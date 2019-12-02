Banner-MutuaBccSpettacolo
13:23:52 SAN NICOLA STRADA. La Giunta Comunale ha approvato la delibera con il programma definitivo del Natale Sannicolese 2019.

Il prossimo 4 dicembre, con l’accensione dell’Albero in Piazza Municipio, inizieranno le manifestazioni, organizzate dall’Amministrazione di San Nicola la Strada con la collaborazione della Camera di Commercio di Caserta, la Pro Loco, le associazioni, le parrocchie e le scuole del territorio.

Anche quest’anno, infatti, l’Amministrazione Comunale, su input della Consigliera Comunale delegata al commercio Eligia Santucci ha partecipato al bando della Camera di Commercio di Caserta volto ad incentivare i consumi durante il periodo natalizio.

Pertanto, le principali zone della Città saranno allestite con luminarie e addobbi natalizi nonché vi sarà animazione per i bambini lungo le strade cittadine.

Tante altre sono le iniziative culturali e sociali curate dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Natale e dall’Assessore alle Politiche Sociali Lucio Bernardo.

Il ricco programma prevede, inoltre, la tradizionale e storica “A ‘lummenera e Santu Nicola”, quest’anno rientrante nel programma di eventi della promozione turistica della Campania POC Campania 2014-2020, quale manifestazione finanziata dalla Regione nell’ambito di un progetto che vede il Comune di San Nicola la Strada in accordo con i Comuni di Macerata Campania nonché di Recale. Tale iniziativa è stata curata dalla Consigliera Comunale delegata alle Politiche Europee Alessia Tiscione.

Sono previsti, inoltre, concerti tra cui quello organizzato dalla Civica Accademia Musicale “A. Toscanini”, serate di solidarietà, tombolata, concorsi e la presentazione del “Pacco alla Camorra” presso l’Aula Consiliare con i rappresentanti delle associazioni Libera ed il Comitato don Peppe Diana.  

 “Auspichiamo che anche quest’anno venga accolta la nostra richiesta alla Camera di Commercio, oltre il finanziamento già ottenuto dalla Regione Campania, per affrontare quasi tutte le iniziative senza particolari oneri per l'ente. Il ricco calendario – sottolinea il Sindaco Vito Marotta - con alcuni eventi che si ripetono dagli anni scorsi – ha lo scopo di contribuire a rendere più liete le prossime festività natalizie per i nostri concittadini ed al fine di contribuire alla serenità delle famiglie sannicolesi favorendo iniziative e serate di sano svago”.

PROGRAMMA EVENTI NATALIZI

 

4 dicembre

ore 18.00

 

“Accendiamo l’Albero”

con la Banda Musicale ed il Coro dell’Istituto Comprensivo “E. De Filippo”, con il Coro dell’Istituto Comprensivo “Capol D.D.” e il Coro della “Singart Accademy“

        

 

 

Piazza Municipio

5 dicembre

6 dicembre

ore 18,00

 

                

“A’lummenera e Santu Nicola”

in collaborazione con Pro Loco, Istituto Comprensivo Capol D.D., Associazione Radici, Associazione Barca di Teseo.

Evento di promozione turistica:

con laboratori gratuiti e Concerti musicali

 

Largo Rotonda emiciclo     Ovest

 

         Piazza Parrocchia

Chiesa Santa Maria degli Angeli

 

10 dicembre

Ore 18.30

“Presentazione Facciamo un Pacco alla Camorra”

Presentazione del pacco dono natalizio di prodotti agroalimentari realizzati, a partire dai beni confiscati alla camorra, attraverso l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Progetto attuato dal Consorzio N.C.O. Nuova Cooperativa Organizzata e promosso dal Comitato don Peppe Diana, in collaborazione con Libera e il movimento Cittadinanzattiva

 

Aula Consiliare

 

14 dicembre

ore 18.00

Premiazione Concorso III Edizione “L’Alternativa“ - per racconti brevi, poesie, arti grafiche e fotografie a cura dell’Associazione “Alterum”

 

Salone Borbonico

“Real Convitto Borbonico”

Piazza Municipio

 

 

15 dicembre         ore 10.00

“Babbo natale in Vespa“

a cura del Vespa Club D’Italia Caserta

con

“La Città dei Bambini”

Animazione gratuita per bambini alla Rotonda.

Circo degli Elfi: spettacolo di magia, trampoliere, domatore, spettacolo di bolle e altro

 

 

Largo Rotonda - Piazza Parrocchia

15 dicembre

ore 18.00

“Tombolata di beneficenza”

con intrattenimento musicale a cura della “Fondazione Casamore – ETS”

Salone Borbonico

“Real Convitto Borbonico”

Piazza Municipio

20 dicembre ore 19.00

“Concerto di Natale”

di docenti e allievi CFM – Civica Accademia Musicale “Arturo Toscanini”

 

Teatro Pirandello

Via Leone

21 dicembre ore 15.00

“Natale in Piscina”

percorsi acquatici e gare. Animazione natalizia per bambini.

Ingresso gratuito a tutta la cittadinanza

Piscina Comunale

“Lino Santamaria”

Via L.D’Andrea

21 dicembre ore 19.30

“Concerto per la Pace - Natale 2019“

con il coro e solisti della Yamaha Music School e con la partecipazione del corpo di ballo della scuola Ars Movendi

 

Chiesa Santa Maria degli Angeli

22 dicembre ore 10.00/14.00

“La Città dei Bambini”

con

Villaggio di Babbo Natale

Animazione gratuita per famiglie e bambini: trono di babbo natale, giochi, giostre gonfiabili, musica, spettacoli teatrino burattino, bolle di sapone

 

 

Piazza Parrocchia

22 dicembre ore 11.30

 

“Tammurriando in piazza”

a cura dell’Associazione Barca di Teseo

      

       Piazza Parrocchia

 

26/27/28 dicembre

4/5/6 gennaio

 

Presepe Vivente

X Edizione

a cura dell’Associazione “N.S. di Lourdes”

e per il 27 dicembre ore 19.00 Ensemble vocale del CFM e gli Allievi della Civica Accademia Musicale “Arturo Toscanini”

 

 

 

Via Appia n.133

27 dicembre

Ore 19.30

Serata di Solidarietà

Serata conviviale con musica e spettacoli per famiglie ed anziani

Salone Borbonico

“Real Convitto Borbonico”

Piazza Municipio

4 gennaio

Ore 19.00

Grande Tombolata di Natale

in collaborazione con l’Associazione Filo d’Arianna

 

Salone Borbonico

“Real Convitto Borbonico”

Piazza Municipio

6 gennaio

Ore 11.00/13.00

“La Città dei Bambini”

con

“Arriva la Befana”

Animazione gratuita per bambini: postazione per foto con befana e spazzacamino, trucca bimbi, zucchero filato e distribuzione calze

 

Piazza della Repubblica

 

 

 

 

 

 

