Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

19:09:07 Il concorsone della Regione Campania entra nel vivo. Si è chiusa la prima fase delle prove per l’assunzione dei profili di categoria C con i risultati delle prove preselettive che hanno determinato la platea dei candidati ai contratti a tempo indeterminato.

Ecco gli otto elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta. 

Ripam Campania - Elenco Alfabetico Degli Ammessi Alla Prova Scritta

Amc/Cam

Codice Prova Cognome Nome Data Di Nascita Punteggio

114841 Abagnara Antonio 10/12/1972 57,38

114629 Abate Cristina 11/05/1990 57,04

114766 Abate Francesco 26/08/1984 53,4

114423 Abate Margherita 27/08/1986 59,04

114656 Abate Nunzio 26/10/1974 55,04

114836 Abate Sara 12/02/1985 56,04

114313 Abate Simona 05/01/1989 53,4

114750 Abbenante Anna 08/01/1975 54,02

114411 Abbondante Daria 02/07/1973 60,38

114303 Abete Marialucia 28/03/1986 58,37

114771 Acampora Stefano 13/03/1990 53,04

114891 Acanfora Gennaro 07/07/1977 57,39

102174 Accardo Carlo 23/10/1983 57,36

102412 Accardo Gianluigi 28/05/1982 57,38

102448 Accarino Alessia 21/07/1988 58,03

102100 Accarino Francesco 16/04/1992 56,35

291639 Accettola Raffaele 24/11/1983 59,7

102122 Acerra Carla 03/08/1997 57,39

102106 Acerra Giovanni Lefti 10/02/1970 57,72

102302 Acerra Ilaria 03/07/1978 52,72

102307 Aceto Gianluca 02/09/1974 57,71

102158 Acierno Maurizio 01/04/1987 53,06

102447 Actilio Sonia 31/01/1979 53,36

102246 Acunzo Mariangela 31/03/1975 56,03

102430 Addio Valeria 23/06/1994 53,03

102492 Adduce Francesco 11/08/1980 58,36

102433 Adinolfi Carmela 20/11/1987 61,03

101401 Affinito Maddalena 20/04/1979 59,35

101115 Agliata Susy 01/11/1988 56,03

101365 Agozzino Laura 15/10/1996 53,02

101139 Aimone Ilaria 14/01/1978 55,37

101627 Albanese Giantommaso 20/01/1974 60,69

101091 Albano Vincenzo 26/05/1988 55,03

101616 Alfano Catello Giovanni 08/03/1981 54,73

291927 Allegretta Francesco 19/08/1986 55,71

292227 Altiero Fabio 14/12/1977 53,71

292195 Altiero Maria Gabriella 15/01/1995 54,02

291888 Altitoro Nicolina 03/05/1986 66,7

291725 Alvino Carlo 14/12/1975 53,04

292230 Alvino Luca 15/07/1975 53,73

291979 Amalfitano Annamaria 26/12/1977 54,06

295726 Amato Amedeo 30/12/1994 53,73

295553 Amato Michela 27/09/1982 53,73

295952 Ambrifi Francesco 23/02/1987 61,37

295721 Ambrosecchia Nunzio Nicola 21/07/1989 53,39

104554 Ambrosino Raimondo 30/03/1979 57,02

295753 Amendola Cecilia 03/10/1977 56,03

295568 Amendola Ilaria 03/01/1991 53,37

104351 Amideo Francesco 27/11/1995 57,71

104370 Amitrano Assunta 24/08/1990 59,38

111692 Amitrano Carlo 29/09/1982 54,37

104582 Ammirati Emira 04/10/1971 61,38

104419 Anaclerico Salvatore 04/12/1995 54,05

104584 Anastasio Vincenzo Maria 25/07/1991 53,04

116535 Ancona Biagio 14/08/1987 54,38

116567 Andrisani Barbara 06/02/1969 64,36

116613 Angelino Sara 28/04/1994 53,37

105776 Angrisani Bianca 24/07/1985 55,04

105887 Angrisani Francesca 26/04/1999 56,04

116632 Annarumma Carmela 23/11/1975 57,71

289569 Annunziata Ciro 22/04/1994 54,71

290160 Annunziata Ivan 23/10/1977 54,72

290061 Antignano Remo 19/10/1995 57,37

290095 Apicella Monica 12/09/1993 57,36

289514 Aprea Francesca 04/06/1990 54,05

289551 Aprea Gaia 17/01/1993 62,37

289632 Aprile Daesy 18/03/1988 53,06

289560 Apuzzo Maria 29/06/1991 58,03

289864 Aquilone Carmen 11/12/1987 54,69

115108 Ardovino Federica 21/09/1989 54,71

288268 Arduini Giuseppe 19/11/1989 55,05

288038 Argenio Italo 23/03/1976 53,73

115019 Argenone Angelo 14/04/1975 54,73

288345 Ariete Vincenzo 16/03/1987 54,73

102706 Ascione Anna Martina 09/08/1994 54,36

102644 Asprino Vincenzo 03/08/1980 55,69

102864 Assisi Adelaide 09/01/1978 56,71

102574 Attanasio Gaetano 13/05/1979 52,72

102874 Aucone Loris 05/05/1994 62,04

298867 Bacca Paola 20/02/1982 53,39

296183 Barbato Emanuele 18/04/1997 52,73

296262 Barbella Alessandro 19/04/1991 54,69

288804 Bilotta Anna 02/12/1989 57,05

288785 Blasi Giovanna 28/07/1993 53,01

294532 Borrelli Luigi 11/07/1988 60,05

294454 Borriello Edoardo 23/01/1975 54,37

294531 Bove Francesco 27/07/1985 53,06

284437 Brignola Davide 07/06/2001 53,69

284522 Brillante Giuseppe 15/08/1982 54,73

296602 Buglione Salvatore 13/05/1982 57,39

285164 Cacace Francesca 03/06/1981 54,39

108748 Caiazza Claudio Orazio 11/08/1987 52,73

299277 Caldara Olimpia 05/11/1992 55,03

287362 Campanile Luisa 05/01/1985 53,04

292931 Caputo Andrea 07/04/1979 59,71

291001 Carmine Nicola Vesce 23/09/1979 55,72

290529 Caruso Massimiliano 18/03/1984 56,05

290438 Carusone Giuseppe 23/02/1985 55,39

320543 Cassone Alessandro 30/07/1983 52,72

320363 Castaldo Luigi 12/03/1993 55,37

294718 Castaldo Raffaele 11/04/1980 53,4

320381 Castelletti Brunella 21/09/1993 54,03

294716 Castiello Vincenzo 10/02/1997 53,71

320552 Castrillo Franco Antonio 07/12/1954 55,71

320012 Catalano Gianluigi 14/08/1978 56,03

320201 Cataldo Luigi 14/02/1988 55,7

320604 Cataldo Vincenzo 28/06/1991 55,37

299671 Catone Vincenzo 28/07/1983 53,73

299679 Catuogno Fabio 13/12/1987 58,04

299677 Catuogno Giorgio 14/10/1982 54,04

290871 Cavaliere Gennaro 05/03/1972 61,38

299840 Cavallaccio Armando 13/07/1987 56,04

299939 Cavalli Stefania 08/11/1979 55,05

287888 Cavallo Luca 21/09/1983 60,05

299656 Cavallo Luigi 01/03/1988 53,35

293171 Ceci Giuseppina 27/04/1990 61,35

293429 Cefalo Gennj 28/08/1987 58,38

293553 Celentano Francesca 28/12/1993 54,37

293534 Cella Daniela 13/11/1980 57,72

293527 Cendron Ilenia 09/02/1990 57,03

293460 Cenname Antonia 23/10/1987 55,03

293543 Ceraldi Arduino 03/07/1980 54,06

293305 Cerbone Giuseppe 06/12/1989 54,37

332116 Cerrati Annibale 07/07/1972 58,72

331922 Cerullo Gaetano 13/10/1992 53,68

297140 Chianese Carlo 06/10/1989 56,37

318651 Chiappinelli Erika 18/06/1983 53,71

318798 Chica Francesca 07/05/1978 53,4

328890 Ciccarelli Domenico 13/01/1992 56,37

329332 Ciccarone Silvio 06/02/1985 58,36

329378 Ciccone Armando 15/07/1990 55,35

329235 Cicenia Attilio Elio 30/07/1988 58,04

329303 Cici Gaetano 18/09/1982 54,37

329292 Cignarella Sara 08/04/1984 62,04

329039 Cimino Marco 21/02/1977 58,72

328925 Cimmino Augusto 18/01/1981 55,02

329048 Cimmino Luigi 06/07/1983 56,03

329315 Cimmino Salvatore 27/03/1991 58,04

286234 Cioffi Marialaura 22/03/1980 56,03

286114 Cioffi Stinca Gianluigi 19/05/1988 55,7

329026 Ciotola Alessandro 24/09/1980 53,03

293259 Conza Gianpaolo 18/05/1998 55,37

326016 Cuomo Maria 27/06/1965 54,39

330970 Curcio Gennaro 20/12/1983 61,69

331025 Curcio Luigi 21/03/1977 56,05

333153 D'agostino Erminia 10/06/1977 53,35

333137 Dakaj Eni 20/10/1989 54,71

333152 D'alessio Luca 10/11/1990 58,7

333135 D'alise Doriana 25/06/1981 55,7

328080 D'ambrosio Riccardo 21/08/1978 55,7

328028 D'ambrosio Valerio 26/04/1985 53,72

327718 D'amore Guido 07/04/1984 55,02

297923 D'argenio Giovanni 18/12/1987 55,06

298057 D'auriente Dario 27/01/1986 53,03

322000 D'avino Lina 11/08/1985 55,35

321834 De Angelis Angelo 19/11/1989 56,39

330261 De Falco Viviana 13/11/1985 52,73

324720 De Fraia Alessandro 28/05/1978 60,71

354164 De Mattia Fortunato 09/12/1976 56,05

354655 De Mauro Elvira 09/01/1986 52,73

328714 De Simone Guglielmo 24/07/1982 56,05

317374 De Stephanis Marco 16/05/1984 53,39

326634 Di Caprio Carlo 23/09/1982 52,73

360173 Di Maso Manuela Rosa 18/01/1981 55,36

364878 Di Nardo Cuono 05/06/1979 53,06

365261 Di Nola Fulvio 03/02/1973 58,36

365212 Di Paola Claudia 24/02/1980 61,38

366464 Di Ruocco Emilia 30/10/1989 55,05

322791 Di Somma Gemma 29/06/1982 56,35

325427 Divenuto Marco 26/10/1981 55,69

365587 Farina Angelo 25/06/1994 54,69

366591 Fatone Canio 18/12/1984 54,73

367604 Ferrara Vincenzo 11/06/1980 59,04

367641 Ferraro Giuseppe 02/09/1988 56,05

367161 Ferraro Stefania 21/04/1984 54,04

367405 Ferrigno Mario 15/05/1973 55,03

367458 Ferrillo Angelo 04/09/1979 62,68

367406 Ferro Marisa 01/06/1968 54,35

367573 Ferro Nadia 11/06/1975 54,04

361146 Ferrone Edoardo 30/12/1993 55,72

367180 Ferrucci Anna 28/05/1973 55,37

361092 Festa Fabio Mattia 23/05/1989 55,72

367268 Festa Marco 20/07/1978 57,72

248640 Fierro Antonello 24/07/1967 57,7

248941 Fierro Davide 26/11/1989 61,68

248855 Fierro Luigi 05/02/1988 54,02

249046 Filizzola Amelia 23/04/1983 59,68

249018 Filogamo Giuseppina 23/02/1980 55,04

248967 Fimiani Gabriella 24/02/1988 66,03

248644 Finelli Massimo 22/05/1969 54,69

248735 Fiorelli Giovanna 26/11/1965 53,38

248991 Fiorentino Lanfranco 09/04/1972 53,69

248846 Fiorentino Lorenzo 18/12/1992 54,04

248903 Fiorentino Pasquale 08/08/1989 55,02

362352 Fiorillo Valentino 27/10/1971 58,7

