19:14:52 Il concorsone della Regione Campania entra nel vivo. Si è chiusa la prima fase delle prove per l’assunzione dei profili di categoria C con i risultati delle prove preselettive che hanno determinato la platea dei candidati ai contratti a tempo indeterminato.
Ecco gli otto elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta.
Ripam Campania - Elenco Alfabetico Degli Ammessi Alla Prova Scritta
Tcc/Cam
Codice Prova Cognome Nome Data Di Nascita Punteggio
114866 Abagnale Martino Maurizio 07/04/1990 47,41
114837 Abate Antonio 05/06/2000 47,08
114848 Abate Carlo 01/04/1986 46,08
114836 Abate Sara 12/02/1985 56,04
114641 Abbate Maurizio 07/08/1970 47,39
114565 Abbatiello Mario Giuseppe 15/09/1984 52,37
114709 Abimelech Giovanni 06/12/1994 46,41
114278 Acanfora Giuseppe 28/04/1987 47,05
102197 Accetta Luisa 16/11/1979 46,07
102315 Addezio Giovanni 21/03/1994 49,41
101209 Affuso Pasquale 03/12/1983 52,4
101570 Albano Pasquale 25/06/1992 49,4
291948 Altieri Fabio 17/02/1994 48,04
291786 Altieri Luca 12/01/1991 46,71
291985 Altieri Martina 29/10/1995 47,39
292130 Altilio Antonio 19/08/1996 56,04
295787 Amato Marco 20/06/1983 48,74
295878 Amatrice Emanuele 27/02/1995 47,39
295732 Amendola Dora 03/10/1973 52,03
105668 Angelino Davide 05/06/1991 49,05
289770 Anzalone Rocco 11/08/1987 52,7
289792 Apicella Anna 25/01/1991 47,72
289824 Aprile Giuliano 21/06/1982 49,41
288167 Arcangelo Luigi 23/09/1978 50,06
114934 Arcopinto Antonio 26/08/1987 47,03
288268 Arduini Giuseppe 19/11/1989 55,05
288038 Argenio Italo 23/03/1976 53,73
114971 Argiuolo Antimo 23/08/1979 53,05
102748 Ascione Ferdinando 03/12/1995 50,06
102705 Ascione Pasquale 19/02/1991 49,71
102673 Astarita Bruno 22/05/1968 47,4
102548 Augugliaro Michele Claudio 15/07/1972 48,74
294587 Borrelli Michele 18/05/1974 48,03
294628 Bottone Antonio 25/06/1970 47,39
103043 Bovio Daniele 05/07/1984 47,73
284406 Brancati Mario 21/10/1992 48,08
105943 Caiazza Carlo 20/08/1975 47,68
284731 Caporaso Sonny 27/04/1994 49,41
293139 Capuano Luca 23/12/1978 51,73
292679 Capuano Salvatore 22/01/1990 46,7
285789 Cardaropoli Giosue' 07/08/1975 49,71
320308 Castaldo Giuseppe 10/10/1983 48,69
320370 Castaldo Mario 03/02/1989 46,02
299847 Cavaliere Salvatore Rosario 13/03/1976 46,73
299795 Cavallo Giovanni 31/07/1996 50,02
299648 Cecere Luigi 05/01/1985 48,04
332142 Ceruso Angelo 22/07/1983 49,67
318961 Ciarmiello Francesco 06/08/1980 48,74
329079 Cimmino Raffaele 15/12/1967 52,07
285890 Cipullo Angela 03/12/1991 45,74
330673 Coletta Cristiano 30/06/1986 48,06
293239 Conocchia Pasquale 09/12/1988 45,75
321757 Davino Ivan 08/09/1981 52,05
321749 De Cicco Giovanni 08/08/1992 47,08
324445 De Gaetano Fabio 08/08/1995 49,7
354623 De Rogati Marco 16/11/1980 49,37
317806 Di Fraia Emanuele 26/03/1988 47,35
