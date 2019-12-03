19:23:45 Il concorsone della Regione Campania entra nel vivo. Si è chiusa la prima fase delle prove per l’assunzione dei profili di categoria C con i risultati delle prove preselettive che hanno determinato la platea dei candidati ai contratti a tempo indeterminato.
Ecco gli otto elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta.
Ripam Campania - Elenco Alfabetico Degli Ammessi Alla Prova Scritta
Cic/Cam
Codice Prova Cognome Nome Data Di Nascita Punteggio
291888 Altitoro Nicolina 03/05/1986 66,7
116567 Andrisani Barbara 06/02/1969 64,36
289551 Aprea Gaia 17/01/1993 62,37
367458 Ferrillo Angelo 04/09/1979 62,68
248967 Fimiani Gabriella 24/02/1988 66,03
352770 Forte Ermanno 16/06/1985 64,02
358334 Guarino Claudio 29/08/1978 63,03
239640 Iodice Roberta 20/09/1983 62,68
400221 Luciano Laura 24/06/1982 66,02
393285 Magliulo Giovanni 01/07/1987 64,04
398969 Marino Vincenzo 20/12/1995 63,04
389121 Mazzarella Giovanni 05/11/1968 63,7
391028 Memoli Maurizio 08/08/1979 66,7
390652 Miele Marco 09/04/1978 64,04
399879 Migliozzi Ferdinando 14/05/1987 62,68
387413 Montefusco Dario 04/06/1982 63,02
391916 Mormile Anna Chiara 18/03/1990 63,69
378006 Naddeo Federico Maria 04/05/1998 62,35
377933 Naddeo Maurizio 02/02/1969 63,36
378086 Napolano Antonio 10/03/1983 62,35
378139 Napolitano Gianluca 27/03/1983 64,03
383882 Nicosia Campo Giovanni Battista 14/12/1978 67,02
384282 Nisticãç Andrea 04/05/1971 62,69
384154 Nocera Gennaro 31/12/1986 62,7
367993 Noviello Giusy 27/01/1991 66,01
370462 Orfeo Ilaria 26/11/1988 62,69
376975 Pallante Elena 06/12/1980 63,37
381451 Pandolfo Pierpaolo 23/01/1969 63,04
384581 Parisi Luciano 27/06/1982 67,69
378746 Pettrone Francesco Pio 07/08/1991 64,04
378541 Pettrone Pasquale 06/09/1988 65,35
371396 Piscopo Vincenzo 09/09/1985 64,04
402057 Prisco Rachele 21/07/1988 62,7
382417 Ricciardi Giovanni Rino 18/10/1980 62,37
369114 Ripesi Davide 07/11/1985 65,03
106352 Rivetti Federica 17/01/1993 63,03
402632 Rotondi Gabrio 16/03/1974 62,69
375948 Russo Gianluigi 24/04/1976 66,7
375758 Russo Luigi 19/12/1968 63,37
376201 Scinto Rosario 03/07/1986 64,37
383439 Scuderi Andrea 18/09/1990 64,69
100150 Sessa Nino 26/04/1991 68,36
112464 Sigillo Marco 18/06/1991 62,35
115785 Sirignano Mirco 07/08/1987 65,7
105205 Sorrentino Simona Alessandra 18/09/1987 64,37
105148 Spadaro Oriana 20/10/1980 62,69
370246 Tammaro Michele 08/09/1995 64,04
110824 Tarallo Francesco 19/11/1972 62,37
104125 Tartaglione Maria Teresa 21/07/1992 64,01
103776 Tascone Stefano 06/12/1981 62,71
103835 Tavani Silvia 31/01/1983 64,69
103927 Terminiello Marco 31/08/1981 62,71
103918 Terracciano Rosario 05/08/1980 63,7
383186 Tescione Simona 19/01/1985 63,35
103758 Tessitore Lorenzo 02/05/1973 69,36
110209 Testa Giuseppe 18/05/1985 65,7
374328 Tiseo Maria Pia 26/03/1997 63,35
110466 Tontoli Giuseppe 12/04/1984 63,36
113313 Toska Henri 23/10/1984 62,36
110872 Tricarico Luigi 31/01/1965 68,02
110964 Trocchia Antonio 22/06/1976 63,7
105532 Tropeano Robertino 08/02/1971 62,35
105323 Truppa Roberta 03/07/1973 63,04
105311 Truvolo Renata 17/05/1984 66,7
105363 Tufano Marco 29/06/1988 65,37
107887 Vaia Angelo 14/06/1997 67,02
113859 Vallone Martina 06/07/1994 64,7
113913 Vassallo Claudio 10/11/1983 62,37
114212 Vassallo Nunzia 26/11/1986 62,36
113770 Vassallo Stefania 15/09/1988 64,03
113883 Vastarella Valerio 25/03/1973 65,37
102090 Veneziani Alfredo 24/02/1989 63,69
101677 Ventre Emanuela 19/08/1972 66,02
100967 Vernazzaro Fabio 12/08/1988 65,37
291601 Viggiano Gianluca 18/03/1982 68,03
291444 Viglione Salvatore 01/11/1991 62,37
113471 Viscovo Raffaele Ernesto 28/12/1990 62,71
374595 Vitale Filomena 02/06/1980 62,69
111270 Vitello Vlady 08/08/1980 64,04
116241 Volpe Rosa 30/10/1983 62,71
283481 Zambrano Giuseppe Mariano 19/11/1981 68,03