362345 Flagiello Raffaele 19/11/1978 56,36

362314 Florio Gilda 12/03/1983 55,02

362587 Foggia Alessandro 18/07/1991 55,37

362576 Fontana Maria Laura 12/01/1984 53,72

352821 Formica Melania 19/05/1994 53,36

352876 Formicola Gianclaudio 22/06/1985 56,06

352753 Formisano Francesco 05/10/1987 55,06

352982 Formisano Luigi 18/07/1984 54,71

362273 Formisano Pasquale 17/09/1987 54,03

352770 Forte Ermanno 16/06/1985 64,02

352956 Forte Francesco Iury 08/12/1993 53,04

323864 Fortino Agostino 08/10/1964 53,38

323737 Fortunato Nicola 12/09/1982 53,39

323843 Fragagnano Claudio 29/12/1976 52,73

359169 Francesca Giovanni 21/05/1975 53,4

323879 Franchi Amedeo 13/02/1987 59,05

323733 Franco Antonio 03/10/1990 55,38

323860 Franzã© Walter 01/11/1981 57,01

359310 Frediani Sonia 05/02/1992 54,69

359399 Frega Luigi 06/03/1971 54,04

350160 Frezza Giusy 02/01/1990 58,34

359110 Fronzino Carolina 09/05/1989 58,7

359323 Furia Davide 27/04/1979 57,04

359000 Fuschillo Nunzio 22/08/1990 56,04

350531 Fusco Pompeo 27/05/1983 53,37

350448 Fusco Sara 03/02/1982 56,04

350331 Fusco Serafina 12/10/1979 59,71

350286 Fusco Silvia 28/10/1991 59,37

350049 Gabriele Falcone Massimiliano 27/07/1975 55,38

350387 Gagliardi Luca 22/02/1971 59,69

350427 Gagliardino Ilaria 18/10/1975 55,01

350074 Gaimari Gionata 24/10/1982 53,37

350540 Galdi Gerarda 06/09/1988 54,34

357863 Galizia Alessandra 15/03/1990 58,35

357641 Galizia Stefania 24/11/1984 52,73

357702 Galli Alberto 07/05/1981 61,04

357734 Gallo Roberta 15/07/1993 56,68

357750 Gallo Valentina 16/08/1980 59,02

249234 Gasparro Donato 16/09/1981 57,36

233549 Gentile Michela 07/11/1980 54,02

362961 Giannatiempo Marco 22/05/1985 59,03

353210 Giliberti Maria Luisa 05/01/1979 57,7

359807 Glorioso Giuseppe 04/07/1986 53,69

350951 Gravina Sergio 28/10/1979 53,4

351303 Greco Michele 16/12/1976 53,69

358334 Guarino Claudio 29/08/1978 63,03

353692 Guerra Rita 04/01/1989 59,69

353915 Guerriero Francesca 30/04/1992 53,03

244210 Iannotta Giovanna 27/08/1971 54,03

244318 Iazzetta Loredana 15/06/1969 52,72

234005 Illiano Marianna 30/06/1986 55,7

234004 Imparato Lucia 10/04/1977 54,73

363753 Interlandi Giuliano 18/06/1998 55,71

239666 Iodice Andrea 02/12/1978 52,72

239640 Iodice Roberta 20/09/1983 62,68

351369 Italiano Domenico 10/02/1990 56,36

392698 Kenz Ayoub 01/04/1994 53,39

392681 La Ferrara Ivan 01/05/1973 53,39

392870 La Gatta Antonio 06/12/1990 53,4

392646 La Greca Sara 01/12/1994 59,36

392657 La Manna Michele 20/11/1979 54,38

392883 La Marca Raffaele 17/04/1991 53,7

392706 La Mura Rosanna 30/03/1983 62,69

392586 La Padula Giuseppe 25/06/1981 53,36

388326 La Pietra Dario 17/09/1993 62,04

388005 La Valle Anna 03/07/1962 53,73

392665 Labate Bruna 27/09/1974 53,04

392635 Labate Claudio 26/10/1984 59,03

392515 Lagonia Valentina 01/07/1992 57,05

392600 Lamanda Nicola 22/05/1997 53,02

392670 Lamanna Barbara 04/02/1976 61,36

395111 Lamberti Arturo 10/08/1977 53,72

394795 Lamberti Stefano 07/06/1992 55,71

394800 Lambiase Emanuela 05/01/1986 57,03

395203 Lambiase Nadia 13/03/1982 56,04

395139 Lamboglia Antonio 02/04/1982 56,36

395147 Lancio Sabina 31/07/1990 55,39

395140 Landi Alessandro 17/11/1977 52,73

394839 Lando Simone 02/08/1973 53,71

395175 Landolfi Carmine 16/06/1990 62,02

394787 Landolfi Leandra 03/05/1968 59,37

394850 Landolfo Antonietta 05/12/1990 53,06

394859 Landolfo Luigi 16/02/1993 54,05

394981 Langella Claudio 12/06/1992 56,38

395193 Langella Luigi 04/07/1981 53,73

394861 Langella Vincenzo 06/10/1995 53,4

394856 Langellotti Lazzaro 23/04/1981 55,06

394896 Lanuto Pia 17/08/1990 53,71

395085 Lanza Valentino 06/10/1989 58,38

388285 Lanzaro Antonio 19/09/1976 53,68

388398 Lanzieri Battaglia Antonio 17/10/1988 53,7

388249 Laonigro Alfonsa 25/10/1991 58,36

388126 Larocca Luigi 08/01/1970 57,38

388264 Lasalandra Maria Giovanna 26/02/1980 52,72

388270 Lattanzio Gianluca 18/08/1976 55,03

388413 Laudando Anna 25/05/1977 54,7

388511 Laurenza Manolo 18/07/1981 59,71

388288 Laurenzana Diana 29/09/1963 53,38

388548 Lauri Annabella 13/12/1989 54,37

388323 Laurino Giorgio 09/12/1997 57,7

388390 Lavanga Luigi 21/05/1987 54,36

388348 Laviano Gennarina 13/01/1979 53,05

388410 Lavitola Antonio 01/09/1967 60,69

389804 Lazzaro Pasquale 14/04/1981 56,72

389573 Lazzarotto Anna 04/04/1986 54,38

389724 Lebro Antonio 26/07/1972 56,38

389543 Lena Cota Fabio 12/11/1985 53,4

389508 Leo Giampiero 23/03/1975 57,71

389795 Leonardis Cesare 01/06/1983 52,73

389529 Leone Gelsomina 12/12/1981 55,37

398522 Lepore Raffaele Carmine 16/11/1989 54,02

398729 Lettere Paolo 10/03/1977 57,39

398607 Levrone Emilia 09/08/1974 57,04

398891 Liberti Giovanni 18/07/1987 54,38

398666 Liberti Loredana Ketty 22/11/1975 54,36

398498 Licata Riccardo 30/03/1985 62,04

398588 Liccardo Orsola 21/08/1969 55,04

398642 Liccardo Teresa 25/04/1991 55,36

394170 Licenziato Luigi 10/10/1997 56,06

394705 Lignelli Romina 12/04/1987 54,73

394241 Liguori Francesco 27/07/1988 61,04

394124 Liguori Gennaro 23/09/1989 56,36

394120 Liloia Paola 10/08/1985 58,03

394062 Limone Laura 15/10/1985 61,03

394694 Lionetti Stefania 02/11/1988 57,69

394384 Lippolis Melania 11/01/1982 58,04

394518 Lisena Gabriele 30/04/1972 53,35

394238 Lisi Isabella 28/01/1974 55,05

394738 Litto Daniele 29/03/1990 54,73

394584 Litto Raffaele 14/01/1994 53,7

394463 Liuzzi Gaia 15/08/1984 54,37

394201 Livorno Aldo 11/03/1995 57,71

394409 Lo Brutto Annalisa 11/01/1977 53,7

394171 Lo Presto Francesco 22/08/1974 56,06

400301 Lo Tito Gerardo 18/05/1972 58,72

396165 Lodato Rossella 15/05/1985 55,05

396190 Loffredo Davide 21/08/1999 56,03

396285 Lofino Merilin 14/03/1990 57,02

396233 Lolli Gabriella 19/04/1975 57,37

396182 Lombardi Edda 01/06/1990 61,03

394164 Lombardi Giuseppe 12/09/1989 55,06

396009 Lombardi Grazia 21/11/1990 54,69

396099 Lombardi Orsola 16/01/1976 58,05

396143 Lombardi Sandra 22/06/1986 53,69

396226 Lombardi Sergio 04/05/1984 58,38

396276 Lombardi Valerio 28/04/1972 53,06

394205 Lombardo Laura 22/01/1981 56,35

396133 Londra Salvatore 01/01/1988 61,37

396127 Longhi Gilda 28/10/1985 53,04

394672 Longo Barbara 08/06/1978 54,02

396027 Longobardi Gennaro 08/07/1979 56,69

395998 Lordi Francesco 06/03/1988 60,05

396268 Lorena Luigi 12/09/1986 53,39

400193 Loria Pasquale 21/09/1986 62,71

400393 Loschi Fabio 08/10/1980 57,02

400143 Lotti Pietro 16/02/1989 60,05

400025 Lovito Antonio 09/05/1995 55,06

400205 Lubinati Armando 22/08/1983 53,01

400424 Lubrano Gennaro 14/08/1988 55,38

400010 Lucarelli Gennaro 29/06/1991 56,68

400069 Lucci Carmela 13/09/1993 55,36

400022 Lucia Antonella 02/04/1978 54,04

400221 Luciano Laura 24/06/1982 66,02

400230 Luciano Marianna 12/09/1980 54,37

400088 Lucibello Andrea 30/11/1973 56,06

400064 Lugas Annunziata 28/07/1986 61,38

400398 Luisi Claudia 02/02/1995 54,35

400399 Luisi Lucia 16/05/1989 54,68

400122 Luongo Fabiana 28/05/1980 55,7

393381 Lutricuso Gennaro 29/04/1993 53,02

393459 Macioci Alessandro 07/03/1986 53,69

393212 Maddalena Marco 04/04/1997 58,72

393009 Maggio Maurizio 23/06/1981 54,37

393054 Maggiorani Valentina 16/02/1993 59,36

392964 Magliano Caterina 17/04/1988 55,39

392929 Maglieri Gabriele Maria 27/01/1994 53,4

393369 Maglio Consiglia 05/04/1984 53,05

393196 Maglione Giuseppe 14/11/1987 55,71

393103 Maglione Giuseppina 27/06/1983 54,38

393462 Maglione Marco 05/03/1982 58,38

393285 Magliulo Giovanni 01/07/1987 64,04

385806 Magnete Giuseppe 17/03/1984 59,71

385774 Maiale Domenico 02/08/1992 57,39

386155 Maiello Giulio 14/01/1968 53,73

386174 Maiello Valentina 28/12/1975 57,36

386134 Maiello Vincenzo 11/06/1988 55,39

385927 Maiese Agostino 28/12/1980 59,69

385984 Maiese Danilo 25/08/1985 59,03

386383 Maietta Luigi 24/01/1990 54,06

386158 Maietta Roberto 12/02/1980 55,06

386225 Maio Carmelina 02/05/1972 52,72

386208 Maio Mimmo 09/11/1988 54,05

385797 Maiorano Ester 19/08/1982 58,72

385987 Maisto Immacolata 13/03/1978 56,04

388574 Malangone Genoveffa 31/07/1979 53,04

388651 Mancini Sonia 08/06/1980 53,39

389934 Manco Maria Immacolata 03/11/1987 53,71

388817 Mancuso Azzurra 28/10/1986 58,38

388553 Manera Irene 22/01/1986 56,06

390091 Manfra Luigi 03/03/1974 53,4

389906 Manfredonia Ernesto 29/08/1988 57,35

390290 Mango Giuseppe 30/06/1991 54,71

390139 Manna Alessandro 16/05/1966 54,37

389943 Mansi Marco 13/06/1986 57,38

390131 Mansi Roberto 01/07/1985 53,03

385404 Manteria Mariacarmela 12/08/1985 53,4

385365 Manuguerra Davide 04/10/1991 61,37

385592 Manzi Natalia 01/05/1972 57,38

385749 Manzione Mirko 19/09/1981 55,06

385637 Manzo Gennaro 11/08/1969 55,36