327024 Di Guida Daniele 13/03/1979 46,41
326852 Di Lieto Andrea 17/09/1984 48,38
323026 Di Matteo Carmine 17/02/1974 47,69
365129 Di Palma Davide 30/10/1989 50,74
365545 Falanga Ivan 20/08/1978 47,38
367405 Ferrigno Mario 15/05/1973 55,03
361107 Ferrucci Giuseppina 21/03/1976 49,74
248678 Fienga Gianluca 04/03/1974 57,04
248643 Fiorentino Damiano 13/11/1994 49,06
362583 Flagiello Caterina 04/03/1985 46,75
362552 Foglia Valeriano 19/12/1991 47,71
352727 Foti Concetta Carla Luisa 04/11/1967 49,36
359187 Freda Giovanni 01/03/1976 46,02
359167 Fucile Isabella 14/07/1976 46,05
350166 Gagliardi Luigi 29/05/1978 52,37
350466 Galasso Mario 06/09/1967 47,4
350603 Galasso Michele 24/07/1998 48,04
350440 Galasso Salvatore 13/07/1985 52,4
361643 Gargano Nicola 21/03/1976 47,72
249234 Gasparro Donato 16/09/1981 57,36
324286 Giordano Tommaso 25/01/1986 46,4
359807 Glorioso Giuseppe 04/07/1986 53,69
351115 Grieco Marco 04/01/1992 48,08
358022 Guardabascio Enrico 22/05/1968 46,36
353559 Guida Fabio 10/01/1982 46,38
249336 Iacopino Danilo Arturo 31/12/1982 47,4
361185 Ianniello Pasquale 16/05/1997 46,74
244168 Iannotta Roberto 04/12/1988 47,05
363757 Infuso Marco 20/12/1992 48,35
239586 Iovino Antonio 28/10/1985 48,08
239683 Irto Alessia 09/10/1996 50,74
351514 Izzo Salvatore 10/08/1969 46,05
392866 La Manna Vincenzo 19/06/1987 51,7
392699 La Marca Marco 08/04/1989 48,39
388094 La Pegna Giuseppe 06/08/1994 46,37
388019 La Ragione Giuseppe 24/07/1991 52,07
388100 La Rosa Alessandro 09/03/1986 46,05
392703 La Rosa Fabio 12/05/1966 45,75
395148 Lamberti Raffaele 18/11/1997 49,04
395196 Lamoglie Nicola 11/02/1981 47,71
395001 Lamonea Livio 11/07/1976 49,4
394802 Landi Alessandro 19/05/1978 50,06
394861 Langella Vincenzo 06/10/1995 53,4
395163 Langone Ivan Giovanni 20/09/1997 46,06
388419 Lanzieri Carmine 04/07/1978 50,74
388388 Lapenna Giuseppe 19/01/1979 52,38
388483 Lapillo Antonio 23/02/1975 47,36
388039 Larmini Antonio 19/10/1993 47,39
388321 Latino Andrea 31/05/1993 50,69
388494 Latino Maria 08/03/1978 47,73
389708 Lemme Valerio 13/10/1995 47,05
389746 Leo Ernesto 30/10/1970 45,73
389565 Leo Rocco 13/04/1994 49,69
389728 Leo Sergio 23/09/1964 55,37
389603 Leone Francesco 08/10/1966 50,06
389639 Leone Mattia 04/12/1991 49,35
398777 Lepre Federica 19/07/1993 52,06
394348 Liguori Rosario 23/05/1967 49,38
394722 Lippo Mauro 22/11/1978 48,73
394409 Lo Brutto Annalisa 11/01/1977 53,7
394264 Lo Calzo Mario 09/06/1977 48,08
394171 Lo Presto Francesco 22/08/1974 56,06
400301 Lo Tito Gerardo 18/05/1972 58,72
396140 Longobardi Claudio 22/12/1971 47,05
396159 Longobardi Francesco 24/04/1995 46,06
396268 Lorena Luigi 12/09/1986 53,39
394338 Losco Vincenzo 19/06/1974 45,72
400424 Lubrano Gennaro 14/08/1988 55,38
400074 Lucarelli Leonardo 05/06/1983 50,36
