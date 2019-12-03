Banner-MutuaBccSpettacolo
19:41:43 Il concorsone della Regione Campania entra nel vivo. Si è chiusa la prima fase delle prove per l’assunzione dei profili di categoria C con i risultati delle prove preselettive che hanno determinato la platea dei candidati ai contratti a tempo indeterminato.

Ecco gli otto elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta. 

Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta

CUC/CAM

Codice prova Cognome Nome Data di nascita Punteggio

114423 Abate Margherita 27/08/1986 59,04

291639 Accettola Raffaele 24/11/1983 59,7

102433 Adinolfi Carmela 20/11/1987 61,03

101401 Affinito Maddalena 20/04/1979 59,35

101627 Albanese Giantommaso 20/01/1974 60,69

291888 Altitoro Nicolina 03/05/1986 66,7

104370 Amitrano Assunta 24/08/1990 59,38

116567 Andrisani Barbara 06/02/1969 64,36

289551 Aprea Gaia 17/01/1993 62,37

102874 Aucone Loris 05/05/1994 62,04

294532 Borrelli Luigi 11/07/1988 60,05

290871 Cavaliere Gennaro 05/03/1972 61,38

287888 Cavallo Luca 21/09/1983 60,05

293171 Ceci Giuseppina 27/04/1990 61,35

332116 Cerrati Annibale 07/07/1972 58,72

329292 Cignarella Sara 08/04/1984 62,04

329039 Cimino Marco 21/02/1977 58,72

330970 Curcio Gennaro 20/12/1983 61,69

324720 De Fraia Alessandro 28/05/1978 60,71

365212 Di Paola Claudia 24/02/1980 61,38

367604 Ferrara Vincenzo 11/06/1980 59,04

367458 Ferrillo Angelo 04/09/1979 62,68

248941 Fierro Davide 26/11/1989 61,68

249046 Filizzola Amelia 23/04/1983 59,68

248967 Fimiani Gabriella 24/02/1988 66,03

352770 Forte Ermanno 16/06/1985 64,02

323879 Franchi Amedeo 13/02/1987 59,05

323850 Franco Antonio 03/02/1981 65,7

350331 Fusco Serafina 12/10/1979 59,71

350286 Fusco Silvia 28/10/1991 59,37

350387 Gagliardi Luca 22/02/1971 59,69

357702 Galli Alberto 07/05/1981 61,04

362961 Giannatiempo Marco 22/05/1985 59,03

358334 Guarino Claudio 29/08/1978 63,03

353692 Guerra Rita 04/01/1989 59,69

239640 Iodice Roberta 20/09/1983 62,68

392646 La Greca Sara 01/12/1994 59,36

388326 La Pietra Dario 17/09/1993 62,04

392670 Lamanna Barbara 04/02/1976 61,36

395175 Landolfi Carmine 16/06/1990 62,02

394787 Landolfi Leandra 03/05/1968 59,37

388511 Laurenza Manolo 18/07/1981 59,71

388410 Lavitola Antonio 01/09/1967 60,69

398498 Licata Riccardo 30/03/1985 62,04

394241 Liguori Francesco 27/07/1988 61,04

394062 Limone Laura 15/10/1985 61,03

396182 Lombardi Edda 01/06/1990 61,03

395998 Lordi Francesco 06/03/1988 60,05

400143 Lotti Pietro 16/02/1989 60,05

400221 Luciano Laura 24/06/1982 66,02

400064 Lugas Annunziata 28/07/1986 61,38

393212 Maddalena Marco 04/04/1997 58,72

393054 Maggiorani Valentina 16/02/1993 59,36

393285 Magliulo Giovanni 01/07/1987 64,04

385806 Magnete Giuseppe 17/03/1984 59,71

385927 Maiese Agostino 28/12/1980 59,69

385984 Maiese Danilo 25/08/1985 59,03

385797 Maiorano Ester 19/08/1982 58,72

395548 Marchese Francesco Junior 22/09/1987 58,72

398969 Marino Vincenzo 20/12/1995 63,04

