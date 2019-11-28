21:54:50 CASERTA. Comincia a prendere forma lo scacchiere in vista delle prossime elezioni regionali anche in provincia di Caserta.

Stefano Graziano e Gennaro Oliviero, punteranno alla riconferma con il Pd, Massimo Grimaldi correrà con Forza Italia, Vincenzo Viglione, invece, proseguirà la sua avventura con il Movimento 5 stelle.



Gianpiero Zinzi, con il gruppo di Cambiamo che fa riferimento al governatore della Liguria Toti, contribuirà alla costruzione della lista del presidente del centrodestra (nonostante l’ufficializzazione di Silvio Berlusconi è prematuro dire di Stefano Caldoro).



Con lui, potrebbero esserci l’ex vicesindaco di Aversa Nicla Virgilio e il sindaco di Calvi Risorta Giovanni Lombardi.



Tutto da scrivere il futuro di Giovanni Zannini e di Alfonso Piscitelli. Per entrambi, da escludere c’è solo la collocazione nella lista di cinque anni fa, dal momento che sia l’avvocato che il medico possono scendere in campo sia in una lista di centrodestra che in una di centrosinistra avendo dialoghi aperti in entrambe le coalizioni, pur mantenendo tutti e due un ottimo rapporto con il governatore Vincenzo De Luca.



In particolare, si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Zannini dialogare con Fratelli d’Italia che punta a costruire una lista forte.

Con Fratelli d’Italia potrebbero scendere in campo anche l’altro ex consigliere provinciale Giuseppe Mariniello che ha formalizzato proprio nei giorni scorsi l’adesione al progetto della Meloni, l’ex sindaco di Castel Morrone Pietro Riello e il consigliere comunale di Aversa Alfonso Oliva che è traghettato con un gruppo forte nello schieramento di Giorgia Meloni.



La mancata nomina a sottosegretario rimette in corsa per le regionali anche la responsabile nazionale scuola del Pd Camilla Sgambato che, tra l’altro, andrebbe a costituire una quota rosa forte ed autorevole.



L’altra donna forte potrebbe essere Lucia Esposito sulla quale sta facendo un gran lavoro Gennaro Oliviero che la vorrebbe in lista con lui.



Esposito, nonostante quasi 13mila preferenze, è rimasta alla finestra a causa di una lista che non ha tirato come avrebbe dovuto per far scattare il terzo seggio.



Non sarà della partita, il consigliere uscente Luigi Bosco che ha annunciato di partecipare alla competizione con un ruolo differente rispetto a cinque anni fa, cioé da ispiratore di una lista.



L’avvocato di Casapulla, fresco del passaggio in Italia Viva, si è già portato avanti con il lavoro dal momento sembrano ‘chiusi’ già quattro degli otto nomi che dovranno concorrere per lo scranno.



Pronti a correre con Bosco, infatti, ci sono Orlando De Cristofaro, già segretario di Fi ad Aversa e figlio dell’ex primo cittadino Enrico De Cristofaro, il vicesindaco di Cellole Giovanni Iovino, la consigliera di Caserta Liliana Trovato e l’assessore di Bellona e componente del cda della società Terra di Lavoro Steve Stellato.



Tanti i big che stanno scaldando i muscoli per la prossima primavera.



Tra i nomi caldi anche quello dell’ex presidente della Provincia ed ex consigliere regionale Angelo Di Costanzo che pure potrebbe rientrare con una candidatura di peso.



Sta lavorando per una candidatura regionale anche il consigliere di San Prisco Francesco Paolino, vicecoordinatore azzurro, che si sente pronto per il grande salto definitivo magari al fianco di quel Clemente Mastella per il quale si è impegnato anche per promuoverne la candidatura a presidente della Regione.



Ai nastri di partenza delle prossime elezioni regionali torna dopo dieci anni la lista di Alleanza di centro ispirata dal giornalista Rai Francesco Pionati.



Intorno al progetto lavora la coordinatrice provinciale Nicoletta Pomposo. Nel novero dei papabili per la Regione anche il vicesindaco di Maddaloni Luigi Bove, che sicuramente correrà in una lista di centrodestra.