400139 Luciano Mauro 13/12/1961 47,04
400021 Lucibello Francesco 30/04/2001 46,69
400236 Lucignano Francesco 06/05/1990 46,75
400233 Luongo Daniele 04/08/1980 50,36
400013 Luongo Gerardo 14/09/1970 46,74
393089 Luongo Marcello 09/02/1974 49,38
393078 Maffei Gaetano 04/11/1967 49,41
393112 Maglio Antonio 18/07/1975 46,73
386155 Maiello Giulio 14/01/1968 53,73
388821 Manconi Emanuele 01/09/1988 49,41
390091 Manfra Luigi 03/03/1974 53,4
385459 Manzi Gianpiero 12/05/1983 51,06
385423 Marano Massimo 10/11/1973 48,74
385506 Maranzano Simone 06/07/1996 50,36
395545 Marchionne Antonio 08/06/1985 47,38
395316 Mare Nicola 21/06/1997 47,08
395733 Marinaro Nunzio 24/06/1983 46,4
396540 Marino Giovanni 26/12/1993 46,04
399127 Marra Carmelo 14/10/1970 51,39
400680 Martino Angelo 13/11/1979 49,72
393758 Martorelli Michele Salvatore 14/09/1984 50,74
393531 Masiello Giovanni 28/06/1988 49,71
387003 Massaro Simone 20/02/1989 47,08
393740 Massotti Luigi 08/08/1992 47,03
393587 Mastino Andrea 30/11/1986 49,38
386889 Mastroianni Domenico 27/09/1962 47,06
386516 Mastropaolo Alessandro 28/10/1974 56,05
386645 Masullo Amalia 18/07/1972 50,36
386460 Matrone Stefano 28/09/1987 45,72
386513 Matteo Fabio 16/02/1970 45,75
388973 Mauro Francesco 08/02/2001 46,35
389215 Mauro Sergio 29/11/1996 46,74
389380 Mazza Biagio 01/07/1988 50,72
388991 Mazza Stefano 20/03/1976 48,05
389109 Mazzariello Vincenzo 19/05/1993 54,39
401537 Mazzotta Nicola 18/04/1983 49,07
401747 Mega Biagio Jean Paul 01/07/1977 47,41
401678 Melchionda Nunzio 25/09/1967 52,07
391250 Menditto Umberto 28/09/1971 50,71
391237 Mennitti Mariano 07/05/1972 47,73
390703 Merola Antonello 13/11/1978 50,06
390543 Mezzotero Vincenzo 27/02/1979 49,72
386051 Miele Anna 17/07/1975 49,38
390586 Miele Giuseppe 05/12/1979 49,07
390482 Miele Luciano 02/12/1981 57,72
399868 Milione Giovanni 02/09/1987 45,73
401029 Miranda Pasquale 27/03/1987 45,72
401035 Mirra Ferdinando 28/06/1985 48,7
401014 Moccia Marco 24/01/1994 52,39
401210 Moccia Saverio 08/07/1976 53,72
387663 Monetta Rosario 20/07/1973 46,03
387224 Montefusco Gianluca 18/04/1981 48,73
391847 Montella Luigi 04/08/1981 52,04
392003 Moretti Sabrina 09/08/1992 48,69
392222 Morgillo Massimiliano 17/08/1973 48,08
392142 Morone Flavia 03/04/1980 53,69
379516 Morra Ettore 20/08/1993 46,74
379406 Morra Marco 01/06/1993 46,7
379426 Moscariello Mariagiovanna 13/04/1987 48,03
379737 Moschetti Vincenzo 29/06/1974 48,71
376690 Munno Francesco 01/01/1995 46,4
376429 Munno Iolanda 16/08/1979 49,02
376401 Musumeci Roberto 02/05/1990 52,36
377895 Nanni Antonio 23/09/1991 46,06
378148 Napoli Gerardo 02/01/1971 50,71
378121 Napolitano Ciro 18/04/1985 46,38
381162 Napolitano Loris 08/12/1983 46,71
380835 Napolitano Marco 21/05/1982 57,38
390618 Napolitano Noemi 17/06/1994 48,03
