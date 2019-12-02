13:23:52 SAN NICOLA STRADA. La Giunta Comunale ha approvato la delibera con il programma definitivo del Natale Sannicolese 2019.
Il prossimo 4 dicembre, con l’accensione dell’Albero in Piazza Municipio, inizieranno le manifestazioni, organizzate dall’Amministrazione di San Nicola la Strada con la collaborazione della Camera di Commercio di Caserta, la Pro Loco, le associazioni, le parrocchie e le scuole del territorio.
Anche quest’anno, infatti, l’Amministrazione Comunale, su input della Consigliera Comunale delegata al commercio Eligia Santucci ha partecipato al bando della Camera di Commercio di Caserta volto ad incentivare i consumi durante il periodo natalizio.
Pertanto, le principali zone della Città saranno allestite con luminarie e addobbi natalizi nonché vi sarà animazione per i bambini lungo le strade cittadine.
Tante altre sono le iniziative culturali e sociali curate dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Natale e dall’Assessore alle Politiche Sociali Lucio Bernardo.
Il ricco programma prevede, inoltre, la tradizionale e storica “A ‘lummenera e Santu Nicola”, quest’anno rientrante nel programma di eventi della promozione turistica della Campania POC Campania 2014-2020, quale manifestazione finanziata dalla Regione nell’ambito di un progetto che vede il Comune di San Nicola la Strada in accordo con i Comuni di Macerata Campania nonché di Recale. Tale iniziativa è stata curata dalla Consigliera Comunale delegata alle Politiche Europee Alessia Tiscione.
Sono previsti, inoltre, concerti tra cui quello organizzato dalla Civica Accademia Musicale “A. Toscanini”, serate di solidarietà, tombolata, concorsi e la presentazione del “Pacco alla Camorra” presso l’Aula Consiliare con i rappresentanti delle associazioni Libera ed il Comitato don Peppe Diana.
“Auspichiamo che anche quest’anno venga accolta la nostra richiesta alla Camera di Commercio, oltre il finanziamento già ottenuto dalla Regione Campania, per affrontare quasi tutte le iniziative senza particolari oneri per l'ente. Il ricco calendario – sottolinea il Sindaco Vito Marotta - con alcuni eventi che si ripetono dagli anni scorsi – ha lo scopo di contribuire a rendere più liete le prossime festività natalizie per i nostri concittadini ed al fine di contribuire alla serenità delle famiglie sannicolesi favorendo iniziative e serate di sano svago”.
PROGRAMMA EVENTI NATALIZI
4 dicembre
ore 18.00
“Accendiamo l’Albero”
con la Banda Musicale ed il Coro dell’Istituto Comprensivo “E. De Filippo”, con il Coro dell’Istituto Comprensivo “Capol D.D.” e il Coro della “Singart Accademy“
Piazza Municipio
5 dicembre
6 dicembre
ore 18,00
“A’lummenera e Santu Nicola”
in collaborazione con Pro Loco, Istituto Comprensivo Capol D.D., Associazione Radici, Associazione Barca di Teseo.
Evento di promozione turistica:
con laboratori gratuiti e Concerti musicali
Largo Rotonda emiciclo Ovest
Piazza Parrocchia
Chiesa Santa Maria degli Angeli
10 dicembre
Ore 18.30
“Presentazione Facciamo un Pacco alla Camorra”
Presentazione del pacco dono natalizio di prodotti agroalimentari realizzati, a partire dai beni confiscati alla camorra, attraverso l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Progetto attuato dal Consorzio N.C.O. Nuova Cooperativa Organizzata e promosso dal Comitato don Peppe Diana, in collaborazione con Libera e il movimento Cittadinanzattiva
Aula Consiliare
14 dicembre
ore 18.00
Premiazione Concorso III Edizione “L’Alternativa“ - per racconti brevi, poesie, arti grafiche e fotografie a cura dell’Associazione “Alterum”
Salone Borbonico
“Real Convitto Borbonico”
Piazza Municipio
15 dicembre ore 10.00
“Babbo natale in Vespa“
a cura del Vespa Club D’Italia Caserta
con
“La Città dei Bambini”
Animazione gratuita per bambini alla Rotonda.
Circo degli Elfi: spettacolo di magia, trampoliere, domatore, spettacolo di bolle e altro
Largo Rotonda - Piazza Parrocchia
15 dicembre
ore 18.00
“Tombolata di beneficenza”
con intrattenimento musicale a cura della “Fondazione Casamore – ETS”
Salone Borbonico
“Real Convitto Borbonico”
Piazza Municipio
20 dicembre ore 19.00
“Concerto di Natale”
di docenti e allievi CFM – Civica Accademia Musicale “Arturo Toscanini”
Teatro Pirandello
Via Leone
21 dicembre ore 15.00
“Natale in Piscina”
percorsi acquatici e gare. Animazione natalizia per bambini.
Ingresso gratuito a tutta la cittadinanza
Piscina Comunale
“Lino Santamaria”
Via L.D’Andrea
21 dicembre ore 19.30
“Concerto per la Pace - Natale 2019“
con il coro e solisti della Yamaha Music School e con la partecipazione del corpo di ballo della scuola Ars Movendi
Chiesa Santa Maria degli Angeli
22 dicembre ore 10.00/14.00
“La Città dei Bambini”
con
Villaggio di Babbo Natale
Animazione gratuita per famiglie e bambini: trono di babbo natale, giochi, giostre gonfiabili, musica, spettacoli teatrino burattino, bolle di sapone
Piazza Parrocchia
22 dicembre ore 11.30
“Tammurriando in piazza”
a cura dell’Associazione Barca di Teseo
Piazza Parrocchia
26/27/28 dicembre
4/5/6 gennaio
Presepe Vivente
X Edizione
a cura dell’Associazione “N.S. di Lourdes”
e per il 27 dicembre ore 19.00 Ensemble vocale del CFM e gli Allievi della Civica Accademia Musicale “Arturo Toscanini”
Via Appia n.133
27 dicembre
Ore 19.30
Serata di Solidarietà
Serata conviviale con musica e spettacoli per famiglie ed anziani
Salone Borbonico
“Real Convitto Borbonico”
Piazza Municipio
4 gennaio
Ore 19.00
Grande Tombolata di Natale
in collaborazione con l’Associazione Filo d’Arianna
Salone Borbonico
“Real Convitto Borbonico”
Piazza Municipio
6 gennaio
Ore 11.00/13.00
“La Città dei Bambini”
con
“Arriva la Befana”
Animazione gratuita per bambini: postazione per foto con befana e spazzacamino, trucca bimbi, zucchero filato e distribuzione calze
Piazza della Repubblica