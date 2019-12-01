Banner-MutuaBccSpettacolo
16:38:07 AVERSA. E’ ufficialmente partita l’avventura di Orlando de Cristofaro, 33enne architetto aversano, sceso in campo per le prossime elezioni regionali della Campania.

“Credo nella forza della mia terra, la provincia di Caserta, tormentata da anni da tanti problemi,  ma che oggi, e chi la vive lo sa, è più viva che mai”, ha sottolineato de Cristofaro all’apertura dei suoi canali social.

“Sono un ragazzo semplice – ha aggiunto – ed è per questo che voglio riportare i nostri luoghi alla normalità, per farli risplendere come è giusto che sia”.

