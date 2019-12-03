19:19:14 Il concorsone della Regione Campania entra nel vivo. Si è chiusa la prima fase delle prove per l’assunzione dei profili di categoria C con i risultati delle prove preselettive che hanno determinato la platea dei candidati ai contratti a tempo indeterminato.
Ecco gli otto elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta.
Ripam Campania - Elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta
ITC/CAM
Codice prova Cognome Nome Data di nascita Punteggio
114740 Abate Luca 07/04/1977 49,07
114641 Abbate Maurizio 07/08/1970 47,39
114764 Abbatiello Stefano 23/05/1989 46,72
102509 Accetta Salvatore 28/12/1978 46,75
102184 Acierno Mario 06/02/1981 50,38
102104 Acierno Stefano 29/06/1991 52,71
102155 Adinolfi Giuseppe 14/07/1994 51,39
292011 Aliperti Angelo 05/02/1986 48,08
291683 Aloe Antonino 10/02/1971 48,07
291809 Altamura Rosa 21/05/1973 49,7
295925 Ambrosino Mario 22/01/1982 49,4
104393 Amodio Annarita 05/08/1975 47,71
289792 Apicella Anna 25/01/1991 47,72
289864 Aquilone Carmen 11/12/1987 54,69
288167 Arcangelo Luigi 23/09/1978 50,06
288186 Arcieri Riccardo 26/10/1993 48,08
284522 Brillante Giuseppe 15/08/1982 54,73
284731 Caporaso Sonny 27/04/1994 49,41
290837 Carpentieri Serena 22/11/1985 47,03
320274 Castaldo Elvira 27/05/1976 46,08
294707 Castaniere Giovanna 21/06/1991 46,03
332142 Ceruso Angelo 22/07/1983 49,67
318722 Chidichimo Antonella 30/12/1985 48,03
318725 Ciampittiello Debora 29/11/1986 50,39
328873 Ciminale Michele 11/07/1987 47,05
329485 Criscuolo Fortuna 15/03/1979 46,73
330988 Cupo Fiorella 28/01/1983 52,71
331222 Cutri Gaetano 07/02/1982 49,69
298057 D'auriente Dario 27/01/1986 53,03
324615 De Falco Francesco 26/12/1987 49,41
330249 De Francesco Giorgio 14/02/1967 47,41
354395 De Palma Dario 25/02/1971 50,4
328613 De Santo Giuseppe 17/07/1973 47,69
316952 De Vita Titti 29/06/1976 49,38
355137 Di Carmino Roberts 18/10/1972 48,08
355221 Di Domenico Domenico Danilo 01/07/1986 49,06
367616 Ferraro Armando 18/10/1966 48,06
362576 Fontana Maria Laura 12/01/1984 53,72
359321 Foschini Gabriele 04/07/1990 48,08
359453 Frappola Luigi 26/09/1973 48,07
359467 Frigerio Giuseppe 02/07/1985 51,71
359188 Fusco Angela 28/10/1977 46,75
350218 Gabola Luigi 11/05/1985 50,74
350323 Gaeta Giovanna 05/01/1975 47,71
350214 Gaeta Maddalena 04/10/1981 50,38
350325 Galano Ciro 02/01/2000 46,03
362961 Giannatiempo Marco 22/05/1985 59,03
362768 Giardino Giuseppe 25/11/1972 49,39
353228 Giordano Antonio 03/08/1985 48,05
353245 Giordano Fabrizio 06/08/1988 47,72
351103 Grimaldi Domenico 14/12/1982 46,38
358361 Grimaldi Pasquale 28/07/1973 49,02
358393 Guarino Giuseppe 13/08/1988 50,72
249454 Iannazzone Francesco 15/04/1985 46,75
244243 Iazzetta Stefania 28/05/1993 52,05
239540 Iodice Gian Luca 18/10/1987 46,02
392796 La Farina Catania Cerro Michele Antonino 27/09/1986 48,07
392696 La Gatta Vincenzo 24/08/1993 46,06
392657 La Manna Michele 20/11/1979 54,38
388425 La Rotonda Maria Cristina 28/12/1968 46,34
392812 Lacchetti Pasquale 04/07/1996 48,04