380891 Nardo Valentino 14/03/1987 48,7
381078 Nasta Cristian 27/08/1982 50,71
380943 Nastro Espedito 26/06/1986 47,74
384060 Nazzaro Luca 16/12/1967 51,04
383981 Nittolo Vincenzo 22/01/1981 47,72
368117 Novati Gianmarco 26/08/1988 57,05
367815 Nunziante Luca 24/07/1983 47,01
387823 Occhiuzzi Stefano 26/03/1981 51,73
387979 Offreda Giuseppe 21/03/1996 46,75
387730 Oliva Giuseppe 04/04/1962 46,39
370493 Olivieri Massimiliano 27/01/1970 50,07
370568 Olivieri Ramona 14/03/1984 45,74
370383 Onofrio Francesco 20/03/1987 48,08
370385 Onotri Rosario 11/05/1991 53,05
370855 Orabona Pasquale 23/04/1970 48,74
391589 Orfanelli Mario 16/08/1960 47,08
391672 Orlandese Vincenzo 31/07/1966 54,73
392296 Orlando Pierpaolo 18/06/1972 55,72
392396 Orlando Miele Paolo 30/03/1972 47,06
391618 Orsi Michele 05/09/1972 54,03
392373 Osservanza Ciro 23/11/1989 48,02
391512 Ottati Luigi 06/10/1990 56,06
391597 Pace Vincenzo 06/09/1981 48,08
392413 Pacetti Vincenzo 01/06/1981 45,75
391610 Paderi Omar 29/10/1986 47,41
391450 Padovani Vincenzo 06/08/1985 50,35
380235 Paesano Luigi 24/08/1972 46,7
380141 Pagano Giampiero 20/07/1965 58,38
380092 Pagano Maria 23/01/1973 49,72
379949 Pagano Michele 22/08/1981 52,07
379851 Pagnozzi Daniele 09/09/1990 51,07
379927 Palermo Giovanni 04/11/1971 51,37
391684 Palescandolo Fabrizio 26/06/1973 53,05
376875 Palluotto Carmelo 21/07/1983 51,7
376725 Palmentieri Carmine 20/12/1992 52,05
377039 Palmieri Patrick 06/03/1993 46,03
376721 Palmieri Rosaria 03/05/1978 54,06
376710 Palmieri Vincenzo 22/07/1979 53,04
376980 Palmiero Giorgio 27/08/1987 51,04
378452 Palomba Pasquale 01/04/1992 46,07
378167 Palomba Raffaele 15/07/1987 60,05
381260 Panariello Stanislao 07/03/1990 46,38
381776 Panico Luigi 01/12/1992 46,75
381665 Paolillo Paolo 26/12/1978 50,39
381464 Paolino Carola 18/01/1986 46,74
381605 Papa Gaetano 07/07/1972 49,04
381660 Papa Salvatore 14/07/1993 48,07
381626 Papace Cosimo 27/07/1981 48,41
384642 Pappalardo Antonio 20/04/1985 47,03
381272 Parisi Immacolata 23/07/1983 49,05
384538 Parmendola Salvatore 22/05/1990 46,02
384756 Parmentola Antonio 05/02/1992 47,05
384471 Parrillo Sabatino 27/08/1986 47,04
368260 Pascale Loreto 02/09/1974 51,02
368517 Pascale Mirko 21/03/1995 50,74
368352 Passaro Luca 15/12/1986 59,69
371086 Pecchia Mauro 30/01/1984 55,06
370973 Pedoto Valerio 22/08/1981 50,74
397849 Peluso Gianluca 05/07/1986 48,37
397513 Peluso Pasquale 10/05/1978 54,73
397845 Pepe Felice 08/10/1985 46,04
380638 Perillo Raffaele 29/12/1975 45,75
401893 Perna Daniele 23/08/1990 48,73
380371 Perone Antonio 10/05/1970 47,74
380504 Perretti Nicola 17/04/1982 50,4
380653 Perrone Antonio 13/07/1987 48,06
380576 Perrone Vito 11/02/1964 46,03
377348 Petrella Andrea 03/08/1979 53,4
377416 Petrella Vitale 27/08/1977 52,4
