14:35:07 Gli attivisti del Comitato Stop Biocidio hanno contestato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la sua visita ad Aversa, lanciandogli contro anche qualche sacchetto di immondizia senza, tuttavia, colpirlo (un sacchetto lo ha sfiorato).

De Luca si era recato nella città per la firma del Pics (Programmi Integrati Città Sostenibili).

Sulla loro pagina Facebook, gli attivisti scrivono che «dopo un'estate che ha visto decine e decine di roghi tossici, questo personaggio si permette ancora di dire che la Terra dei Fuochi non esiste, che non è un problema.

Non esiste altra strada, o lui o la nostra terra».

La capogruppo regionale condanna l’episodio di Aversa: “Questa amministrazione ha fallito e le comunità sono esasperate”

“Ogni forma di protesta che sfocia in gesti violenti va sempre condannata.

Il lancio di sacchetti della spazzatura questa mattina contro il governatore De Luca è certamente sintomo dell’esasperazione di un’intera comunità, alla quale chiediamo piuttosto di censurare e arginare gesti come questi e incanalare la rabbia verso la più utile forma di protesta che la nostra democrazia offre, rappresentata dal diritto di voto.

E’ chiaro che quanto sta accadendo in molte zone della Campania, con rifiuti che tornano ad accumularsi a ridosso di luoghi abitati, a Napoli come ad Aversa e in tante altre aree della nostra regione, soprattutto quelle più periferiche, è frutto di un fallimento delle politiche regionali.

Politiche che hanno concentrato e dirottato ogni risorsa utile nell’operazione ecoballe, che per De Luca sarebbe stata sicuramente più scenografica, a discapito di un ciclo ottimale dei rifiuti rimasto fermo all’anno zero”. Lo dichiara la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino.

“Bisognava investire nella riduzione a monte del rifiuto, negli impianti compost, nella differenziata spinta, nelle politiche di riuso, riciclo e recupero.

Bisognava puntare a una vera economia circolare. Misure previste in una legge e in un piano rifiuti licenziati tre anni fa e a cui non è mai stata data applicazione.

Mentre il monte ecoballe è stato ridotto di appena il 5%. Al cospetto di una gestione a tal punto scellerata, non serve gettare sacchetti contro nessuno.

Basta impugnare una matita ed esercitare al meglio, al momento opportuno, il proprio diritto di voto.

Mandiamo a casa i protagonisti di questi ultimi dieci anni di cattiva politica e sostituiamoli con le persone migliori della nostra terra”.

"Il ricorso alla aggressioni cancella qualsiasi ragione. Solidarietà totale al governatore Vincenzo Luca".

Lo dichiara il Presidente della Commissione Regionale Sanità Stefano Graziano, che era ad Aversa in occasione della firma dell'Accordo di Programma dei Pics.

"E' un gesto da condannare senza esitazioni e mi auguro che gli autori siano identificati, azioni di questo genere mosse solo dall'odio non possono essere tollerate".

"Pochi professionisti della protesta hanno macchiato una mattinata importante per la città normanna.

Non credo che lanciando sacchetti sul governatore sia utile alla causa ambientalista e alla Terra dei fuochi.

Voglio sottolineare tra l'altro che De Luca a margine della firma ha incontrato e discusso civilmente con una delegazione di ambientalisti, questi si interessati ad avere un confronto con le istituzioni".

“Il lancio dei sacchetti della spazzatura all’indirizzo di De Luca, gesto che ovviamente condanniamo con fermezza, è frutto dell’esasperazione di chi è costretto a sorbirsi la propaganda su di una Campania che a parole primeggerebbe dappertutto ma che nei fatti subisce una perenne emergenza rifiuti, una sanità allo sfascio, una desertificazione industriale senza precedenti, un numero sempre più alto di disoccupati, giovani soprattutto, e di famiglie costrette a vivere sotto la soglia di povertà”.

Lo afferma Armando Cesaro, capogruppo regionale campano di Forza Italia.

“Il sacchetto della spazzatura – aggiunge – è dunque l’emblema delle eco balle mai rimosse, degli impianti annunciati e mai realizzati, delle bonifiche mai compiute e di una terra che continua a bruciare in mille roghi”.

“Per quanto ci riguarda siamo sempre pronti a prendere le distanze dai facinorosi e a non giustificare mai nessun tipo di violenza ma, vista la disastrosa esperienza regionale, forse un po’ più di onestà intellettuale, un bagno di umiltà e qualche slogan in meno aiuterebbe a stemperare gli animi. Nei fatti la politica delle chiacchiere di questi cinque anni lascia sul terreno solo cumuli di rifiuti e macerie”, conclude Cesaro.

"L'aggressione non è mai giustificabile.

L'atteggiamento violento degli attivisti di un comitato, che ad Aversa hanno lanciato dei sacchetti di rifiuti all'indirizzo del Governatore, è certamente da condannare e penalizza anche l'attività di quei cittadini e di quelle associazioni che pacificamente da tempo manifestano il proprio malcontento nei confronti della gestione dei rifiuti targata De Luca.

Dissenso sì, violenza mai".

Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Terra dei Fuochi, ecomafie, bonifiche del Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi



