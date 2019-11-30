17:59:56 Stamattina, presso l’aula consiliare del comune di Aversa, c’è stata la firma dell’Accordo di Programma finalizzato all’attuazione dei Programmi Integrati Città Sostenibili – PICS dell’Asse 10 del PO FESR Campania 2014/2020.

Ad aprire i lavori è stato il presidente del Consiglio comunale Carmine Palmiero che ha espresso la solidarietà di tutti all’assessore Benedetto Zoccola per quanto accaduto ieri.

“Questo accordo di programma è un punto di partenza - ha detto il sindaco Alfonso Golia - è un punto di partenza perché i fondi che arriveranno servono a costruire la città del futuro rilanciando le nostre radici storiche in un’ottica di sviluppo.

Sento l’obbligo istituzionale, etico e morale di ringraziare tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto e a alla precedente amministrazione che ha dato gli indirizzi politici. Noi siamo qui oggi per portare avanti il progetto che ritengo fondamentale anche perché ci permetterà di recuperare il Leonardo Bianchi nella ex Maddalena”.

Soddisfatto l’assessore Tarantino che ha aperto il suo intervento sottolineando: “Come il proiettile inviato a Benedetto è inviato a tutti noi ma rappresenta uno stimolo ad andare avanti nella legalità e trasparenza”.

Tarantino ha poi sottolineato gli interventi oggetto del programma: “che avranno un impatto positivo sulla città: qualificazione culturale, memoria storica e coesione sociale. Sottolineo l’intervento sul Leonardo Bianchi che è per noi strategico in quanto ospiterà un incubatore di politiche sociali avanzate. Mi auguro si possa aprire un tavolo con regione e Asl per discutere della Maddalena, che è strategica per la nostra città”.

“Aversa è una realtà strategica - ha detto il governatore De Luca - e l’intervento è dentro la strategia di sviluppo dell’intero territorio messa in campo dal governo regionale. Credo che il comune di Aversa abbia fatto una scelta importante puntando su sociale, cultura e la valorizzazione dei sagrati del centro storico. Il sagrato è un luogo di civiltà e socializzazione, di tenuta della comunità e ha dunque tutto il mio apprezzamento.”.

A margine della firma il governatore è stato oggetto di una aggressione. Questa la dichiarazione del primo cittadino normanno: "Dispiace che pochi facinorosi, arrivati da fuori città, abbiano macchiato questa giornata importante per Aversa che ha firmato l'accordo di programma sui Pics.

Solidarietà al governatore De Luca, che in aula consiliare aveva ascoltato e colloquiato con grande tranquillità con gli esponenti dei comitati ambientalisti. Non è con azioni di questo tipo che si fanno valere le proprie idee".