398931 Marrese Lorenzo 27/05/1983 61,69

400471 Martinelli Giulio 14/05/1992 60,04

387046 Massa Chiara 16/07/1989 59,03

393697 Massarelli Ilario 02/01/1974 59,71

393708 Mastellone Teresa 02/02/1984 60,38

386628 Matarazzo Vincenzina 15/12/1989 59,37

386656 Matrone Luigi 21/05/1984 60,05

389157 Mautone Raffaella 10/07/1984 60,71

389145 Mazza Flavio 08/03/1973 63,7

389121 Mazzarella Giovanni 05/11/1968 63,7

389099 Mazzella Ilaria 27/06/1989 61,35

391028 Memoli Maurizio 08/08/1979 66,7

391228 Mennuni Marcello 14/06/1991 59,03

385339 Menzione Luca 08/05/1992 60,68

386050 Micciariello Giovanni 21/05/1992 60,38

390652 Miele Marco 09/04/1978 64,04

399508 Migliaccio Giuseppe 30/08/1992 59,38

399420 Migliaccio Marianna 25/07/1985 60,71

399879 Migliozzi Ferdinando 14/05/1987 62,68

401076 Miralto Pasquale 18/11/1979 58,72

387395 Monaco Maria Franca 02/01/1991 59,03

387115 Monaco Serena 17/11/1986 59,36

387614 Monda Silvia 12/03/1983 60,71

387413 Montefusco Dario 04/06/1982 63,02

387492 Monteleone Simone 09/11/1990 60,36

391986 Morandi Marco 16/07/1983 61,04

391916 Mormile Anna Chiara 18/03/1990 63,69

379614 Morra Paola 02/06/1991 62,02

379333 Moscariello Mara 17/04/1984 59,36

376347 Musella Claudia 24/09/1981 61,38

378006 Naddeo Federico Maria 04/05/1998 62,35

377933 Naddeo Maurizio 02/02/1969 63,36

378086 Napolano Antonio 10/03/1983 62,35

377856 Napolano Davide 27/06/1995 60,69

378112 Napolano Marco Mauro Roberto 23/07/1971 61,03

378139 Napolitano Gianluca 27/03/1983 64,03

383882 Nicosia Campo Giovanni Battista 14/12/1978 67,02

383961 Nigro Antonio 06/05/1987 59,36

384096 Nigro Elisa 29/07/1981 59,71

384282 Nisticãç Andrea 04/05/1971 62,69

367859 Notarstefano Lorenza 23/01/1990 59,36

367993 Noviello Giusy 27/01/1991 66,01

387928 Occhiuzzi Sergio 27/11/1976 62,04

370738 Oliveto Giuseppe 26/06/1991 61,34

387932 Onza Diego 04/04/1973 60,37

370462 Orfeo Ilaria 26/11/1988 62,69

379885 Pagano Simona 05/11/1979 58,72

380112 Pagano Vincenzo 22/09/1968 59,71

376975 Pallante Elena 06/12/1980 63,37

376920 Palmieri Carmen 17/02/1993 58,72

379945 Palmieri Raffaele 22/08/1989 60,04

378437 Palomba Aurelia 29/11/1986 59,37

378447 Palombella Maria Giella 21/02/1973 59,37

378417 Palumbo Alessandra 03/07/1986 60,05

378159 Palumbo Salvatore Emmanuele 12/09/1990 60,37

378495 Palumbo Serena 16/05/1975 59,37

381451 Pandolfo Pierpaolo 23/01/1969 63,04

381765 Panini Carlo 11/09/1981 60,37

381564 Papa Alessia 02/01/1986 60,7

384831 Papandrea Mariano 04/07/1977 59,71

384628 Pappalardo Alfonso 12/01/1989 61,37

384636 Parisi Filomena 19/09/1983 60,37

384581 Parisi Luciano 27/06/1982 67,69

384570 Parlato Carla 05/01/1978 62,04

368519 Pascale Angela 30/12/1987 59,05

368146 Passaro Elvira 13/04/1984 60,38

368352 Passaro Luca 15/12/1986 59,69

368230 Pastore Laura 02/12/1978 67,03

380718 Perna Myriam 04/08/1984 60,7

377075 Petricciuolo Cristiano 12/12/1989 59,05

378881 Petrone Luca 14/01/1976 58,72

378517 Petrosino Luca 15/07/1984 61,71

