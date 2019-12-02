15:00:14 La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica e un rischio di livello Giallo a partire dalle 20 di questa sera e fino alle 8 di domani mattina sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 2 (Alto Volturno e Matese).

I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, per questo potrebbero rivelarsi intensi in alcuni punti delle zone di allerta indicate.

Tra le aree in cui le piogge potrebbero essere più probabili, la Piana Campana.

Nell'avviso si legge "Possibilità di rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità.

Possibili raffiche di vento nei temporali".

Si segnala la possibilità di grandinate e fulminazioni.

La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare gli scenari connessi al rischio idrogeologico per temporali, come possibili allagamenti o fenomeni franosi.

