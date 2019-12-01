Banner-MutuaBccSpettacolo
16:50:32 Continua il progetto "Autunno Stellato" all'Alberghiero Teano - Cellole incontro con il maestro Francesco Martucci "MIGLIOR PIZZAIOLO AL MONDO" della prestigiosa pizzeria I MASANIELLI di Caserta.

Nell'ambito della rassegna"Autunno Stellato" gli studenti il 2 dicembre 2019 incontreranno Il Maestro Francesco Martucci "Miglior Pizzaiolo al Mondo" della prestigiosa pizzeria I Masaniellidi Caserta.

La sua rivoluzione, che Lo ha reso il migliore al mondo, nasce dalla perfetta "Alchimia" che è riuscito a conferire al suo impasto, capace di trasformare il grano in dischi d'oro.

Eclettico e alternativo il Maestro ha saputo unire alla semplicità degli elementi creatività e passione che contraddistinguono ogni sua pizza "capolavoro" nel gusto e nell'aspetto.

C'è grande attesa e molto entusiasmo tra gli studenti per l'incontro nell'ambito del progetto "Autunno Stellato", che ruota sull'importanza della formazione, attraverso momenti di confronto e quindi di crescita per gli studenti, momenti che contraddistinguono sempre più l'Istituto, che intende la scuola "agenzia educativa del territorio" al fine di offrire opportunità di crescita professionale che elevano le possibilità di occupazione.

Un incontro voluto fortemente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Annamaria Orso e da tutto il corpo docente, per rafforzare le concreate   possibilità lavorativa che lo studio alberghiero possa offrire.