392851 Lamanna Mariamaddalena 02/02/1988 49,35
394796 Lancio Fabio 19/06/1976 49,39
395084 Landi Giuseppe 07/08/1974 53,4
388254 Laudonia Carmine 10/12/1990 46,39
389804 Lazzaro Pasquale 14/04/1981 56,72
389572 Lecce Lucia 14/02/1992 50,4
389550 Leone Lorenzo 08/05/1985 48,7
398777 Lepre Federica 19/07/1993 52,06
394674 Lieto Federica 07/08/1994 52,71
394409 Lo Brutto Annalisa 11/01/1977 53,7
396130 Lobello Assunta 31/10/1979 46,04
394012 Lombardi Alessandro 13/06/1989 51,07
396182 Lombardi Edda 01/06/1990 61,03
400189 Lunario Luigi 07/04/1982 52,05
385806 Magnete Giuseppe 17/03/1984 59,71
385984 Maiese Danilo 25/08/1985 59,03
389902 Mancinelli Genny 12/04/1987 46,72
390138 Mannoni Michele 13/09/1979 47,41
395545 Marchionne Antonio 08/06/1985 47,38
395412 Maresca Mara 21/11/1990 50,05
395391 Maresca Vincenzo 09/09/1978 51,4
395382 Marinelli Enrico 28/02/1994 46,75
400440 Marrone Domenico 29/08/1976 46,75
400667 Marrone Valentina 10/06/1984 47,02
400707 Martello Lorenzo 13/06/1986 50,04
400734 Martire Vincenzo 11/09/1985 50,07
400771 Martone Angela 11/11/1984 46,71
393531 Masiello Giovanni 28/06/1988 49,71
386855 Masullo Fiorella 25/01/1990 52,06
386565 Matarangolo Elena 13/08/1993 51,02
386925 Matta Sabino 03/04/1985 46,38
389215 Mauro Sergio 29/11/1996 46,74
388961 Mazzeo Dario 28/12/1983 48,05
389004 Mazzetti Mario 27/04/1980 50,72
401826 Melillo Antonella 08/04/1977 47,7
391177 Memoli Davide 06/10/1994 49,41
391292 Memoli Luca 21/05/1984 53,72
391028 Memoli Maurizio 08/08/1979 66,7
391128 Menditto Cristina 26/09/1980 46,03
391051 Menzione Giuseppe 05/05/2000 46,74
386074 Meoli Antonio 06/03/1994 56,05
390715 Merlino Michael 06/04/1999 46,08
399351 Miglino Raffaella 31/10/1974 50,69
400937 Miranda Veronica 04/06/1979 46,75
400887 Mocerino Diego 07/12/1979 48,04
387311 Molinario Anita 29/08/1981 51,37
387394 Molinaro Pasquale 01/12/1985 47,02
387267 Monaco Daniele 15/04/1999 46,41
393817 Mondello Luigi 18/09/1996 55,72
387331 Montanaro Alessandra 16/10/1967 47,7
387177 Montefusco Enrica 07/06/1987 48,06
391874 Montella Vito 13/05/1985 50,72
391997 Monteverdi Massimiliano 16/12/1969 46,06
391718 Montisano Antonio 21/07/1973 47,38
391845 Morelli Giuseppe 06/07/1994 46,05
392222 Morgillo Massimiliano 17/08/1973 48,08
379453 Morra Antonio 24/06/1991 49,34
379516 Morra Ettore 20/08/1993 46,74
376383 Murgieri Luca 25/06/1983 46,37
379394 Murolo Flavio 20/02/1988 50,05
378134 Napolitano Emilia 19/03/1974 48,06
384060 Nazzaro Luca 16/12/1967 51,04
399682 Niglio Iolanda 21/05/1989 46,37
383981 Nittolo Vincenzo 22/01/1981 47,72
368117 Novati Gianmarco 26/08/1988 57,05
367772 Noviello Enzo 19/01/1986 57,68
387928 Occhiuzzi Sergio 27/11/1976 62,04
370583 Ocone Rita 16/05/1985 53,35
370845 Ondoso Raffaele 22/01/1986 53,4
391497 Pacelli Maurizio 01/06/1988 47,74
391432 Pacillo Valentino 21/05/1988 53,4
391461 Paduano Domenico 11/09/1988 47,7
376716 Palmieri Carlo 08/11/1974 49,72
378276 Palombo Giuseppe 21/12/1987 53,7
381687 Panariello Marco 19/09/1988 46,7
381311 Panella Flavia 19/12/1987 46,39
381488 Panico Cosimo 27/08/1989 51,07