385467 Manzo Nicola 06/12/1982 54,72

385470 Manzo Sergio 06/01/1961 57,71

385450 Marano Fabiola 31/10/1985 56,37

385427 Marano Giulio 27/02/1987 53,72

385649 Marano Orsola 01/01/1980 55,36

395548 Marchese Francesco Junior 22/09/1987 58,72

395807 Marchionibus Bruno 27/10/1991 53,7

395645 Marciano Melania 09/05/1976 54,71

395834 Maresca Mariangela 15/05/1985 54,39

395947 Mareschi Michele 24/06/1997 54,05

395904 Marfã¨ Giovanni 05/02/1991 56,06

395662 Marfuggi Marco 25/06/1996 53,36

395919 Mariello Luciano 16/10/1987 53,7

399137 Marino Antonio 05/08/1993 53,4

396367 Marino Luca 12/06/1993 53,05

399121 Marino Rosaria 23/12/1979 53,39

398969 Marino Vincenzo 20/12/1995 63,04

396429 Marino Vittorio 03/09/1967 54,05

399193 Marrazzo Raimondo 06/03/1977 56,06

399112 Marrazzo Valerio 28/01/1983 53,73

398931 Marrese Lorenzo 27/05/1983 61,69

400753 Marrone Giuseppe 07/02/1992 54,73

400641 Marsilio Angelo 13/11/1980 53,73

400705 Martello Stefania 25/03/1992 55,72

400725 Martinelli Fabio 07/03/1973 55,38

400471 Martinelli Giulio 14/05/1992 60,04

400470 Martinelli Ugo 16/10/1976 53,05

400525 Martino Antonio 19/09/1992 57,38

400788 Martino Gennaro 17/10/1978 57,38

400594 Martino Gerardo 30/08/1990 56,38

400811 Martino Paolo 29/10/1988 55,71

400763 Martino Vincenzo 16/05/1980 54,05

400659 Martone Francesca 15/07/1993 56,05

393950 Marullo Rosa 23/06/1980 57,72

387086 Marzullo Valerio 12/01/1988 60,7

393957 Mascolo Ferdinando 27/09/1973 57,38

387046 Massa Chiara 16/07/1989 59,03

393697 Massarelli Ilario 02/01/1974 59,71

393934 Massaro Celeste 12/04/1976 54,02

393925 Massaro Domenico 31/01/1982 53,4

393943 Massaro Domenico 21/10/1982 54,73

393708 Mastellone Teresa 02/02/1984 60,38

386516 Mastropaolo Alessandro 28/10/1974 56,05

386880 Masucci Annamaria 02/01/1978 56,72

386578 Masucci Sara 17/12/1975 57,05

386628 Matarazzo Vincenzina 15/12/1989 59,37

386498 Matassa Giovanni 30/04/1976 54,39

386876 Materazzo Giampaolo 31/05/1972 55,38

386675 Matonti Gerardina 05/09/1989 54,01

386791 Matrecano Diego 13/11/1990 53,68

386641 Matrone Giuseppina 11/09/1978 52,73

386656 Matrone Luigi 21/05/1984 60,05

386553 Matrone Roberta Assunta 14/08/1983 52,73

386845 Matrone Valentina 23/05/1981 53,72

386471 Matta Dario 28/11/1977 52,73

389090 Mauriello Elena 02/09/1983 54,73

388936 Mauriello Elisabetta 26/02/1994 54,73

389406 Mautone Dario 22/10/1983 56,06

389157 Mautone Raffaella 10/07/1984 60,71

389082 Mazza Concetta 16/04/1975 56,37

389145 Mazza Flavio 08/03/1973 63,7

389021 Mazza Mario 22/05/1987 53,38

389121 Mazzarella Giovanni 05/11/1968 63,7

389108 Mazzarella Nina 18/04/1984 54,37

389109 Mazzariello Vincenzo 19/05/1993 54,39

389099 Mazzella Ilaria 27/06/1989 61,35

389322 Mazzocchi Sergio 22/10/1985 53,4

401609 Mazzola Marco 12/04/1991 65,7

401732 Mazzone Paola 16/09/1973 56,34

401713 Mecca Salvatore 19/08/1991 54,7

401580 Meer Vincenzo 14/02/1982 64,69

401613 Melchionda Vincenzo 23/02/1991 54,73

389294 Mele Giuseppe 21/01/1986 53,37

401854 Meles Domenico 12/11/1980 56,37

389151 Melillo Adara 03/03/1973 53,7

401761 Mellone Alfredo 01/07/1993 53,01

391292 Memoli Luca 21/05/1984 53,72

391028 Memoli Maurizio 08/08/1979 66,7

391070 Menale Vincenzo 22/05/1979 54,39

391111 Menditto Antonietta 09/12/1990 53,05

391138 Menna Alessio 21/04/1990 55,03

391228 Mennuni Marcello 14/06/1991 59,03

385338 Menzione Ilaria 22/06/1986 53,35

385339 Menzione Luca 08/05/1992 60,68

391269 Meo Roberto Paolo 22/10/1988 54,38

386074 Meoli Antonio 06/03/1994 56,05

390625 Mercogliano Pierangelo 06/11/1991 54,73

390493 Mercolella Alessandro 28/10/1988 53,4

395452 Mercurio Giuseppe 05/12/1984 54,38

390454 Mercurio Nicola 29/03/1982 54,73

390407 Merola Bruno Luigi 12/08/1983 58,38

386045 Merolla Umberto 03/08/1972 53,39

390641 Mesisca Antonio 10/10/1983 53,39

386050 Micciariello Giovanni 21/05/1992 60,38

390482 Miele Luciano 02/12/1981 57,72

390652 Miele Marco 09/04/1978 64,04

390591 Miele Marco 09/04/1987 54,05

399655 Migliaccio Angela 09/11/1982 63,03

399599 Migliaccio Erminia 05/10/1979 57,38

399371 Migliaccio Giuseppe 24/12/1987 53,05

399508 Migliaccio Giuseppe 30/08/1992 59,38

399420 Migliaccio Marianna 25/07/1985 60,71

399337 Migliaccio Roberta 23/11/1994 54,35

399879 Migliozzi Ferdinando 14/05/1987 62,68

399579 Mignacco Viviana 08/10/1992 56,04

399494 Mignano Domenico 23/06/1983 53,4

399982 Milanese Olga 20/05/1981 56,7

399603 Milo Stefano 07/01/1995 56,06

399388 Milosa Pierluigi 08/06/1992 55,02

399464 Minarelli Claudia 18/04/1986 53,73

399329 Minichiello Antonio 01/03/1983 57,39

399474 Minieri Anna 22/02/1983 58,71

401076 Miralto Pasquale 18/11/1979 58,72

401146 Mirra Massimo 07/09/1987 53,69

400978 Mirto Antonio 30/09/1985 53,06

401151 Mirzaagha Shadi 14/02/1990 53,03

401097 Miscino Rosa 20/07/1985 57,04

400855 Mogavero Alessandro 18/01/1983 55,05

400975 Mogavero Andrea 25/09/1996 52,73

387162 Molaro Paolino 20/11/1972 53,04

387465 Molino Valentina 16/03/1989 54,03

387185 Monaco Emanuela 26/12/1975 55,7

387395 Monaco Maria Franca 02/01/1991 59,03

387263 Monaco Marina 19/02/1971 53,72

387115 Monaco Serena 17/11/1986 59,36

387653 Monda Domenico 14/02/1973 59,36

387614 Monda Silvia 12/03/1983 60,71

393817 Mondello Luigi 18/09/1996 55,72

387556 Monfreda Achille 01/04/1978 58,36

393829 Mongelli Nicola 05/12/1994 54,02

387326 Mongiello Danilo 04/12/1980 57,03

387435 Montagna Alessio 05/10/1991 53,04

387629 Montagna Elena 12/12/1990 56,03

387462 Montebuglio Gaetano 09/06/1981 56,37

387307 Montefusco Anna 15/01/1977 57,39

387571 Montefusco Assunta 28/01/1977 56,04

387413 Montefusco Dario 04/06/1982 63,02

387207 Montefusco Roberto 18/08/1981 56,35

387492 Monteleone Simone 09/11/1990 60,36

391867 Montella Salvatore 27/07/1992 58,7

391957 Montella Teresa 10/06/1983 55,04

392009 Montesano Mariateresa 02/04/1978 53,7

392205 Montuori Vincenzina 27/03/1980 53,03

391986 Morandi Marco 16/07/1983 61,04

392008 Morandin Chiara 11/04/1978 55,71

392078 Moranelli Angelica 14/07/1979 55,7

392051 Morganti Barbara 24/02/1982 53,39

391916 Mormile Anna Chiara 18/03/1990 63,69

379738 Morra Claudio 02/07/1992 54,05

389477 Morra Marianna 31/10/1975 53,4

379614 Morra Paola 02/06/1991 62,02

379727 Morrone Gabriella 24/05/1989 58,35

379497 Moscardino Roberta 02/06/1979 54,7

379333 Moscariello Mara 17/04/1984 59,36

379808 Moscaritolo Tommaso 20/08/1992 54,03

389461 Moscatiello Antonio 10/09/1967 57,39

379728 Moschella Francesca Sofia 10/01/1997 54,68

379544 Moschiano Finisia 04/02/1987 54,04

379749 Motta Gaia 15/04/1994 55,05

379745 Motta Marcella 29/07/1996 55,38

379796 Mottola Gabriele 10/11/1966 53,71

379604 Mozzillo Consiglia 14/10/1982 53,72

379688 Mucerino Antonio 20/11/1979 53,68

379735 Mundo Salvatore 21/04/1994 53,39

376369 Murino Antonio 29/09/1994 54,71

376670 Murolo Melania 02/05/1983 54,72

376672 Murone Raffaele 19/04/1989 53,4

376674 Musco Michele 26/12/1981 56,71

376347 Musella Claudia 24/09/1981 61,38

376508 Musella Enrichetta 13/06/1976 55,36

376345 Musella Martina 12/02/1995 54,67

376525 Musella Paola 24/12/1989 56,69

401850 Mustilli Francesca 17/03/1986 56,06

376372 Muto Ornella 08/05/1979 53,37

378098 Naddeo Carlo 11/03/1965 53,72

378006 Naddeo Federico Maria 04/05/1998 62,35

377933 Naddeo Maurizio 02/02/1969 63,36

378086 Napolano Antonio 10/03/1983 62,35

377856 Napolano Davide 27/06/1995 60,69

378112 Napolano Marco Mauro Roberto 23/07/1971 61,03

377993 Napolano Maria Maddalena 27/04/1983 55,72

391341 Napolano Rosario Luigi 20/09/1994 54,38

377875 Napolano Tammaro 11/10/1966 53,4

378063 Napoli Carlo 23/08/1976 57,05

377955 Napoli Ivana 05/07/1987 55,34

381041 Napoli Maria 01/02/1985 57,69

377968 Napoli Michele 29/05/1982 57,39

378001 Napoli Roberto 15/12/1973 57,04

378118 Napoli Santolo 02/04/1979 57,04

378044 Napolitano Dario 23/12/1985 58,38

378051 Napolitano Donatella 29/06/1989 53,03

378072 Napolitano Francesca 19/12/1988 58,36

381187 Napolitano Francesco 17/02/1971 57,04

377962 Napolitano Francesco 03/04/1991 53,72

378139 Napolitano Gianluca 27/03/1983 64,03

380839 Napolitano Giulia 23/01/1997 56,03

380835 Napolitano Marco 21/05/1982 57,38

381090 Napolitano Mariangela 02/09/1979 53,36

390883 Napolitano Marina 02/08/1984 54,7

380837 Napolitano Matteo 01/09/1987 54,73

380887 Nappa Angela 09/05/1985 52,72

380973 Nappi Francescoantonio 19/04/1984 55,04

381132 Nappo Maria Giuseppina 11/03/1984 55,7

390933 Nardella Mario 10/06/1988 57,37

390797 Nardi Cinzia 01/01/1976 53,04

390779 Nasta Amalia 07/05/1992 54,71

390840 Natale Giandomenico 14/05/1977 57,69