378644 Petteruti Gianni 08/08/1982 60,71

378719 Petti Antonio 13/08/1968 60,7

378746 Pettrone Francesco Pio 07/08/1991 64,04

378541 Pettrone Pasquale 06/09/1988 65,35

385075 Pignatelli Maria Rosaria 29/10/1975 59,37

385246 Pinto Claudio 15/02/1986 58,72

371396 Piscopo Vincenzo 09/09/1985 64,04

371353 Pizzolante Angela 10/04/1987 66,03

371897 Pontillo Liliana 19/08/1974 61,01

372286 Porcelli Albamonte 01/01/1976 61,04

371834 Poziello Anna 09/01/1999 61,36

402057 Prisco Rachele 21/07/1988 62,7

402285 Privitera Lucia 01/04/1985 59,04

402207 Proietti Cesare 11/09/1969 58,72

401986 Prospero Ferrara Gianluigi 30/10/1980 59,38

379052 Ragozzino Angela 23/05/1982 61,69

375196 Rea Ciro 18/02/1989 59,36

375104 Rega Francesca 13/04/1992 59,03

374950 Reia Antonio 15/12/1989 61,7

377571 Restino Flavia 27/06/1991 58,72

382421 Riccardelli Eugenio 17/06/1976 61,37

382417 Ricciardi Giovanni Rino 18/10/1980 62,37

377576 Ricciardi Marcella 27/08/1991 59,68

377491 Ricciardi Raffaele 30/03/1994 59,35

377549 Riccio Armando 09/09/1988 59,71

377778 Riccio Fabio 24/08/1987 59,35

369114 Ripesi Davide 07/11/1985 65,03

369141 Risoli Cesare 09/09/1985 61,37

369111 Riva Mariarosaria 05/06/1984 60,68

106352 Rivetti Federica 17/01/1993 63,03

106331 Robustelli Francesco 08/04/1997 61,03

372685 Romano Laura 20/10/1981 62,04

373040 Romano Raffaele 25/10/1978 59,05

372565 Romano Rosa 30/04/1988 59,02

402882 Rossi Carmen 13/03/1985 59,7

402632 Rotondi Gabrio 16/03/1974 62,69

398490 Ruggiero Antonio 12/08/1962 61,03

398372 Ruocco Adele 06/09/1992 62,04

375968 Russo Concetta 16/09/1972 61,37

375948 Russo Gianluigi 24/04/1976 66,7

375758 Russo Luigi 19/12/1968 63,37

396334 Russo Vincenzo Amedeo 07/10/1988 60,71

382853 Sabatiello Evita 29/08/1985 62,02

382768 Sagliocco Antonio 17/07/1984 59,03

369915 Salmeri Antonio Andrea 08/06/1978 59,38

369702 Salvato Michele 22/05/1986 62,04

372519 Santoro Armando Guido 29/03/1989 62,35

376201 Scinto Rosario 03/07/1986 64,37

383439 Scuderi Andrea 18/09/1990 64,69

383777 Senatore Antonella 02/04/1980 60,7

370130 Sergi Manuela 28/06/1988 60,71

401371 Serpico Teresa 25/11/1977 59,02

100150 Sessa Nino 26/04/1991 68,36

100154 Sgroi Danilo 21/04/1992 60,05

112464 Sigillo Marco 18/06/1991 62,35

115785 Sirignano Mirco 07/08/1987 65,7

115947 Soleti Lucia 02/11/1981 60,05

115981 Sollo Armando 10/04/1972 59,03

115688 Sorrentino Francesco 14/10/1988 59,7

374144 Sorrentino Giovanni 01/03/1986 62,04

105205 Sorrentino Simona Alessandra 18/09/1987 64,37

105148 Spadaro Oriana 20/10/1980 62,69

105261 Spatrisano Raffaele 18/09/1980 58,72

109630 Spena Mariano 12/02/1977 59,38

109561 Sperandio Piero 07/04/1975 59,05

109919 Spezzaferro Alberto Maria 19/06/1982 60,38

103169 Strazzullo Flavia 13/03/1987 59,37

103554 Taglianetti Lucia 10/05/1987 60,36

370246 Tammaro Michele 08/09/1995 64,04

110824 Tarallo Francesco 19/11/1972 62,37

104125 Tartaglione Maria Teresa 21/07/1992 64,01

103776 Tascone Stefano 06/12/1981 62,71

104103 Tassinario Pasqualino 13/05/1979 60,05

