pinci Roberto 19/12/1970 52,39

385246 Pinto Claudio 15/02/1986 58,72

385308 Pinto Laura 30/11/1988 52,07

396748 Pinto Vincenzo 08/08/1987 52,04

396671 Piombino Giovanni 20/01/1979 57,39

385295 Pipolo Pierpaolo 26/11/1993 54,37

396602 Pirone Pasquale 12/03/1994 58,04

385291 Pironti Mario 03/06/1967 57,37

384987 Pirozzi Dario 27/06/1990 55,71

369041 Pirozzi Maria Grazia 17/03/1979 52,03

368971 Pirraglia Sara 08/05/1990 51,38

368650 Pisani Antonella 13/02/1986 52,73

368719 Pisano Davide 30/06/1982 55,03

368709 Pisano Maria Lucia 11/09/1986 51,38

368953 Pisapia Antonio 17/02/1987 53,4

368915 Pisapia Maria 30/03/1978 54,73

368649 Pisciotta Maria Gabriella 14/10/1975 51,4

368732 Piscopo Assunta Susanna 13/03/1993 52,03

368875 Piscopo Gaetano 28/11/1990 53,34

368598 Piscopo Grazia 13/10/1978 52,04

371625 Piscopo Maria Rosaria 03/05/1979 54,06

371396 Piscopo Vincenzo 09/09/1985 64,04

371443 Piscuoglio Giuseppina 31/07/1986 52,71

371395 Piselli Mario 01/08/1970 53,38

371258 Pistone Giovanni 23/03/1998 52,03

371690 Pitera' Ornella 10/06/1975 52,36

371353 Pizzolante Angela 10/04/1987 66,03

371768 Pizzuti Ennio 19/06/1976 51,04

371593 Plaitano Irene 18/02/1981 51,4

371519 Poerio Ilaria 04/02/1979 52,38

371387 Polimeno Giuliano 03/03/1989 58,05

371517 Polito Elena 16/02/1985 54,38

371752 Polito Giuseppe 19/04/1979 53,69

371378 Polito Manuel 29/04/1976 57,39

371374 Pollasto Francesco 23/09/1988 52,72

371789 Pollice Rita 24/05/1980 52,02

371778 Polvere Antonella 13/05/1974 58,7

371555 Polvere Carmine 10/10/1991 52,7

371606 Polverino Salvatore 24/07/2000 51,72

371767 Pondo Miriam 12/04/1995 53,71

371608 Pono Silvana 04/03/1980 51,07

371381 Pontillo Antonella 07/12/1995 51,39

371864 Pontillo Gaia 29/10/1991 51,03

371897 Pontillo Liliana 19/08/1974 61,01

372266 Pontoriere Carmela 12/11/1986 52,68

372112 Pontoriere Massimiliano 21/07/1978 52,01

371872 Pontrelli Vito 01/07/1977 53,02

372151 Ponzo Silvana 26/11/1981 56,7

372036 Porcaro Valentina 03/01/1982 52,07

371899 Porcasi Fabio 27/07/1973 58,05

372286 Porcelli Albamonte 01/01/1976 61,04

372158 Porciello Massimiliano 05/07/1976 53,02

372249 Porfidia Alfredo 14/07/1969 55,39

371984 Porfidia Giuseppe 11/04/1979 53,71

371827 Porfidia Vincenzo 21/05/1984 51,38

372033 Porfidio Davide 18/12/1991 51,38

372245 Porpora Serena 16/08/1977 52,38

372138 Porricelli Maria Concetta 09/09/1998 53,05

371837 Porrone Pasquale 17/05/1988 55,37

372106 Porta Massimo 09/12/1966 51,39

372263 Portacelli Tiziana 19/11/1978 53,67

372070 Portanova Lorenzo 03/03/1984 51,04

372208 Portente Francesco 22/02/1993 52,02

372232 Porzio Mariateresa 22/08/1982 54,7

372275 Postiglione Mario 15/12/1993 54,7

371856 Postiglione Raffaele 26/04/1989 57,36

372207 Postiglione Valentina 26/08/1985 53,4

372190 Postorino Caterina 13/02/1993 53,03

372149 Poto Filomena 18/01/1989 51,03

372288 Pozzuoli Giovanna 14/03/1983 55,37

372215 Prete Paolo 17/12/1965 52,7

372257 Preziosi Emanuela 23/03/1999 52,03

372022 Preziosi Lorenzo 04/08/1990 56,69

371961 Preziuso Pietro 05/06/1994 55,38

402118 Primiani Paolo 02/02/1967 55,03

402156 Priore Francesco 03/10/1994 57,02

402378 Prisco Armando 02/04/1985 51,39

401934 Prisco Cirantonio 23/11/1984 52,37

402057 Prisco Rachele 21/07/1988 62,7

402130 Prisco Sabrina 04/02/1970 58,71

402285 Privitera Lucia 01/04/1985 59,04

402338 Procaccini Angelo 24/08/1990 51,73

402212 Procenzano Luca 01/04/1980 54,72

402011 Procida Annunziata 07/06/1985 52,02

402061 Procida Lucia Carmela 10/01/1981 55,02

402111 Procopio Erika 29/06/1978 51,68

402207 Proietti Cesare 11/09/1969 58,72

402395 Prositto Gelsomina 15/01/1991 56,06

401986 Prospero Ferrara Gianluigi 30/10/1980 59,38

402183 Provenzano Stefania 06/09/1981 57,01

401951 Provvisiero Carmine 06/12/1993 53,36

402043 Puccio Gianluca 08/03/1980 52,36

402161 Pugliese Michele 24/04/1999 53,37

401926 Pulitanãç Vittoria 29/07/1968 51,34

398155 Puopolo Rosaria 03/02/1976 55,37

398069 Puorro Rosa 17/12/1984 57,72

398286 Purgato Giuseppe 16/06/1991 51,71

398259 Puzella Francesca 13/11/1989 55,04

398032 Quaglia Monica 11/04/1978 52,38

398237 Quaglia Patrizia 27/06/1978 58,03

