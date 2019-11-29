19:12:42 SAN TAMMARO. Sorveglianza, pulizia e sfalcio; manutenzione dei confini di Provincia e segnaletica verticale, sono iniziati i lavori straordinari lungo le strade provinciali di Caserta.

Interventi per circa 1400 km di strada, previsti nel programma per la sicurezza, percorribilità e di conseguenza per la viabilità delle strade casertane.

Articolato in diversi comparti, nei quali è stato suddiviso il territorio, il progetto consentirà di liberare il ciglio delle strade dall’occlusione causato dalla crescita incontrollata della vegetazione spontanea ed altro materiale che ostacola il deflusso regolare delle auto.

L’attività di sorveglianza e manutenzione a Caserta è stata affidata dalla Regione Campania, alla società infrastrutture e gestione Multiservizi. Si tratta di una società consortile. Una società di scopo designata dall’Ente Regione, per svolgere solo determinate attività, così come previsto dall’Acamir, braccio operativo della Regione Partenopea.

A delucidarci sull’attività della stessa e quindi sul programma degli interventi in essere, è il direttore tecnico, project manager della Multiservice, che abbiamo incontrato questa mattina negli uffici della sede legale di San Tammaro. Ed è proprio di stamattina l’intervento capillare in via Carditello nella città del Real sito.

Qui, infatti, una squadra di 7 lavoratori, hanno accuratamente liberato la strada dalle erbacce e provveduto alla totale pulizia dei marciapiedi lungo tutto il tratto interessato.

Grande soddisfazione da parte della società Multiservice s.c.a.r.l. che deriva dall'impegno quotidiano di tutti i dipendenti, nel fare bene il proprio lavoro e che sicuramente a medio lungo termine darà i suoi frutti in termini di miglioramento del decoro delle strade provinciali.