103835 Tavani Silvia 31/01/1983 64,69

104241 Tedesco Antonio 17/05/1973 61,03

104134 Tenneriello Luigi 25/04/1977 61,37

103927 Terminiello Marco 31/08/1981 62,71

103918 Terracciano Rosario 05/08/1980 63,7

104261 Terralavoro Rosanna 22/07/1981 61,03

383186 Tescione Simona 19/01/1985 63,35

103758 Tessitore Lorenzo 02/05/1973 69,36

110209 Testa Giuseppe 18/05/1985 65,7

110321 Tilocca Fabio 17/10/1977 60,37

370319 Tirino Salvatore 23/09/1990 60,02

374328 Tiseo Maria Pia 26/03/1997 63,35

110468 Tommasino Luigi 23/01/1972 59,02

110466 Tontoli Giuseppe 12/04/1984 63,36

111008 Torre Carla 19/12/1991 62,04

113313 Toska Henri 23/10/1984 62,36

113198 Tranfaglia Alfonso 08/06/1979 62,04

110872 Tricarico Luigi 31/01/1965 68,02

110894 Trimarco Pasquale 30/04/1976 60,68

111037 Trocciola Gaetano 22/05/1975 61,7

105532 Tropeano Robertino 08/02/1971 62,35

105323 Truppa Roberta 03/07/1973 63,04

105372 Tubelli Giuditta 28/10/1979 59,68

105534 Tucci Mariateresa 10/01/1976 60,35

105385 Tufano Giusy 18/05/1987 59,35

105363 Tufano Marco 29/06/1988 65,37

108005 Turco Federica 15/03/1992 59,37

108011 Vacca Sandro 07/12/1969 60,71

107887 Vaia Angelo 14/06/1997 67,02

113859 Vallone Martina 06/07/1994 64,7

113790 Vanacore Concetta 21/05/1981 61,36

114261 Vannucchi Giuseppe 27/12/1984 59,35

114175 Varchetta Andrea 15/10/1987 62,04

113764 Varchetta Lucia 19/11/1985 59,38

114149 Varricchio Giuseppe 18/06/1985 60,35

113679 Vascello Pierluigi 15/12/1982 61,37

113913 Vassallo Claudio 10/11/1983 62,37

114212 Vassallo Nunzia 26/11/1986 62,36

113770 Vassallo Stefania 15/09/1988 64,03

113883 Vastarella Valerio 25/03/1973 65,37

374369 Vele Giovanna 26/06/1988 60,02

102090 Veneziani Alfredo 24/02/1989 63,69

101677 Ventre Emanuela 19/08/1972 66,02

100795 Vergati Sofia 27/06/1980 59,71

100967 Vernazzaro Fabio 12/08/1988 65,37

100932 Vernillo Pasqualina 17/07/1974 59,71

100930 Vesuvio Pasquale 22/11/1981 60,7

100762 Viano Giovanni 29/09/1967 61,04

291601 Viggiano Gianluca 18/03/1982 68,03

291444 Viglione Salvatore 01/11/1991 62,37

291046 Vignacq Celine Sophie 03/09/1972 64,69

291135 Villano Daniela 28/04/1980 61,7

374634 Viscardi Francesco Saverio 02/01/1991 59,04

374658 Visco Nicola 15/03/1984 61,68

113471 Viscovo Raffaele Ernesto 28/12/1990 62,71

374595 Vitale Filomena 02/06/1980 62,69

374484 Vitale Flavia 15/07/1990 60,37

374636 Vitale Francesco 10/12/1978 60,37

111476 Vitaliano Luca 05/06/1975 60,7

111270 Vitello Vlady 08/08/1980 64,04

111574 Vitiello Salvatore 06/04/1994 60,7

111642 Vitiello Valeria 19/02/1989 61,71

111353 Vitolo Veronica Biondina 16/07/1987 58,72

116241 Volpe Rosa 30/10/1983 62,71

116456 Vona Francesco 03/09/1983 59,36

283481 Zambrano Giuseppe Mariano 19/11/1981 68,03

284011 Zamparelli Claudia 01/05/1990 59,38

283433 Zanfardino Raffaele 01/07/1988 58,72

283784 Zanni Eliana 14/12/1979 61,71

283615 Zara Carmela 28/08/1975 59,38

114326 Zullo Carlo 03/10/1991 61,36

114475 Zullo Giuseppe 29/09/1978 59,7

114555 Zumpano Andrea 25/10/1987 59,69

 