398017 Quaglia Roberta 15/02/1978 56,01

398214 Quaresima Laura 13/04/1985 54,39

398173 Quartuccio Arturo 25/07/1970 55,35

397941 Quartuccio Italo 06/11/1982 53,72

398201 Quattromani Fabio 18/12/1995 51,37

398248 Quercia Emanuele 24/08/1998 51,69

398067 Querques Fabiana 09/07/1990 52,03

398228 Radetich Dakota 24/11/1996 51,38

398098 Radice Monica 10/04/1978 52,34

398217 Radice Vincenzo 23/04/1987 53,73

398004 Rafaele Luca 21/08/1981 52,73

398324 Raffone Marialuisa 19/12/1988 54,73

378786 Ragosa Martino 15/08/1982 52,7

378903 Ragosta Emanuele 19/03/1988 55,71

378971 Raia Antonella 26/04/1981 54,39

379170 Raia Luisa 05/09/1980 53,06

379168 Raia Massimiliano 25/08/1979 54,04

379056 Raia Riccardo Antonio 09/06/1975 56,39

378922 Raimo Anna 23/12/1970 52,7

379173 Raimondo Mariamaddalena 10/07/1984 54,04

378902 Raimondo Raffaele Alessandro 31/10/1986 52,4

378926 Rainone Grazia 07/02/1974 57,37

378978 Rainone Maria 02/08/1988 51,68

378798 Raiola Antonio 10/05/1988 53,06

379178 Raiola Antonio 06/10/2000 51,03

375423 Rampolla Dario 15/10/1983 52,36

375090 Ranieri Francesco 02/04/1998 52,05

375141 Ranieri Marco 22/09/1979 52,35

379083 Rapicano Luigi 12/05/1988 55,38

374831 Rapone Martina 13/04/1992 52,38

375010 Rapuano Luigia 03/08/1985 55,01

375263 Rasicci Armando 18/12/1992 52,07

375353 Rastelli Michela 18/12/1979 51,72

375087 Raucci Antonio 28/10/1995 51,67

375264 Raucci Francesco Antonio 24/06/1992 58,03

375007 Razzino Giuseppe 06/08/1981 52,05

375196 Rea Ciro 18/02/1989 59,36

375160 Rea Guglielmo 18/02/1971 53,06

375282 Rea Maria 18/10/1988 54,04

375271 Rea Rita 22/09/1982 53,73

375186 Recalina Rosa Maria 23/01/1981 54,72

374852 Recano Luca 16/02/1988 55,7

375415 Recano Roberta 14/12/1989 52,39

375407 Recupero Sara 15/06/1985 54,68

375104 Rega Francesca 13/04/1992 59,03

375234 Rega Rosa 21/04/1985 54,39

374899 Reggio Armando 03/08/1990 55,04

375165 Regine Nicola 20/07/1977 51,05

374950 Reia Antonio 15/12/1989 61,7

375081 Reitano Nello 04/12/1989 54,71

396969 Rendina Aristide 07/04/1993 52,03

377678 Rendina Gabriella 02/03/1971 55,36

377512 Rendina Mario 15/03/1967 57,39

382431 Renoso Manuel 27/09/1987 56,35

377468 Renzulli Roberto 30/06/1967 51,39

377716 Renzullo Emanuela 07/07/1994 54,39

377606 Rescigno Michela 23/01/1991 53,68

377771 Rescinito Giovanni 13/05/1995 51,67

377571 Restino Flavia 27/06/1991 58,72

377508 Retillo Filippo 10/05/1966 58,35

382489 Rezzuti Camilla 27/12/1987 51,35

377467 Ribellino Giovanni 12/09/1998 53,73

382421 Riccardelli Eugenio 17/06/1976 61,37

382337 Riccardi Alessandro 13/06/1993 52,72

396956 Riccardi Alessia Maria Barbara 21/05/1975 51,71

377553 Riccardi Danilo 27/06/1989 54,39

377484 Riccardi Vincenzo 14/10/1977 54,7

377476 Ricci Flavia 17/01/1987 58,37

377687 Ricci Francesco 23/07/1977 56,06

396914 Ricci Giuseppina 04/07/1982 52,04

396885 Ricci Linda 07/08/1983 52,73

382505 Ricci Maria 14/05/1974 51,39

377724 Ricci Michela 25/07/1989 51,06

377695 Ricciardelli Francesco 03/03/1991 52,06

377671 Ricciardi Daniele 31/05/1975 53,4

377769 Ricciardi Diana 13/05/1987 56,69

377781 Ricciardi Ester 30/11/1988 58,35

382553 Ricciardi Giovanni 04/03/1996 55,71

382417 Ricciardi Giovanni Rino 18/10/1980 62,37

377576 Ricciardi Marcella 27/08/1991 59,68

377635 Ricciardi Marcello Vito 01/01/1974 51,7

377770 Ricciardi Maria 22/12/1984 51,69

382416 Ricciardi Maria Rosaria 21/03/1969 55,38

377491 Ricciardi Raffaele 30/03/1994 59,35

382332 Ricciardiello Carmela 15/09/1976 51,69

377708 Ricciardiello Danilo 06/05/1994 52,39

377778 Riccio Fabio 24/08/1987 59,35

369173 Riccio Vincenzo 18/08/1992 55,71

372346 Ricciuti Giovanbattista 12/03/1979 56,7

369410 Ricciuto Claudia 02/06/1994 51,39

369163 Ricco Davide 18/08/1974 58,35

369132 Ricco Raffaele 06/12/1960 53,38

369456 Ricco Sonia 19/05/1992 52,4

369192 Richiello Giusi 31/01/1977 53,4

369262 Rillo Luigina 30/03/1979 52,69

369447 Rinaldi Angelo 19/01/1990 53,71

369272 Rinaldi Annalisa 15/11/1988 52,39

369240 Rinaldi Carmen 22/10/1984 53,39

369178 Rinaldi Federica 30/01/1984 53,39

369166 Rinaldi Nicoletta Pia 15/10/1991 54,05

369331 Rinaldi Rinaldo 10/10/1975 57,69