381803 Paolillo Domenico 05/10/1991 54,73
384488 Paparo Pasquale 19/03/1987 46,03
384588 Pariota Alessio 29/04/1996 46,75
385102 Parisi Marco 05/09/1984 49,71
384387 Parisi Pietro Paolo 20/05/1972 46,02
368295 Pascarella Rosa 18/07/1976 48,06
368549 Pasquile Giuseppe 08/01/1973 46,02
368552 Passaro Anna 05/07/1971 50,36
368342 Passaro Michele 07/06/1977 56,06
368316 Pastena Dario 22/08/1984 47,06
397619 Peluso Emanuele 04/10/1993 56,06
397827 Pepe Alessandro 12/10/1998 49,06
397680 Pepe Ciro 04/11/1972 46,73
397425 Pepe Daniela 24/02/1975 56,68
401893 Perna Daniele 23/08/1990 48,73
380536 Perna Massimo 06/02/1979 50,39
377409 Petito Paolo 16/07/1988 51,05
378522 Petronelli Michele 27/05/1976 55,06
378517 Petrosino Luca 15/07/1984 61,71
378685 Petrosino Rosanna 26/07/1973 47,04
378892 Petruolo Claudio 04/04/1982 46,74
378518 Petruzziello Giovanni 05/12/1977 47,37
378662 Petta Danilo 05/04/1995 48,39
378748 Petti Antonio 29/02/1984 52,69
378543 Pezone Giuseppe 23/05/1985 46,08
382117 Piccirillo Domenico 25/02/1983 50,39
396691 Pierri Matteo 24/09/1985 49,35
385075 Pignatelli Maria Rosaria 29/10/1975 59,37
396661 Pirolo Raffaele 30/07/1985 48,08
368816 Pisano Bruno 14/11/1992 46,35
369031 Pisano Salvatore 06/06/1969 46,02
368915 Pisapia Maria 30/03/1978 54,73
371258 Pistone Giovanni 23/03/1998 52,03
371332 Pistorio Gaetano 23/07/1969 51,07
371343 Pizzuti Anna 22/12/1983 48,71
371641 Polito Emanuele Donato 07/08/1996 56,06
371374 Pollasto Francesco 23/09/1988 52,72
371779 Pollio Teresa 28/05/1982 49,38
372302 Ponsiglione Francesco Pio 11/06/1993 46,39
372151 Ponzo Silvana 26/11/1981 56,7
372306 Preziuso Francesco 26/06/1979 46,37
371961 Preziuso Pietro 05/06/1994 55,38
402378 Prisco Armando 02/04/1985 51,39
402094 Prisco Daniele 17/11/1993 46,75
401973 Puca Andrea 18/08/1984 50,38
397933 Quaranta Mariarosaria 29/12/1983 48,36
398248 Quercia Emanuele 24/08/1998 51,69
398324 Raffone Marialuisa 19/12/1988 54,73
379133 Rago Benedetto 26/12/1991 46,03
379138 Ragonese Domenico Andrea 17/07/1975 47,7
379168 Raia Massimiliano 25/08/1979 54,04
378798 Raiola Antonio 10/05/1988 53,06
375022 Ranucci Stefania 26/12/1977 47,06
374927 Rasulo Umberto 11/05/1991 55,38
375081 Reitano Nello 04/12/1989 54,71
377688 Renella Domenico 17/10/1975 54,69
382352 Renga Leonardo 22/04/1962 47,03
377689 Renzulli Lorenzo 30/09/1986 46,07
377771 Rescinito Giovanni 13/05/1995 51,67
396907 Riatti Maria 01/06/1979 46,75
377786 Ricci Carmine 02/10/1993 47,71
377560 Ricciardi Lorenzofrancesco 13/09/1988 49,41
377488 Riccio Emily 24/11/1995 46,39
369428 Rinaldi Raffaele 08/04/1990 46,05
106266 Rivieccio Baldo 04/11/1997 46,4
106570 Romanelli Angelica 28/11/1991 51,7
372904 Romano Umberto 31/03/1990 56,04
372807 Rosania Andrea 29/03/1988 48,08
398490 Ruggiero Antonio 12/08/1962 61,03
382284 Ruggiero Nicola 02/03/1991 46,71
397062 Ruocco Roberta 26/08/1989 46,39
373408 Russo Antonella 25/10/1988 50,06
375766 Russo Gianluca 07/11/1982 49,04
375688 Russo Paolo 10/12/1962 48,72
382574 Saggiomo Raffaele 31/07/1978 46,08
369763 Salatiello Emanuele 28/05/1991 47,39
369599 Saldutti Silvana 14/04/1980 51,38
