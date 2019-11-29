17:05:50 Caserta cala il tris e passa sul campo dell’Agribertocchi Orzinuovi con il punteggio di 83-73, al termine di una gara condotta praticamente sempre in testa e con un vantaggio che ha toccato anche le 22 lunghezze.

Ancora una volta sono sei i giocatori bianconeri in doppia cifra: Giuri 16, Cusin 11, Sousa 11, Allen 13, Hassan 11 e Carlson 13, ma è tutta la squadra a fornire una prestazione positiva, non corroborata da grandi percentuali al tiro (49% da 2, 32% da 3), ma 51 rimbalzi e soprattutto una valutazione finale di 97-67. I bresciani, che hanno presentato in panchina il nuovo allenatore Fabio Corbani al posto dell’esonerato Salieri, solo nel finale, con quattro triple consecutive, sono riusciti a ridurre lo svantaggio a proporzioni accettabili.

L’avvio di gara è contrassegnato da una serie di errori da una parte e dall’altra con il punteggio che si sblocca dopo 2’16 con una tripla di Ferraro cui risponde Allen con un solo tiro libero realizzato.

Mekovulu muove il punteggio, ma una penetrazione di Allen e due liberi di Cusin danno la parità a quota 5 dopo 4’42”.

Paci e Sousa confezionano un break di 5-0 ed i padroni di casa sono doppiati nel punteggio (5-10).

Dalla lunetta Giuri e Sousa non sbagliano e portano a 9 punti il gap, ridotto da Mekovulu e, poi, da Smith per l’11-16 con cui si conclude il primo periodo di gioco.

Alla ripresa della gara Bossi dalla distanza porta i padroni di casa ad un solo possesso di distanza, ma Cusin, Giuri ed Hassan confezionato un parziale di 10-0 con i bianconeri che volano sul +12 (14-26).

Ferraro e Bossi con una tripla ed un canestro più fallo dimezzano il gap, che, però, nel finale registra un altro break casertano di 8-1 grazie alle realizzazioni di Cusin, Bianchi e Carlson, che sulla sirena dà il massimo vantaggio agli ospiti (21-34).

Le statistiche di squadra dei primi 20’ fanno registrare per Orzinuovi 22% da 2 (5/23), 27% da 3 (3/11) e 29% ai liberi (2/7), oltre a 26 rimbalzi, 5 assist, 8 palle perse e due recuperate. Caserta, invece, fa registrare il 45% da 2 (9/20), il 17% da 3 (2/12), il 67% ai liberi (8/12), 28 rimbalzi, 8 assist, 5 perse e 3 recuperate.

Dopo l’intervallo lungo sono ancora i due americani di Caserta ad allargare il solco ed è proprio una tripla di Allen a dare a Caserta il +20 sul 24-44; una differenza che viene ribadita, poi, in altre due occasioni da Giuri (31-51) e da Sousa (35-55).

Tre liberi di Parrillo ed un canestro di Galmerini a 7” dal termine consentono ad Orzinuovi di chiudere il terzo periodo sul -15 (40-55).

L’ultimo quarto si apre con una tripla di Carlson perfettamente servito da Cusin, cui fanno seguito due liberi di Allen ed un canestro di Giuri che danno agli ospiti il massimo vantaggio (+22) sul 40-62.

La partita si avvia tranquillamente verso il suo epilogo con i casertani in totale controllo (50-67 a 4’09” , 56-74 a 1’33” dal termine).

La difesa casertana allarga un po’ le sue maglie ed i padroni di casa con Ferraro, Negri e Smith infilano quattro triple consecutive che riducono il divario a soli 8 punti.

I casertani, però, puniscono il fallo sistematico andando a segno dalla linea della carità con Hassan (2/2), Carlson (2/2) e Giuri (5/6) e chiudono il confronto con la doppia cifra di vantaggio: 73-83.



Nella giornata di mercoledì 27 Novembre, Nando Gentile e Paolo Paci hanno rappresentato lo Sporting Club Juve Caserta al convegno sulla sicurezza stradale, promosso ed organizzato dal Comune di Casapulla in collaborazione con l’Istituto comprensivo autonomo “Giacomo Stroffolini” ed i volontari della locale sezione di protezione civile, rappresentati da Laura Conte e Dino Celentano.