369167 Rio Francesco 24/06/1991 56,69

369261 Ripassi Michele 27/11/1996 56,72

369390 Riselli Carlo 04/12/1991 55,37

369147 Risi Alessio 18/10/1987 57,39

369423 Risi Giovanna 19/01/1980 54,7

369141 Risoli Cesare 09/09/1985 61,37

369416 Rispo Roberto 20/10/1994 52,71

369084 Rispoli Anna 25/05/1975 51,38

369111 Riva Mariarosaria 05/06/1984 60,68

106187 Rivetti Vincenzo 08/03/1969 58,05

106272 Riviello Ennio 28/07/1977 55,69

106364 Rizzo Diego 12/03/1977 52,73

106310 Rizzo Valerio 06/04/1982 51,73

106331 Robustelli Francesco 08/04/1997 61,03

106509 Roca Giuseppe 28/01/1981 53,04

106838 Roca Goffredo 19/01/1972 53,4

106533 Rocco Annamaria 18/07/1990 52,38

106532 Rocco Mariarosaria 02/02/1993 55,37

106180 Rodriguez Gianluca 21/05/1986 51,68

106570 Romanelli Angelica 28/11/1991 51,7

106340 Romano Alessandra 30/12/1978 51,04

372933 Romano Francesco 27/06/1972 51,71

372866 Romano Marco 29/11/1969 53,39

372621 Romano Maria 06/05/1977 52,37

372740 Romano Maria Viola 01/04/1985 52,37

372909 Romano Pasquale 13/06/1992 53,03

373040 Romano Raffaele 25/10/1978 59,05

372904 Romano Umberto 31/03/1990 56,04

373087 Romano Valentina 29/06/1988 57,37

373030 Romano Valeria 04/03/1986 54,37

372841 Romanucci Carlo 20/05/1996 54,38

372770 Romanucci Carmine 17/12/1979 57,39

372988 Romei Gerardo 02/04/1980 52,73

372908 Rosa Pierpaolo 04/02/1983 57,05

372972 Rosalia Bernardo 11/04/1979 54,36

402418 Rosati Roberto 23/07/1997 54,37

402860 Rosato Aldo 10/01/1986 53,71

402559 Roselli Antonella 01/10/1971 52,73

402481 Rossetti Alessandro 21/12/1983 54,7

402829 Rossetti Veronica 04/03/1984 52,4

402882 Rossi Carmen 13/03/1985 59,7

402710 Rossi Marcella 17/01/1989 57,38

402513 Rossi Teresa 29/01/1974 52,36

402555 Rotondella Francesco 23/07/1988 54,69

402661 Rotondo Mariano 21/05/1981 51,72

402439 Rubino Luigi 11/07/1983 55,06

402421 Rubino Nicolãç 10/09/1987 57,38

398490 Ruggiero Antonio 12/08/1962 61,03

397013 Ruggiero Michela 09/04/1981 56,7

398441 Ruggiero Vittoria 17/04/1993 53,7

398372 Ruocco Adele 06/09/1992 62,04

398176 Ruocco Emiliano 16/01/1976 58,37

398348 Ruocco Giovanni 03/11/1976 56,71

386413 Ruotolo Antonio 25/08/1982 57,39

373348 Rusciano Antonio 16/06/1985 57,36

373524 Rusciano Maria Rosaria 14/04/1980 53,05

373520 Russo Alessandro 20/07/1988 51,4

392477 Russo Anna Paola 12/01/1984 51,04

373510 Russo Antonio 26/07/1970 51,7

379266 Russo Carla 11/05/1980 54,04

375968 Russo Concetta 16/09/1972 61,37

376046 Russo Davide 15/02/1991 53,72

375620 Russo Domenico 03/04/1983 52,39

375699 Russo Fabio 13/02/1996 56,7

375743 Russo Gennaro 26/02/1979 58,37

375980 Russo Giovanni 07/10/1991 52,36

375531 Russo Giovanni 15/08/1981 52,06

376038 Russo Giovanni 12/01/1978 52,04

375671 Russo Giovanni 17/06/1993 54,72

375971 Russo Laura 15/11/1984 52,06

375580 Russo Leonardo 18/07/1990 53,04

375532 Russo Luciano 18/05/1983 56,37

375758 Russo Luigi 19/12/1968 63,37

375627 Russo Marco 25/03/1971 55,06

375973 Russo Marianna 21/07/1989 51,36

376105 Russo Maurizio 03/02/1990 51,73

375781 Russo Paolo 16/03/1995 51,07

375999 Russo Raffaella 19/02/1979 51,39

383153 Russo Vincenzo 19/04/1982 54,72

396334 Russo Vincenzo Amedeo 07/10/1988 60,71

382835 Russo Viviana 10/10/1986 57,39

382797 Russomanno Gianluca 10/11/1982 51,35

382853 Sabatiello Evita 29/08/1985 62,02

382558 Sabatino Debora 21/10/1990 51,71

382567 Sabatino Lorenzo 12/09/1991 52,37

382894 Sabbarese Valentina 22/06/1981 54,02

382870 Sabbato Tiziana 05/06/1974 51,07

382590 Sabini Marika 26/10/1990 52,36

382881 Sabino Rosetta 23/09/1977 51,05

382958 Sacco Cesare 06/04/1984 51,38

383170 Saccone Pancrazio 16/04/1969 54,37

382584 Saggese Fiorella 30/07/1986 51,37

382995 Saggiomo Marina 22/05/1985 56,72

382768 Sagliocco Antonio 17/07/1984 59,03

383060 Sagnelli Genni 15/06/1980 58,37

369737 Salcito Roberto 06/12/1979 56,7

369798 Salerno Vincenzo 18/12/1982 51,71

369915 Salmeri Antonio Andrea 08/06/1978 59,38

369545 Salsano Francesco 05/06/1989 51,06

369724 Saltalamacchia Annalisa 03/09/1986 56,69

369848 Salvati Claudio 29/09/1990 51,05

369702 Salvato Michele 22/05/1986 62,04

369914 Salvato Vincenzo 08/03/1985 52,38

