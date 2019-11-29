18:30:36 Lungo la Roma-Napoli i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 40enne alla guida di un’auto sulla Roma-Napoli.
Armando Crisafo, di Quarto, autista “a nero” di mezzi pesanti, è stato bloccato sul tratto compreso tra Caianiello e Capua.
In due nascondigli ricavati dietro ai sedili anteriori trasportava 5 chili e mezzo di cocaina divisi in 5 panetti. Immessi sul mercato avrebbero fruttato circa un milione di euro.
Adesso è in carcere.