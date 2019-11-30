12:27:39 Il Presidente di ANCI Campania, Carlo Marino, ha inviato al sindaco di Aversa, Alfonso Golia, e all’assessore Benedetto Zoccola il seguente messaggio:

Apprendo con allarme della minaccia indirizzata all’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Aversa Benedetto Zoccola a cui è stata recapitata una busta con proiettile.

É un atto grave, intimidatorio che colpisce non solo l’assessore, ma tutta l’Amministrazione Comunale di Aversa guidata dal sindaco Alfonso Golia.

Ad entrambi va la mia personale solidarietà e quella di ANCI Campania. Sono sicuro che le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria faranno immediata luce su questo atto vigliacco che non ferma l’impegno degli amministratori onesti.

Comunicato stampa del gruppo consiliare provinciale I Moderati

A nome dei consiglieri provinciali Olga Diana, Pasquale Crisci e Michele Di Martino, del consigliere Conunale Giovanni Innocenti, nonché a nome di tutti gli amministratori della provincia di Caserta che si riconoscono nel movimento dei Moderati esprimo piena solidarietà all’assessore ai lavori pubblici del comune di Aversa Benedetto Zoccola.

La notizia delle intimidazioni verso l’amico a Benedetto, con l’invio di una busta con tanto di proiettile, - dichiara Il Consigliere Regionale Zannini - non può che destarci amarezza e sdegno. L’episodio mostra, ancora una volta - aggiunge il consigliere provinciale Olga Diana - quanto, purtroppo, sia difficile e pericoloso svolgere il ruolo di amministratore pubblico nelle nostre terre.

A riguardo, esprimiamo a Benedetto Zoccola, la nostra vicinanza e solidarietà.

Eventi come questo, oltre a suscitare sdegno ed amarezza,- conclude il consigliere Giovanni Innocenti - devono spingerci a dare, ulteriormente, segnali di fermezza e di contrasto verso l’illegalità e queste pratiche infamanti.

Ci aspettiamo, fiduciosi, che la magistratura e le forze dell’ordine possano fare luce quanto prima su quanto avvenuto ieri.

Solidarietà è stata espressa anche dal dirigente nazionale del Psi Francesco Brancaccio.

«La nostra Provincia – ha detto - sta attraversando un periodo molto particolare dopo l' agguato al direttore di campanianotizie narriamo ancora una volta una brutta storia nella nostra amata Provincia .Una busta con proiettile è stata inviata a Benedetto Zoccola, assessore ai lavori pubblici del Comune di Aversa.

Un atto gravissimo che ci colpisce profondamente, e insieme a lui tutti noi.

Benedetto ha da tempo la scorta dopo le minacce ricevute quando era vice sindaco a Mondragone.

La vicenda, ancora una volta, riguarda un amministratore comunale, e dimostra quanto sia complicato operare nella nostra terra.

Come #socialista esprimo la mia vicinanza a Benedetto ed alla sua famiglia e soprattutto mi schiero vicino a tutta L'amministrazione della citta' di Aversa guidata dal sindaco #Golia. #AvantiCaserta #psi #Caserta #NoallaCamorra

Con Zoccola, si schiera anche il sindaco di Casal di Principe Renato Natale.

«Un proiettile in una busta, una missiva che non lascia dubbi sul suo significato minatorio.

Questa volta è toccato ad un amministratore già sotto protezione per le minacce ricevute qualche anno fa: l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Aversa, Benedetto Zoccola.

A lui, al Sindaco Golia, ala città di Aversa va tutta la mia solidarietà, quella della mia amministrazione e di tutta la città di Casal di Principe.

Siamo a pochi giorni da un altro inquietante episodio di violenza, quello verso un giornalista di queste terre, De Michele.

Viene naturale allora una domanda: cosa sta succedendo? C'è chi vuole rinverdire stagioni che ritenevamo finite?

Qualcuno pensa che con le minacce e con la violenza si possa di nuovo influenzare volontà e storie?

Non possiamo e non dobbiamo consentirlo.

Non basta la dichiarazione di solidarietà, bisogna chiedere a tutti i livelli Istituzionali interventi seri e forti per garantire la sicurezza di tutti i cittadini a partire da chi riveste ruoli e funzioni importanti per la democrazia; dobbiamo chiedere con forza e determinazione che venga fatto chiarezza in tempi rapidi su tutti questi episodi , e che al più presto i responsabili vengano consegnati alla giustizia affinché sia chiaro a tutti che criminali organizzati e no , non avranno più spazio nelle nostre comunità.

Lunedi sarò sul comune di Aversa insieme ad altri componenti della mia amministrazione per esprimere solidarietà a Zoccola perché riteniamo fatto a noi quanto fatto a lui».