377063 Petrellese Antonio 10/09/1982 53,39
378531 Petrillo Luigi 28/05/1998 45,74
378357 Petrocelli Antonio 13/03/1986 47,4
378881 Petrone Luca 14/01/1976 58,72
378853 Pezzella Antonio 20/04/1986 46,02
397178 Piacente Vincenzo 05/04/1987 51,7
382226 Picascia Salvatore 26/09/1967 49,01
385317 Pilato Giovan Giuseppe 06/08/1987 46,05
385296 Pinci Roberto 19/12/1970 52,39
396582 Pintus Giomaria 01/09/1984 50,06
368907 Piscitelli Gerardo 19/09/1981 46,71
371497 Pistone Erminia 21/04/1970 51,06
371459 Pitãç Marianna 10/02/1982 49,72
371748 Pizzuto Valeria 21/12/1963 49,41
371336 Plantamura Antonio 22/07/1986 46,7
371527 Plata Anna 23/04/1975 46,39
371611 Polizio Paolo 27/02/1969 46,75
371671 Pollastro Giuseppe 19/11/1967 50,7
372302 Ponsiglione Francesco Pio 11/06/1993 46,39
372112 Pontoriere Massimiliano 21/07/1978 52,01
371872 Pontrelli Vito 01/07/1977 53,02
372320 Porcaro Flavia 02/06/1989 48,05
372033 Porfidio Davide 18/12/1991 51,38
372100 Porzio Raffaele 01/01/1963 53,38
371956 Positano Adolfo 12/04/1982 51,02
372255 Possemato Cosimo 10/04/1976 49,72
372254 Postiglione Rocco 31/08/1980 45,74
372094 Pragliola Salvatore 10/12/1980 47,72
371961 Preziuso Pietro 05/06/1994 55,38
401983 Prisco Francesco 08/06/1979 52,04
402301 Prisco Lucia 12/04/1977 51,7
401929 Procida Gabriele 15/09/1969 52,39
401995 Prositto Davide 13/10/1989 49,7
402254 Puca Giovanni 07/12/1990 48,36
372124 Pulente Ettore 20/07/1985 45,72
401952 Punzi Gennaro 23/04/1975 47,74
397949 Puziello Salvatore 25/01/1980 47,03
398136 Quarta Michele 18/01/1998 58,04
398043 Quartuccio Mario 21/07/1985 47,74
398254 Quatela Andrea 17/09/1984 49,36
397999 Ragni Riccardo 29/09/1969 49,38
379249 Ragone Carmine 14/07/1970 50,05
379138 Ragonese Domenico Andrea 17/07/1975 47,7
379112 Ragosta Michele 15/06/1970 52,71
379056 Raia Riccardo Antonio 09/06/1975 56,39
378972 Raimo Andrea Raffaele Nunzio 25/03/1992 50,05
378782 Raiola Alessandro 03/11/1998 51,37
378953 Raiola Angelo 16/01/1983 49,4
379118 Rallo Ernesto 19/04/1988 45,72
375293 Rapuano Gennaro 03/03/1976 50,36
375255 Raucci Raffaele 28/10/1975 48,36
374947 Raucci Vincenzo 04/04/1973 49,39
375085 Ravezzi Sara 08/08/1977 54,69
375177 Razzino Emilio 05/01/1983 46,72
375160 Rea Guglielmo 18/02/1971 53,06
375023 Regina Pasquale 27/06/1978 53,72
375165 Regine Nicola 20/07/1977 51,05
375190 Reina Giulio 16/04/1985 48,72
377788 Rendina Gennaro 24/11/1994 52,7
377474 Reo Paola 19/11/1973 52,38
377784 Restelli Vincenzo 30/06/1982 50,06
396907 Riatti Maria 01/06/1979 46,75
377553 Riccardi Danilo 27/06/1989 54,39
377787 Ricciardi Alfonso 05/11/1980 49,04
382553 Ricciardi Giovanni 04/03/1996 55,71
382417 Ricciardi Giovanni Rino 18/10/1980 62,37
382519 Riccio Francesco 05/04/1985 46,4
369263 Riccio Massimo Augusto 20/01/1992 46,39