382664 Salines Giancarlo 30/04/1975 50,74
106635 Sammartino Andrea 21/04/1987 52,7
115224 Sarno Francesco 21/10/1976 46,06
376317 Scavariello Antonio 17/10/1988 46,03
109468 Schiavone Matteo 11/11/1991 50,06
383710 Sebastiano Andrea 20/04/1990 47,04
370016 Senatore Laura 27/06/1977 48,4
370075 Serpini Domenico 30/03/1987 48,4
107551 Severino Vincenza 27/06/1980 46,68
115985 Sirica Emanuele 21/12/1979 54,69
115870 Smeragliuolo Michele 16/09/1999 46,4
105200 Sparaneo Francesco 04/07/1986 48,07
110186 Speziale Nino 29/07/1982 49,36
110156 Spiezia Giuseppe 16/07/1979 48,02
109683 Sproviero Martina 08/10/1990 47,72
109585 Stano Paolo 29/06/1980 57,39
103419 Stefanelli Pietro 07/12/1981 49,39
103842 Tartari Fabrizio 09/02/1997 52,38
104114 Tartaro Anna Rosa 22/03/1972 47,73
104104 Tartaro Ines 22/04/1970 46,74
104201 Tedesco Luca 19/05/1987 49,38
104028 Terracciano Mario 12/09/1964 50,73
104135 Tesoro Natale 22/12/1986 56,36
103758 Tessitore Lorenzo 02/05/1973 69,36
110600 Testa Vincenzo 12/10/1977 54,37
110321 Tilocca Fabio 17/10/1977 60,37
110304 Tinello Alessandro 12/09/1997 47,74
110572 Tolentino Claudio 24/08/1979 49,04
110538 Tomada Biagio 11/09/1981 49,36
110513 Tonno Veronica 31/08/1990 47,4
110299 Torelli Michele 19/04/1978 51,71
113246 Torre Maddalena 01/09/1973 48,37
112986 Tortena Alfonso 30/06/1990 46,72
112931 Tortorella Annunziata 14/11/1978 46,72
112947 Toscano Giovanni 27/02/1990 48,36
113066 Tranchedone Alfredo 03/06/1981 54,69
111111 Trimarco Alessia 29/07/1993 46,37
110964 Trocchia Antonio 22/06/1976 63,7
111092 Troiano Cristian 08/11/1989 62,01
105410 Troisi Ivana 22/11/1975 49,71
105318 Troncone Jennifer 18/05/1989 56,38
105331 Tucci Maurizio 28/02/1976 54,03
107755 Tutucci Marco 31/08/1976 49,35
108020 Ucci Federica 20/03/1981 57,68
108003 Vacca Mariano 16/03/1984 52,7
108172 Vaccaro Mario 12/12/1971 52,4
108028 Vaino Vincenzo 04/12/1978 49,38
107865 Vajro Massimo 17/05/1976 49,02
107694 Valente Amerigo 20/01/1989 46,02
114093 Vanacore Antonio 30/01/1993 46,36
113745 Vannini Marco 08/12/1978 46,03
113886 Vanzanella Giuseppe 13/11/1979 48,08
102012 Varone Alessandra 26/12/1976 47,7
113661 Varricchio Marianna 31/10/1976 54,36
101693 Vecchione Antonio 03/04/2000 46,02
101967 Vecchione Francesca 04/04/1977 57,36
374369 Vele Giovanna 26/06/1988 60,02
101927 Venezia Maria 16/09/1985 52,07
100833 Ventura Giovanni 12/04/1994 46,75
100724 Vergognini Annalisa 21/04/1986 46,35
100614 Vetrano Filomena 04/07/1989 46,75
100689 Vetrano Giuseppina 01/12/1980 51,03
291209 Villanese Antonietta 06/04/1982 48,39
291262 Villano Alessandro 11/09/1980 57,04
374519 Virtuoso Francesco 30/07/1970 57,04
374690 Visone Vincenzo 04/11/1987 53,37
374823 Vitagliano Angela 11/05/1983 51,36
374505 Vitale Andrea 23/12/1993 47,74
111476 Vitaliano Luca 05/06/1975 60,7
111612 Vitiello Michele 20/05/1982 52,35
111518 Vitolo Daniele 27/02/1980 49,74
111561 Vitolo Giusy 08/03/1990 46,38
111586 Vitolo Simone 09/10/1981 48,39
283875 Zannoni Mario 25/09/1973 51,03
283760 Zarra Salvatore 28/11/1990 49,74
114745 Zito Maria 03/04/1987 46,04
114756 Zito Roberta 14/05/1987 47,37