381193 Natale Ivana 10/05/1984 54,04

384210 Natale Salvatore 23/10/1991 57,04

384263 Nativo Luca 18/06/1987 53,4

384326 Natuzzi Annalidia 08/05/1985 56,69

384358 Navarra Antonio 11/04/1987 57,7

383889 Negri Zarsia 08/01/1992 53,4

399753 Nencha Cristina 10/07/1982 54,01

399737 Neri Luca 26/11/1975 54,06

384127 Nicodemo Mariarosaria 03/06/1982 53,72

384012 Nicolãç Gabriella 14/07/1994 54,38

384171 Nicolais Giovanna 31/03/1984 55,68

384059 Nicoletti Luana 15/02/1982 54,7

384142 Nicoli' Cosimo 09/01/1987 58,04

384272 Nicolino Margherita 17/11/1984 56,05

384334 Nicolucci Chiara 20/04/1989 56,69

383882 Nicosia Campo Giovanni Battista 14/12/1978 67,02

383961 Nigro Antonio 06/05/1987 59,36

384096 Nigro Elisa 29/07/1981 59,71

384033 Ninno Davide 15/05/1998 54,03

384282 Nisticãç Andrea 04/05/1971 62,69

383975 Nobis Chiara 19/10/1994 53,05

384274 Nocella Maria 21/03/1987 55,69

384081 Nocereto Mario 18/09/1983 55,02

384323 Nocerino Filomena 02/08/1983 57,39

368044 Nocerino Jacopo 27/05/1996 54,7

367962 Nocerino Marialuisa 22/12/1981 55,71

368056 Noschese Helene 25/10/1980 52,72

368048 Noschese Rosa 28/05/1976 57,37

367881 Notari Marco 05/05/1995 54,05

367810 Notari Riccardo 12/05/1978 57,38

367859 Notarstefano Lorenza 23/01/1990 59,36

367963 Noto Stefania 23/04/1979 54,37

368117 Novati Gianmarco 26/08/1988 57,05

367772 Noviello Enzo 19/01/1986 57,68

367886 Noviello Francesco 11/07/1982 57,37

367993 Noviello Giusy 27/01/1991 66,01

367888 Nozzolillo Carolina 27/08/1990 53,01

367729 Nugnes Fabiana 13/07/1985 57,02

367894 Nunziata Emma 15/02/1983 52,72

367911 Nunziata Luigi 19/03/1998 54,37

367982 Nunziata Michela 26/03/1988 53,39

367893 Nunziato Antonio 20/03/1992 55,72

367867 Nusco Amedeo 18/07/1968 54,72

387913 Nuzzo Elisa 29/10/1973 53,4

387731 Nuzzo Veronica 04/10/1979 56,37

370577 Occhino Paolo 03/07/1985 54,05

387834 Occhiuzzi Laura 23/05/1990 54,04

387928 Occhiuzzi Sergio 27/11/1976 62,04

370583 Ocone Rita 16/05/1985 53,35

370680 Offi Andrea 12/07/1992 56,06

370780 Olino Francesca 04/04/1978 53,4

387706 Oliva Andrea 25/08/1975 53,4

370805 Oliva Michele 11/05/1987 55,35

370558 Oliva Valeria 17/04/1991 55,38

387845 Oliveto Angela Maria Gerarda 16/04/1984 54,05

370738 Oliveto Giuseppe 26/06/1991 61,34

370659 Oliviero Lucia 13/04/1995 54,05

370475 Ollã Filippo 16/12/1992 53,71

387793 Ombrato Gianluigi 07/05/1986 56,04

370845 Ondoso Raffaele 22/01/1986 53,4

370461 Onorino Irene 09/04/1985 55,39

387932 Onza Diego 04/04/1973 60,37

387916 Orabona Antonia 10/09/1995 54,36

370690 Orabona Luisa 16/04/1992 58,35

387780 Orafo Antonio 16/06/1977 57,39

370667 Oranges Celestino 30/06/1975 55,06

387837 Orciani Gianmarco 25/05/1993 53,34

370586 Orefice Filomena 09/08/1984 54,37

370763 Orefice Mara 27/07/1992 58,38

370421 Orefice Maria 21/02/1989 55,03

370462 Orfeo Ilaria 26/11/1988 62,69

392249 Orlandi Gennaro 15/02/1989 56,72

392315 Orlando Arturo 30/06/1989 55,35

392296 Orlando Pierpaolo 18/06/1972 55,72

391660 Orlando Raffaele 22/07/1986 54,71

392436 Orrei Ramona 25/03/1980 54,39

391618 Orsi Michele 05/09/1972 54,03

391590 Orsini Filomena 29/04/1974 54,73

391530 Ossano Domenico 08/03/1966 58,37

391508 Ossano Francesco 22/02/1999 54,38

391512 Ottati Luigi 06/10/1990 56,06

391550 Pacchioli Espedita 11/05/1980 53,73

392270 Pace Donato 01/05/1980 54,37

392356 Pace Valeria 11/08/1981 54,38

391580 Paciello Lorenzo 31/05/1992 53,04

392361 Pacifico Silvana 17/04/1974 56,06

391432 Pacillo Valentino 21/05/1988 53,4

380205 Pagano Alessandro 18/10/1965 53,72

380087 Pagano Angela 24/01/1978 53,7

379981 Pagano Antonio 23/10/1991 56,06

380036 Pagano Daniela 17/08/1979 54,36

379863 Pagano Francesca Maria Pia 20/04/1984 58,38

388193 Pagano Fulvio 24/03/1981 52,72

380141 Pagano Giampiero 20/07/1965 58,38

379890 Pagano Giovanna 25/07/1988 55,72

379885 Pagano Simona 05/11/1979 58,72

379854 Pagano Valentina 12/03/1993 53,38

380112 Pagano Vincenzo 22/09/1968 59,71

380132 Pagliaro Monica 20/07/1986 56,36

379944 Pagliuca Elena 21/02/1964 56,04

379986 Paladino Antonella 18/01/1981 53,38

379987 Palazzi Edgardo 05/07/1974 53,4

380221 Palazzo Ernesto 01/05/1989 57,35

380010 Palazzo Gianluigi 14/10/1992 57,04

388194 Palazzo Ilaria 20/08/1987 53,06

380008 Palermo Alessandro 27/07/1997 58,35

380254 Palermo Clotilde 07/02/1988 54,06

391684 Palescandolo Fabrizio 26/06/1973 53,05

380066 Palladino Alessia 23/12/1990 58,03

380302 Palladino Armando 06/06/1987 53,7

380189 Palladino Chiara Rita 18/04/1973 54,71

376855 Palladino Vittorio 25/10/1991 53,37

376975 Pallante Elena 06/12/1980 63,37

377019 Palma Antonio 03/06/1996 53,69

377024 Palma Domingo 16/11/1992 53,7

376719 Palma Francesca 07/01/1980 54,37

376861 Palma Luigi 07/03/1995 54,06

376991 Palma Maria Chiara 18/11/1989 55,72

380303 Palma Roberto Oscar 07/05/1984 55,05

376751 Palma Valentina 14/02/1997 53,01

376995 Palmenta Giuseppina 24/07/1965 52,72

379646 Palmese Giulia 27/09/1989 54,7

376982 Palmieri Alessia 20/06/1993 57,37

376872 Palmieri Angela 31/05/1977 53,38

376920 Palmieri Carmen 17/02/1993 58,72

376846 Palmieri Emanuele 28/05/1994 55,38

376736 Palmieri Giuseppe 27/06/1984 57,7

379945 Palmieri Raffaele 22/08/1989 60,04

376721 Palmieri Rosaria 03/05/1978 54,06

377056 Palmieri Sergio 17/08/1980 53,39

376783 Palmieri Umberto 11/03/1982 66,36

376710 Palmieri Vincenzo 22/07/1979 53,04

376960 Palmiero Luigi 04/07/1983 55,06

378437 Palomba Aurelia 29/11/1986 59,37

378306 Palomba Serena 03/12/1987 53,39

378447 Palombella Maria Giella 21/02/1973 59,37

378220 Palombella Raffaele 22/08/1974 56,38

378276 Palombo Giuseppe 21/12/1987 53,7

378165 Palumbo Amalia 23/07/1971 53,04

378430 Palumbo Attilio 10/02/1985 58,35

378418 Palumbo Daniela 02/06/1977 53,37

378436 Palumbo Davide 19/01/1999 53,4

378314 Palumbo Fiorentino 31/03/1973 53,03

378461 Palumbo Martina 19/07/1991 54,06

378308 Palumbo Olindo 07/05/1969 57,38

378325 Palumbo Roberta 30/10/1989 62,04

378422 Palumbo Rosalia 05/10/1991 60,37

378159 Palumbo Salvatore Emmanuele 12/09/1990 60,37

378495 Palumbo Serena 16/05/1975 59,37

378272 Panarese Maria Cristina 23/08/1981 55,03

378208 Panariello Annapaola 20/11/1990 52,72

381668 Pandico Michele 08/06/1994 55,05

381414 Pandolfo Luca 22/08/1974 53,39

381451 Pandolfo Pierpaolo 23/01/1969 63,04

381713 Pane Antonino 04/09/1996 55,39

381676 Panella Gabriele 23/02/1985 53,37

381765 Panini Carlo 11/09/1981 60,37

381368 Pannella Antonio 28/08/1987 55,05

381501 Pannone Carmine 15/01/1982 57,05

381829 Panzariello Salvatore 04/05/1991 56,7

381377 Panzariello Umberto 07/06/1986 53,71

381803 Paolillo Domenico 05/10/1991 54,73

381524 Paone Luigi 04/06/1984 53,4

381425 Paonessa Antonio 08/06/1990 56,03

381564 Papa Alessia 02/01/1986 60,7

381389 Papa Eugenio 26/04/1979 54,06

381805 Papa Maria Beatrice 05/09/1987 53,73

381793 Papa Maria Francesca 31/08/1980 53,4

381274 Papa Salvatore 28/01/1973 57,05

381543 Papaccio Andrea 30/08/1990 58,05

384657 Papallo Simone 12/08/1996 54,04

384831 Papandrea Mariano 04/07/1977 59,71

384628 Pappalardo Alfonso 12/01/1989 61,37

384667 Paracuollo Grazia 20/02/1991 53,7

384468 Paradiso Antonio 24/02/1995 55,72

384433 Paraggio Paola 02/02/1995 54,34

384659 Parcesepe Ida 10/10/1973 55,02

384925 Pardo Marisa 26/04/1984 53,71

384630 Parente Luca Enrico 06/04/1994 53,71

384909 Parente Pietro 03/07/1984 57,39

384462 Parente Umberto 24/02/1988 58,38

384719 Parisi Christian 23/12/1990 54,37

384636 Parisi Filomena 19/09/1983 60,37

384581 Parisi Luciano 27/06/1982 67,69

384770 Parisi Rosaria 11/06/1974 57,05

391586 Parisi Valeriano Antonio 15/12/1988 55,7

384382 Parla Enza 14/04/1980 54,04

384570 Parlato Carla 05/01/1978 62,04

384609 Parrella Sergio 09/06/1986 55,71

368519 Pascale Angela 30/12/1987 59,05

368537 Pascale Emanuele 22/01/1991 55,04

368393 Pascarella Gisella 22/09/1984 55,37

368569 Pascariello Angela 15/03/1989 54,04

368493 Passarelli Carla 25/06/1994 53,04

368285 Passariello Salvatore 24/11/1986 55,06

368146 Passaro Elvira 13/04/1984 60,38

368352 Passaro Luca 15/12/1986 59,69

368342 Passaro Michele 07/06/1977 56,06

368148 Passero Maria 23/09/1984 53,39

368367 Pastore Alessandro 19/08/1998 54,38

368509 Pastore Antonio 21/12/1989 54,36

368229 Pastore Fabio 22/01/1993 55,35

368230 Pastore Laura 02/12/1978 67,03

371137 Patanã© Fabio 21/07/1976 56,06

371000 Paucech Antonio 03/11/1984 52,72

371040 Paura Dario 08/01/1991 54,02

371086 Pecchia Mauro 30/01/1984 55,06

387702 Pecorelli Mattia 11/02/1978 70,69

371069 Pede Salvatore 19/12/1985 57,71

