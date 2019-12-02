Salute e Benessere

14:46:31 CASERTA. Anche per quest’anno scolastico, l’UOSD Educazione alla Salute, diretta dalla dott.ssa Flavia Bergamasco, nell’ambito del programma D del Piano Regionale di Prevenzione, ha realizzato una raccolta sistematica e strutturata di interventi, da offrire agli Istituti Scolastici del proprio territorio sui temi della Educazione/Promozione della Salute e della diffusione delle buone pratiche: “La Scuola in Salute”.

Questa offerta formativa, ormai giunta alla terza edizione, favorisce un percorso di confronto e di crescita, sia per i docenti e gli studenti delle scuole che per gli operatori sanitari, al fine di migliorare gli interventi in funzione delle esigenze che si potranno riscontrare.

Proprio per l’esigenza espressa dai Dirigenti Scolastici di definire un percorso condiviso finalizzato a garantire e facilitare l’inserimento scolastico di alunni affetti da malattie croniche, che richiedano la somministrazione continua di farmaci, è stata realizzata la Guida per personale scolastico “Somministrazione di Farmaci a Scuola” che vuole essere un valido strumento facilmente consultabile dal personale scolastico.

Giovedì 5 dicembre 2019 ore 10.00 - si svolgerà un incontro presso la Sala conferenze dell’Ordine dei Medici di Caserta, Via Bramante, P.co Gabriella Caserta, durante il quale saranno illustrati i contenuti del piano formativo e della Guida per la somministrazione di farmaci a Scuola.

Parteciperanno all’evento: Presidente dell’Ordine ei Medici di Caserta, Dott.ssa Maria Erminia Bottiglieri;

Prof.ssa Maria Grazia Guarino, Pedagogista - Consulente esterno U.S.R. per la Campania Uff. IX Caserta;

Dott.ssa Flavia Bergamasco – Dirigente Medico Delegato UOSD Educazione alla Salute;

Dott.ssa Saturnina Veneroso - Referente ES Distretti Sanitari 17-19;

Dott.ssa Alessandra Sicignano, Referente Interno “Commissione per la tutela del Cittadino, dell’Ambiente e per la Prevenzione “Ordine Medici di Caserta;

Dott.ssa Franca Serino - Referente ES Distretti Sanitari 14-23, il Dott. Cipriano D’Alessandro - Referente ES Distretto Sanitario 20 e i Dirigenti Scolastici del territorio.

Presenzieranno i Direttori dell’Asl, Dr. Ferdinando Russo, Dr. Pasquale Di Girolamo Faraone, Dr. Amedeo Blasotti, oltre al Dr. Consalvo Sperandeo e Dr. Aniello Sacco.

Modera il convegno il giornalista Pasquale Di Benedetto.