369335 Riccio Pietro 06/11/1978 48,71
369480 Ricco Matteo 30/05/1988 47,08
369329 Rinaldi Domenico 18/05/1991 55,06
369326 Rinaldi Luca 09/06/1969 46,39
369445 Rinaldi Pier Donato 09/09/1997 53,37
369331 Rinaldi Rinaldo 10/10/1975 57,69
369438 Riso Francesco 06/10/1967 50,35
369141 Risoli Cesare 09/09/1985 61,37
369292 Rispoli Luca 22/11/1980 55,72
369307 Ritondale Lucia 08/11/1987 49,38
106827 Rivetti Michele 19/05/1993 49,74
106801 Rizzi Torino Silvio 04/07/1990 47,72
106214 Rocci Andrea 20/12/1978 50,37
106718 Rodã Giuseppe 11/10/1986 46,06
106292 Romano Emilio 17/05/1977 49,04
372773 Romano Raffaele 15/10/1982 47,05
372678 Romanucci Giovanna 10/11/1995 50,7
373098 Ronga Raffaele 18/06/1993 46,05
372927 Rosa Antonio 16/04/1977 49,71
372972 Rosalia Bernardo 11/04/1979 54,36
402425 Rossi Romolo 25/12/1973 58,38
402467 Rota Antonio 10/06/1986 50,03
402910 Ruberti Giancarlo 21/03/1969 53,4
402454 Rubinacci Antonio 26/04/1974 45,75
402708 Rubino Simona 21/10/1984 52,05
402625 Rufolo Michele 14/10/1981 48,71
398490 Ruggiero Antonio 12/08/1962 61,03
109159 Ruggiero Corrado 08/03/1995 46,35
386411 Rusciano Davide 08/10/1979 47,05
373383 Russo Antonio 15/04/1988 46,4
375631 Russo Egidio 08/01/1987 55,37
375743 Russo Gennaro 26/02/1979 58,37
375663 Russo Genny 16/03/1994 46,73
375827 Russo Giancarlo 29/06/1985 49,03
375990 Russo Giovanni 15/05/1980 48,68
375979 Russo Michele 10/02/1977 47,08
375999 Russo Raffaella 19/02/1979 51,39
383153 Russo Vincenzo 19/04/1982 54,72
383011 Russo Vincenzo 14/07/1969 61,37
382577 Saggiomo Gennaro 26/05/1989 48,08
382885 Saggiomo Michele Francesco 12/04/1977 52,06
382574 Saggiomo Raffaele 31/07/1978 46,08
382768 Sagliocco Antonio 17/07/1984 59,03
382785 Saiano Gennaro 12/09/1978 47,39
369537 Salese Barbara 23/12/1977 48,05
382664 Salines Giancarlo 30/04/1975 50,74
369907 Salvatore Amedeo 13/10/1980 46,06
369706 Salvatore Angelo 06/11/1982 48,07
369665 Salvatore Francesco 05/01/1984 47,37
106635 Sammartino Andrea 21/04/1987 52,7
107311 Sangiovanni Raimondo 27/09/1976 56,04
107611 Sansiviero Vincenzo 31/05/1983 47,07
107063 Santamaria Gerardo 11/09/1969 46,03
112232 Santillo Domenico Luca 22/02/1982 48,04
112307 Santoro Giuseppe 29/01/1991 50,72
115315 Sarno Celeste 19/04/1980 45,75
115430 Sateriale Ilaria 18/01/1988 54,34
373917 Scafuro Fortuna 06/12/1982 51,71
109373 Schiavo Gianluca Paolo 17/05/1979 53,02
375444 Schiavone Andrea 09/02/1976 46,7
376304 Schiavone Marilena 08/03/1994 48,05
375549 Scialdone Nicolina 18/01/1975 46,75
376322 Sciaraffa Romualdo 17/06/1966 51,72
401417 Senatore Salvatore 25/07/1983 48,74
401462 Senese Bruno 03/10/1987 52,07
100129 Sessa Vincenzo 08/10/1975 46,36
100003 Sgammato Domenico 03/10/1975 46,06
107569 Sgueglia Michele 09/12/1993 46,71
106597 Sica Carlo 17/03/1976 46,7