369594 Salvi Marzio 14/04/1982 55,03

107388 Salzano Stefania 07/04/1980 58,03

107370 Salzano Vincenzo 27/05/1993 56,71

107261 Salzillo Valentina 06/09/1983 54,71

106635 Sammartino Andrea 21/04/1987 52,7

107098 Sangiovanni Ornella 04/04/1987 53,39

107311 Sangiovanni Raimondo 27/09/1976 56,04

107177 Sannino Ciretta 25/01/1971 51,05

107136 Sanseverino Alessandra 20/01/1990 52,06

106910 Sanseverino Stefania 18/07/1976 52,36

107124 Sansone Fabio 09/03/1983 53,38

107224 Sansone Luigi 10/02/1988 57,04

107115 Santangelo Andrea 19/03/1985 53,37

107435 Santangelo Maria Paola 08/09/1997 52,06

107287 Santaniello Deborah 26/06/1982 52,07

107028 Santaniello Francesca 19/01/1986 51,73

372431 Santella Pasquale 10/07/1990 54,37

112276 Santillo Pasquale 23/06/1979 58,04

373145 Santoriello Donata 27/01/1975 56,7

372519 Santoro Armando Guido 29/03/1989 62,35

372407 Santucci Fabio 08/06/1972 53,4

112183 Santucci Marco 29/10/1991 51,07

402963 Sarnataro Antonio 09/06/1977 56,36

115350 Sarno Luigi 03/11/1991 52,4

115430 Sateriale Ilaria 18/01/1988 54,34

115329 Satriano Loredana 18/09/1980 53,35

402987 Saulino Mariangela 06/01/1979 55,38

115220 Savarese Chiara 21/02/1991 56,02

373821 Savria Renata 05/03/1983 51,37

402941 Sbrescia Elisabetta 30/09/1992 52,06

373665 Scafa Giuseppina 01/11/1976 51,71

373917 Scafuro Fortuna 06/12/1982 51,71

373765 Scala Sabino Antonio 20/01/1973 51,72

104877 Scarano Francesca 20/05/1989 52,07

104743 Scaricamazza Diana 20/01/1985 51,7

109309 Schiano Davide 02/03/1981 53,7

109373 Schiavo Gianluca Paolo 17/05/1979 53,02

109370 Schipani Piero 30/12/1993 55,71

376209 Scialdone Francesco 28/11/1995 53,06

376198 Sciarretta Esterina 09/05/1989 53,04

376201 Scinto Rosario 03/07/1986 64,37

376224 Scivicco Alessandro 11/11/1989 58,38

109541 Scocca Michele 10/06/1988 54,37

402986 Scognamiglio Dario 21/01/1984 51,39

383380 Scognamiglio Fulvio 10/12/1989 55,7

383242 Scognamiglio Giuseppe 03/05/1973 56,7

383457 Scognamiglio Rossella 20/01/2001 52,73

383570 Scognamiglio Simona 19/10/1988 53,71

383439 Scuderi Andrea 18/09/1990 64,69

383777 Senatore Antonella 02/04/1980 60,7

401462 Senese Bruno 03/10/1987 52,07

370074 Serafini Carla 06/09/1984 52,69

370032 Sergio Gerardo 26/01/1980 51,07

401366 Serpe Francesco Paolo 01/06/1972 52,34

401290 Serpico Maria Carmela 19/02/1983 53,36

401371 Serpico Teresa 25/11/1977 59,02

100233 Setta Fabio 19/12/1977 51,07

107467 Sfara Lorenzo 17/05/1980 54,03

100201 Sgro' Giuseppe 07/07/1983 57,71

100054 Siani Rosa 25/09/1993 53,37

107523 Sica Mauro 29/12/1980 57,72

112354 Siddi Salvatore 09/02/1986 54,39

112369 Sieno Elvira 20/07/1980 52,72

112464 Sigillo Marco 18/06/1991 62,35

112336 Silvestri Mariano 04/05/1981 55,36

112799 Silvestri Salvatore 31/10/1983 52,03

112602 Silvestro Marcello 01/06/1970 53,7

112538 Simeoli Salvatore 07/07/1999 51,04

112782 Simeone Antonio 30/12/1983 54,05

112508 Simonacci Roberto 13/03/1977 57,71

116115 Sinopoli Elena 29/04/1996 51,73

115985 Sirica Emanuele 21/12/1979 54,69

116018 Sirico Angela 09/01/1991 51,05

115785 Sirignano Mirco 07/08/1987 65,7

115694 Sirignano Roberto 26/11/1978 52,07

115886 Sirna Gaetano 24/08/1987 52,38

115783 Sirolli Maria 16/01/1978 54,73

116045 Sisinni Ilenia 22/06/1990 53,69

115979 Slao Alessandra 23/11/1993 56,05

115714 Smith Adriana 04/09/1980 52,06

115865 Sociale Rosalia 07/03/1961 53,35

115796 Sodano Carla 27/10/1986 52,03

116046 Sodano Federica 28/09/1989 52,07

115999 Sodano Raffaele 07/04/1997 52,05

115621 Solimeo Viviana 24/05/1991 54,04

115981 Sollo Armando 10/04/1972 59,03

116103 Somma Francesca 30/07/1986 56,03

374158 Sorice Sara 11/12/1984 54,05

374163 Sorrentino Erika 18/03/1990 51,37

374106 Sorrentino Filomena 01/04/1988 53,04

374312 Sorrentino Francesco 05/03/1982 51,4

115688 Sorrentino Francesco 14/10/1988 59,7

373981 Sorrentino Gerarda 13/08/1988 53,69

374104 Sorrentino Gerardo 17/10/1994 55,04

374268 Sorrentino Leopoldo 20/10/1990 52,06

374060 Sorrentino Luciano 02/07/1979 54,72

105193 Sorrentino Raffaele 04/10/1989 53,05

105205 Sorrentino Simona Alessandra 18/09/1987 64,37

105171 Sorriento Antonio 23/03/1992 53,03

