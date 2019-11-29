18:14:06 CASERTA. “Con questi altri cinque importanti interventi di manutenzione per un investimento di circa cinque milioni di euro – ha precisato Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia di Caserta – procediamo spediti nel nostro programma di ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale provinciale.

Le opere previste avranno un impatto positivo non soltanto sulle condizioni di sicurezza stradale e di salvaguardia della pubblica incolumità, ma riusciranno a condizionare favorevolmente la fruibilità delle infrastrutture viarie, fattore quest’ultimo fondamentale per assicurare un concreto sviluppo sociale ed economico sia per le aziende e le collettività.

Il risultato di quest’oggi è stato possibile grazie alle sinergie istituzionali messe in campo e alla sensibilità del consigliere regionale con delega ai trasporti, Luca Cascone”.

Il decreto firmato questa mattina in virtù del Protocollo d’intesa sottoscritto a luglio con la Regione Campania poi integrato lo scorso 20 novembre 2019, è stato approvato l’elenco dei progetti esecutivi, stralci funzionali, per importo complessivo di 4.985.154,18 di euro.

Le opere infrastrutturali riguardano:

- Stralcio ed aggiornamento inerente i lavori di messa in sicurezza ed adeguamento funzionale delle strade esistenti atte a collegare i comuni di Falciano del Massico – Mondragone – Carinola alla Stazione Ferroviaria, per un importo di euro 998.394,19;

- Riduzione di incidentalità agli incroci attraverso la realizzazione di svincoli a rotatoria, comuni di Teverola e San Marco Evangelista, per un importo di Euro 949.449,50;

- Messa in sicurezza della S.P. 21 Cancello Arnone Cappella Reale, per un importo di Euro 977.615,69;

- Messa in sicurezza e miglioramento dei collegamenti viari alla rete stradale ed autostradale di viabilità interne, Area Pietravairano, Vairano Patenora, Pietramelara e Raviscanina per un importo di Euro 1.000.195,75;

- Messa in sicurezza e miglioramento viabilità di accesso all’aeroporto NATO, per un importo di Euro 1.059.498,96