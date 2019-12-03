19:41:43 Il concorsone della Regione Campania entra nel vivo. Si è chiusa la prima fase delle prove per l’assunzione dei profili di categoria C con i risultati delle prove preselettive che hanno determinato la platea dei candidati ai contratti a tempo indeterminato.
Ecco gli otto elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta.
Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta
CUC/CAM
Codice prova Cognome Nome Data di nascita Punteggio
114423 Abate Margherita 27/08/1986 59,04
291639 Accettola Raffaele 24/11/1983 59,7
102433 Adinolfi Carmela 20/11/1987 61,03
101401 Affinito Maddalena 20/04/1979 59,35
101627 Albanese Giantommaso 20/01/1974 60,69
291888 Altitoro Nicolina 03/05/1986 66,7
104370 Amitrano Assunta 24/08/1990 59,38
116567 Andrisani Barbara 06/02/1969 64,36
289551 Aprea Gaia 17/01/1993 62,37
102874 Aucone Loris 05/05/1994 62,04
294532 Borrelli Luigi 11/07/1988 60,05
290871 Cavaliere Gennaro 05/03/1972 61,38
287888 Cavallo Luca 21/09/1983 60,05
293171 Ceci Giuseppina 27/04/1990 61,35
332116 Cerrati Annibale 07/07/1972 58,72
329292 Cignarella Sara 08/04/1984 62,04
329039 Cimino Marco 21/02/1977 58,72
330970 Curcio Gennaro 20/12/1983 61,69
324720 De Fraia Alessandro 28/05/1978 60,71
365212 Di Paola Claudia 24/02/1980 61,38
367604 Ferrara Vincenzo 11/06/1980 59,04
367458 Ferrillo Angelo 04/09/1979 62,68
248941 Fierro Davide 26/11/1989 61,68
249046 Filizzola Amelia 23/04/1983 59,68
248967 Fimiani Gabriella 24/02/1988 66,03
352770 Forte Ermanno 16/06/1985 64,02
323879 Franchi Amedeo 13/02/1987 59,05
323850 Franco Antonio 03/02/1981 65,7
350331 Fusco Serafina 12/10/1979 59,71
350286 Fusco Silvia 28/10/1991 59,37
350387 Gagliardi Luca 22/02/1971 59,69
357702 Galli Alberto 07/05/1981 61,04
362961 Giannatiempo Marco 22/05/1985 59,03
358334 Guarino Claudio 29/08/1978 63,03
353692 Guerra Rita 04/01/1989 59,69
239640 Iodice Roberta 20/09/1983 62,68
392646 La Greca Sara 01/12/1994 59,36
388326 La Pietra Dario 17/09/1993 62,04
392670 Lamanna Barbara 04/02/1976 61,36
395175 Landolfi Carmine 16/06/1990 62,02
394787 Landolfi Leandra 03/05/1968 59,37
388511 Laurenza Manolo 18/07/1981 59,71
388410 Lavitola Antonio 01/09/1967 60,69
398498 Licata Riccardo 30/03/1985 62,04
394241 Liguori Francesco 27/07/1988 61,04
394062 Limone Laura 15/10/1985 61,03
396182 Lombardi Edda 01/06/1990 61,03
395998 Lordi Francesco 06/03/1988 60,05
400143 Lotti Pietro 16/02/1989 60,05
400221 Luciano Laura 24/06/1982 66,02
400064 Lugas Annunziata 28/07/1986 61,38
393212 Maddalena Marco 04/04/1997 58,72
393054 Maggiorani Valentina 16/02/1993 59,36
393285 Magliulo Giovanni 01/07/1987 64,04
385806 Magnete Giuseppe 17/03/1984 59,71
385927 Maiese Agostino 28/12/1980 59,69
385984 Maiese Danilo 25/08/1985 59,03
385797 Maiorano Ester 19/08/1982 58,72
395548 Marchese Francesco Junior 22/09/1987 58,72
398969 Marino Vincenzo 20/12/1995 63,04