370939 Peduto Francesco 07/04/1984 55,04

370432 Pellecchia Luca 23/09/1983 53,4

371167 Pellecchia Paola 15/02/1975 54,73

371126 Pellegrino Alessandro 18/11/1992 53,04

370526 Pellegrino Raffaele 20/10/1983 57,69

397619 Peluso Emanuele 04/10/1993 56,06

397445 Peluso Marcello 05/09/1979 56,03

397791 Pengue Giovanna 26/07/1971 53,05

397840 Pepe Antonio Davide 16/11/1988 54,73

397425 Pepe Daniela 24/02/1975 56,68

397604 Pepe Generoso 11/04/1979 58,71

397380 Pergola Roberto 15/06/1983 53,71

380423 Pericoli Emanuela 05/02/1983 56,39

380613 Perna Domenico 06/07/1987 57,03

380718 Perna Myriam 04/08/1984 60,7

380776 Perna Nicola 25/02/1968 55,7

380476 Perone Maurizio Stefano 15/01/1979 54,7

380443 Perrella Lorenzo 12/01/1996 58,01

380389 Perretta Enzo 11/02/1981 57,05

380688 Perrotta Giuseppe 15/12/1981 72,02

380603 Perrotta Valeria 21/07/1986 53,35

377225 Perugini Donatella 05/05/1995 55,03

377309 Pescatore Guglielmo 21/08/1968 53,39

377067 Pesce Pasquale 05/11/1985 53,4

377348 Petrella Andrea 03/08/1979 53,4

377063 Petrellese Antonio 10/09/1982 53,39

377075 Petricciuolo Cristiano 12/12/1989 59,05

378881 Petrone Luca 14/01/1976 58,72

378522 Petronelli Michele 27/05/1976 55,06

378517 Petrosino Luca 15/07/1984 61,71

378735 Petruccelli Fabio 14/08/1994 58,01

378644 Petteruti Gianni 08/08/1982 60,71

378719 Petti Antonio 13/08/1968 60,7

378746 Pettrone Francesco Pio 07/08/1991 64,04

378541 Pettrone Pasquale 06/09/1988 65,35

378900 Peverada Dario 15/04/1980 54,06

378710 Pezzella Enza 15/06/1993 54,05

397145 Pezzera Luigi 23/06/1983 55,37

397213 Piano Pellegrino 22/06/1983 54,03

397138 Piantedosi Carmine 11/02/1982 55,04

381985 Piantedosi Pellegrino 08/07/1984 55,05

381953 Piazzolla Pierpaolo 07/04/1978 54,38

382063 Picardi Marco 19/06/1975 53,02

381878 Picardi Simone 17/11/1980 53,38

382140 Picarone Andrea 02/03/1992 57,39

382167 Piccirillo Gennaro 23/12/1962 58,05

382144 Piccirillo Salvatore 06/09/1988 54,71

397219 Piccolo Martina 09/05/1989 55,05

382010 Piccolo Paola 25/11/1986 53,72

381909 Picone Carmela 20/03/1995 54,04

385218 Pieri Ilaria 10/04/1996 52,72

396690 Pierro Anna Veronica 03/10/1988 53,38

385208 Pietropaolo Rosalia 09/03/1982 54,69

396635 Pietropaolo Valentina 11/09/1981 53,38

385075 Pignatelli Maria Rosaria 29/10/1975 59,37

396803 Pignatiello Domenico 03/04/1980 53,73

396757 Piliego Greta 20/05/1987 58,37

385246 Pinto Claudio 15/02/1986 58,72

396781 Pinto Giovanna 24/12/1986 53,7

396671 Piombino Giovanni 20/01/1979 57,39

385295 Pipolo Pierpaolo 26/11/1993 54,37

396584 Piramide Enrico 21/07/1995 60,69

396602 Pirone Pasquale 12/03/1994 58,04

385291 Pironti Mario 03/06/1967 57,37

384987 Pirozzi Dario 27/06/1990 55,71

369055 Pirozzi Tommaso 11/12/2000 53,4

368650 Pisani Antonella 13/02/1986 52,73

368719 Pisano Davide 30/06/1982 55,03

368953 Pisapia Antonio 17/02/1987 53,4

368915 Pisapia Maria 30/03/1978 54,73

368761 Pisciottano Giulia 16/10/1991 53,06

368875 Piscopo Gaetano 28/11/1990 53,34

368666 Piscopo Gaetano 05/01/1985 56,34

371625 Piscopo Maria Rosaria 03/05/1979 54,06

371312 Piscopo Maurizio 07/10/1987 53,7

371455 Piscopo Nunzia 04/10/1980 53,06

371396 Piscopo Vincenzo 09/09/1985 64,04

371395 Piselli Mario 01/08/1970 53,38

371354 Pizzi Giuseppe 13/01/1998 55,38

371353 Pizzolante Angela 10/04/1987 66,03

371736 Plaitano Rosita 11/01/1992 54,7

371578 Platella Serena 06/06/1988 55,05

371387 Polimeno Giuliano 03/03/1989 58,05

371633 Polio Francesco 23/12/1997 55,7

371517 Polito Elena 16/02/1985 54,38

371641 Polito Emanuele Donato 07/08/1996 56,06

371752 Polito Giuseppe 19/04/1979 53,69

371378 Polito Manuel 29/04/1976 57,39

371518 Polizio Virginia 29/08/1987 57,7

371374 Pollasto Francesco 23/09/1988 52,72

371436 Pollastri Stefano 01/07/1985 53,71

371365 Pollice Mariagiovanna 04/05/1982 57,39

371778 Polvere Antonella 13/05/1974 58,7

371767 Pondo Miriam 12/04/1995 53,71

371897 Pontillo Liliana 19/08/1974 61,01

371872 Pontrelli Vito 01/07/1977 53,02

372151 Ponzo Silvana 26/11/1981 56,7

372185 Porcaro Mario 03/02/2001 55,68

371899 Porcasi Fabio 27/07/1973 58,05

372286 Porcelli Albamonte 01/01/1976 61,04

372158 Porciello Massimiliano 05/07/1976 53,02

372249 Porfidia Alfredo 14/07/1969 55,39

371984 Porfidia Giuseppe 11/04/1979 53,71

372138 Porricelli Maria Concetta 09/09/1998 53,05

372216 Porrino Francesca 13/05/1988 53,02

371837 Porrone Pasquale 17/05/1988 55,37

372263 Portacelli Tiziana 19/11/1978 53,67

372081 Porto Rossella 24/08/1980 53,05

372232 Porzio Mariateresa 22/08/1982 54,7

372100 Porzio Raffaele 01/01/1963 53,38

372275 Postiglione Mario 15/12/1993 54,7

371856 Postiglione Raffaele 26/04/1989 57,36

372207 Postiglione Valentina 26/08/1985 53,4

372190 Postorino Caterina 13/02/1993 53,03

372168 Pota Consiglia 02/10/1977 54,37

371834 Poziello Anna 09/01/1999 61,36

372288 Pozzuoli Giovanna 14/03/1983 55,37

372150 Pozzuto Giuseppe 16/06/1984 59,04

371970 Prete Stefania 27/12/1990 54,35

372022 Preziosi Lorenzo 04/08/1990 56,69

371961 Preziuso Pietro 05/06/1994 55,38

402236 Primavera Amelia 11/02/1966 57,02

402118 Primiani Paolo 02/02/1967 55,03

402156 Priore Francesco 03/10/1994 57,02

402057 Prisco Rachele 21/07/1988 62,7

402130 Prisco Sabrina 04/02/1970 58,71

402285 Privitera Lucia 01/04/1985 59,04

402072 Procaccino Rosanna 27/12/1973 58,05

402212 Procenzano Luca 01/04/1980 54,72

402061 Procida Lucia Carmela 10/01/1981 55,02

402207 Proietti Cesare 11/09/1969 58,72

402292 Proietti Martina 27/06/1989 56,36

402395 Prositto Gelsomina 15/01/1991 56,06

401986 Prospero Ferrara Gianluigi 30/10/1980 59,38

401941 Proto Fiorenza 04/01/1974 55,69

402183 Provenzano Stefania 06/09/1981 57,01

401951 Provvisiero Carmine 06/12/1993 53,36

402345 Puddu Valerio 24/11/1979 53,04

402262 Pugliese Fabiana 02/04/1974 53,06

402295 Pullo Lucia 08/06/1973 60,38

398155 Puopolo Rosaria 03/02/1976 55,37

398069 Puorro Rosa 17/12/1984 57,72

398259 Puzella Francesca 13/11/1989 55,04

398237 Quaglia Patrizia 27/06/1978 58,03

398017 Quaglia Roberta 15/02/1978 56,01

398214 Quaresima Laura 13/04/1985 54,39

398136 Quarta Michele 18/01/1998 58,04

398173 Quartuccio Arturo 25/07/1970 55,35

397941 Quartuccio Italo 06/11/1982 53,72

398240 Quartuccio Natascia 30/08/1991 58,68

402046 Rachiglio Vincenzo 09/06/1985 56,7

398217 Radice Vincenzo 23/04/1987 53,73

398004 Rafaele Luca 21/08/1981 52,73

398302 Raffa Tiziana 20/09/1975 53,06

398324 Raffone Marialuisa 19/12/1988 54,73

398110 Ragni Ilenia 15/06/1979 53,4

378903 Ragosta Emanuele 19/03/1988 55,71

379052 Ragozzino Angela 23/05/1982 61,69

378971 Raia Antonella 26/04/1981 54,39

379170 Raia Luisa 05/09/1980 53,06

379168 Raia Massimiliano 25/08/1979 54,04

379056 Raia Riccardo Antonio 09/06/1975 56,39

379173 Raimondo Mariamaddalena 10/07/1984 54,04

378926 Rainone Grazia 07/02/1974 57,37

378798 Raiola Antonio 10/05/1988 53,06

379247 Raiola Luisa 14/09/1982 54,36

375074 Ranucci Castrese 10/08/1995 54,05

379083 Rapicano Luigi 12/05/1988 55,38

375169 Rapuano Antonio 28/01/1978 57,36

375010 Rapuano Luigia 03/08/1985 55,01

374927 Rasulo Umberto 11/05/1991 55,38

375264 Raucci Francesco Antonio 24/06/1992 58,03

375085 Ravezzi Sara 08/08/1977 54,69

375399 Razzano Rosella 07/09/1973 56,7

374994 Razzano Simone 02/11/1991 55,06

375196 Rea Ciro 18/02/1989 59,36

375160 Rea Guglielmo 18/02/1971 53,06

375282 Rea Maria 18/10/1988 54,04

375271 Rea Rita 22/09/1982 53,73

375186 Recalina Rosa Maria 23/01/1981 54,72

374852 Recano Luca 16/02/1988 55,7

374921 Recinto Giovanni 22/09/1981 56,7

375407 Recupero Sara 15/06/1985 54,68

375242 Rega Filomena 01/05/1984 59,7

375104 Rega Francesca 13/04/1992 59,03

375234 Rega Rosa 21/04/1985 54,39

374899 Reggio Armando 03/08/1990 55,04

375023 Regina Pasquale 27/06/1978 53,72

374950 Reia Antonio 15/12/1989 61,7

375081 Reitano Nello 04/12/1989 54,71

377735 Rendina Ciro 29/02/1980 53,39

377678 Rendina Gabriella 02/03/1971 55,36

377512 Rendina Mario 15/03/1967 57,39

377688 Renella Domenico 17/10/1975 54,69

382431 Renoso Manuel 27/09/1987 56,35

382436 Renzi Maria Luigia 20/09/1977 54,39

377716 Renzullo Emanuela 07/07/1994 54,39

377603 Rescigno Carmina 21/07/1981 54,73

377606 Rescigno Michela 23/01/1991 53,68

377571 Restino Flavia 27/06/1991 58,72

377508 Retillo Filippo 10/05/1966 58,35

377467 Ribellino Giovanni 12/09/1998 53,73

382421 Riccardelli Eugenio 17/06/1976 61,37

382337 Riccardi Alessandro 13/06/1993 52,72

377553 Riccardi Danilo 27/06/1989 54,39

377484 Riccardi Vincenzo 14/10/1977 54,7

396922 Riccardo Emanuele 20/02/1987 56,06

377476 Ricci Flavia 17/01/1987 58,37