Dopo il saluto della dirigente scolastica, Maria Carmina Giuliano, del sindaco Renzo Lillo e del vice sindaco Francesco Sorbo, è intervenuto coach Nando Gentile, che si è brevemente soffermato sul corretti comportamenti da tenere sulla strada e sulla importanza di conoscere e rispettare le norme; un elemento, questo del rispetto delle regole, ben presente in quanti si dedicano all’attività sportiva ad ogni livello e, ancor più, in quanti affrontano discipline che antepongono alla individualità il gioco di squadra.

Il tecnico casertano ha concluso il suo saluto ricordando al giovanissimo uditorio che “ La vita è una e tenetevela stretta”.

Gli elementi tecnici della sicurezza stradale sono stati, poi, illustrati dal mar. Matteo Monaco, comandante della stazione Carabinieri di San Prisco, cui è seguita una simpatica discussione con alcuni dei giovani allievi dell’Istituto di via Rimembranza.

Tornando al campo, la Juve Caserta torna al Palamaggiò, domenica alle 18 (arbitrano l’incontro i signori Cappello Calogero di Porto Empedocle, Maschio Duccio di Firenze e Mottola Christian di Taranto), dove ospiterà la Pompea Mantova, capolista del girone Est (14 punti, frutto di 7 vittorie e 3 sconfitte) al pari di Verona e Ravenna.



La squadra allenata da Alex Finelli presenta, in regia, Rotnei Clarke (playmaker americano classe 1989, adattabile anche da guardia, esperienze in Australia, Belgio e Germania, prima di stabilirsi in Italia, dove ha ben figurato, in A1, a Pesaro, e a Trapani, in A2, nella scorsa stagione.

Giocatore che sa passare bene la palla oltre ad essere un attaccante pericoloso, perché sa fare canestro sia in penetrazione che al tiro da fuori), con la suo fianco Tommaso Raspino (guardia classe 1989, adattabile anche da ala piccola, cestisticamente cresciuto a Biella dove ha giocato fino al 2014, trascorsi anche a Pesaro, Ferentino, Piacenza e Udine, buon tiro da fuori, discreto difensore) e Matteo Ferrara (ala classe 1997, nato a cresciuto a Padova dove ha mosso i primi passi, seconda stagione a Mantova, discreto atleta, ottimo difensore, pericoloso se può attaccare il ferro).

Sotto le plance incontriamo Mario Josè Ghersetti (ala italo/argentina classe 1981, in Italia dal 2006, tra B e A2 ha trascorsi a Veroli, Vigevano, Brescia, Verona, Ferentino, Reggio Calabria, Bergamo e Orzinuovi, e con queste ultime due ha centrato la promozione in A2.

Giocatore di estrema esperienza, non lesina contatti duri e agonismo, presenza a rimbalzo e in difesa) e Kenny Lawson (centro americano classe 1988, esperienze in Giappone, Spagna ed Israele, quarta stagione consecutiva in Italia, dopo i trascorsi a Recanati, Virtus Bologna e Forlì, mano molto educata vicino a canestro e anche da dietro l’arco, visto che non sdegna il tiro da 3 punti, ottimo rimbalzista sui due lati del campo, non un difensore eccezionale).



Il playmaker di scorta è Lorenzo Maspero (regista classe 1998, dopo un po’ di gavetta in B è arrivata l’A2 a Montegranaro la scorsa stagione, giocatore molto rapido, abile quando occorre alzare i ritmi), back up degli esterni sono Davide Tognoni (guardia classe 2002, prodotto delle giovanili della Pompea, al primo anno in prima squadra) e Alvise

Sarto (guardia/ala classe 2000, stagione scorsa a Treviso dove ha centrato la promozione in A1, gioca indistintamente nei due ruoli sul perimetro), mentre i due lunghi di scorta sono Giovanni Poggi (ala classe 1997, esperienze in B a Palestrina, Isernia, Desio e Crema, seconda stagione a Mantova, in situazione di quintetto alto si adatta anche da ala piccola) e Alessandro Vigori (centro classe 1999, trafila giovanile interamente svolta a Reggio Emilia, che è ancora proprietaria del suo cartellino avendolo ceduto in prestito ai mantovani, gigante di 212 cm per 110 kg, buon intimoritore in difesa e discreto rimbalzista).

Andrea Colussa e Andrea Epifani completano il roster che, in quintetto, inizia con Clarke, Raspino, Ferrara, Ghersetti e Lawson.



Francesco Padula