105009 Sorriso Nunzia 25/12/1988 53,37

104956 Spada Stefano 07/10/1996 54,73

105162 Spagnoli Gennaro 06/10/1986 54,38

105097 Spagnolo Daniela 02/08/1979 52,73

105214 Spagnuolo Giovanni 09/09/1987 51,39

105093 Spallone Luca Angelo 19/11/1981 55,06

105291 Spampinato Riccardo Filippo 03/03/1988 58,36

105265 Spatrisano Fabio 02/08/1978 56,03

105261 Spatrisano Raffaele 18/09/1980 58,72

109795 Spedaliere Ciro 27/11/1982 56,38

109630 Spena Mariano 12/02/1977 59,38

109690 Spera Ivana 11/02/1985 53,7

109919 Spezzaferro Alberto Maria 19/06/1982 60,38

109877 Spina Luciano 31/01/1986 52,07

110030 Spinosa Marco 12/05/1981 55,05

110100 Spolverino Emanuela 06/04/1989 51,71

109677 Sposito Teresa 04/11/1991 51,73

109863 Stabile Simone Mario 30/09/1988 54,02

110175 Staiano Anna 28/01/1971 55,05

109730 Staiano Teresa 26/04/1968 51,38

109706 Stancanelli Giancarlo 31/07/1974 53,02

110184 Stanco Stefano 14/05/1982 52,07

103460 Starace Christian 27/03/1977 52,39

103514 Stasi Giuseppina 03/08/1994 53,36

383817 Stassano Milena 16/09/1977 54,73

291645 Stefania Visciano 04/01/1985 52,37

103618 Stellato Antonia 25/04/1994 53,73

103448 Stellato Giovanna 08/12/1985 51,34

103191 Strazzullo Federico 13/08/1984 52,07

103169 Strazzullo Flavia 13/03/1987 59,37

103298 Strefezza Vera 22/11/1987 53,4

103546 Strigari Antonio 12/07/1988 58,03

103148 Succoio Martina 18/02/1987 52,4

103497 Tagliaferri Roberto 10/06/1992 51,71

103563 Tagliaferri Valentina 14/02/1989 52,4

103554 Taglianetti Lucia 10/05/1987 60,36

110837 Taglietti Caterina 11/05/1966 51,05

370175 Taiani Valeria 08/02/1985 53,36

110702 Tammaro Giulio 07/09/1985 58,71

370246 Tammaro Michele 08/09/1995 64,04

110824 Tarallo Francesco 19/11/1972 62,37

110716 Tarantino Stefania Lucia 12/12/1978 61,37

110749 Tarelli Andrea 21/02/1994 51,71

370192 Tarnai Rita 23/09/1992 52,36

104125 Tartaglione Maria Teresa 21/07/1992 64,01

103842 Tartari Fabrizio 09/02/1997 52,38

103776 Tascone Stefano 06/12/1981 62,71

104103 Tassinario Pasqualino 13/05/1979 60,05

103946 Tastardi Riccardo 06/04/2000 52,34

104098 Tecchia Sara 01/11/1988 51,39

104165 Tedeschi Antonella 14/04/1984 51,69

104241 Tedesco Antonio 17/05/1973 61,03

104270 Tedesco Federica 16/02/1994 52,35

104134 Tenneriello Luigi 25/04/1977 61,37

103901 Teodonno Gabriella 19/10/1990 54,36

103936 Teoli Quirino 25/06/1990 53,7

103827 Terlino Regina 25/07/1989 55,69

104258 Terlizzi Diego 11/01/1984 51,4

103970 Terlizzi Maria Pina 06/05/1991 55,38

103927 Terminiello Marco 31/08/1981 62,71

104305 Terracciano Giovanni 28/01/1978 56,06

104191 Terracciano Luigi 15/05/1987 57,69

104016 Terracciano Rosanna 15/10/1989 51,37

103918 Terracciano Rosario 05/08/1980 63,7

104157 Terracciano Stefano 04/05/1982 51,07

103775 Terzo Alessandro 01/08/1994 52,4

103755 Terzo Gianfranco 24/04/1975 58,37

104230 Tescione Pietro 29/12/1994 52,03

383186 Tescione Simona 19/01/1985 63,35

104036 Tesoriero Bernardo 05/09/1980 53,39

104135 Tesoro Natale 22/12/1986 56,36

104208 Tesorone Mariagrazia 04/04/1988 53,39

103923 Tessitore Angela 30/04/1967 57,71

103851 Tessitore Davide 04/04/1997 52,73

103758 Tessitore Lorenzo 02/05/1973 69,36

382936 Testa Alberta 18/07/1993 51,05

103886 Testa Brunella 10/04/1969 54,37

103800 Testa Francesco 22/01/2001 51,03

110209 Testa Giuseppe 18/05/1985 65,7

110574 Testa Maria Laura 27/06/1980 54,73

386586 Testa Nicandro 22/07/1987 56,39

110600 Testa Vincenzo 12/10/1977 54,37

110306 Tiberi Enrico 10/04/1986 51,06

110533 Tiberio Anna 23/01/1985 51,71

110321 Tilocca Fabio 17/10/1977 60,37

110349 Tinnirello Massimiliano 07/05/1974 52,37

370319 Tirino Salvatore 23/09/1990 60,02

110447 Tiscione Rosa 17/10/1985 53,69

374328 Tiseo Maria Pia 26/03/1997 63,35

110564 Tizzano Rosario 26/12/1991 53,06

110610 Toderico Arnaldo 14/02/1981 53,36

110401 Todisco Carmine 22/12/1992 54,39

110540 Todisco Giovanna 14/01/1996 51,68

110274 Toledo Mario 06/12/1979 53,37

110368 Tolino Alessandra 13/03/1990 52,69

110229 Tolino Daniele 17/05/1980 53,4

374347 Tolve Jacopo 29/12/1988 55,72

110223 Tolve Marianna 13/04/1977 53,39

370315 Tomaselli Anita 30/07/1980 56,02

110474 Tomeo Donatella 17/10/1980 56,05