377687 Ricci Francesco 23/07/1977 56,06

396885 Ricci Linda 07/08/1983 52,73

396901 Ricci Lucrezia 19/03/1993 56,7

377671 Ricciardi Daniele 31/05/1975 53,4

377769 Ricciardi Diana 13/05/1987 56,69

377781 Ricciardi Ester 30/11/1988 58,35

377750 Ricciardi Filippo 11/09/1989 58,36

382553 Ricciardi Giovanni 04/03/1996 55,71

382417 Ricciardi Giovanni Rino 18/10/1980 62,37

377576 Ricciardi Marcella 27/08/1991 59,68

382416 Ricciardi Maria Rosaria 21/03/1969 55,38

377491 Ricciardi Raffaele 30/03/1994 59,35

382387 Ricciardiello Luigi 13/11/1991 54,73

377549 Riccio Armando 09/09/1988 59,71

377778 Riccio Fabio 24/08/1987 59,35

369491 Riccio Maria Rosaria 29/04/1968 56,03

369434 Riccio Renato 20/09/1989 59,34

369173 Riccio Vincenzo 18/08/1992 55,71

372346 Ricciuti Giovanbattista 12/03/1979 56,7

369163 Ricco Davide 18/08/1974 58,35

369132 Ricco Raffaele 06/12/1960 53,38

369192 Richiello Giusi 31/01/1977 53,4

369447 Rinaldi Angelo 19/01/1990 53,71

369240 Rinaldi Carmen 22/10/1984 53,39

369329 Rinaldi Domenico 18/05/1991 55,06

369178 Rinaldi Federica 30/01/1984 53,39

369166 Rinaldi Nicoletta Pia 15/10/1991 54,05

369250 Rinaldi Nunzia 02/01/1993 56,04

369445 Rinaldi Pier Donato 09/09/1997 53,37

369167 Rio Francesco 24/06/1991 56,69

369261 Ripassi Michele 27/11/1996 56,72

369114 Ripesi Davide 07/11/1985 65,03

369390 Riselli Carlo 04/12/1991 55,37

369147 Risi Alessio 18/10/1987 57,39

369423 Risi Giovanna 19/01/1980 54,7

369141 Risoli Cesare 09/09/1985 61,37

369292 Rispoli Luca 22/11/1980 55,72

369444 Rispoli Roberto 01/02/1992 53,02

369111 Riva Mariarosaria 05/06/1984 60,68

106352 Rivetti Federica 17/01/1993 63,03

106187 Rivetti Vincenzo 08/03/1969 58,05

106272 Riviello Ennio 28/07/1977 55,69

106364 Rizzo Diego 12/03/1977 52,73

106680 Roberto Sara 06/03/1984 53,72

106331 Robustelli Francesco 08/04/1997 61,03

106277 Robustelli Rosa 16/11/1969 54,05

106509 Roca Giuseppe 28/01/1981 53,04

106838 Roca Goffredo 19/01/1972 53,4

106396 Roca Miriam 16/08/1985 53,7

106532 Rocco Mariarosaria 02/02/1993 55,37

372685 Romano Laura 20/10/1981 62,04

372792 Romano Luigi 05/08/1982 61,04

372866 Romano Marco 29/11/1969 53,39

372909 Romano Pasquale 13/06/1992 53,03

373015 Romano Patrizia 24/09/1978 53,03

373040 Romano Raffaele 25/10/1978 59,05

372730 Romano Raffaele 11/09/1992 57,39

372904 Romano Umberto 31/03/1990 56,04

373087 Romano Valentina 29/06/1988 57,37

373030 Romano Valeria 04/03/1986 54,37

372841 Romanucci Carlo 20/05/1996 54,38

372770 Romanucci Carmine 17/12/1979 57,39

372988 Romei Gerardo 02/04/1980 52,73

372624 Romeo Giovanni 16/11/1983 58,36

372683 Rondinella Roberta 19/02/1986 55,37

372689 Ronga Valerio 01/09/1993 55,69

372908 Rosa Pierpaolo 04/02/1983 57,05

372972 Rosalia Bernardo 11/04/1979 54,36

402418 Rosati Roberto 23/07/1997 54,37

402860 Rosato Aldo 10/01/1986 53,71

402559 Roselli Antonella 01/10/1971 52,73

402481 Rossetti Alessandro 21/12/1983 54,7

402882 Rossi Carmen 13/03/1985 59,7

402710 Rossi Marcella 17/01/1989 57,38

402826 Rossi Nino 15/08/1975 55,36

402555 Rotondella Francesco 23/07/1988 54,69

402632 Rotondi Gabrio 16/03/1974 62,69

402439 Rubino Luigi 11/07/1983 55,06

402421 Rubino Nicolãç 10/09/1987 57,38

402740 Rubino De Ritis Martina 05/10/1988 53,71

402667 Ruffo Alessandro 19/08/1990 53,4

398436 Ruggia Assunta 06/06/1979 55,39

398490 Ruggiero Antonio 12/08/1962 61,03

397013 Ruggiero Michela 09/04/1981 56,7

398441 Ruggiero Vittoria 17/04/1993 53,7

398372 Ruocco Adele 06/09/1992 62,04

398176 Ruocco Emiliano 16/01/1976 58,37

398348 Ruocco Giovanni 03/11/1976 56,71

386413 Ruotolo Antonio 25/08/1982 57,39

373348 Rusciano Antonio 16/06/1985 57,36

373524 Rusciano Maria Rosaria 14/04/1980 53,05

391695 Russiello Giustina 20/08/1992 57,39

373329 Russo Antonio 30/05/1991 57,38

379266 Russo Carla 11/05/1980 54,04

375968 Russo Concetta 16/09/1972 61,37

376046 Russo Davide 15/02/1991 53,72

375699 Russo Fabio 13/02/1996 56,7

375743 Russo Gennaro 26/02/1979 58,37

375948 Russo Gianluigi 24/04/1976 66,7

375671 Russo Giovanni 17/06/1993 54,72

375751 Russo Giulio 13/04/1985 53,4

375580 Russo Leonardo 18/07/1990 53,04

375532 Russo Luciano 18/05/1983 56,37

375758 Russo Luigi 19/12/1968 63,37

375627 Russo Marco 25/03/1971 55,06

375824 Russo Nicoletta 31/01/1990 55,7

383061 Russo Tommaso 17/05/1982 54,04

383153 Russo Vincenzo 19/04/1982 54,72

396334 Russo Vincenzo Amedeo 07/10/1988 60,71

382835 Russo Viviana 10/10/1986 57,39

382853 Sabatiello Evita 29/08/1985 62,02

383183 Sabatino Vincenzo 25/05/1992 55,05

382894 Sabbarese Valentina 22/06/1981 54,02

383170 Saccone Pancrazio 16/04/1969 54,37

382995 Saggiomo Marina 22/05/1985 56,72

382768 Sagliocco Antonio 17/07/1984 59,03

383060 Sagnelli Genni 15/06/1980 58,37

369743 Salatiello Pasquale 25/04/1983 55,05

369737 Salcito Roberto 06/12/1979 56,7

369915 Salmeri Antonio Andrea 08/06/1978 59,38

369724 Saltalamacchia Annalisa 03/09/1986 56,69

369702 Salvato Michele 22/05/1986 62,04

369594 Salvi Marzio 14/04/1982 55,03

107388 Salzano Stefania 07/04/1980 58,03

107370 Salzano Vincenzo 27/05/1993 56,71

107261 Salzillo Valentina 06/09/1983 54,71

107098 Sangiovanni Ornella 04/04/1987 53,39

107311 Sangiovanni Raimondo 27/09/1976 56,04

106885 Sannino Claudia 16/04/1989 56,7

107209 Sannino Francesco 22/09/1980 55,71

106886 Sansiviero Marco 07/10/1987 55,04

106891 Sansone Concetta 05/03/1989 55,05

107124 Sansone Fabio 09/03/1983 53,38

107224 Sansone Luigi 10/02/1988 57,04

107115 Santangelo Andrea 19/03/1985 53,37

372431 Santella Pasquale 10/07/1990 54,37

112276 Santillo Pasquale 23/06/1979 58,04

373145 Santoriello Donata 27/01/1975 56,7

372487 Santoriello Raul 30/10/2000 53,06

372519 Santoro Armando Guido 29/03/1989 62,35

112220 Santoro Luca 15/09/1981 57,69

372407 Santucci Fabio 08/06/1972 53,4

402963 Sarnataro Antonio 09/06/1977 56,36

115430 Sateriale Ilaria 18/01/1988 54,34

115329 Satriano Loredana 18/09/1980 53,35

115515 Sauchella Antonio 05/02/1986 53,38

402987 Saulino Mariangela 06/01/1979 55,38

115185 Sautto Daniele 06/04/1984 59,38

115220 Savarese Chiara 21/02/1991 56,02

115474 Savastano Roberta 24/08/1986 55,04

373525 Saviano Domenico 18/12/1992 54,05

373714 Sbordone Fabiana 29/11/1975 55,71

104876 Scarpa Carmela 20/09/1985 52,73

373425 Scarpa Sandro 10/07/1977 57,39

109335 Scarselli Rosita 01/04/1975 58,7

109300 Scatola Paola 02/07/1971 53,73

376214 Scatozza Elisabetta 29/09/1985 54,71

109513 Schettino Maria Stefania 02/04/1993 54,69

109309 Schiano Davide 02/03/1981 53,7

376284 Schiano Di Cola Michele 13/08/1983 54,73

109373 Schiavo Gianluca Paolo 17/05/1979 53,02

376294 Schioppa Beniamino 19/06/1977 57,05

109370 Schipani Piero 30/12/1993 55,71

376209 Scialdone Francesco 28/11/1995 53,06

376198 Sciarretta Esterina 09/05/1989 53,04

376201 Scinto Rosario 03/07/1986 64,37

376224 Scivicco Alessandro 11/11/1989 58,38

109541 Scocca Michele 10/06/1988 54,37

382909 Scognamiglio Fabrizio 01/12/1986 57,39

383380 Scognamiglio Fulvio 10/12/1989 55,7

383242 Scognamiglio Giuseppe 03/05/1973 56,7

383539 Scognamiglio Lidia 19/05/1979 53,72

383457 Scognamiglio Rossella 20/01/2001 52,73

383570 Scognamiglio Simona 19/10/1988 53,71

383439 Scuderi Andrea 18/09/1990 64,69

383669 Segreti Laura 21/08/1988 57,72

383781 Sellerino Mariangela 09/06/1982 54,35

383777 Senatore Antonella 02/04/1980 60,7

370130 Sergi Manuela 28/06/1988 60,71

401290 Serpico Maria Carmela 19/02/1983 53,36

401371 Serpico Teresa 25/11/1977 59,02

369979 Serra Ornella 05/09/1984 53,34

107524 Sessa Maria 25/09/1969 57,38

100150 Sessa Nino 26/04/1991 68,36

107467 Sfara Lorenzo 17/05/1980 54,03

100201 Sgro' Giuseppe 07/07/1983 57,71

100154 Sgroi Danilo 21/04/1992 60,05

107574 Sgueglia Valentina 16/04/1984 56,7

100054 Siani Rosa 25/09/1993 53,37

107561 Sica Concetta 09/07/1984 57,03

107523 Sica Mauro 29/12/1980 57,72

387989 Sicignano Enrico 12/01/1990 57,03

112354 Siddi Salvatore 09/02/1986 54,39

112369 Sieno Elvira 20/07/1980 52,72

112464 Sigillo Marco 18/06/1991 62,35

112823 Silvestri Alessandro 02/02/1990 58,38

112336 Silvestri Mariano 04/05/1981 55,36

112602 Silvestro Marcello 01/06/1970 53,7

112782 Simeone Antonio 30/12/1983 54,05

112508 Simonacci Roberto 13/03/1977 57,71

112550 Simonetti Angela 22/03/1994 54,7

112712 Siniscalchi Michele 29/03/1971 55,37

115985 Sirica Emanuele 21/12/1979 54,69

115785 Sirignano Mirco 07/08/1987 65,7

115783 Sirolli Maria 16/01/1978 54,73

116045 Sisinni Ilenia 22/06/1990 53,69

115979 Slao Alessandra 23/11/1993 56,05

115786 Smeragliuolo Perrotta Luisa 07/05/1981 53,38

115865 Sociale Rosalia 07/03/1961 53,35