Scenderà in campo, invece, con la Lega l’ex assessore alle Attività produttive del Comune di Caserta Emilio Caterino che dovrà vedersela, tra gli altri, con il sindaco di Frignano Gabriele Piatto e con il coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni la cui candidatura sta prendendo forma negli ultimi giorni.



Il consigliere comunale di Caserta Pasquale Antonucci, invece, invece, potrebbe essere l’alfiere del capoluogo della lista SeiSud di Nicola Caputo.



Il delegato all’Agricoltura di De Luca, ha deciso di non candidarsi, ma di costruire una lista regionale con il sostegno del gruppo di amministratori che è stato al suo fianco nella campagna elettorale per le europee.



Farà il suo esordio da candidata l’assessore regionale Sonia Palmeri che scenderà in campo nella lista De Luca presidente.



Nella stessa lista ha già ufficializzato la sua discesa in campo l’avvocato Giuseppe Tamburro, figlio del diacono Luigi Tamburro, presidente del Banco delle Opere di Carità.



Altra novità, in Forza Italia potrebbe essere rappresentata da Giuseppe Guida, consigliere ad Arienzo e presidente dell’Agis.



Nella compagine azzurra potrebbe candidarsi anche Maria Marino, figlia dell’ex vicesindaco di Casaluce Nicola Marino, già primo dei non eletti alle ultime regionali nella lista Caldoro Presidente.



Forte dell’appoggio dell’amministrazione di Casaluce, poi, punterà il grande salto anche l’ex sindaco e oggi consigliere della giunta di Antonio Tatone Rany Pagano che ha già sfiorato la candidatura al parlamento nel 2018 e che oggi sembra prontissimo per contendersi uno scranno a Palazzo Santa Lucia.



In cerca di rivincite anche l’ex sindaco di San Felice a Cancello Emilio Nuzzo che, dopo essere rimasto clamorosamente fuori dalla campagna per le amministrative del suo paese, potrebbe rimettersi in gioco proprio il prossimo anno in una lista di centrodestra.



Si sta guardando attorno anche l'ex consigliere provinciale di San Marcellino Luigi De Cristofaro che dialoga con Fdi, ma anche con altri soggetti.



Della partita regionale sarà anche l’ex senatore Vincenzo D’Anna che, dopo essere stato determinante con la sua Campania in rete, per De Luca ha lanciato assieme all’ex consigliere comunali di Napoli Emilio Montemarano una lista la cui collocazione è ancora da definire.



Guardano a questo ragionamento il sindaco di Arienzo Davide Guida che potrebbe e vorrebbe ripercorrere la strada tracciata da Piscitelli, l’avvocato Luigi Roma, l’ex assessore provinciale Carlo Puoti e Giovanni Lavornia, figlio di Silvio Lavornia, ex presidente della Provincia e sindaco di Dragoni che, pure, è pronto a scendere in campo per questa competizione con il numero uno dei Biologi.



Pensa alla Regione anche Francesco Melone, figlio dell’ex sindaco di Casagiove Enzo Melone che si sta guardando attorno per capire se ci sono le condizioni per provare una candidatura del genere.



Molto attivo è anche Francesco Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, che, tra una battaglia politica e l’altra, sta anche contattando un po’ tutti gli amministratori di Terra di Lavoro per cercare di costruire una lista che possa essere competitiva e, nel contempo, lo possa aiutare nel raggiungimento di quel quorum indispensabile alla sua riconferma.



Il più attivo di tutti, comunque, è il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca che potrebbe costruire addirittura quattro civiche a suo sostegno al di la dei partiti.



Oltre alla storica Campania libera e alla civica De Luca presidente, il governatore della regione ne sta immaginando altre due che lo possano aiutare nella corsa alla presidenza.



A queste liste vanno aggiunte il Psi e Centro democratico dove Arnaldo Gadola, l’avvocato di Aversa Paolo Cacciapuoti e lo stesso segretario Giuseppe Riccio sono pronti alla cavalcata.



Tra i sindaci scalpita anche il primo cittadino di San Marco Evangelista Gabriele Cicala che si sta guardando attorno per trovare una collocazione che gli consenta di essere concorrenziale per il seggio.