398931 Marrese Lorenzo 27/05/1983 61,69
400471 Martinelli Giulio 14/05/1992 60,04
387046 Massa Chiara 16/07/1989 59,03
393697 Massarelli Ilario 02/01/1974 59,71
393708 Mastellone Teresa 02/02/1984 60,38
386628 Matarazzo Vincenzina 15/12/1989 59,37
386656 Matrone Luigi 21/05/1984 60,05
389157 Mautone Raffaella 10/07/1984 60,71
389145 Mazza Flavio 08/03/1973 63,7
389121 Mazzarella Giovanni 05/11/1968 63,7
389099 Mazzella Ilaria 27/06/1989 61,35
391028 Memoli Maurizio 08/08/1979 66,7
391228 Mennuni Marcello 14/06/1991 59,03
385339 Menzione Luca 08/05/1992 60,68
386050 Micciariello Giovanni 21/05/1992 60,38
390652 Miele Marco 09/04/1978 64,04
399508 Migliaccio Giuseppe 30/08/1992 59,38
399420 Migliaccio Marianna 25/07/1985 60,71
399879 Migliozzi Ferdinando 14/05/1987 62,68
401076 Miralto Pasquale 18/11/1979 58,72
387395 Monaco Maria Franca 02/01/1991 59,03
387115 Monaco Serena 17/11/1986 59,36
387614 Monda Silvia 12/03/1983 60,71
387413 Montefusco Dario 04/06/1982 63,02
387492 Monteleone Simone 09/11/1990 60,36
391986 Morandi Marco 16/07/1983 61,04
391916 Mormile Anna Chiara 18/03/1990 63,69
379614 Morra Paola 02/06/1991 62,02
379333 Moscariello Mara 17/04/1984 59,36
376347 Musella Claudia 24/09/1981 61,38
378006 Naddeo Federico Maria 04/05/1998 62,35
377933 Naddeo Maurizio 02/02/1969 63,36
378086 Napolano Antonio 10/03/1983 62,35
377856 Napolano Davide 27/06/1995 60,69
378112 Napolano Marco Mauro Roberto 23/07/1971 61,03
378139 Napolitano Gianluca 27/03/1983 64,03
383882 Nicosia Campo Giovanni Battista 14/12/1978 67,02
383961 Nigro Antonio 06/05/1987 59,36
384096 Nigro Elisa 29/07/1981 59,71
384282 Nisticãç Andrea 04/05/1971 62,69
367859 Notarstefano Lorenza 23/01/1990 59,36
367993 Noviello Giusy 27/01/1991 66,01
387928 Occhiuzzi Sergio 27/11/1976 62,04
370738 Oliveto Giuseppe 26/06/1991 61,34
387932 Onza Diego 04/04/1973 60,37
370462 Orfeo Ilaria 26/11/1988 62,69
379885 Pagano Simona 05/11/1979 58,72
380112 Pagano Vincenzo 22/09/1968 59,71
376975 Pallante Elena 06/12/1980 63,37
376920 Palmieri Carmen 17/02/1993 58,72
379945 Palmieri Raffaele 22/08/1989 60,04
378437 Palomba Aurelia 29/11/1986 59,37
378447 Palombella Maria Giella 21/02/1973 59,37
378417 Palumbo Alessandra 03/07/1986 60,05
378159 Palumbo Salvatore Emmanuele 12/09/1990 60,37
378495 Palumbo Serena 16/05/1975 59,37
381451 Pandolfo Pierpaolo 23/01/1969 63,04
381765 Panini Carlo 11/09/1981 60,37
381564 Papa Alessia 02/01/1986 60,7
384831 Papandrea Mariano 04/07/1977 59,71
384628 Pappalardo Alfonso 12/01/1989 61,37
384636 Parisi Filomena 19/09/1983 60,37
384581 Parisi Luciano 27/06/1982 67,69
384570 Parlato Carla 05/01/1978 62,04
368519 Pascale Angela 30/12/1987 59,05
368146 Passaro Elvira 13/04/1984 60,38
368352 Passaro Luca 15/12/1986 59,69
368230 Pastore Laura 02/12/1978 67,03
380718 Perna Myriam 04/08/1984 60,7
377075 Petricciuolo Cristiano 12/12/1989 59,05
378881 Petrone Luca 14/01/1976 58,72
378517 Petrosino Luca 15/07/1984 61,71
378644 Petteruti Gianni 08/08/1982 60,71
