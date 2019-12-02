13:23:52 SAN NICOLA STRADA. La Giunta Comunale ha approvato la delibera con il programma definitivo del Natale Sannicolese 2019.

Il prossimo 4 dicembre, con l’accensione dell’Albero in Piazza Municipio, inizieranno le manifestazioni, organizzate dall’Amministrazione di San Nicola la Strada con la collaborazione della Camera di Commercio di Caserta, la Pro Loco, le associazioni, le parrocchie e le scuole del territorio.

Anche quest’anno, infatti, l’Amministrazione Comunale, su input della Consigliera Comunale delegata al commercio Eligia Santucci ha partecipato al bando della Camera di Commercio di Caserta volto ad incentivare i consumi durante il periodo natalizio.

Pertanto, le principali zone della Città saranno allestite con luminarie e addobbi natalizi nonché vi sarà animazione per i bambini lungo le strade cittadine.

Tante altre sono le iniziative culturali e sociali curate dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Natale e dall’Assessore alle Politiche Sociali Lucio Bernardo.

Il ricco programma prevede, inoltre, la tradizionale e storica “A ‘lummenera e Santu Nicola”, quest’anno rientrante nel programma di eventi della promozione turistica della Campania POC Campania 2014-2020, quale manifestazione finanziata dalla Regione nell’ambito di un progetto che vede il Comune di San Nicola la Strada in accordo con i Comuni di Macerata Campania nonché di Recale. Tale iniziativa è stata curata dalla Consigliera Comunale delegata alle Politiche Europee Alessia Tiscione.

Sono previsti, inoltre, concerti tra cui quello organizzato dalla Civica Accademia Musicale “A. Toscanini”, serate di solidarietà, tombolata, concorsi e la presentazione del “Pacco alla Camorra” presso l’Aula Consiliare con i rappresentanti delle associazioni Libera ed il Comitato don Peppe Diana.

“Auspichiamo che anche quest’anno venga accolta la nostra richiesta alla Camera di Commercio, oltre il finanziamento già ottenuto dalla Regione Campania, per affrontare quasi tutte le iniziative senza particolari oneri per l'ente. Il ricco calendario – sottolinea il Sindaco Vito Marotta - con alcuni eventi che si ripetono dagli anni scorsi – ha lo scopo di contribuire a rendere più liete le prossime festività natalizie per i nostri concittadini ed al fine di contribuire alla serenità delle famiglie sannicolesi favorendo iniziative e serate di sano svago”.

PROGRAMMA EVENTI NATALIZI