110242 Tommasino Giuseppe 07/10/2000 54,04

110468 Tommasino Luigi 23/01/1972 59,02

110415 Tommasino Noemi 19/12/1998 51,7

110466 Tontoli Giuseppe 12/04/1984 63,36

110417 Tonziello Vincenzo 07/05/1990 51,72

390334 Toralbo Gabriele 29/08/1985 51,03

110365 Torcasio Federica 12/04/1993 55,68

390340 Torcigliani Ione 31/01/1985 56,37

382003 Tordiglione Diego 08/07/1993 51,71

110276 Torinelli Patrizia 17/01/1971 56,38

112954 Toro Gennaro 16/11/1973 52,71

112988 Torre Aldo 20/01/1991 53,35

111008 Torre Carla 19/12/1991 62,04

113076 Torrico Paolo 22/05/1985 53,71

112856 Tortora Amedeo 16/12/1992 56,36

374316 Tortora Antonio 22/05/1991 56,05

113134 Tortora Claudia 17/06/1992 58,68

113312 Tortora Raffaella 19/03/1999 51,36

110627 Tortora Roberto 08/07/1974 52,71

113218 Tosato Simona 05/06/1974 53,01

113067 Toscano Annunziata 13/09/1974 53,39

112867 Toscano Luca 26/02/1988 53,35

112963 Toscano Maria Antonietta 19/10/1986 51,69

113313 Toska Henri 23/10/1984 62,36

113086 Tozzi Vito 30/08/1987 55,72

113104 Tramontano Emilio 01/10/1987 51,7

113345 Tramontano Lorena 27/05/1977 56,37

113282 Tramontano Marco 02/12/1978 54,7

113230 Tramontano Stefania 22/09/1991 52,05

113066 Tranchedone Alfredo 03/06/1981 54,69

113090 Tranelli Emilia 16/05/1965 52,07

113306 Tranfa Francesca Maria 26/09/1989 57,02

113198 Tranfaglia Alfonso 08/06/1979 62,04

374373 Tranquillo Tiziana 18/06/1972 51,38

112895 Trapanese Luca 07/01/1997 52,07

111144 Trematerra Raffaele 07/11/1994 53,4

111117 Tremonte Mauro 16/07/1987 54,69

111061 Treno Concetta 22/04/1980 52,06

110934 Trentini Massimo 11/03/1988 57,71

110927 Trepiccione Alessio 01/04/1986 54,69

110954 Tretola Clara 08/02/1990 55,38

111130 Trinchese Geremia 27/05/1999 54,72

110862 Tritto Elisabetta 28/01/1967 58,38

110964 Trocchia Antonio 22/06/1976 63,7

111112 Troia Giovanni 20/08/1999 54,06

111129 Troiano Alfonso 14/07/1982 59,71

111038 Troiano Anna Maria 19/08/1983 57,37

110933 Troiano Maria Teresa 12/05/1981 53,72

111175 Troise Daniele 12/01/1972 53,71

105580 Troncone Alessia 21/02/1987 54,38

105318 Troncone Jennifer 18/05/1989 56,38

105590 Tropeano Mariangela 10/07/1983 51,04

105532 Tropeano Robertino 08/02/1971 62,35

105418 Trotta Giovanna 16/04/1992 52,37

105625 Trotta Giuseppe 30/07/1987 53,71

105463 Trotta Rosario 12/12/1986 52,7

105406 Trovato Mariarosaria 28/08/1974 55,37

105617 Trunfio Tommaso 19/10/1987 55,35

105619 Truono Luca 28/03/1983 54,36

105372 Tubelli Giuditta 28/10/1979 59,68

105346 Tucci Chiara 28/11/1990 53,68

105331 Tucci Maurizio 28/02/1976 54,03

105374 Tucciariello Donatella 01/09/1979 57,72

105317 Tuccillo Marika 21/09/1993 58,04

105585 Tudisco Sofia 05/06/1977 55,72

105539 Tufano Anna 14/03/1967 56,36

105385 Tufano Giusy 18/05/1987 59,35

105591 Tufano Lucio 03/07/1988 56,05

105363 Tufano Marco 29/06/1988 65,37

105447 Tufano Marianna 25/03/1991 51,39

105575 Tufariello Antonio 15/10/1978 53,72

105552 Tuffanelli Maddalena 29/08/1977 53,4

105426 Tufo Antonella 22/04/1983 53,72

107899 Tuosto Caterina 21/09/1972 55,35

107710 Turcio Alessandro 22/01/1989 56,03

107970 Turco Agnese 13/03/1986 51,37

108046 Turco Emilio 16/07/1987 53,35

108005 Turco Federica 15/03/1992 59,37

107923 Turco Francesco 23/10/1991 53,68

107780 Turco Vincenzo 14/08/1974 53,05

108063 Tutini Giovanni 27/05/1969 53,04

108205 Tuzzolino Giuliana 11/07/1983 52

107680 Uccello Diego 28/01/1984 52,35

107801 Uccello Ugo 27/04/1988 51,07

107659 Ucchiello Massimo 29/11/1990 57,37

108020 Ucci Federica 20/03/1981 57,68

107875 Ucciero Nicola 08/09/1986 52,71

107898 Ungaro Giovanni 04/08/1992 54,36

108017 Uomo Domenico 04/03/1995 54,36

108068 Urbani Caterina 18/12/1980 51,05

107995 Urciuoli Guido 17/02/1990 55,71

108161 Ursomando Flavia Annachiara 20/05/1989 53,36

107714 Ursumando Barbara 06/08/1972 57,38

107660 Vacca Maria Luisa 20/08/1966 56,04

108003 Vacca Mariano 16/03/1984 52,7

108011 Vacca Sandro 07/12/1969 60,71

107996 Vaccaro Luigi 29/07/1998 53,39

107945 Vaccaro Marco 06/06/1989 56,69

108172 Vaccaro Mario 12/12/1971 52,4

108106 Vaccaro Sara 12/11/1981 51,03

108041 Vacchetta Rodolfo Luigi 23/12/1976 53,4