112444 Sieno Antonio 10/06/1976 47,4
112602 Silvestro Marcello 01/06/1970 53,7
112634 Simeone Romeo 05/11/1966 49,71
112795 Simone Umberto 07/07/1986 49,04
115892 Siviglia Gennaro 17/11/1968 47,69
116020 Smiraglia Luca 08/04/1986 49,07
116083 Sola Mariarita 29/09/1985 51,03
115981 Sollo Armando 10/04/1972 59,03
374104 Sorrentino Gerardo 17/10/1994 55,04
105237 Sorriento Pasquale 28/04/1978 47,71
105109 Spadaccio Dario 05/12/1983 46,41
105114 Spalato Ceruso Onofrio 20/01/1997 50,02
105026 Sparano Lorenzo 13/08/1975 50,72
109882 Speranza Maddalena 17/09/1971 49,41
110156 Spiezia Giuseppe 16/07/1979 48,02
109877 Spina Luciano 31/01/1986 52,07
109872 Spiniello Raffaele 08/06/1988 46,36
109969 Spinosa Giovanni 11/02/1968 48,72
103153 Stingone Carmine 02/10/1974 46,73
103191 Strazzullo Federico 13/08/1984 52,07
103522 Striano Daniela 14/12/1975 57,39
103546 Strigari Antonio 12/07/1988 58,03
370292 Tarallo Antonio 07/11/1993 45,72
104078 Tartaglione Giovanni 09/07/1969 49,36
103978 Tassella Raffaele 20/10/1975 48,39
104276 Tecla Alessandro 08/04/1972 49,38
103760 Tenga Giuseppe 15/12/1993 46,75
104134 Tenneriello Luigi 25/04/1977 61,37
103936 Teoli Quirino 25/06/1990 53,7
104211 Terracciano Alessandro 02/06/1991 46,71
103818 Terracciano Antonio 31/05/1986 46,71
104305 Terracciano Giovanni 28/01/1978 56,06
104191 Terracciano Luigi 15/05/1987 57,69
103810 Terracciano Scognamiglio Giovanna 02/06/1969 47,37
104036 Tesoriero Bernardo 05/09/1980 53,39
103851 Tessitore Davide 04/04/1997 52,73
386586 Testa Nicandro 22/07/1987 56,39
104032 Teta Gianpiero 09/03/1987 45,74
110478 Tinessa Alessandro 13/02/1988 45,75
110349 Tinnirello Massimiliano 07/05/1974 52,37
110461 Tirelli Amato 23/09/1982 51,05
110352 Tisci Roberto Danilo 28/08/1983 50,01
110391 Tognazzi Guido 15/10/1987 49,74
382300 Tolino Pino 15/08/1977 46,74
110417 Tonziello Vincenzo 07/05/1990 51,72
374370 Tornincasa Carmine 24/01/1989 46,37
112994 Torre Giuseppe 08/07/1981 54,7
112856 Tortora Amedeo 16/12/1992 56,36
374356 Tortora Armando 06/12/1986 48,37
113284 Tortora Nicola 05/12/1984 48,06
113083 Tortorelli Antonio 22/06/1990 48,08
113260 Tortorelli Stefano 02/09/1976 47,7
113004 Toscani Giuseppe Simone 07/10/1994 52,38
112893 Toscano Davide 26/05/1968 59,69
113044 Tozzi Mauro 03/02/1984 49,37
112997 Tralice Biagio 06/09/1983 47,4
113104 Tramontano Emilio 01/10/1987 51,7
113291 Tranchese Giuseppe 06/07/1972 47,35
111177 Treccagnoli Raffaele 23/06/1992 51,38
111174 Trinchillo Mario Rosario 10/10/1996 46,38
110975 Tripodi Roberta 19/01/1982 47,07
111028 Troiano Domenico 23/12/1986 59,71
111175 Troise Daniele 12/01/1972 53,71
105485 Troncone Antonio 19/06/1977 48,06
105532 Tropeano Robertino 08/02/1971 62,35
105496 Trotta Gianni Luca 21/11/1982 47,08
105625 Trotta Giuseppe 30/07/1987 53,71