115660 Sodano Giovanna Valentina 24/03/1985 54,36

115947 Soleti Lucia 02/11/1981 60,05

115621 Solimeo Viviana 24/05/1991 54,04

115981 Sollo Armando 10/04/1972 59,03

116103 Somma Francesca 30/07/1986 56,03

374158 Sorice Sara 11/12/1984 54,05

374106 Sorrentino Filomena 01/04/1988 53,04

115688 Sorrentino Francesco 14/10/1988 59,7

373981 Sorrentino Gerarda 13/08/1988 53,69

374104 Sorrentino Gerardo 17/10/1994 55,04

374060 Sorrentino Luciano 02/07/1979 54,72

105040 Sorrentino Primavera 26/03/1983 55,06

105193 Sorrentino Raffaele 04/10/1989 53,05

105205 Sorrentino Simona Alessandra 18/09/1987 64,37

105171 Sorriento Antonio 23/03/1992 53,03

105009 Sorriso Nunzia 25/12/1988 53,37

104956 Spada Stefano 07/10/1996 54,73

105148 Spadaro Oriana 20/10/1980 62,69

105162 Spagnoli Gennaro 06/10/1986 54,38

105097 Spagnolo Daniela 02/08/1979 52,73

105293 Spagnuolo Paolo 20/01/1981 59,36

105093 Spallone Luca Angelo 19/11/1981 55,06

105291 Spampinato Riccardo Filippo 03/03/1988 58,36

105265 Spatrisano Fabio 02/08/1978 56,03

105261 Spatrisano Raffaele 18/09/1980 58,72

109795 Spedaliere Ciro 27/11/1982 56,38

109630 Spena Mariano 12/02/1977 59,38

109690 Spera Ivana 11/02/1985 53,7

109561 Sperandio Piero 07/04/1975 59,05

109919 Spezzaferro Alberto Maria 19/06/1982 60,38

110030 Spinosa Marco 12/05/1981 55,05

109719 Spizzirri Mario 03/07/1980 68,69

109863 Stabile Simone Mario 30/09/1988 54,02

110175 Staiano Anna 28/01/1971 55,05

109706 Stancanelli Giancarlo 31/07/1974 53,02

103348 Starace Carmen 25/09/1983 53,38

103514 Stasi Giuseppina 03/08/1994 53,36

383817 Stassano Milena 16/09/1977 54,73

103486 Stefanini Marco 05/12/1991 55,39

103618 Stellato Antonia 25/04/1994 53,73

103169 Strazzullo Flavia 13/03/1987 59,37

103298 Strefezza Vera 22/11/1987 53,4

103522 Striano Daniela 14/12/1975 57,39

103546 Strigari Antonio 12/07/1988 58,03

103330 Suanno Valentina 28/06/1985 55,03

103322 Taglialatela Luigi 10/06/1980 57,36

103554 Taglianetti Lucia 10/05/1987 60,36

370175 Taiani Valeria 08/02/1985 53,36

110702 Tammaro Giulio 07/09/1985 58,71

370246 Tammaro Michele 08/09/1995 64,04

370217 Tanzillo Carmen 22/04/1991 56,71

110824 Tarallo Francesco 19/11/1972 62,37

110716 Tarantino Stefania Lucia 12/12/1978 61,37

104125 Tartaglione Maria Teresa 21/07/1992 64,01

103776 Tascone Stefano 06/12/1981 62,71

104103 Tassinario Pasqualino 13/05/1979 60,05

104127 Tatarella Ciro 12/03/1983 54,05

104206 Tateo Marianna 27/07/1975 53,4

103835 Tavani Silvia 31/01/1983 64,69

103900 Tedesco Antonella 23/02/1988 54,36

104241 Tedesco Antonio 17/05/1973 61,03

103894 Tedesco Giuseppe 17/08/1990 52,72

103743 Telese Maria 24/02/1988 62,04

104134 Tenneriello Luigi 25/04/1977 61,37

103901 Teodonno Gabriella 19/10/1990 54,36

103936 Teoli Quirino 25/06/1990 53,7

103827 Terlino Regina 25/07/1989 55,69

103970 Terlizzi Maria Pina 06/05/1991 55,38

103927 Terminiello Marco 31/08/1981 62,71

104305 Terracciano Giovanni 28/01/1978 56,06

104191 Terracciano Luigi 15/05/1987 57,69

103918 Terracciano Rosario 05/08/1980 63,7

104261 Terralavoro Rosanna 22/07/1981 61,03

103757 Terrecuso Assunta 28/01/1981 53,69

104224 Terreri Serena 23/09/1989 55,7

103843 Terrestre Raffaella 21/11/1973 53,35

103755 Terzo Gianfranco 24/04/1975 58,37

383186 Tescione Simona 19/01/1985 63,35

104036 Tesoriero Bernardo 05/09/1980 53,39

104135 Tesoro Natale 22/12/1986 56,36

104208 Tesorone Mariagrazia 04/04/1988 53,39

103923 Tessitore Angela 30/04/1967 57,71

103851 Tessitore Davide 04/04/1997 52,73

103758 Tessitore Lorenzo 02/05/1973 69,36

103886 Testa Brunella 10/04/1969 54,37

110209 Testa Giuseppe 18/05/1985 65,7

110421 Testa Luigi 14/10/1988 57,36

110574 Testa Maria Laura 27/06/1980 54,73

386586 Testa Nicandro 22/07/1987 56,39

110600 Testa Vincenzo 12/10/1977 54,37

110462 Tiani Tullio 08/11/1986 67,01

110321 Tilocca Fabio 17/10/1977 60,37

110407 Tipaldi Daniele 15/01/1989 54,69

370319 Tirino Salvatore 23/09/1990 60,02

110376 Tirozzi Jessica Rosy 29/01/1991 56,69

110340 Tirri Alberto 16/09/1971 52,73

110575 Tirri Fatima Doron 22/03/1985 54,05

110447 Tiscione Rosa 17/10/1985 53,69

374328 Tiseo Maria Pia 26/03/1997 63,35

382304 Tiso Carmine 15/05/1973 56,05

110262 Tito Graziano 06/11/1987 61,35

110564 Tizzano Rosario 26/12/1991 53,06

110610 Toderico Arnaldo 14/02/1981 53,36

110401 Todisco Carmine 22/12/1992 54,39

110274 Toledo Mario 06/12/1979 53,37

110229 Tolino Daniele 17/05/1980 53,4

374347 Tolve Jacopo 29/12/1988 55,72

390338 Tolve Lorenzo 31/12/1989 54,73

110223 Tolve Marianna 13/04/1977 53,39

370315 Tomaselli Anita 30/07/1980 56,02

110474 Tomeo Donatella 17/10/1980 56,05

110327 Tomeo Maria Ilaria 02/10/1985 55,39

110503 Tomeo Romeo 26/01/1985 58,7

110242 Tommasino Giuseppe 07/10/2000 54,04

110468 Tommasino Luigi 23/01/1972 59,02

110466 Tontoli Giuseppe 12/04/1984 63,36

110332 Tonziello Marianna 10/04/1981 54,02

110365 Torcasio Federica 12/04/1993 55,68

390340 Torcigliani Ione 31/01/1985 56,37

110276 Torinelli Patrizia 17/01/1971 56,38

112988 Torre Aldo 20/01/1991 53,35

113311 Torre Benedetta 10/10/1974 56,72

111008 Torre Carla 19/12/1991 62,04

112994 Torre Giuseppe 08/07/1981 54,7

113317 Torre Luisa Immacolata 11/10/1990 56,37

113076 Torrico Paolo 22/05/1985 53,71

112856 Tortora Amedeo 16/12/1992 56,36

374316 Tortora Antonio 22/05/1991 56,05

113134 Tortora Claudia 17/06/1992 58,68

113241 Tortorella Oto Nicola 16/01/1972 58,03

113218 Tosato Simona 05/06/1974 53,01

113067 Toscano Annunziata 13/09/1974 53,39

113071 Toscano Ida 13/09/1974 54,05

113129 Toscano Marialaura 02/02/1984 56,05

113313 Toska Henri 23/10/1984 62,36

112853 Tosto Antonio 25/05/1981 60,37

113290 Totaro Federica 07/10/1993 54,37

113086 Tozzi Vito 30/08/1987 55,72

112932 Traballesi Roberta 24/10/1988 54,69

113345 Tramontano Lorena 27/05/1977 56,37

113066 Tranchedone Alfredo 03/06/1981 54,69

113306 Tranfa Francesca Maria 26/09/1989 57,02

113198 Tranfaglia Alfonso 08/06/1979 62,04

111093 Trapanese Monica 09/06/1983 53,03

110871 Travaglini Amina 17/06/1970 59,01

111144 Trematerra Raffaele 07/11/1994 53,4

111117 Tremonte Mauro 16/07/1987 54,69

110934 Trentini Massimo 11/03/1988 57,71

110927 Trepiccione Alessio 01/04/1986 54,69

110954 Tretola Clara 08/02/1990 55,38

110872 Tricarico Luigi 31/01/1965 68,02

110894 Trimarco Pasquale 30/04/1976 60,68

110906 Trinchese Felicia 21/04/1990 53,71

111130 Trinchese Geremia 27/05/1999 54,72

110931 Trione Elvira 28/10/1970 58,36

110862 Tritto Elisabetta 28/01/1967 58,38

110964 Trocchia Antonio 22/06/1976 63,7

111241 Trocciola Anna 21/06/1990 53,72

111015 Troia Francesca 29/07/1979 54,69

111112 Troia Giovanni 20/08/1999 54,06

111129 Troiano Alfonso 14/07/1982 59,71

111038 Troiano Anna Maria 19/08/1983 57,37

111092 Troiano Cristian 08/11/1989 62,01

111028 Troiano Domenico 23/12/1986 59,71

110933 Troiano Maria Teresa 12/05/1981 53,72

111175 Troise Daniele 12/01/1972 53,71

105580 Troncone Alessia 21/02/1987 54,38

105318 Troncone Jennifer 18/05/1989 56,38

105532 Tropeano Robertino 08/02/1971 62,35

105625 Trotta Giuseppe 30/07/1987 53,71

105406 Trovato Mariarosaria 28/08/1974 55,37

105617 Trunfio Tommaso 19/10/1987 55,35

105323 Truppa Roberta 03/07/1973 63,04

105311 Truvolo Renata 17/05/1984 66,7

105372 Tubelli Giuditta 28/10/1979 59,68

105346 Tucci Chiara 28/11/1990 53,68

105534 Tucci Mariateresa 10/01/1976 60,35

105331 Tucci Maurizio 28/02/1976 54,03

105374 Tucciariello Donatella 01/09/1979 57,72

105416 Tuccillo Ciro Luigi 22/10/1985 55,06

105317 Tuccillo Marika 21/09/1993 58,04

105585 Tudisco Sofia 05/06/1977 55,72

105539 Tufano Anna 14/03/1967 56,36

105385 Tufano Giusy 18/05/1987 59,35

105363 Tufano Marco 29/06/1988 65,37

105575 Tufariello Antonio 15/10/1978 53,72

105552 Tuffanelli Maddalena 29/08/1977 53,4

105426 Tufo Antonella 22/04/1983 53,72

107899 Tuosto Caterina 21/09/1972 55,35

107710 Turcio Alessandro 22/01/1989 56,03

107665 Turco Benedetta 26/07/1988 57,35

108046 Turco Emilio 16/07/1987 53,35

108005 Turco Federica 15/03/1992 59,37

107923 Turco Francesco 23/10/1991 53,68

107780 Turco Vincenzo 14/08/1974 53,05

108063 Tutini Giovanni 27/05/1969 53,04

107659 Ucchiello Massimo 29/11/1990 57,37

108020 Ucci Federica 20/03/1981 57,68

107898 Ungaro Giovanni 04/08/1992 54,36

108017 Uomo Domenico 04/03/1995 54,36

107873 Urbano Giuseppina Diletta Maria 17/09/1989 56,72

107995 Urciuoli Guido 17/02/1990 55,71

107714 Ursumando Barbara 06/08/1972 57,38

108144 Usai Alessio 27/06/1981 62,71

107660 Vacca Maria Luisa 20/08/1966 56,04

108011 Vacca Sandro 07/12/1969 60,71

108090 Vacca Valeria 13/03/1983 57,03