107781 Vacchiarino Valeria 12/06/1999 53,01

108176 Vadurro Giuseppe 10/01/1984 56,36

107887 Vaia Angelo 14/06/1997 67,02

108174 Vaia Antonio 17/04/1980 61,38

108086 Valente Francesco 18/10/1981 57,37

108072 Valentino Bartolomeo Luca 07/11/1993 53,73

108042 Valentino Carmine 28/09/1989 56,34

113929 Valentino Maria 17/10/1985 53,72

114022 Valentino Silvia 27/03/1992 56,68

114173 Valentino Valentina 21/02/1981 53,05

114116 Valerio Marco 13/10/1975 56,04

114057 Valese Martina 18/09/1996 52,07

113966 Valiante Annalisa 02/03/1979 52,36

114004 Valletta Filomena 07/02/1992 55,39

113721 Valletta Mauro 23/08/1984 56,03

114159 Valletti Lucio 18/10/1995 53,04

114229 Vallifuoco Odilia 15/06/1971 51,06

113859 Vallone Martina 06/07/1994 64,7

113731 Vanacore Ciro 28/05/1986 54,73

113790 Vanacore Concetta 21/05/1981 61,36

114193 Vanacore Stanislao 26/10/1999 51,06

114036 Vanessa Michele 22/04/1989 52,07

113654 Varallo Nicola 05/06/1989 51,05

113811 Varavallo Gennaro 23/05/1977 53,4

114175 Varchetta Andrea 15/10/1987 62,04

114255 Varchetta Davide 06/02/1993 51,69

113764 Varchetta Lucia 19/11/1985 59,38

113847 Vargiu Bruno 22/03/1984 58,7

114163 Varriale Giovanni 12/08/1979 51,06

113971 Varriale Giuseppina 19/06/1986 51,71

113909 Varriale Manuela 20/06/1977 55,05

114156 Varriale Marialaura 16/12/1975 52,38

114149 Varricchio Giuseppe 18/06/1985 60,35

113661 Varricchio Marianna 31/10/1976 54,36

113870 Vassallo Francesco 02/03/1993 54,73

114212 Vassallo Nunzia 26/11/1986 62,36

113770 Vassallo Stefania 15/09/1988 64,03

113925 Vasso Giovanni 19/06/1984 53,69

113768 Vastante Dario 12/10/1989 58,03

113883 Vastarella Valerio 25/03/1973 65,37

101728 Vastola Emanuela 12/06/1988 58,34

102019 Vastola Ernesto 23/04/1993 58,36

101731 Vastola Grazia 06/11/1999 58,03

102078 Vastola Mirko 05/09/1984 53,05

101879 Vecchia Gessica 31/12/1991 54,03

102048 Vecchione Felicia Carla 29/07/1987 51,35

101967 Vecchione Francesca 04/04/1977 57,36

101977 Vecchione Immacolata 28/03/1984 52,04

101894 Vece Angelo 09/10/1989 53,39

101946 Vece Rossella 20/05/1991 54,37

101920 Vela Francesca 10/03/1994 54,02

102046 Velardi Angelo 11/03/1993 58,03

102061 Velardi Dario Antonio 25/01/1987 57,7

101723 Velardo Francesco 05/02/1997 54,67

374369 Vele Giovanna 26/06/1988 60,02

101847 Vella Cristiano 30/06/1984 51,04

101978 Vella Giuseppina 19/01/1991 52,71

102075 Velotti Raffaella 25/09/1982 55,37

101965 Vena Alessio 16/07/1994 56,71

101904 Vena Mario 23/02/1975 52,36

101927 Venezia Maria 16/09/1985 52,07

102090 Veneziani Alfredo 24/02/1989 63,69

102068 Veneziano Alfonso 28/04/1987 54,36

101761 Venosi Alfonso Junior 07/03/1985 55,03

101850 Ventimiglia Francesco 21/03/1994 55,05

101787 Ventimiglia Simona 01/02/1995 53,73

101749 Ventre Guido 03/02/1994 51,4

102010 Ventre Veronica 03/01/1991 53,7

100435 Ventriglia Stanislao 29/12/1973 54,71

101001 Ventucci Antonio 16/02/1988 51,37

100575 Venutolo Elisabetta 07/08/1987 57,72

100511 Verderame Christian 04/08/1979 58,04

100479 Verdoliva Anna 29/10/1977 57,7

100849 Verdoliva Gennaro 31/01/1973 55,38

100563 Vergara Emilianna 18/11/1989 52,02

100588 Vergati Manuela 11/06/1987 53,72

100638 Vergognini Daniela 15/05/1977 54,39

100972 Verlezza Veronica 07/11/1989 51,37

100976 Vernillo Antonio 15/07/1987 52,37

100932 Vernillo Pasqualina 17/07/1974 59,71

100718 Verniti Simona 03/12/1974 52,71

100765 Verrengia Sebastiano 13/01/1991 58,69

100975 Vessa Maurizio 09/06/1979 55,72

100930 Vesuvio Pasquale 22/11/1981 60,7

100673 Vetrani Andrea 18/01/1994 55,35

100689 Vetrano Giuseppina 01/12/1980 51,03

100512 Vetrano Lorena 06/11/1985 51,36

100923 Vetrone Maurizio 17/10/1980 57,39

100957 Vetrone Stefano 15/06/1974 54,73

100625 Vezzi Serena 04/11/1989 58,38

100762 Viano Giovanni 29/09/1967 61,04

100641 Vicario Francesco 08/05/1990 53,72

100754 Vicario Rino 19/04/1985 55,06

100704 Vicedomini Anna 26/10/1980 51,69

291521 Vicinanza Alfredo 13/02/1973 52,02

291076 Vigilante Dario 08/07/1993 53,03

374320 Viglietti Mario 06/07/1995 51,72

291444 Viglione Salvatore 01/11/1991 62,37

291196 Vigliotti Anna 10/08/1973 52,07

291014 Vigliotti Gino 15/07/1975 56,05

