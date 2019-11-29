Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

19:12:42 SAN TAMMARO. Sorveglianza, pulizia e sfalcio; manutenzione dei confini di Provincia e segnaletica verticale, sono iniziati i lavori straordinari lungo le strade provinciali di Caserta.

Interventi per circa 1400 km di strada, previsti nel programma per la sicurezza, percorribilità e di conseguenza per la viabilità delle strade casertane.

Articolato in diversi comparti, nei quali è stato suddiviso il territorio, il progetto consentirà di liberare il ciglio delle strade dall’occlusione causato dalla crescita incontrollata della vegetazione spontanea ed altro materiale che ostacola il deflusso regolare delle auto.

L’attività di sorveglianza e manutenzione a Caserta è stata affidata dalla Regione Campania, alla società infrastrutture e gestione Multiservizi. Si tratta di una società consortile. Una società di scopo designata dall’Ente Regione, per svolgere solo determinate attività, così come previsto dall’Acamir, braccio operativo della Regione Partenopea.

A delucidarci sull’attività della stessa e quindi sul programma degli interventi in essere, è il direttore tecnico, project manager della Multiservice, che abbiamo incontrato questa mattina negli uffici della sede legale di San Tammaro. Ed è proprio di stamattina l’intervento capillare in via Carditello nella città del Real sito.

Qui, infatti, una squadra di 7 lavoratori, hanno accuratamente liberato la strada dalle erbacce e provveduto alla totale pulizia dei marciapiedi lungo tutto il tratto interessato.

Grande soddisfazione da parte della società Multiservice s.c.a.r.l. che deriva dall'impegno quotidiano di tutti i dipendenti, nel fare bene il proprio lavoro e che sicuramente a medio lungo termine darà i suoi frutti in termini di miglioramento del decoro delle strade provinciali.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:338 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:724 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:700 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next