378719 Petti Antonio 13/08/1968 60,7
378746 Pettrone Francesco Pio 07/08/1991 64,04
378541 Pettrone Pasquale 06/09/1988 65,35
385075 Pignatelli Maria Rosaria 29/10/1975 59,37
385246 Pinto Claudio 15/02/1986 58,72
371396 Piscopo Vincenzo 09/09/1985 64,04
371353 Pizzolante Angela 10/04/1987 66,03
371897 Pontillo Liliana 19/08/1974 61,01
372286 Porcelli Albamonte 01/01/1976 61,04
371834 Poziello Anna 09/01/1999 61,36
402057 Prisco Rachele 21/07/1988 62,7
402285 Privitera Lucia 01/04/1985 59,04
402207 Proietti Cesare 11/09/1969 58,72
401986 Prospero Ferrara Gianluigi 30/10/1980 59,38
379052 Ragozzino Angela 23/05/1982 61,69
375196 Rea Ciro 18/02/1989 59,36
375104 Rega Francesca 13/04/1992 59,03
374950 Reia Antonio 15/12/1989 61,7
377571 Restino Flavia 27/06/1991 58,72
382421 Riccardelli Eugenio 17/06/1976 61,37
382417 Ricciardi Giovanni Rino 18/10/1980 62,37
377576 Ricciardi Marcella 27/08/1991 59,68
377491 Ricciardi Raffaele 30/03/1994 59,35
377549 Riccio Armando 09/09/1988 59,71
377778 Riccio Fabio 24/08/1987 59,35
369114 Ripesi Davide 07/11/1985 65,03
369141 Risoli Cesare 09/09/1985 61,37
369111 Riva Mariarosaria 05/06/1984 60,68
106352 Rivetti Federica 17/01/1993 63,03
106331 Robustelli Francesco 08/04/1997 61,03
372685 Romano Laura 20/10/1981 62,04
373040 Romano Raffaele 25/10/1978 59,05
372565 Romano Rosa 30/04/1988 59,02
402882 Rossi Carmen 13/03/1985 59,7
402632 Rotondi Gabrio 16/03/1974 62,69
398490 Ruggiero Antonio 12/08/1962 61,03
398372 Ruocco Adele 06/09/1992 62,04
375968 Russo Concetta 16/09/1972 61,37
375948 Russo Gianluigi 24/04/1976 66,7
375758 Russo Luigi 19/12/1968 63,37
396334 Russo Vincenzo Amedeo 07/10/1988 60,71
382853 Sabatiello Evita 29/08/1985 62,02
382768 Sagliocco Antonio 17/07/1984 59,03
369915 Salmeri Antonio Andrea 08/06/1978 59,38
369702 Salvato Michele 22/05/1986 62,04
372519 Santoro Armando Guido 29/03/1989 62,35
376201 Scinto Rosario 03/07/1986 64,37
383439 Scuderi Andrea 18/09/1990 64,69
383777 Senatore Antonella 02/04/1980 60,7
370130 Sergi Manuela 28/06/1988 60,71
401371 Serpico Teresa 25/11/1977 59,02
100150 Sessa Nino 26/04/1991 68,36
100154 Sgroi Danilo 21/04/1992 60,05
112464 Sigillo Marco 18/06/1991 62,35
115785 Sirignano Mirco 07/08/1987 65,7
115947 Soleti Lucia 02/11/1981 60,05
115981 Sollo Armando 10/04/1972 59,03
115688 Sorrentino Francesco 14/10/1988 59,7
374144 Sorrentino Giovanni 01/03/1986 62,04
105205 Sorrentino Simona Alessandra 18/09/1987 64,37
105148 Spadaro Oriana 20/10/1980 62,69
105261 Spatrisano Raffaele 18/09/1980 58,72
109630 Spena Mariano 12/02/1977 59,38
109561 Sperandio Piero 07/04/1975 59,05
109919 Spezzaferro Alberto Maria 19/06/1982 60,38
103169 Strazzullo Flavia 13/03/1987 59,37
103554 Taglianetti Lucia 10/05/1987 60,36
370246 Tammaro Michele 08/09/1995 64,04
110824 Tarallo Francesco 19/11/1972 62,37
104125 Tartaglione Maria Teresa 21/07/1992 64,01
103776 Tascone Stefano 06/12/1981 62,71
104103 Tassinario Pasqualino 13/05/1979 60,05