291277 Vigorito Fabio 31/12/1977 53,02

291354 Villano Alessandra 08/06/1988 51,69

291262 Villano Alessandro 11/09/1980 57,04

374412 Villano Antonietta 18/05/1966 51,73

395501 Villano Isabella 13/06/1994 52,69

291331 Villanova Beniamino 07/01/1983 53,72

291339 Vinci Domenico 11/03/1971 52,4

291070 Viola Adelaide 02/04/1989 52,07

291609 Viola Antonella 03/01/1981 52,07

374428 Viola Ivan 30/09/1988 52,39

291058 Violetti Sabina 07/01/1976 56,04

291525 Violi Elisa 04/01/1987 52,05

291143 Virgilio Antonella 20/11/1978 54,35

374398 Virgilio Gianluca 06/12/1985 52,38

374519 Virtuoso Francesco 30/07/1970 57,04

374634 Viscardi Francesco Saverio 02/01/1991 59,04

374532 Viscardi Maria 29/05/1992 55,36

374474 Visciano Raffaela 07/08/1996 52,72

113489 Visco Martina 02/12/1998 54,01

374658 Visco Nicola 15/03/1984 61,68

291648 Visconti Daniela 18/10/1978 52,4

374585 Visconti Domenico 05/04/1975 55,69

113471 Viscovo Raffaele Ernesto 28/12/1990 62,71

111107 Visone Luca 20/03/1996 51,73

374823 Vitagliano Angela 11/05/1983 51,36

374484 Vitale Flavia 15/07/1990 60,37

374636 Vitale Francesco 10/12/1978 60,37

374502 Vitale Luigi 22/09/1992 58,05

374820 Vitale Maria Teresa 02/03/1983 51,05

111476 Vitaliano Luca 05/06/1975 60,7

111326 Vitelli Aniello 05/11/1997 53,06

111270 Vitello Vlady 08/08/1980 64,04

111442 Vitiello Alfonso 02/03/1989 51,73

111128 Vitiello Florinda 13/02/1973 51,38

111466 Vitiello Iolanda 17/07/1989 53,05

111374 Vitiello Luisa 15/08/1977 54,38

111196 Vitiello Rosa 25/02/1978 51,04

111545 Vitiello Rosanna 31/07/1969 53,73

111574 Vitiello Salvatore 06/04/1994 60,7

111642 Vitiello Valeria 19/02/1989 61,71

111498 Vito Antonella 22/03/1979 55,72

111510 Vitolo Alfredo 29/08/1992 54,38

111250 Vitolo Milena 08/11/1988 57,03

111353 Vitolo Veronica Biondina 16/07/1987 58,72

111577 Vittorino Ivano 05/01/1991 53,36

111448 Vittorio Ferdinando 26/05/1984 51,36

111503 Vittoriosi Grazia 01/09/1975 53,36

113495 Vivenzio Sebastian 14/06/1982 55,04

116271 Vivone Stefano 02/12/1990 52,03

116377 Voccia Ivano 13/04/1985 53,05

116461 Vola Alessandra 03/04/1989 54,69

116457 Vola Vincenzo 23/06/1990 52,37

116388 Vollaro Francesca 08/06/1994 55,37

116509 Vollaro Giuseppe 10/08/1981 52,39

116362 Volpe Elsa 10/03/1992 56,36

116443 Volpe Emilia 16/01/1993 55,06

116497 Volpe Fabrizio Maria 08/09/1970 55,03

116185 Volpe Gerardo 22/09/1984 54,7

116241 Volpe Rosa 30/10/1983 62,71

116517 Volpe Stefania 18/11/1983 58,71

116286 Volpetti Vito 23/03/1972 52,06

116476 Volpicelli Anna 12/11/1998 52,07

116456 Vona Francesco 03/09/1983 59,36

116309 Vono Carmela 25/05/1992 56,04

116179 Vono Rossella Patrizia 13/02/1989 51,35

116523 Vosa Giuseppe 30/09/1979 55,71

116326 Votino Beatrice 16/04/1980 51,06

116454 Vullo Luigi 15/03/1980 51,03

283481 Zambrano Giuseppe Mariano 19/11/1981 68,03

283666 Zambrino Vincenzo 02/09/1982 53,02

284011 Zamparelli Claudia 01/05/1990 59,38

283764 Zannella Mattia 10/08/1991 52,06

283784 Zanni Eliana 14/12/1979 61,71

283875 Zannoni Mario 25/09/1973 51,03

283885 Zappala' Giancarlo 05/05/1984 52,07

283702 Zappulo Antonio 19/08/1985 58,04

283808 Zara Biagio 19/03/1987 53,7

283615 Zara Carmela 28/08/1975 59,38

283807 Zara Vincenzo 21/10/1980 55,7

283892 Zarrella Federica 19/06/1992 53,05

283679 Zarro Stefano 26/12/1977 53,73

284030 Zavettieri Angela 13/04/1972 56,72

283515 Zecca Marco 20/10/1963 53,05

283453 Zenna Vincenzo 22/12/1990 51,04

283736 Zeno Luca 29/11/1987 52,05

283439 Ziello Alessandro 11/08/1990 53,4

283755 Zigarelli Generoso 28/02/1967 53,06

283721 Zinna Davide Emanuele 16/03/1984 56,04

283434 Zinnai Graziano Matteo 28/06/1996 55,06

283818 Zitiello Lucia 04/08/1995 52,04

114371 Zito Amedeo 01/12/1990 56,34

114272 Zito Angelo 09/12/1986 58,04

114323 Zito Salvatore 17/06/1992 55,05

114609 Zoccoli Matteo Maria 21/09/1987 55,37

114349 Zollo Daniele 23/03/1975 52,07

114535 Zona Angelo 23/05/1977 54,06

114311 Zona Enrica 28/05/1985 51,73

114834 Zotti Tiziana 15/01/1983 51,7

114715 Zucchi Roberto 11/01/1997 54,35

114326 Zullo Carlo 03/10/1991 61,36

114475 Zullo Giuseppe 29/09/1978 59,7

114555 Zumpano Andrea 25/10/1987 59,69

 