107996 Vaccaro Luigi 29/07/1998 53,39

107945 Vaccaro Marco 06/06/1989 56,69

108041 Vacchetta Rodolfo Luigi 23/12/1976 53,4

107781 Vacchiarino Valeria 12/06/1999 53,01

108176 Vadurro Giuseppe 10/01/1984 56,36

107887 Vaia Angelo 14/06/1997 67,02

108174 Vaia Antonio 17/04/1980 61,38

107919 Vaino Patrizia 15/06/1976 53,73

108086 Valente Francesco 18/10/1981 57,37

107782 Valente Maria 22/09/1973 54,73

108072 Valentino Bartolomeo Luca 07/11/1993 53,73

107697 Valentino Carlo 11/03/1983 55,06

108042 Valentino Carmine 28/09/1989 56,34

113769 Valentino Ludovico 05/02/1967 56,03

113929 Valentino Maria 17/10/1985 53,72

114022 Valentino Silvia 27/03/1992 56,68

114173 Valentino Valentina 21/02/1981 53,05

114116 Valerio Marco 13/10/1975 56,04

114248 Valletta Andrea 06/03/1988 55,35

114004 Valletta Filomena 07/02/1992 55,39

113721 Valletta Mauro 23/08/1984 56,03

114159 Valletti Lucio 18/10/1995 53,04

113859 Vallone Martina 06/07/1994 64,7

113731 Vanacore Ciro 28/05/1986 54,73

113790 Vanacore Concetta 21/05/1981 61,36

114146 Vannetiello Paola 23/09/1987 57,36

114261 Vannucchi Giuseppe 27/12/1984 59,35

113811 Varavallo Gennaro 23/05/1977 53,4

114175 Varchetta Andrea 15/10/1987 62,04

113764 Varchetta Lucia 19/11/1985 59,38

113847 Vargiu Bruno 22/03/1984 58,7

114015 Varonesi Annarita 30/12/1992 53,71

113970 Varriale Francesco 03/05/1988 54,72

113909 Varriale Manuela 20/06/1977 55,05

114171 Varricchio Bartolo 30/07/1997 55,01

114149 Varricchio Giuseppe 18/06/1985 60,35

113661 Varricchio Marianna 31/10/1976 54,36

113679 Vascello Pierluigi 15/12/1982 61,37

113913 Vassallo Claudio 10/11/1983 62,37

113870 Vassallo Francesco 02/03/1993 54,73

114212 Vassallo Nunzia 26/11/1986 62,36

113770 Vassallo Stefania 15/09/1988 64,03

113925 Vasso Giovanni 19/06/1984 53,69

113768 Vastante Dario 12/10/1989 58,03

113883 Vastarella Valerio 25/03/1973 65,37

101728 Vastola Emanuela 12/06/1988 58,34

102019 Vastola Ernesto 23/04/1993 58,36

101731 Vastola Grazia 06/11/1999 58,03

102078 Vastola Mirko 05/09/1984 53,05

101879 Vecchia Gessica 31/12/1991 54,03

101967 Vecchione Francesca 04/04/1977 57,36

101894 Vece Angelo 09/10/1989 53,39

101946 Vece Rossella 20/05/1991 54,37

101920 Vela Francesca 10/03/1994 54,02

102046 Velardi Angelo 11/03/1993 58,03

102061 Velardi Dario Antonio 25/01/1987 57,7

101710 Velardo Amalia 08/12/1986 56,69

101723 Velardo Francesco 05/02/1997 54,67

374369 Vele Giovanna 26/06/1988 60,02

102054 Vello Maria 13/07/1980 54,37

102075 Velotti Raffaella 25/09/1982 55,37

101713 Veltre Stolfi Giuseppe 30/05/1983 59,01

101965 Vena Alessio 16/07/1994 56,71

101803 Venditti Giovanna 04/05/1981 53,73

101836 Veneruso Fortuna 21/11/1971 53,73

101937 Venezia Emilio 14/03/1994 62,68

102090 Veneziani Alfredo 24/02/1989 63,69

102068 Veneziano Alfonso 28/04/1987 54,36

101761 Venosi Alfonso Junior 07/03/1985 55,03

101850 Ventimiglia Francesco 21/03/1994 55,05

101787 Ventimiglia Simona 01/02/1995 53,73

101751 Ventola Francesco 08/10/1984 56,02

101677 Ventre Emanuela 19/08/1972 66,02

102010 Ventre Veronica 03/01/1991 53,7

100435 Ventriglia Stanislao 29/12/1973 54,71

100575 Venutolo Elisabetta 07/08/1987 57,72

100615 Verde Vincenzo 04/08/1975 55,39

100511 Verderame Christian 04/08/1979 58,04

100479 Verdoliva Anna 29/10/1977 57,7

100849 Verdoliva Gennaro 31/01/1973 55,38

100588 Vergati Manuela 11/06/1987 53,72

100795 Vergati Sofia 27/06/1980 59,71

100638 Vergognini Daniela 15/05/1977 54,39

100967 Vernazzaro Fabio 12/08/1988 65,37

100932 Vernillo Pasqualina 17/07/1974 59,71

100765 Verrengia Sebastiano 13/01/1991 58,69

100975 Vessa Maurizio 09/06/1979 55,72

100691 Vestuti Barbara 27/06/1985 59,04

100930 Vesuvio Pasquale 22/11/1981 60,7

100673 Vetrani Andrea 18/01/1994 55,35

100923 Vetrone Maurizio 17/10/1980 57,39

100957 Vetrone Stefano 15/06/1974 54,73

100625 Vezzi Serena 04/11/1989 58,38

100762 Viano Giovanni 29/09/1967 61,04

100641 Vicario Francesco 08/05/1990 53,72

100754 Vicario Rino 19/04/1985 55,06

100368 Viccione Gianluca 14/03/1992 60,7

100609 Vicedomini Paola 25/07/1982 57,39

374397 Vicino Carmela 15/08/1980 53,37

291601 Viggiano Gianluca 18/03/1982 68,03

291368 Viggiano Massimo 27/02/1977 57,05

291076 Vigilante Dario 08/07/1993 53,03

291444 Viglione Salvatore 01/11/1991 62,37

291014 Vigliotti Gino 15/07/1975 56,05

291046 Vignacq Celine Sophie 03/09/1972 64,69

291277 Vigorito Fabio 31/12/1977 53,02

291262 Villano Alessandro 11/09/1980 57,04

291135 Villano Daniela 28/04/1980 61,7

291331 Villanova Beniamino 07/01/1983 53,72

291182 Villeggia Marcello 13/12/1970 55,39

291058 Violetti Sabina 07/01/1976 56,04

291143 Virgilio Antonella 20/11/1978 54,35

291565 Virgilio Chiara 27/02/1976 56,38

374519 Virtuoso Francesco 30/07/1970 57,04

374634 Viscardi Francesco Saverio 02/01/1991 59,04

374532 Viscardi Maria 29/05/1992 55,36

374474 Visciano Raffaela 07/08/1996 52,72

374750 Viscione Antonio 26/05/1984 57,36

113489 Visco Martina 02/12/1998 54,01

374658 Visco Nicola 15/03/1984 61,68

374585 Visconti Domenico 05/04/1975 55,69

113481 Visconti Giuseppe 20/12/1968 57,37

113471 Viscovo Raffaele Ernesto 28/12/1990 62,71

374690 Visone Vincenzo 04/11/1987 53,37

374452 Vitale Fabrizio 09/06/1986 54,73

374595 Vitale Filomena 02/06/1980 62,69

374484 Vitale Flavia 15/07/1990 60,37

374636 Vitale Francesco 10/12/1978 60,37

374502 Vitale Luigi 22/09/1992 58,05

374608 Vitale Maria Felicia 03/02/1970 57,69

111476 Vitaliano Luca 05/06/1975 60,7

111326 Vitelli Aniello 05/11/1997 53,06

111566 Vitelli Carmine Mario 31/01/1991 53,73

111270 Vitello Vlady 08/08/1980 64,04

111466 Vitiello Iolanda 17/07/1989 53,05

111374 Vitiello Luisa 15/08/1977 54,38

111305 Vitiello Maria 23/03/1989 54,39

111545 Vitiello Rosanna 31/07/1969 53,73

111574 Vitiello Salvatore 06/04/1994 60,7

111642 Vitiello Valeria 19/02/1989 61,71

111498 Vito Antonella 22/03/1979 55,72

111510 Vitolo Alfredo 29/08/1992 54,38

111446 Vitolo Marta 07/06/1988 54,06

111250 Vitolo Milena 08/11/1988 57,03

111353 Vitolo Veronica Biondina 16/07/1987 58,72

111577 Vittorino Ivano 05/01/1991 53,36

111503 Vittoriosi Grazia 01/09/1975 53,36

111470 Vitucci Chiara 13/12/1986 54,39

111319 Vitucci Italia 07/04/1994 58,69

113495 Vivenzio Sebastian 14/06/1982 55,04

116377 Voccia Ivano 13/04/1985 53,05

116461 Vola Alessandra 03/04/1989 54,69

116388 Vollaro Francesca 08/06/1994 55,37

116465 Vollono Antonello 01/03/1987 58,05

116362 Volpe Elsa 10/03/1992 56,36

116443 Volpe Emilia 16/01/1993 55,06

116497 Volpe Fabrizio Maria 08/09/1970 55,03

116185 Volpe Gerardo 22/09/1984 54,7

116174 Volpe Giusy 18/09/1996 54,71

116241 Volpe Rosa 30/10/1983 62,71

116517 Volpe Stefania 18/11/1983 58,71

116285 Volpe Stefania 26/11/1967 57,01

116456 Vona Francesco 03/09/1983 59,36

116309 Vono Carmela 25/05/1992 56,04

116523 Vosa Giuseppe 30/09/1979 55,71

116305 Vozza Luca 21/09/1995 55,05

116210 Wanderlingh Laura 06/01/1978 53,38

116402 Zabatta Vincenzo 28/10/1976 55,38

283644 Zaccara Francesco 19/10/1984 54,04

283481 Zambrano Giuseppe Mariano 19/11/1981 68,03

283666 Zambrino Vincenzo 02/09/1982 53,02

284011 Zamparelli Claudia 01/05/1990 59,38

283433 Zanfardino Raffaele 01/07/1988 58,72

283784 Zanni Eliana 14/12/1979 61,71

283702 Zappulo Antonio 19/08/1985 58,04

283808 Zara Biagio 19/03/1987 53,7

283615 Zara Carmela 28/08/1975 59,38

283807 Zara Vincenzo 21/10/1980 55,7

283892 Zarrella Federica 19/06/1992 53,05

283679 Zarro Stefano 26/12/1977 53,73

284030 Zavettieri Angela 13/04/1972 56,72

283515 Zecca Marco 20/10/1963 53,05

283840 Zeppetelli Carmina 31/12/1980 56,37

283724 Zerillo Antonio 10/04/1994 57,7

283826 Zerrillo Roberta 11/11/1987 54,69

283677 Zevola Achille 21/09/1969 55,35

283439 Ziello Alessandro 11/08/1990 53,4

283755 Zigarelli Generoso 28/02/1967 53,06

283721 Zinna Davide Emanuele 16/03/1984 56,04

283434 Zinnai Graziano Matteo 28/06/1996 55,06

283687 Zinno Giovanni 03/07/1976 57,37

283708 Zippo Gianluca 13/01/1988 55,71

114371 Zito Amedeo 01/12/1990 56,34

114272 Zito Angelo 09/12/1986 58,04

114323 Zito Salvatore 17/06/1992 55,05

114609 Zoccoli Matteo Maria 21/09/1987 55,37

114746 Zoina Ermando 16/12/1976 54,73

114535 Zona Angelo 23/05/1977 54,06

114715 Zucchi Roberto 11/01/1997 54,35

114326 Zullo Carlo 03/10/1991 61,36

114475 Zullo Giuseppe 29/09/1978 59,7

114555 Zumpano Andrea 25/10/1987 59,69

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:385 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:765 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:725 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next