103835 Tavani Silvia 31/01/1983 64,69
104241 Tedesco Antonio 17/05/1973 61,03
104134 Tenneriello Luigi 25/04/1977 61,37
103927 Terminiello Marco 31/08/1981 62,71
103918 Terracciano Rosario 05/08/1980 63,7
104261 Terralavoro Rosanna 22/07/1981 61,03
383186 Tescione Simona 19/01/1985 63,35
103758 Tessitore Lorenzo 02/05/1973 69,36
110209 Testa Giuseppe 18/05/1985 65,7
110321 Tilocca Fabio 17/10/1977 60,37
370319 Tirino Salvatore 23/09/1990 60,02
374328 Tiseo Maria Pia 26/03/1997 63,35
110468 Tommasino Luigi 23/01/1972 59,02
110466 Tontoli Giuseppe 12/04/1984 63,36
111008 Torre Carla 19/12/1991 62,04
113313 Toska Henri 23/10/1984 62,36
113198 Tranfaglia Alfonso 08/06/1979 62,04
110872 Tricarico Luigi 31/01/1965 68,02
110894 Trimarco Pasquale 30/04/1976 60,68
111037 Trocciola Gaetano 22/05/1975 61,7
105532 Tropeano Robertino 08/02/1971 62,35
105323 Truppa Roberta 03/07/1973 63,04
105372 Tubelli Giuditta 28/10/1979 59,68
105534 Tucci Mariateresa 10/01/1976 60,35
105385 Tufano Giusy 18/05/1987 59,35
105363 Tufano Marco 29/06/1988 65,37
108005 Turco Federica 15/03/1992 59,37
108011 Vacca Sandro 07/12/1969 60,71
107887 Vaia Angelo 14/06/1997 67,02
113859 Vallone Martina 06/07/1994 64,7
113790 Vanacore Concetta 21/05/1981 61,36
114261 Vannucchi Giuseppe 27/12/1984 59,35
114175 Varchetta Andrea 15/10/1987 62,04
113764 Varchetta Lucia 19/11/1985 59,38
114149 Varricchio Giuseppe 18/06/1985 60,35
113679 Vascello Pierluigi 15/12/1982 61,37
113913 Vassallo Claudio 10/11/1983 62,37
114212 Vassallo Nunzia 26/11/1986 62,36
113770 Vassallo Stefania 15/09/1988 64,03
113883 Vastarella Valerio 25/03/1973 65,37
374369 Vele Giovanna 26/06/1988 60,02
102090 Veneziani Alfredo 24/02/1989 63,69
101677 Ventre Emanuela 19/08/1972 66,02
100795 Vergati Sofia 27/06/1980 59,71
100967 Vernazzaro Fabio 12/08/1988 65,37
100932 Vernillo Pasqualina 17/07/1974 59,71
100930 Vesuvio Pasquale 22/11/1981 60,7
100762 Viano Giovanni 29/09/1967 61,04
291601 Viggiano Gianluca 18/03/1982 68,03
291444 Viglione Salvatore 01/11/1991 62,37
291046 Vignacq Celine Sophie 03/09/1972 64,69
291135 Villano Daniela 28/04/1980 61,7
374634 Viscardi Francesco Saverio 02/01/1991 59,04
374658 Visco Nicola 15/03/1984 61,68
113471 Viscovo Raffaele Ernesto 28/12/1990 62,71
374595 Vitale Filomena 02/06/1980 62,69
374484 Vitale Flavia 15/07/1990 60,37
374636 Vitale Francesco 10/12/1978 60,37
111476 Vitaliano Luca 05/06/1975 60,7
111270 Vitello Vlady 08/08/1980 64,04
111574 Vitiello Salvatore 06/04/1994 60,7
111642 Vitiello Valeria 19/02/1989 61,71
111353 Vitolo Veronica Biondina 16/07/1987 58,72
116241 Volpe Rosa 30/10/1983 62,71
116456 Vona Francesco 03/09/1983 59,36
283481 Zambrano Giuseppe Mariano 19/11/1981 68,03
284011 Zamparelli Claudia 01/05/1990 59,38
283433 Zanfardino Raffaele 01/07/1988 58,72
283784 Zanni Eliana 14/12/1979 61,71
283615 Zara Carmela 28/08/1975 59,38
114326 Zullo Carlo 03/10/1991 61,36
114475 Zullo Giuseppe 29/09/1978 59,7
114555 Zumpano Andrea 25/10/1987 59,69