105406 Trovato Mariarosaria 28/08/1974 55,37
105321 Trovato Massimo 18/08/1973 46,07
105450 Tucci Gianfranco 24/07/1976 50,74
105597 Tuccillo Ferdinando 29/08/1980 48,08
105574 Tufano Luigi 12/07/2000 49,73
107717 Tulimiero Luca 04/11/1978 50,06
108133 Turco Antonio 09/08/1976 45,72
107780 Turco Vincenzo 14/08/1974 53,05
107733 Vaccaro Adelaide 14/02/1991 46,39
108041 Vacchetta Rodolfo Luigi 23/12/1976 53,4
108176 Vadurro Giuseppe 10/01/1984 56,36
107865 Vajro Massimo 17/05/1976 49,02
113957 Valentino Ruggero 23/04/1977 51,38
113932 Valletta Maria Rosa 30/09/1979 46,36
114093 Vanacore Antonio 30/01/1993 46,36
114036 Vanessa Michele 22/04/1989 52,07
113745 Vannini Marco 08/12/1978 46,03
113886 Vanzanella Giuseppe 13/11/1979 48,08
113811 Varavallo Gennaro 23/05/1977 53,4
113779 Varriale Alessio 20/10/1992 46,35
101949 Varricchio Andrea 25/11/1982 51,39
113707 Varricchio Palma 28/04/1987 56,69
114187 Varuni Vincenzo 11/10/1978 48,03
113768 Vastante Dario 12/10/1989 58,03
101972 Vecchi Gianluca 27/02/1970 47,39
101984 Velardo Eugenio 16/01/1992 46,4
101997 Vendittelli Umberto 20/07/1984 50,34
101991 Vento Stefano 27/02/1992 47,08
100635 Verde Roberto 08/07/1973 47,68
100849 Verdoliva Gennaro 31/01/1973 55,38
100852 Verdolotti Bonaventura 05/03/1965 46,08
100951 Verza Carlo 16/05/1969 49,41
100675 Verzino Laura 05/05/1987 48,69
100930 Vesuvio Pasquale 22/11/1981 60,7
291436 Vigliotti Domenico 13/02/1972 46,71
291509 Villamaino Pasquale 09/12/1972 51,07
291338 Vinci Emilio 03/11/1972 47,07
291058 Violetti Sabina 07/01/1976 56,04
374443 Visco Giovanni 02/08/1973 57,37
374584 Visconti Michele 13/06/1977 50,73
283698 Viscusi Alberto 18/07/1983 47,39
374441 Viscusi Domenico 17/10/1985 57,38
374632 Visone Mario 21/08/1976 47,05
291507 Vitagliano Desiree' 12/02/1988 48,73
374490 Vitale Antonella 27/02/1984 49,71
374491 Vitale Giuseppe 09/10/1975 52,36
374550 Vitale Loredana 23/01/1973 48,73
113501 Vitale Luigi 30/06/1979 50,05
111476 Vitaliano Luca 05/06/1975 60,7
111442 Vitiello Alfonso 02/03/1989 51,73
111444 Vitiello Francesco 27/05/1992 48,72
111447 Vitolo Stefano Carlo 05/03/1988 46,75
111461 Vittorio Luca 31/12/1987 46,71
116465 Vollono Antonello 01/03/1987 58,05
116493 Volpe Raffaele 17/04/1991 47,41
116267 Vozza Francesco Maria Gabriele 24/03/1985 45,73
116454 Vullo Luigi 15/03/1980 51,03
116214 Vuotto Paolo 12/02/1997 48,08
283568 Zampano Felice 21/11/1997 45,75
283764 Zannella Mattia 10/08/1991 52,06
283453 Zenna Vincenzo 22/12/1990 51,04
283677 Zevola Achille 21/09/1969 55,35
283755 Zigarelli Generoso 28/02/1967 53,06
283687 Zinno Giovanni 03/07/1976 57,37
283471 Zippo Domenico 30/01/1968 46,07
114349 Zollo Daniele 23/03/1975 52,07
114452 Zollo Pasqualino 13/08/1969 47,05
114610 Zollo Roberto 26/07/1985 46,71